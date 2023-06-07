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НБУ (10152) зарплата (2211)

В Україні зростає дефіцит робочої сили, зарплати уже не знижуються, - НБУ

кредит,гроші

Станом на червень 2023 року реальні зарплати українців у приватному секторі фактично припинили падіння, це відбувалося на тлі посилення конкуренції за робочу силу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2023 року.

"Посилення конкуренції за робочу силу може тиснути на зарплати у бік збільшення, насамперед у реальному секторі", - зазначають в Нацбанку.

"Реальні зарплати у приватному секторі на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння, що разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі підтримало доходи домогосподарств", – йдеться в огляді.

Також читайте: Кабмін зобов’язав підвищити зарплату медикам на прифронтових територіях та в зоні бойових дій

Водночас, зазначають в НБУ, подальше зростання зарплат стримується складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

У II кварталі 2023 року, за опитуванням ЄБА серед малого та середнього бізнесу, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% – звільняли працівників. Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.

Водночас, з огляду на дефіцит робочої сили, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників. Це показало опитування Інституту економічних досліджень.

"Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни", – додали в НБУ.

Також читайте: Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, – Пенсійний фонд

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Топ коментарі
+27
Конечно "призупинило падіння" ибо работать некому. А те кто остались работать за довоенные зп не будут. Я больше всего о....ваю когда эти полупокеры бодро рапортуют о ср.зп в 12-15к считая это чуть ли не досяненням. Что такое 15к/30 дней (никогда не считал зп по раб.дням) а это аж целых 500 грн, или 13 дол., зарплата в маке студента в штатах от 10 в час. У нас по сути рабство.
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07.06.2023 16:11
+22
От хохлы противные, не хотят работать даром заграницу свалили
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07.06.2023 16:00
+21
Ну, раз зарплати виросли та з*явилась конкуренція за робочу силу, значить, можна відновлювати перевірки бізнесу і почати збирати інфу про рух коштів по картках фізичних осіб...
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07.06.2023 16:07
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80% цігаркових кіосків зачинено, тому, що ніхто не бажае в них працювати за ту МІЗЕРНЮ зарплатню!
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07.06.2023 15:54 Відповісти
Це де таке?
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07.06.2023 15:58 Відповісти
Це таварісч панамку не носить ось і напекло голову...
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07.06.2023 16:12 Відповісти
Ось так завжди. Як питаєш, де саме якась фігня відбувається - людина зразу зникає.
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07.06.2023 18:01 Відповісти
Про іронію колись чули?
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07.06.2023 18:58 Відповісти
А через рік зарплати зрівняються з польськими... бо всі там будуть...
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07.06.2023 15:57 Відповісти
Через рік ще не випускатимуть з України. Навіть після закінчення війни не впевнений, що цю заборону знімуть. Вова вчора ж чітко сказав, що в Україну для відбудови країни має повернутись більше людей, ніж виїхало.
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07.06.2023 16:07 Відповісти
Вова пустомеля
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07.06.2023 16:08 Відповісти
От хохлы противные, не хотят работать даром заграницу свалили
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07.06.2023 16:00 Відповісти
Верим, надеемся.

