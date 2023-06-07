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Колишнє керівництво "Укртатнафти" вкрало азербайджанської нафти на 2 млрд грн, - ЗМІ

укртатнафта

Колишній топменеджмент "Укртатнафти" вкрав азербайджанську нафту на суму близько 2 млрд грн. Повернути кошти можуть у разі визнання обвинувачених винними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише KorrespondenT.az.

Видання нагадує, що СБУ викрила схему присвоєння коштів "Укртатнафти". Підозрюваним є бізнес-партнер олігарха Коломойського Михайло Кіперман.

"Справа в тому, що до лютого 2022 року Укртатнафта займалася переробкою нафти, яку купувала в Україні або імпортувала з Азербайджану. Вона імпортувала нафту, переважно марки Azeri light, танкерами і перевантажувала її в терміналах групи "Приват". Нафта продавалася двома компаніями-нерезидентами: швейцарським підрозділом азербайджанської державної компанії SOCAR та швейцарським трейдером Nordwind Trade, власником якого є Михайло Кіперман. Гроші, призначені для оплати постачання 23 тисяч тонн азербайджанської нафти, було знято з рахунків "Укртатнафти" та перераховано на закордонні рахунки Кіпермана. Організовано фіктивну угоду, внаслідок якої банк пропустив платіж на рахунок Nordwind Trade, і 20 мільйонів доларів було виведено з України до Швейцарії, а SOCAR не отримав плату за нафту. Але, за наявними у нас даними, загалом Азербайджан передав "Укртатнафті" не 23.000, а понад 70.000 тонн нафти на переробку", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Вилучено нафтопродукти "Укрнафти" і "Укртатнафти" на майже 800 млн грн, - СБУ. ФОТО

Автор зазначає, що відповідно, загальна сума, яка не дійшла до SOCAR, набагато більша.

"До листопада 2022 року основним акціонером "Укртатнафта" (43,05%) та "Укрнафта" (50% +1 акція) був державний НАК "Нафтогаз України". Великі пакети акцій обох компаній належали приватним компаніям, пов'язаним із українським олігархом Ігорем Коломойським. Проте, згідно з публікаціями ЗМІ України, саме приватні акціонери керували компаніями. "Укртатнафта" та "Укрнафта" були основою бізнес-імперії неформальної групи "Приват" Коломойського та Боголюбова", - пише видання.

5 листопада 2022 року на Ставці Верховного Головнокомандувача активи низки підприємств, зокрема "Укртатнафти" були відчужені у власність держави.

Читайте також: Викрито бізнес-партнера Коломойського Кіпермана, якого підозрюють у привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти", - СБУ 

Також видання нагадало, що колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" Руслану Ляпці повідомили про підозру у присвоєнні палива на 2 млрд гривень.

"Через мережу магістральних нафтопроводів з митних складів на нафтопереробний завод незаконно перемістили 72 тисячі тонн нафти-сирцю. Її переробили. Потім паливо було продано без внесення до бухгалтерського та податкового обліків. Орієнтовна вартість вкраденої продукції становить понад 2 млрд гривень. Ось які реальні обсяги та сума азербайджанської нафти, вкраденої колишнім керівництвом "Укртатнафти", - зазначає автор матеріалу.

У коментарі директор ПАТ "Укртатнафта" Корецький заявив, що спочатку потрібно, щоб правоохоронні органи України розібралися в ситуації і дали оцінку діяльності колишнього керівництва. Після цього, у разі визнання обвинувачених винними, розпочнеться процес стягнення з них коштів або в Україні, або за її межами. Він не зміг відповісти на запитання про те, скільки може тривати весь цей процес.

