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Чиновниця в Росії кинула у військкомат три "коктейлі Молотова", - росЗМІ

молотова,коктейль

У російському місті Володимир місцева чиновниця в камуфляжі кинула в будівлю військкомату три "коктейлі Молотова".

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними 55-річна Жанна Романова вбралася в камуфляж, під’їхала до військового комісаріату Ленінського району та кинула в нього три пляшки із легкозаймистою рідиною.

Поліцейські, які охороняють військкомат, загасили вогонь та затримали жінку. Виявилося, що це - начальниця відділу фінансування місцевого Міністерства архітектури й будівництва.

Читайте: Міноборони Росії планує ставити на облік без явки до військкомату

У чиновниці вилучили п’ятилітрову каністру та ганчірки. Російский телеграм-канал пише, що "мотив жінки поки невідомий".

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Громадянська війна розростається.
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07.06.2023 14:19
+20
мабуть у неї хтось здох на війні, але то таке...
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07.06.2023 14:21
+17
Там у них все коріння давно засохло.
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07.06.2023 14:24
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Громадянська війна розростається.
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07.06.2023 14:19 Відповісти
mozhe sovestj zaigrala ? ta ni - nemae u svinosobak sovesti , ta i nebylo nikoli.
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07.06.2023 14:20 Відповісти
мабуть у неї хтось здох на війні, але то таке...
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07.06.2023 14:21 Відповісти
или сына на зоне зарезали но так как он был хилый малый его не взяли в вагнер
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07.06.2023 14:23 Відповісти
...але то ...таке
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07.06.2023 14:23 Відповісти
novu ladu nedali
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07.06.2023 14:24 Відповісти
Напевно дійшли слухи про продовження мобілізації, дітей рятує.
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07.06.2023 14:21 Відповісти
Жіночка , мабуть, має украінське коріння 🙁
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07.06.2023 14:22 Відповісти
Там у них все коріння давно засохло.
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07.06.2023 14:24 Відповісти
Чиновниця кинула три палки! - от мужик!
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07.06.2023 14:23 Відповісти
На камуфляжі "Z" намальоване?
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07.06.2023 14:23 Відповісти
Зраділа що спєцопєрація ідьоть по плану.
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07.06.2023 14:23 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4035245.html Як і чому українські Грайворон, Білгород опинилися в складі паРаші?

Шебекино. 45 тисяч населення. І населення це масово евакуююється.
А чи знаєте ви, що місто це було засноване козацьким ватажком Іваном Шибеком у 1713 році?
А чи знаєте ви, що минулого року тут проводили соціальне опитування про підтримку спєціальнай ваєннай апєраціі, і за підтримку війни проголосували 78% населення?
У зв'язку із бойовими діями та російським добровольчим корпусом, зараз ми кожен день чуємо назви російських міст і сіл - Білгород, Шебекино, Грайворон.
"Украінци абстрєлівают ісконна расійскіє гарада" - кажуть кремлівські пропагандисти, а українські блогери жартома називають цю територію Білгородською Народною Республікою.
Насправді, то етнічні українські землі, більшість міст і сіл там були засновані українськими козаками, козацькими полковниками і, навіть, гетьманами.
Ці землі входили у міжнародно визнані межі Української народної республіки.
Як же вони опинилися у складі росії? Давайте розберемося.
Про це - у новому відео https://www.youtube.com/watch?v=U4KTmD-i6zM "Насправді з Романом Маленковим" .
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07.06.2023 14:25 Відповісти
Напевне вони пішли як обмін за ''подарований'' Україні Крим
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07.06.2023 14:40 Відповісти
Виявилося, що це - начальниця відділу фінансування місцевого Міністерства архітектури й будівництва. Джерело:
Вона просто свого часу фінансувала і архіктурувала цей військкомат. А тут перевірка...
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07.06.2023 14:25 Відповісти
кажуть такі геги вже певний час практикують в Мордорі деякі жартівники,
телефонують від імені ФСБ деяким літнім людям з психічними відхиленнями і пропонують допомогти "родине", здійснивши подібні вчинки, як це не дивно, окремі особи клюють на таку наживку
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07.06.2023 14:27 Відповісти
яка завуальована та цинічна ***** в твоїй макітрі...
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07.06.2023 14:30 Відповісти
віриш у путінську чиновницю-протестувальницю проти війни, ну давай, вір
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07.06.2023 15:15 Відповісти
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07.06.2023 14:30 Відповісти
- Что, гражданин, не спится?
- Не искушай, орёл, без нужды. Мы с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей хотим служить в артиллерии!
- Нет препятствий патриотам!

"ДМБ"
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07.06.2023 14:31 Відповісти
Її обурило, що військомат мало м'яса набрав на війну!
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07.06.2023 14:30 Відповісти
Зойка? Космодемьянская? И огонь загасили и задержали. Красивый видосик запилили
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07.06.2023 14:33 Відповісти
У російському місті Володимир
______________________________________________________________________________

Що таке "Володимир"?
Владімір знаю, Володимир ньєт
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07.06.2023 14:35 Відповісти
Маю 99% версію: синочка "викупила", але його таки "забрілі".
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07.06.2023 14:35 Відповісти
Що ж тут скажеш... Честь і Хвала !!! Більше б таких свідомих громадян.
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07.06.2023 14:37 Відповісти
Лаврова под коксом остановит , в горящий военкомат войдет
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07.06.2023 14:41 Відповісти
Есть женщины в русских селеньях
Их бабами нежно зовут
Коня на скаку остановят
И яйца ему оторвут...
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07.06.2023 14:45 Відповісти
Російский телеграм-канал пише, що "мотив жінки поки невідомий". Джерело:
неперевершено))

Згадується анекдот-розповідь орчихи:

- утром пришол сосед, не говоря ни слова полез на кухню, пожрал-попил, дал пинка собаке, меня изнасиловал три раза - а потом, так же молча ушол...чего хотел!?? - нипанятна....

Отак і тут: мотиви невідомі))
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07.06.2023 14:45 Відповісти
Та вона обома ногами за сво... тільки чорт поплутав. Голоси в голові наказали.
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07.06.2023 14:47 Відповісти
Мабуть їй не сподобалась архітектура будівлі військкомату. Будівля на жаль не постраждала. Тому дадуть умовно 1 рік. Краще хай вивчає підривну справу.
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07.06.2023 15:12 Відповісти
Був фільм "бібліотекар", а це буде відзнято блокбастер "фінансіст"
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07.06.2023 16:17 Відповісти
 
 