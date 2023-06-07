Данілов про контрнаступ: Не так довго лишилося чекати

В Україні є свої плани щодо контрнаступу, які наразі не розкривають.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується наступу. Він відбуватиметься за нашим планом. Тоді, коли буде визначено це питання на Ставці Верховного Головнокомандувача під керівництвом президента. І їхні оці дії (йдеться про підрив Каховської ГЕС росіянами. - Ред.), які вони здійснюють, крім того, що роблять шкоду нашій країні, нашому наступу точно не завадять", - зазначив він.

За словами Данілова, в України є свої плани щодо контрнаступу, наразі вони не розкриті.

"Давайте наберемось терпіння і почекаємо. Я думаю, не так довго лишилося, набагато більше чекали", - сказав секретар РНБО.

"Великий наступ, коли розпочнеться, ви все побачите. Наберіться терпіння, майте на увазі, що у нас своя стратегія, своя тактика в цьому питанні. Максимальний спокій. Вам буде про що розповідати, про наші перемоги. Ще раз наголошую: почекайте", - підсумував він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Сили оборони України ще не розпочали запланованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій.

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