Скоро проверкам "отрихтуют"))
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07.06.2023 16:01 Відповісти
Ну, раз зарплати виросли та з*явилась конкуренція за робочу силу, значить, можна відновлювати перевірки бізнесу і почати збирати інфу про рух коштів по картках фізичних осіб...
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07.06.2023 16:07 Відповісти
Це вже по повній
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07.06.2023 16:09 Відповісти
гєтьманщина))
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07.06.2023 16:11 Відповісти
Гетьманцевщина и зеленизм
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07.06.2023 19:20 Відповісти
Конечно "призупинило падіння" ибо работать некому. А те кто остались работать за довоенные зп не будут. Я больше всего о....ваю когда эти полупокеры бодро рапортуют о ср.зп в 12-15к считая это чуть ли не досяненням. Что такое 15к/30 дней (никогда не считал зп по раб.дням) а это аж целых 500 грн, или 13 дол., зарплата в маке студента в штатах от 10 в час. У нас по сути рабство.
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07.06.2023 16:11 Відповісти
в субботу эти самые полупокеры опубликовали статистику,а там совсем другая сказка-из работающих официально только 11% зарабатывают от 20тыс и больше,25% от11до20 тыс. а остальные от 6до 10тыс.
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07.06.2023 16:20 Відповісти
зараз будуть працювати за любу зарплату, тому що роботи немає
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07.06.2023 16:21 Відповісти
В нас в райцентрі раніше ніхто не хотів йти на роботу в ЖЕКИ,водоканал, тепломережу.Тепер всі вакансії зайняті.Головний мотив- бронь від мобілізації. На заводах працюють за 10-15 % зарплати по тій же причині. Так що немає робочих рук може в Києві тільки.
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07.06.2023 17:38 Відповісти
и это работающие,но та же статистика говорит о более 50% безработице,часть из которых выехала
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07.06.2023 16:22 Відповісти
Где ты видел ЗП в 15к?
Основная масса на минималке сидит.
А ещё проблема выплат пенсий ой как усугубляется. Запад нас не будет вечно дотировать. Надвигается экономическая жопа.
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07.06.2023 16:24 Відповісти
Захід нас буде дотувати рівно стільки скільки потрібно буде для виживання країни. Просто після війни, гроші західних партнерів вже не будуть використані на тєлємарфон і телєшоу кравец. Тобто жопи не буде у найближчі роки точно. До речі, за 2022-й інфляція в Україні 35%, у польщах-чехіях, де немає війни 18%, у країнах Балтії і угорщині трохи більше 20%.
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07.06.2023 17:03 Відповісти
15 тисяч це вже олігархи по міркам невеликих міст. В мене, наприклад усього 10, це 1,5 ставки в різних установах у сфері освіти (теж переміщенні заклади), та 2000 ВПО. Я не можу собі дозволити їсти кожного дня овочі, фрукти та м'ясо. В невеликих містах роботу хоча б за 8 знайти нормальну проблематично, тому йдуть з вищою освітою на касу в АТБ або охоронцем. Да взагалі роботи під час війни знайти теж проблема, то диплом не такий хоча все життя працюєш, то ще щось, то будеш робити як цілий відділ.
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07.06.2023 16:25 Відповісти
саме так
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07.06.2023 16:27 Відповісти
как пример - 21 раб.день, грузчик физ. тяж. раб, много погрузок зп от 500 грн /день в среднем до войны, сейчас за эти деньги только хромыекосые согласны ибо тупо на жрачку что бы восстановится не хватит.Может сидеть в кабинете 10ки и хватает , но на земле и 15 уже ниочем. Да что там о тяж. работах , за пятихатку молодежь в кофейни уже не хочет идти на 12+час. график.
А по сути как я и написал выше - у нас рабство, хоть 10т хоть 15-20. Ибо это зп в нормальных странах за 2-3 дня работы.Ну и самое главное, дело ведь не в суммах заработка, а на сколько их хватает, если студен мака в штатах/евр за 8-10 часов зарабатывает на полный холодильник еды на 2 недели,включая весь набор продуктов, то у нас на это сколько нужно корячится?
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07.06.2023 16:46 Відповісти
Я за вами згоден. На початку війни я допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу. До війни я працював в університеті, обслуговував 3 корпуси, я комп'ютерник, в мене банально часу не було на обідню перерву, по суті я виконував роботу цілого відділу + кожного року приймальна комісія сидів на іспитах + різні екзамени для держслужбовців щоб інтернет усе працювало, за 3 роки жодного разу не отримав навіть 1000 грн премії за додаткову роботу. 14 лютого 2022 офіційно звільнився. Почав шукати роботу, не зміг знайти бо або ставок не було, або диплом мій не підходив, а я готовий був працювати за мінімалку, тільки щоб не бігати по 10-15 км на день по 3 корпусам за 1,5 ставки, бо я теж не зовсім вже молодий та обмежено придатний (варікоз був ще до війни в мене). 1 березня був талон в центр зайнятості, тому на початку війни я опинився навіть без статусу безробітнього. А потім я вдруге став ВПО. Коли у квітні виїхав з міста в якому нічого вже не працювало і були обстріли. У квітні я був у Києві, тоді там теж нічого не працювало. Тому я повернувся на стару роботу, зараз я працюю в інших установах, але до цього я був у жопі і знаю що це таке. Для неликих міст у тих кав'ярнях в кращому випадку тисяч 6 за цілий день.
