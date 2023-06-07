Данілов про контрнаступ: Не так довго лишилося чекати
В Україні є свої плани щодо контрнаступу, які наразі не розкривають.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується наступу. Він відбуватиметься за нашим планом. Тоді, коли буде визначено це питання на Ставці Верховного Головнокомандувача під керівництвом президента. І їхні оці дії (йдеться про підрив Каховської ГЕС росіянами. - Ред.), які вони здійснюють, крім того, що роблять шкоду нашій країні, нашому наступу точно не завадять", - зазначив він.
За словами Данілова, в України є свої плани щодо контрнаступу, наразі вони не розкриті.
"Давайте наберемось терпіння і почекаємо. Я думаю, не так довго лишилося, набагато більше чекали", - сказав секретар РНБО.
"Великий наступ, коли розпочнеться, ви все побачите. Наберіться терпіння, майте на увазі, що у нас своя стратегія, своя тактика в цьому питанні. Максимальний спокій. Вам буде про що розповідати, про наші перемоги. Ще раз наголошую: почекайте", - підсумував він.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Сили оборони України ще не розпочали запланованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій.
Будь ласка, зачекайте...
Залякувати можна скільки завгодно, от тільки ці залякування поки не підкріплені діями. У росії зараз більше ніж достатньо сил щоб тримати весь фронт в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Були там в них сили , і немалі були , але кацапня повтікала , кинувши сотні одиниць бронетехніки і сотні тон БК .
Кацапів ніхто не залякує , вони самі себе залякують , наші лише морально тиснуть , постійно говорячи про цей наступ . Морально виснаженого ворога легше бити . Тут все робиться вірно , згідно військової науки .
А дії будуть , обов'язково будуть , як я вже й казав - після так названої - прелюдії .
Всьому свій час , і не треба бігти попереду паровоза . У Генштабі знають свою справу .
У кацапів в Харківській області знаходилося дуже мало військ, які до того ж були слабко укріплені. Це факт. Взагалі не можна порівнювати з тим що зараз - пройшло 9 місяців.
Де результати "морального тиску"? Я не бачу щоб зараз росіяни тікали, вони будуть оборонятися до останнього.
В Ізюмі в них був потужний ударний кулак , вони звідти атакували Слов'янськ , це відомий факт . В інтернеті є сотні відео з захопленою на Харківщині технікою і тд. .
Коротше , не ї.. мені мізки , хочеш взнати як було на Харківщині , шукай про це у гуглі .
Насрати, що там з кацапами. Цікаво, що з пересічгтми яких ******* ракетами, змиває водою, обдирають податками, а взамін обіцянки-цяцянки.
Дехто вже другий рік купальник штопає, щоб в Криму купатися. 😁
Ходить, як індик переяславський
Ось проти таких му.аків я підтримую радикальні дії, стосовно знищення під корень всього роду.
Водночас, цим ворог створив й собі проблеми - в іншій, верхній частині водосховища, що стало стрімко міліти.
Десь через 2 тижні воно обміліє по умовному ферватеру з 1,5 - 4 м глибини на нуль.
Це дозволить ЗСУ обійти ешелоновані ворожі оборонні лінії біля Василівки по дирекції Кушугум/Малокатеринівка - Скельки/Маячка й зайти в тили 5-ї ОТБ ворога для їх розгрому, закріпившись на плацдармі Дніпрорудне-Орлянське.
А вже далі після зосередження достатніх сил і засобів просуватись на захід на Енергодар і на південь на Мелітополь.
Відео з картою-схемою - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1666501740126937089?t=7pghDpL264Jd5QLxNHtT3w&s=19 тут .
Жодної виразної відповіді не почув .
геніальна ідея!
нафиг не нужен. Пусть допьют наличные остатки воды.
Вони перевантажують порохоботів кількістю новин про контрнаступ, щоб ті не мали часу зрадойобити під більш делікатними темами.
Бо контрнаступ без F16 , 100 Himars і хоча б 300 танків Лео та М1 не можливий ...Немаючи цього на самій мотивації далеко не підемо
може "контрнаступ не можливий" бо зеленим ще можна затаритися і безпечно здриснути з країни?
Марʼяна Безугла:
Парламент працює, бо то український парламент. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки працює в Києві, у військах, на виробництві, в таємній кімнаті…
Зе зрада:
Спеціально для Безуглої. Комітет національної небезпеки зелених зліва направо:
Веніславський - блокував фінансування ЗСУ
Верещук - розмінувала Чонгар
Арахамія - купував електрику в Лукашенка, лобіював воду в Крим
Льовочкін - риг часів Януковоча
Ковальов - антимайданівець, ватнік, риг
Безугла - шахрайка, працює на крота ФСБ, зливає позиції ЗСУ