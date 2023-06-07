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Данілов (1259) контрнаступ (432)

Данілов про контрнаступ: Не так довго лишилося чекати

зсу

В Україні є свої плани щодо контрнаступу, які наразі не розкривають.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується наступу. Він відбуватиметься за нашим планом. Тоді, коли буде визначено це питання на Ставці Верховного Головнокомандувача під керівництвом президента. І їхні оці дії (йдеться про підрив Каховської ГЕС росіянами. - Ред.), які вони здійснюють, крім того, що роблять шкоду нашій країні, нашому наступу точно не завадять", - зазначив він.

За словами Данілова, в України є свої плани щодо контрнаступу, наразі вони не розкриті.

"Давайте наберемось терпіння і почекаємо. Я думаю, не так довго лишилося, набагато більше чекали", - сказав секретар РНБО.

"Великий наступ, коли розпочнеться, ви все побачите. Наберіться терпіння, майте на увазі, що у нас своя стратегія, своя тактика в цьому питанні. Максимальний спокій. Вам буде про що розповідати, про наші перемоги. Ще раз наголошую: почекайте", - підсумував він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Сили оборони України ще не розпочали запланованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій.

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Топ коментарі
+23
шарманщик-зміни платівку.. тошнить від тебе
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07.06.2023 20:48
+21
Здається, Залужний таки не тільки кацапів дурить. Зелені явно теж не в курсі його планів. 😁
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07.06.2023 20:50
+15
цей подонок просто знущається з усіх нас.
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07.06.2023 20:49
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шарманщик-зміни платівку.. тошнить від тебе
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07.06.2023 20:48 Відповісти
Кацап, тут горілки нема
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07.06.2023 20:51 Відповісти
Пей свою водку, рашист. Не ходи тут. Ты реально думаешь что тебя, пособника рашизма, не найдут?
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07.06.2023 21:13 Відповісти
цей подонок просто знущається з усіх нас.
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07.06.2023 20:49 Відповісти
тут у людей алергія на сьогоднішніх тролів - просто згинь !
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07.06.2023 20:55 Відповісти
Візьми і згинь, тебе за яйця тут ніхто не тримає.
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07.06.2023 21:00 Відповісти
Подоляцький- склади рапорт подоляці, що люди від зелених звиздунів вже трохи потомилися. Рейтінг найвеличнішого під загрозою!
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07.06.2023 21:31 Відповісти
ти йолоп вже який раз напрошуєшся - пішов нах дегенерат
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07.06.2023 21:39 Відповісти
набрид уже всім тут скулиш як ображений. Пішов звідси, бидло тупе.
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07.06.2023 22:10 Відповісти
ти одноразовий до завтрашнього дня пропадеш !
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07.06.2023 22:13 Відповісти
Дивися сам не пропади, бидло багаторазове. І під ногами не путайся провалюй скот нах.
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07.06.2023 22:17 Відповісти
в тебе дуже великий словниковий запас - ChatGPT ? мега ерудований , 100% електорат сонцеликого
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07.06.2023 22:18 Відповісти
не заздри бидло тупе, збирай свої портки і вали нах з форуму. Мразина подоляцька.
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07.06.2023 22:21 Відповісти
та що ти , що ти , як тут можна стриматись і не заздрити - я тепер не засну . Зараз запишу всі два твоїх потужних слова і буду завчати
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07.06.2023 22:23 Відповісти
запиши на лобі у себе що ти підар гнійний. І вивчай це наизусть.
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07.06.2023 22:26 Відповісти
я б посадив в тюрму твою вчительку укр мови
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07.06.2023 22:28 Відповісти
Не «путайся» а плутайся - дитинка не вчила і трохи пробала…
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07.06.2023 23:11 Відповісти
всі ви шмари голосували папріколу а тут під бунтарів косите
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07.06.2023 21:45 Відповісти
пішов геть, cкот.
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07.06.2023 22:12 Відповісти
їбло закрий і здохни
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07.06.2023 22:12 Відповісти
візьми та здохни тварь, повітря відразу чистіше стане. Хто вас таких уродов нарожав тільки?
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07.06.2023 22:18 Відповісти
Здається, Залужний таки не тільки кацапів дурить. Зелені явно теж не в курсі його планів. 😁
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07.06.2023 20:50 Відповісти
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07.06.2023 20:54 Відповісти
Я жодним чином не є фанатом Данілова та інших, але це нагнітання з темою "коли вже почнеться контрнаступ" схоже на розтягнуту у часі ввідну частину конрнаступу. кацапи потроху ссуться і сруться в очікуванні, що не може бути не добре.
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07.06.2023 21:06 Відповісти
Так , це схоже на моральне кошмаріння кацапів . Так би мовити - прелюдія до наступу . Повторюється Херсонська минулорічна історія , коли кацапні ціле літо пудрили мізки наступом на Херсон , і коли русня перекинула туди свою штурмову десантуру , а потім і взагалі в ньому зневірилась і втратила пильність , вдарили на Харківщині .
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07.06.2023 21:19 Відповісти
Під час визволення Харківщини, у росіян в регіоні не було майже нічого - ні людського ресурсу, ні укріплень. Потім вони оголосили мобілізацію (яка досі формально не припинялася), почали ставитися до війни набагато серйозніше, за 9 місяців збудували та будують величезну кількість складних оборонних ліній, додали 500к+ мобіків до своїх збройних сил.