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07.06.2023 17:05 Відповісти
І я не кажу, що я у найгіршій ситуації зараз. Я не можу дозволити собі знімати житло, але сплачую 2000 та живу у студентському гуртожитку. Але я знаю людей які зараз працюють за мінімалку, не за 1,5 ставки, а за голу. І я навіть не увляю як вони виживать, особливо коли вони ВПО. В мене батьки в іншому місті, я не одурежний, дітей не має. Я не їм фрукти та овочі, м'ясо раз у декілька тижнів і то мені складно на 10000 жити, хоча буває що я навіть 1000 грн можу відкласти.
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07.06.2023 17:11 Відповісти
Коли ти кажеш про "нормальні страни", то не варто порівнювати їхні мінімальні зарплати з нашими цінами, бо там трохи інші додаткові розходи. В першу чергу це велика оренда за житло і комунальні які сильно більше за наші.
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07.06.2023 17:31 Відповісти
У Дніпрі однокімнатна квартира мінімум 7 на місяць за совок стайл на відшибі+ комунальні це мінімум 1500, не думаю що це прям забізцінок.
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07.06.2023 17:42 Відповісти
Зато поржалі 4 років тому сходивши на вибори по-приколу
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08.06.2023 13:59 Відповісти
Розвину думку, беремо зарплатню в 15 тисяч, сплачуємо 22% ЄСВ + 1,5 військовий, це приблизно 11500 на руки, сплачуємо 8500 за житло в місяць, живемо з цінами вище ніж в Польщі на 2500 грн у місяц, якщо ВПО то ще 2000, 4500 на місяць.
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07.06.2023 17:52 Відповісти
А хто тобі забороняє змінити професію?
15 тис грн до війни я заплатив пліточнику за неповний тиждень його роботи. При цьому він ще десь паралельно робив замовлення. То може проблема у тому, що ти чимось не тим займаєшся, коли маєш 11500 в місяць?
Ну і про польщу, в Україні війна, якщо ти забув. Тому не варто порівнювати ціни.
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08.06.2023 14:10 Відповісти
Я 8 чистими маю. Про 15 це середня зарплатня в Дніпрі, наприклад, тому і рахую виходячи з цього.
В Україні війна, але ціни за тиждень по декілька разів зростають, баригам норм, 300% прибутку. По поводу ремонтників усіляких, по-перше треба бути хорошим майстром, по-друге це гроші коли є замовлення, по-третє мені здається 15 це з матеріалами.
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08.06.2023 15:07 Відповісти
Якщо тобі не подобається твоя зарплата - то міняй роботу. Учись чомусь новому і міняй роботу. Ти ж не дерево щоб торчати на одному місці.
Upwork - якщо є бажання працювати з України на нормальні гроші. Однак треба щось конкретно уміти робити.
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08.06.2023 15:56 Відповісти
Согласен, но я всегда считаю в первую очередь сколько нужно отработатать для того что бы себя прокормить на месяц в зависимости от работы и физ.нагрузки на ней,все остальные траты вторичны. Так вот ,как я и писал выше - работник мака (как низжсший сегмент рынка работ, ниже это уже забегаловки и там гастеры всех кровей за гроши) зарабатывает от 10бак. в час (и это в основном студенты как подработка), 8-10 часов это около 100баксов+, на эти деньги в магах по типу нашего АТБ (нижний продуктовый сегмент ,по сравнению с АТБ даже порой качественнее) - полная тележка продуктов (согласен,не всегда прям полезных), МИНИМУМ на неделю хватит на одного,и это весь спектр продуктов.Если брать сугубо белок/углеводы с минимум овощей/фруктов (как при наших зп обычно скупляются) то может и до двух хватить. У нас - 500-600 грн один поход по магазинам вечером с запасом 1-2 дня. В среднем работники нормальных стран на питание в месяц тратят 2-4дня работы, неделя-две на оплату жилья (смотря какое), остальное на собст.нужды. Все исчисления конечно привожу на коренных, не на приезжих. Вот так и живем - отработал-прожрал-за ночевку в собст.квартире заплатил- на работу, и так по кругу.Рабство по сути,многие не хотят себе просто признаваться в этом.
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08.06.2023 09:13 Відповісти
Досить писати енциклопедичну *****! Забий в ютубі "cost of living" там купа фільмів про дійсний стан справ у різних країнах: Канада, Британія, Німеччина. Почитай коменти, що місцеві люди пишуть. Багато чого цікавого дізнаєшся. Особливо як твої робітники на мінімалку виживають.
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08.06.2023 14:19 Відповісти
какая нахрен энциклопедическая херота?? тебя в ютубе забанили или ты чисто снг контент принципиально не смотришь??? Люди кучу всего показывают как зарабатывают в сша,европе они,их дети, не миллионы, но расчеты именно таковы - для месячного пропитания работающему хватает проработать от 4 дней в месяц.Тебе сколько нужно проработать на холодильник на месяц?