Читайте: Азербайджан постачатиме до Європи більше газу, - Алієв

Автор: 
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Топ коментарі
+15
знову команда зеленського
але і це до зебілів не дійде
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07.06.2023 16:29
+14
допоки ЄрЗе не посадять на нари - баба беня з подільниками за жодні злочини не відповідатиме
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07.06.2023 16:25
+14
Підозрюваним є бізнес-партнер олігарха Коломойського?та ви шо та не може такого бути,Бєня цеж найкращий друг президента це свята людина...Це новий вкид Порохоботів,вішати цих порохоботів вже давно пора!!!!мішають лише жити
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07.06.2023 16:29
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коли вкрали 2 млрд- вам все пофіг-опа менти прокурори
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07.06.2023 16:22 Відповісти
Зато наработали украинцам репутацию надёжных деловых партнёров.
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07.06.2023 16:25 Відповісти
допоки ЄрЗе не посадять на нари - баба беня з подільниками за жодні злочини не відповідатиме
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07.06.2023 16:25 Відповісти
підори, крали мільярдами, а людям платили менше, ніж прибиральниці в ЄС
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07.06.2023 16:26 Відповісти
І хто ж це зробииив???
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07.06.2023 16:27 Відповісти
Это друг и спонсор Зе обокрал?
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07.06.2023 16:28 Відповісти
Підозрюваним є бізнес-партнер олігарха Коломойського?та ви шо та не може такого бути,Бєня цеж найкращий друг президента це свята людина...Це новий вкид Порохоботів,вішати цих порохоботів вже давно пора!!!!мішають лише жити
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07.06.2023 16:29 Відповісти
знову команда зеленського
але і це до зебілів не дійде
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07.06.2023 16:29 Відповісти
Ну, таке неможливо в приватному секторі...
Купив - переробив - продав... в себе ж не вкрадеш...
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07.06.2023 16:32 Відповісти
байдуже.. однаково - Порох - барига і фсьо тут, поспитайте у будь-якого тєлєпузіка, фана Найвеличнівшивого
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07.06.2023 16:32 Відповісти
Порох привів до влади зелене опудало так само, як імпотент ющенкович привів до влади януковоча! І досить з нього ліпити святого! Порох є одним із засновників банди регіоналів і цей гріх йому прийдеться замолювати до гробової дошки!
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07.06.2023 20:03 Відповісти
"святого" з Пороха, своїми безглуздими-шкідливими діями, ліплять саме кончені зелені аніматори-аматори, які навчаються керувати Державою просто на Живих Людях і вважають, що "імєю право на ошІбку" для них буде вічно і відповідати за свої злочинні вчинки їм ніколи не доведеться, бо дермакі-татарови-портнови-бєні та печерне кривосуддя їх надійний дах..
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07.06.2023 20:21 Відповісти
Любу ідею можна довести до абсурду.... Наприклад, поліція має боротись зі злочинністю, але іноді вона її очолює...то що, судити тих, хто створив поліцію , чи судити конкретно тих, хто особисто робить злочини?
Може ще Творця осудимо, бо у нього вийшло "не ідеальне", з нашої точки зору, "творєніє" міра , і тому на Землі постійно йдуть війни...
Ти б , вовік, не за пороха гріхи думав, а своїми гріхами зайнявся...
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07.06.2023 22:51 Відповісти
Ну вот еще 2 лярда баксов из бюджета отдадут за воровство бородатой бабушки зеледента. Еще раз поздравляю зебирателей с их победой в войне и концом зубожиння!!!
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07.06.2023 16:33 Відповісти
Гривен
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07.06.2023 16:41 Відповісти
Спасибо, коллега, что-то меня занесло. А насколько это принципиально? И сколько лярдов баксов влито в Приват из госбюджета для спасения страны во время экономического коллапса после бегства януковоща?
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07.06.2023 16:49 Відповісти
Смотря какие у кого принципы в приоритете. Если моральные ( не укради), то непринципиально, а если материальные,, то разница где-то на 163 млрд. гривен. В Приват влито 150 +15 =165 млрд. гривен.
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07.06.2023 17:05 Відповісти
И это во время пустоты казны и наступления рашистов. Вы хорошо считаете, но не понимаете приоритетов. Если бы рухнул в этот момент Приват, то недовольными войной даже не удвоилось, а многократно увеличилось бы. и это сделал Коломойский. Это тоже атака рашистов на наш финансовый рынок. А таблицу сложения и умножения я и без Вас знаю.
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07.06.2023 17:13 Відповісти
А с какого пере*ба вы вдруг решили, что я этого не понимаю и потом ваш предыдущий вопрос абсолютно не в п*здець с теперешним вашим ответом.
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07.06.2023 18:37 Відповісти
Вот и живите с этой проблемой у себя в Италии, а нам свое дело делать.
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07.06.2023 18:43 Відповісти
Та ви шо!!! Хіба могли ці безкорисні патріоти таке вчинити? Не могло бути в батьків серіалу (та іншого) "Слуга народу" таких чорних намірів! А якщо й були, то ви всі серіалом були зайняті, а не тим, як країну грабували.
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07.06.2023 16:34 Відповісти
А нам рассказывают что после войны сюда инвестиции потекут бесконечными потоками , ищите идиотов, кто будет вкладывать деньги когда тут каждый первый на этих деньгах навариться захочет
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07.06.2023 16:34 Відповісти
Колишнє керівництво "Укртатнафти" вкрало азербайджанської нафти на 2 млрд грн.

