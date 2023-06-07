Чиновниця в Росії кинула у військкомат три "коктейлі Молотова", - росЗМІ
У російському місті Володимир місцева чиновниця в камуфляжі кинула в будівлю військкомату три "коктейлі Молотова".
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними 55-річна Жанна Романова вбралася в камуфляж, під’їхала до військового комісаріату Ленінського району та кинула в нього три пляшки із легкозаймистою рідиною.
Поліцейські, які охороняють військкомат, загасили вогонь та затримали жінку. Виявилося, що це - начальниця відділу фінансування місцевого Міністерства архітектури й будівництва.
У чиновниці вилучили п’ятилітрову каністру та ганчірки. Російский телеграм-канал пише, що "мотив жінки поки невідомий".
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Будь ласка, зачекайте...
Шебекино. 45 тисяч населення. І населення це масово евакуююється.
А чи знаєте ви, що місто це було засноване козацьким ватажком Іваном Шибеком у 1713 році?
А чи знаєте ви, що минулого року тут проводили соціальне опитування про підтримку спєціальнай ваєннай апєраціі, і за підтримку війни проголосували 78% населення?
У зв'язку із бойовими діями та російським добровольчим корпусом, зараз ми кожен день чуємо назви російських міст і сіл - Білгород, Шебекино, Грайворон.
"Украінци абстрєлівают ісконна расійскіє гарада" - кажуть кремлівські пропагандисти, а українські блогери жартома називають цю територію Білгородською Народною Республікою.
Насправді, то етнічні українські землі, більшість міст і сіл там були засновані українськими козаками, козацькими полковниками і, навіть, гетьманами.
Ці землі входили у міжнародно визнані межі Української народної республіки.
Як же вони опинилися у складі росії? Давайте розберемося.
Про це - у новому відео https://www.youtube.com/watch?v=U4KTmD-i6zM "Насправді з Романом Маленковим" .
Вона просто свого часу фінансувала і архіктурувала цей військкомат. А тут перевірка...
телефонують від імені ФСБ деяким літнім людям з психічними відхиленнями і пропонують допомогти "родине", здійснивши подібні вчинки, як це не дивно, окремі особи клюють на таку наживку
- Не искушай, орёл, без нужды. Мы с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей хотим служить в артиллерии!
- Нет препятствий патриотам!
"ДМБ"
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Що таке "Володимир"?
Владімір знаю, Володимир ньєт
Их бабами нежно зовут
Коня на скаку остановят
И яйца ему оторвут...
неперевершено))
Згадується анекдот-розповідь орчихи:
- утром пришол сосед, не говоря ни слова полез на кухню, пожрал-попил, дал пинка собаке, меня изнасиловал три раза - а потом, так же молча ушол...чего хотел!?? - нипанятна....
Отак і тут: мотиви невідомі))