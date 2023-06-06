Підрив Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям, - Маляр

Окупанти прорахувалися, підтоплення від підриву Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, це цинічно і слів навіть складно добрати, щоб описати звірство, яке вони вчиняють, але натомість вони отримали абсолютно інший ефект. І насправді зашкодили тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І фактично постраждалі будуть якраз більше ті території, які знаходяться зараз в тимчасовій окупації", - зазначила Маляр.

Вона також зауважила, що ворог переслідував декілька цілей. Зокрема завадити деокупації та відволікти увагу від поразок на Бахмутському напрямку та подій у Бєлгородській області.

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Маляр раніше заявляла, що підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ.