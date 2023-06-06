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Підрив Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям, - Маляр

маляр

Окупанти прорахувалися, підтоплення від підриву Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Звісно, це цинічно і слів навіть складно добрати, щоб описати звірство, яке вони вчиняють, але натомість вони отримали абсолютно інший ефект. І насправді зашкодили тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І фактично постраждалі будуть якраз більше ті території, які знаходяться зараз в тимчасовій окупації", - зазначила Маляр.

Вона також зауважила, що ворог переслідував декілька цілей. Зокрема завадити деокупації та відволікти увагу від поразок на Бахмутському напрямку та подій у Бєлгородській області.

Також читайте: Ворог ретельно готувався до підриву Каховської ГЕС, - Маляр

Маляр раніше заявляла, що підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ. 
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Топ коментарі
+15
И где ее такую откопали? Я думаю подрыв ГЭС больше всего навредит нашим гражданам Украины, проживающим вдоль Днепра в Запорожской и особенно Херсонской областях. Но ей сие неизвестно.
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06.06.2023 20:11
+11
Що деокупова ,що окупована Херсонщина все це українська земля ,де назавжди змінится природа ,зникнуть тварини і птахи ,змінится рослиний світ це не менша біда чим спичинила чорнобильська аварія ,рашисти все роблять що б значна частина України були не придатні для проживання.
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06.06.2023 20:10
+9
упорота
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06.06.2023 19:59
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06.06.2023 19:59 Відповісти
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06.06.2023 20:00 Відповісти
Сумно що тебе вигнали знову.
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06.06.2023 21:21 Відповісти
руzzкий, тебя уже давно на концерте кабздона твои братухи ждут.
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06.06.2023 22:22 Відповісти
свинья руснявая, ты из какого вонючего мухосранска строчишь? Почему в Шмякино за фюрера не подыхаешь, животное вонючее?
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06.06.2023 22:43 Відповісти
Від Вас я такого жлобства не очікувала
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07.06.2023 00:45 Відповісти
Що деокупова ,що окупована Херсонщина все це українська земля ,де назавжди змінится природа ,зникнуть тварини і птахи ,змінится рослиний світ це не менша біда чим спичинила чорнобильська аварія ,рашисти все роблять що б значна частина України були не придатні для проживання.
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06.06.2023 20:10 Відповісти
Это нужно понимать, что это все наши люди и это все наша земля. Но ей за понимание не платят.
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06.06.2023 20:12 Відповісти
Именно! Промышленные, сельскохозяйственные, имущественные потери будут гигантскими! Для Украины, для всех нас! То же самое ожидает нас в Крыму…
Кацапы заминируют и взорвут все, что имеет хоть какую-то ценность.
Малярам пофигу, это их работа, лгать вместо начальства.
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06.06.2023 21:13 Відповісти
И где ее такую откопали? Я думаю подрыв ГЭС больше всего навредит нашим гражданам Украины, проживающим вдоль Днепра в Запорожской и особенно Херсонской областях. Но ей сие неизвестно.
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06.06.2023 20:11 Відповісти
Нікополь, Кривий Ріг, правобережжя Херсонської, вздовж водосховища також… на окупованих само собою, там ******* повний подекуди…
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06.06.2023 21:08 Відповісти
Именно так.
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06.06.2023 21:15 Відповісти
А що там із водою на Крим?
Рашка підірвавши дамбу відмовилася від Криму?
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06.06.2023 20:11 Відповісти
Не только северный Крым. Весь юг Запорожской и Херсонских областей превратятся в бесплодную степь.
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06.06.2023 20:14 Відповісти
Тож я не можу якусь логіку у цьому прослідити, хіба тільки - "діди підривали (ДніпроГЕС), та й ми підірвемо"...
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06.06.2023 20:20 Відповісти
Больше всего похоже на эксцесс тупого исполнителя. Обычный рашенский дебилизм. Просили сделать небольшую промоину чтобы не дать навести переправы ниже по течению, а сопромат дебилу не преподали и специалистов рядом не нашлось. А как там было в реале - ХЗ
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06.06.2023 20:23 Відповісти
Все еще считаете, что русские не хотели этого? Случайно вышло?
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06.06.2023 21:16 Відповісти
Хотели вызвать наводнение. Но, думаю, не таких гигантских масштабов. Судя по сообщениям оков про утопленников в блиндажах по берегу - они сами в а@уе. А там ХЗ. Им своих потопить как два пальца.
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06.06.2023 21:20 Відповісти
Они хотели послать сигнал.
Сигнал о том, что ни перед чем не остановятся.
И послали…
Думаете, ЗАЭС заминировали просто так?
И они это сделают.
Чтобы остановить собственное бесчестье-сделают…
Тошно от этой мысли, но…
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06.06.2023 21:30 Відповісти
Будем посмотреть.
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06.06.2023 21:35 Відповісти
вже писав, кацапам пох кинуть насоси та пару км труб але воду в Крим пустять, тим більше знаючі люди казали що там відразу біля дабми воду на 4 метри підіймають.
а от південь буде потерпати, причому весь нижче Запоріжжя.
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06.06.2023 20:23 Відповісти
Создать аналог головной насосной станции на Каховской оросительной системе? Вряд-ли это так просто поднять воду на 12 метров вверх.

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06.06.2023 20:28 Відповісти
Також у зермаків буде 100 відсоткова відмазка, коли вони навмисно провалять наступ ЗСУ.
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06.06.2023 20:33 Відповісти
Так они выглядели еще летом 2021 года.

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06.06.2023 20:20 Відповісти
тупа зелена *****, постраждає Україна і її громадяни яких ви зелені суки здали в полон кацапам..
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06.06.2023 20:27 Відповісти
Можливо підриву як такого і не було. На знімках від Maxar за 28 травня та 5 червня уже видно якісь пошкодження. Є ймовірність того, що критична маса води стала настільки великою, що ****** просто не витримала. Враховуючи той указ на болотах про ігнорування безпеки на подібних спорудах, що попав в мережу, скоріше катастрофа була спланованою.

https://ibb.co/HnV16hV Знімок за 28 травня

https://ibb.co/hHyDpML Знімок за 5 червня



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06.06.2023 20:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk


Е відео.
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06.06.2023 20:42 Відповісти
це старе відео за осінь минулого року
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06.06.2023 20:43 Відповісти
Та ні, то серпень 1941 го, кацапи днєпрогес рванулі...
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06.06.2023 20:46 Відповісти
або зруйнований міст через Каховську ГЕС (осінь 2022)...
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06.06.2023 20:57 Відповісти
Відео старе.
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06.06.2023 21:12 Відповісти
Дура, їм насрати на окуповані території, їм насрати на все
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06.06.2023 20:56 Відповісти
******** тупорылая. Такое впечатление, что раз военным путём эти территории не получается вернуть, решила что раз уж они останутся у рашки "так не достанься ж ты никому".
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06.06.2023 21:11 Відповісти
Навіть дітям у початковій школі відомо,що східний берег завжди нижчій західного.
Звісно коли вчать географію,а не закон божий!
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06.06.2023 21:34 Відповісти
 
 