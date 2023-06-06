Підрив Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям, - Маляр
Окупанти прорахувалися, підтоплення від підриву Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звісно, це цинічно і слів навіть складно добрати, щоб описати звірство, яке вони вчиняють, але натомість вони отримали абсолютно інший ефект. І насправді зашкодили тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І фактично постраждалі будуть якраз більше ті території, які знаходяться зараз в тимчасовій окупації", - зазначила Маляр.
Вона також зауважила, що ворог переслідував декілька цілей. Зокрема завадити деокупації та відволікти увагу від поразок на Бахмутському напрямку та подій у Бєлгородській області.
Маляр раніше заявляла, що підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапы заминируют и взорвут все, что имеет хоть какую-то ценность.
Малярам пофигу, это их работа, лгать вместо начальства.
Рашка підірвавши дамбу відмовилася від Криму?
Сигнал о том, что ни перед чем не остановятся.
И послали…
Думаете, ЗАЭС заминировали просто так?
И они это сделают.
Чтобы остановить собственное бесчестье-сделают…
Тошно от этой мысли, но…
а от південь буде потерпати, причому весь нижче Запоріжжя.
https://ibb.co/HnV16hV Знімок за 28 травня
https://ibb.co/hHyDpML Знімок за 5 червня
Е відео.
Звісно коли вчать географію,а не закон божий!