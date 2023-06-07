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Україна готова швидко реагувати на спалахи холери, - Кузін

кузин

Україна готова швидко реагувати у випадку виникнення спалахів холери.

Про це під час спілкування з журналістами 7 червня сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що посилений епіднагляд за холерою здійснюється, відповідно до законодавства, щорічно з 1 червня в Україні, оскільки в Україні декілька регіонів, зокрема південь України - Одеська, Миколаївська, Херсонська області, АРК Крим - мають ризики спалахів цього захворювання.

"З 1 червня був розпочатий посилений інфекційний нагляд, тому ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань, які можуть бути після спаду води, можуть виникати точково випадки холери. Ризики є, ризики ми не виключаємо, але з нашого боку забезпечено, щоб таких випадків не сталося, щоб вони були контрольовані", - сказав Кузін.

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Натомість, як додав головний держсанлікар, карантинні обмеження будуть вводитися залежно від того, скільки буде таких випадків і де.

"Лише у випадку, коли ситуація стає некерованою, застосовуються карантинні обмеження. Наразі ми маємо таку ситуацію: лабораторна служба готова до діагностики холери і, відповідно, рутинний моніторинг відбувається по усіх областях України для того, щоб своєчасно контролювати ситуацію, щоб в кожному випадку гострої кишкової інфекції ми виключали холеру", - зазначив Кузін.

Він розповів, що після спаду води буде застосуватися максимальна кількість профілактичних заходів, щоб не допустити розвитку гострих кишкових інфекцій, зокрема й холери.

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"Ці заходи полягають у тому, що відповідні території руйнування мають бути дезінфіковані, вода має пройти лабораторні дослідження, у випадку використання криниць, джерел застосовуються локальні водоочисні технології і засоби. Тому в області після того, як спаде активна фаза цієї надзвичайної ситуації, активно буде працювати протиепідемічна служба, щоб не допустити як появи, так і поширення випадків холери", - сказав держсанлікар.

Наразі, за його словами, є достатня кількість лікарських та діагностичних засобів, щоб продіагностувати гострі кишкові інфекції, в тому числі й холеру.

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Топ коментарі
+11
В Україні халера вже з 2019 року сидить в ОПі, але вона (Україна) ніяк на це не реагує...
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07.06.2023 19:13
+9
Думаю, всі вже побачили, як "Україна готова швидко реагувати".
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07.06.2023 19:08
+6
якщо під особистим контролем Зеленського то біжіть правовірні, іншого способу врятуватися не буде
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07.06.2023 19:02
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якщо під особистим контролем Зеленського то біжіть правовірні, іншого способу врятуватися не буде
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07.06.2023 19:02 Відповісти
Думаю, всі вже побачили, як "Україна готова швидко реагувати".
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07.06.2023 19:08 Відповісти
найшвидше реагуватимуть діпутати і діпутатки вр-з'їбться в Монако.
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07.06.2023 19:10 Відповісти
В Україні халера вже з 2019 року сидить в ОПі, але вона (Україна) ніяк на це не реагує...
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07.06.2023 19:13 Відповісти
Україна готова швидко реагувати на спалахи холери

Ге ж, ми знаємо - рєзко так, чотко!
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07.06.2023 19:17 Відповісти
Ляшко, а ты где? прикопали?
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07.06.2023 19:30 Відповісти
Де там спалахи холери, чуми і всього іншого в рф?
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07.06.2023 19:35 Відповісти
На оккупированных территориях?
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07.06.2023 19:52 Відповісти
Пішла жара. Тепер холера🤦
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07.06.2023 20:04 Відповісти
Коли так твердо стверджують стосовно таких хвороб, то страх бере.
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07.06.2023 20:27 Відповісти
Вже всі побачили як реагувати вміють
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07.06.2023 20:52 Відповісти
Так, як на ковід?
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07.06.2023 21:02 Відповісти
Цивілізований світ буде допомагать , звичайно, бо ці заяви про готовність-то марне самозаспокєння, мабуть просто ,щоб щось сказать представникам певних держслужб,існуючих переважно на папері.
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07.06.2023 21:03 Відповісти
 
 