Залякувати можна скільки завгодно, от тільки ці залякування поки не підкріплені діями. У росії зараз більше ніж достатньо сил щоб тримати весь фронт в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
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07.06.2023 23:39 Відповісти
Так не було саме тому що десантуру звідти перекинули на херсонський напрямок . Тобто деза ЗСУ спрацювала . ! Хоча , взагалі то - на Харківщині , в районі -м Ізюм , на той час ще знаходилась - одна з найбоєздатніших кацапськиї армій - 20 загальновійськова . А ще - перша танкова .
Були там в них сили , і немалі були , але кацапня повтікала , кинувши сотні одиниць бронетехніки і сотні тон БК .
Кацапів ніхто не залякує , вони самі себе залякують , наші лише морально тиснуть , постійно говорячи про цей наступ . Морально виснаженого ворога легше бити . Тут все робиться вірно , згідно військової науки .
А дії будуть , обов'язково будуть , як я вже й казав - після так названої - прелюдії .
Всьому свій час , і не треба бігти попереду паровоза . У Генштабі знають свою справу .
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08.06.2023 00:11 Відповісти
Прикро що ти серйозно віриш в нісенітницю яку написав.

У кацапів в Харківській області знаходилося дуже мало військ, які до того ж були слабко укріплені. Це факт. Взагалі не можна порівнювати з тим що зараз - пройшло 9 місяців.

Де результати "морального тиску"? Я не бачу щоб зараз росіяни тікали, вони будуть оборонятися до останнього.
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08.06.2023 00:49 Відповісти
Який нах - факт . ! Де ти таке почув що на Харківщині у кацапів не було військ . ? Ну й маячня ..! Сам в неї віриш , ще й мене хочеш переконати .
В Ізюмі в них був потужний ударний кулак , вони звідти атакували Слов'янськ , це відомий факт . В інтернеті є сотні відео з захопленою на Харківщині технікою і тд. .
Коротше , не ї.. мені мізки , хочеш взнати як було на Харківщині , шукай про це у гуглі .
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08.06.2023 08:49 Відповісти
точно, нехай кацапи перетворять південь на болото... а ми будемо їх вербально лякати! відмінний план
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07.06.2023 22:04 Відповісти
Питання в тому, що простий нарід чекає простих та швидких подій.
Насрати, що там з кацапами. Цікаво, що з пересічгтми яких ******* ракетами, змиває водою, обдирають податками, а взамін обіцянки-цяцянки.

Дехто вже другий рік купальник штопає, щоб в Криму купатися. 😁
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07.06.2023 22:14 Відповісти
Спасибо отец родной. Вот успокоил так успокоил. Черное белье не забыл надеть для фарта и понимания?
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07.06.2023 20:50 Відповісти
Це для того, щоб супротивник збожеволів, чи ми?
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07.06.2023 20:51 Відповісти
хватит бухать, ветеринаришка!
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07.06.2023 20:51 Відповісти
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07.06.2023 20:51 Відповісти
Ми не поспішаємо бо ще болота не замерзли - Данілов!!!
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07.06.2023 20:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4QKZI-QkW3M ещё 5000 ведер и, считайте, ключик у вас в кармане?
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07.06.2023 20:54 Відповісти
**** как он достал. Сами говорят про тышу, и тут же ******. Клоуны ***
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07.06.2023 20:54 Відповісти
На маскву?
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07.06.2023 20:55 Відповісти
Досить уже цього лайна. Повідомте про контрнаступ, коли він доведений як успішний.
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07.06.2023 20:56 Відповісти
Воно корчит із себе полководця, прошений

Ходить, як індик переяславський
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07.06.2023 20:56 Відповісти
Цирк поїхав, клоуни залишилися
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07.06.2023 20:57 Відповісти
Данил ОFF!
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07.06.2023 21:06 Відповісти
Що неясно? Наступ буде з Ненацька.
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07.06.2023 21:09 Відповісти
вже всі поняли, що такого міста не існує 🤣😂
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07.06.2023 22:05 Відповісти
Усуньте московського агента Данілова, результати підуть.
Ось проти таких му.аків я підтримую радикальні дії, стосовно знищення під корень всього роду.
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07.06.2023 21:09 Відповісти
Завивання з московських боліт, стає усе більше !!!
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07.06.2023 21:12 Відповісти
Наймелодійніші звуки , як для мене . Люблю коли кацапня нестямно виє від безсилля .
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07.06.2023 21:25 Відповісти
А попереду наступу бравий ветеринар данілов на бойовій козі!
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07.06.2023 21:14 Відповісти
"2-3 недели"(с)Арыстович
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07.06.2023 21:16 Відповісти
Скоко ?
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07.06.2023 21:16 Відповісти
Порох СNN сказав що наступ за декілька годин
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07.06.2023 21:21 Відповісти
Підірвавши машинний зал і шлюзи греблі Каховської ГЕС, рашисти затопили все лівобережжя низини Дніпра, що перешкодило Силам оборони України швидко форсувати ріку та рухатись у бік Криму.
Водночас, цим ворог створив й собі проблеми - в іншій, верхній частині водосховища, що стало стрімко міліти.
Десь через 2 тижні воно обміліє по умовному ферватеру з 1,5 - 4 м глибини на нуль.
Це дозволить ЗСУ обійти ешелоновані ворожі оборонні лінії біля Василівки по дирекції Кушугум/Малокатеринівка - Скельки/Маячка й зайти в тили 5-ї ОТБ ворога для їх розгрому, закріпившись на плацдармі Дніпрорудне-Орлянське.
А вже далі після зосередження достатніх сил і засобів просуватись на захід на Енергодар і на південь на Мелітополь.
Відео з картою-схемою - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1666501740126937089?t=7pghDpL264Jd5QLxNHtT3w&s=19 тут .
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07.06.2023 21:22 Відповісти
Вже разів 10 задавав питання в соцмережах - звідки інфа що наступ мав розпочатись саме з правобережжя . ?? Хто і де таке озвучував . ?
Жодної виразної відповіді не почув .
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07.06.2023 21:29 Відповісти
чудова ідея покладати успіх контрнаступу на єдину дорогу через греблю грес, якою володіє ворог і який замінував її вже як рік тому!
геніальна ідея!
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07.06.2023 22:07 Відповісти
Московиты оставили Крым без воды - теперь это чемодан без ручки, коридор к которому
нафиг не нужен. Пусть допьют наличные остатки воды.
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07.06.2023 21:22 Відповісти
Сподіваюсь, нічого не буде, доки Україна не отримає винищувачі!
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07.06.2023 21:23 Відповісти
Успокойте уже этого трепача. Мясными штурмами на минные поля, боюсь так ничего хорошего не дочекаемось, если будет продолжаться.
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07.06.2023 21:24 Відповісти
Зелені вже пів-року атакують атакою мізки українців!
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07.06.2023 21:29 Відповісти
Я верю в ВСУ!
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07.06.2023 21:33 Відповісти
Чекаємо весіннього наступу !
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07.06.2023 21:37 Відповісти
Заваліть вже свої брехливі хлєбала! Люди з затопленого півдня вашого "контрнаступу" та "деокупації" вже не дочекалися.
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07.06.2023 21:41 Відповісти
Взагалі-то то хитрий план зеленої влади.
Вони перевантажують порохоботів кількістю новин про контрнаступ, щоб ті не мали часу зрадойобити під більш делікатними темами.
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07.06.2023 21:41 Відповісти
Один з половиною два з волосиною ..Я жартую .
Бо контрнаступ без F16 , 100 Himars і хоча б 300 танків Лео та М1 не можливий ...Немаючи цього на самій мотивації далеко не підемо
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07.06.2023 21:44 Відповісти
Треба почекати ще на авіаносці та підводни човни.
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07.06.2023 21:46 Відповісти
а Столтенберг каже, що все необхідне ВЖЕ Є!
може "контрнаступ не можливий" бо зеленим ще можна затаритися і безпечно здриснути з країни?
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07.06.2023 22:09 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Марʼяна Безугла:
 Парламент працює, бо то український парламент. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки працює в Києві, у військах, на виробництві, в таємній кімнаті…
Зе зрада:
 Спеціально для Безуглої. Комітет національної небезпеки зелених зліва направо:
Веніславський - блокував фінансування ЗСУ
Верещук - розмінувала Чонгар
Арахамія - купував електрику в Лукашенка, лобіював воду в Крим
Льовочкін - риг часів Януковоча
Ковальов - антимайданівець, ватнік, риг
Безугла - шахрайка, працює на крота ФСБ, зливає позиції ЗСУ
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07.06.2023 21:57 Відповісти
Как же меня задолбали эти уроды со своим контнаступом. Лучше б вообще не знать этого слова, и что бы все они заткнули рты. А тихо радоваться любым победам на фронте, и знать что это во преки власти и благодаря Залужному.
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08.06.2023 00:07 Відповісти
Уже более десяти лет выпускают - Beyond Good & Evil 2, Vampire the masquerade bloodlines 2, Корсары Легендарное издание. И с каждым месяцем пишут что скоро...
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08.06.2023 08:50 Відповісти
 
 