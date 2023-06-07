Колишнє керівництво "Укртатнафти" вкрало азербайджанської нафти на 2 млрд грн, - ЗМІ

Колишній топменеджмент "Укртатнафти" вкрав азербайджанську нафту на суму близько 2 млрд грн. Повернути кошти можуть у разі визнання обвинувачених винними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише KorrespondenT.az.

Видання нагадує, що СБУ викрила схему присвоєння коштів "Укртатнафти". Підозрюваним є бізнес-партнер олігарха Коломойського Михайло Кіперман.

"Справа в тому, що до лютого 2022 року Укртатнафта займалася переробкою нафти, яку купувала в Україні або імпортувала з Азербайджану. Вона імпортувала нафту, переважно марки Azeri light, танкерами і перевантажувала її в терміналах групи "Приват". Нафта продавалася двома компаніями-нерезидентами: швейцарським підрозділом азербайджанської державної компанії SOCAR та швейцарським трейдером Nordwind Trade, власником якого є Михайло Кіперман. Гроші, призначені для оплати постачання 23 тисяч тонн азербайджанської нафти, було знято з рахунків "Укртатнафти" та перераховано на закордонні рахунки Кіпермана. Організовано фіктивну угоду, внаслідок якої банк пропустив платіж на рахунок Nordwind Trade, і 20 мільйонів доларів було виведено з України до Швейцарії, а SOCAR не отримав плату за нафту. Але, за наявними у нас даними, загалом Азербайджан передав "Укртатнафті" не 23.000, а понад 70.000 тонн нафти на переробку", - йдеться в матеріалі.

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Автор зазначає, що відповідно, загальна сума, яка не дійшла до SOCAR, набагато більша.

"До листопада 2022 року основним акціонером "Укртатнафта" (43,05%) та "Укрнафта" (50% +1 акція) був державний НАК "Нафтогаз України". Великі пакети акцій обох компаній належали приватним компаніям, пов'язаним із українським олігархом Ігорем Коломойським. Проте, згідно з публікаціями ЗМІ України, саме приватні акціонери керували компаніями. "Укртатнафта" та "Укрнафта" були основою бізнес-імперії неформальної групи "Приват" Коломойського та Боголюбова", - пише видання.

5 листопада 2022 року на Ставці Верховного Головнокомандувача активи низки підприємств, зокрема "Укртатнафти" були відчужені у власність держави.

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Також видання нагадало, що колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" Руслану Ляпці повідомили про підозру у присвоєнні палива на 2 млрд гривень.

"Через мережу магістральних нафтопроводів з митних складів на нафтопереробний завод незаконно перемістили 72 тисячі тонн нафти-сирцю. Її переробили. Потім паливо було продано без внесення до бухгалтерського та податкового обліків. Орієнтовна вартість вкраденої продукції становить понад 2 млрд гривень. Ось які реальні обсяги та сума азербайджанської нафти, вкраденої колишнім керівництвом "Укртатнафти", - зазначає автор матеріалу.

У коментарі директор ПАТ "Укртатнафта" Корецький заявив, що спочатку потрібно, щоб правоохоронні органи України розібралися в ситуації і дали оцінку діяльності колишнього керівництва. Після цього, у разі визнання обвинувачених винними, розпочнеться процес стягнення з них коштів або в Україні, або за її межами. Він не зміг відповісти на запитання про те, скільки може тривати весь цей процес.

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