Да б...ть забей что можно купить в сша в продуктовом на 100б (дневной заработок рукожопа) и что ты сможешь купить на дневной у нас. Как же честно меня кумарят подобные тебе ,когда радугу пытаются нассать в глаза. Какое счастье заработать 500-700 грн в день и потратить их в ближайшем атб, да? Незнаю ни одного из своих кто в европе РАБОТАЕТ и развивается (а не х...й страдает) больше года и МЕЧТАЮЩЕГО вернуться на ажцелых 15-20 тысяч. гривень.
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08.06.2023 14:32 Відповісти
Я принципово не дивлюсь рожевий контент совкового бидла. Мене цікавить тільки інформація від першоджерел. Те що думають і кажуть аборігєни, а не понаєхі. Бо якщо понаєхавші блохери будуть казати правду, то їхні відоси ніхто не буде дивитися.
А ще я давно працюю віддалено на ринок Америки і не парюсь про виживання в Україні.
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08.06.2023 15:02 Відповісти
Я вам скажу так- економічну ситуацію видно на курсі долара - коли рух є - долар лізе догори. А коли курс зараз нижче чим у банку - то самі подумайте- економіка у дупі.
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07.06.2023 17:13 Відповісти
Зараз долар падає від процесів у США, а не від ситуації в українській економіці
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07.06.2023 17:17 Відповісти
і це теж
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07.06.2023 17:22 Відповісти
И да и нет,все зависит от ситуации, многие модели в нашей стране попросту обманчивы. Больше склоняюсь к тому что его тупо вниз на скупку в предверии июля когда все так или иначе пойдет вверх.Не может зеленый понижаться просто так когда везде +30-50% минимум.
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08.06.2023 09:17 Відповісти
В більшості маленьких містечок,і у всіх селах,люди мріють про такі зарплати
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07.06.2023 17:36 Відповісти
Про села взагалі казати нічого, там роботи окрім посівних або ветеринаром немає. На Західній хоча б могли до Польщі влітку іздити працювати, а в інших регіонах іли те що виростили.
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07.06.2023 17:44 Відповісти
откройте границы и увидите- сколько народу останется
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07.06.2023 16:11 Відповісти
Ми за тебе раді, що тобі відкрили граніцу.
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07.06.2023 17:12 Відповісти
правда у нас центр занятости находится в одной комнате с военкомом,а така как в стране после черной пятницы,вернее четверга февраля 2022,то проводится акция,хватают всех без ограничений,главное вся ******* в списках ,,нужных людей,,
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07.06.2023 16:15 Відповісти
сидять зажраті нацбанкіри і вещають... на вулицю вийдіть з просторих кабінетів з кондішеном
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07.06.2023 16:21 Відповісти
Державі як регулятору, від бізнесу потрібно вимагати гідну оплату праці! А якщо цей бізнес не взмозі дати людині гідну зартплату, то нехай цей "бізнесмен" сам йде працювати, а не за безцінь збирати результати праці інших!
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07.06.2023 16:31 Відповісти
Державі потрібно спочатку для бюджетників зробити нормальну зарплатню, а потім вже від когось щось вимагати.
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07.06.2023 16:47 Відповісти
Ті хто вимагає європейські зарплати від підприємців, чомусь не вимагають від держави європейські умови для підприємців: чесний суд, нормальна законодавча база, прозорі податки і дешеві кредити.
Як працювати бізнесмену, коли його давлять з усіх боків: війна, податкова, різноманітні провіряющі, відсутність грошей для обороту і тд? Тому платити нормальні зарплати без умов для бізнесу ніхто не буде.
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07.06.2023 17:11 Відповісти
То вимагайте! Йдіть мітингуйте, вимагайте! Вже геть знахабніли, хочуть не тільки збирати результати праці інших, а ще й щоб люди за них ще й щось виборювали!
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08.06.2023 10:59 Відповісти
И это еще закрыты границы
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07.06.2023 16:37 Відповісти
"В країні конче не вистачає висакокваліфікованих, низькооплачуваних кадрів."
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07.06.2023 16:55 Відповісти
Наконец-то жареный петух клюнул в жопу хитромудрых бизнесменов, фермеров и барыг с рынка!!! То ли ещё будет если 50 % беженцев Украины не вернутся назад в Украину...Завоете гады -ворюги...ещё не так... а то привыкли нищенскую зарплату платить..Это к стати относится и к кабмину и Зеленскому...Хватит быть хуже капиталистов...
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07.06.2023 18:41 Відповісти
Зарплати будуть рости, бо працювати в Україні вже нікому.
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07.06.2023 19:31 Відповісти
Рост=инфляции без правильного регулятора.У нас с этим беда.
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08.06.2023 09:20 Відповісти
А ви ще більше по вулицях виловлюйте так ще й множитись не буде кому.
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07.06.2023 19:41 Відповісти
 
 