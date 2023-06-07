В Україні зростає дефіцит робочої сили, зарплати уже не знижуються, - НБУ
Станом на червень 2023 року реальні зарплати українців у приватному секторі фактично припинили падіння, це відбувалося на тлі посилення конкуренції за робочу силу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2023 року.
"Посилення конкуренції за робочу силу може тиснути на зарплати у бік збільшення, насамперед у реальному секторі", - зазначають в Нацбанку.
"Реальні зарплати у приватному секторі на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння, що разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі підтримало доходи домогосподарств", – йдеться в огляді.
Водночас, зазначають в НБУ, подальше зростання зарплат стримується складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.
У II кварталі 2023 року, за опитуванням ЄБА серед малого та середнього бізнесу, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% – звільняли працівників. Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.
Водночас, з огляду на дефіцит робочої сили, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників. Це показало опитування Інституту економічних досліджень.
"Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни", – додали в НБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро проверкам "отрихтуют"))
Основная масса на минималке сидит.
А ещё проблема выплат пенсий ой как усугубляется. Запад нас не будет вечно дотировать. Надвигается экономическая жопа.
А по сути как я и написал выше - у нас рабство, хоть 10т хоть 15-20. Ибо это зп в нормальных странах за 2-3 дня работы.Ну и самое главное, дело ведь не в суммах заработка, а на сколько их хватает, если студен мака в штатах/евр за 8-10 часов зарабатывает на полный холодильник еды на 2 недели,включая весь набор продуктов, то у нас на это сколько нужно корячится?
15 тис грн до війни я заплатив пліточнику за неповний тиждень його роботи. При цьому він ще десь паралельно робив замовлення. То може проблема у тому, що ти чимось не тим займаєшся, коли маєш 11500 в місяць?
Ну і про польщу, в Україні війна, якщо ти забув. Тому не варто порівнювати ціни.
В Україні війна, але ціни за тиждень по декілька разів зростають, баригам норм, 300% прибутку. По поводу ремонтників усіляких, по-перше треба бути хорошим майстром, по-друге це гроші коли є замовлення, по-третє мені здається 15 це з матеріалами.
Upwork - якщо є бажання працювати з України на нормальні гроші. Однак треба щось конкретно уміти робити.
Да б...ть забей что можно купить в сша в продуктовом на 100б (дневной заработок рукожопа) и что ты сможешь купить на дневной у нас. Как же честно меня кумарят подобные тебе ,когда радугу пытаются нассать в глаза. Какое счастье заработать 500-700 грн в день и потратить их в ближайшем атб, да? Незнаю ни одного из своих кто в европе РАБОТАЕТ и развивается (а не х...й страдает) больше года и МЕЧТАЮЩЕГО вернуться на ажцелых 15-20 тысяч. гривень.
А ще я давно працюю віддалено на ринок Америки і не парюсь про виживання в Україні.
Як працювати бізнесмену, коли його давлять з усіх боків: війна, податкова, різноманітні провіряющі, відсутність грошей для обороту і тд? Тому платити нормальні зарплати без умов для бізнесу ніхто не буде.