Колишнє керівництво Укрнафти - узагальнення, не конкретні люди, а керівництво ... вкрало... - без слідства і суду звинувачення... як при тоталітарному режимі диктатор обвинувачує через газету "Правда", чи "Известия" І навіть сума вкраденого вказана...
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07.06.2023 16:36 Відповісти
Ну вибач, це не Коломоський( директор театру) і Кіперманом вкрали, це в них поцупили. От зараз ДБР під керівництовом Володі Зеланьського саме зараз розшукує того "кто обидел почтенного сироту" ( директора кукольного театру)! Ось так...
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07.06.2023 17:38 Відповісти
А зебіли аж облизуються, бо ж ціх 2 лямів конфіскованих у Бені, якщо дозволить гарант, щось перепаде і їм. А азербайджанці - що з воза упало, те пропало.
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07.06.2023 16:42 Відповісти
Та шо вы так раскудахтались?))) 2лярда гривен - это 50 лямов баксов - это копейки на пиво на фоне 5,5 рярдов баксов, украденных у предприятий и людей Украины из Привата.
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07.06.2023 16:46 Відповісти
Да и про эту "мелкую" кражу бени я тут писал дней 5 в зад.
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07.06.2023 16:47 Відповісти
Проблема в том что в Украине это не какое-то сверхуспешное предприятие бандитов. Это мелкая рыбешка.
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07.06.2023 17:01 Відповісти
Чого так сором'язливо "колишнє керівництво"? Чому не заведені в управління люди Коломойського?
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07.06.2023 17:00 Відповісти
Всі прикравсно знають хто контролював Укрнафту ,це Коломойський і Боголюбов один з них точно в Україні, бо проти нього в чотирьох країнах порушені кримінальні справи ,ось тільки в Україні яку пограбовано так званими бізнесменами на мільярди доларів ніяк не наважатся.
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07.06.2023 17:08 Відповісти
коломойский і його банда тривалий час наживались на державній нафті, особливо в часи, коли головою правління Укрнафти коломойский поставив Палицю Ігоря Петровича. Кіперман вже тоді був задіяний в цих схемах. Вже майже 20 років коломойский, кіперман і решта цієї банди обкрадають державу, а помітили це тільки зараз.
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07.06.2023 17:59 Відповісти
но они же не растяли в воздухе
почему не арестовывают и не судят?
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07.06.2023 18:00 Відповісти
А нафту украли Коломойский и зеленский.. Что непонятного??? В противном случае давно бы уже заставили вернуть или нафту или деньги!!!
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07.06.2023 18:35 Відповісти
ну, это не охранник в больнице, которого сразу в сизо. тут надо разобраться, аккуратно, в носках на прием попроситься когда удобно. и оценку тоже дать получить.
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07.06.2023 19:33 Відповісти
"Після цього, у разі визнання обвинувачених винними, розпочнеться процес стягнення з них коштів або в Україні, або за її межами". Уявляю, як Беня з Кіперманом сміються над черговими заявами про відповідальність. Можна не сумніватись лише в одному: держава Україна заплатить борги азербайджанцям. Адже саме для цього і відбулась "націоналізація" Укртатнафти
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07.06.2023 20:40 Відповісти
Коррупция- системообразующая черта демократического государства. В Америке идут расследования по появлению на счетах семейства Байдена..
10 лимонов. Мелковато как то))
Масштаб начальника таможни в Украине, не иначе...
Поговорят, посудачат и продолжат жить дальше.
Кто то хочет путинскую коррупцию?
Кто то хочет китайский фашизм?
Или предложите соросовский большевизм? Уже идет...
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09.06.2023 08:06 Відповісти
 
 