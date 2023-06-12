Помер експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі
Колишній прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі помер у лікарні в Мілані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera.
Зазначається, що експрем'єр помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Берлусконі хворий на лейкімію.
Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито "нападала на Донбас". Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.
Сільвіо Берлусконі та російського диктатора Володимира Путіна пов’язували тривалі дружні відносини.
Топ коментарі
+72 Дмитрий Брынза 205153c0
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Будь ласка, зачекайте...
Чекають на третього ботоксного.
Заодно и это отметят!
На одного ************* меньше.
путлєр десь тихо підвиває в бункері.
Подох Максим,ну і УЙ з ним 😛
Земля цій курві бетоном.
боясь перепутать их дерьмо и ДНК.
На очереди Песков - кони двигать он не будет - ему положено отбросить коньки.
А Меркель ще жива...
за вкрадену разом із буйлом із підвалів Масандри пляшку портішка так і не розрахувався.
щоб йому чорти в пеклі замість того кримського портішка смолу гарячу в пельку лили !
Пусть платят
пора, вофка, пора й тобі....
Поскольку Господь прибрал-таки к себе старого сатира, взяточника, мафиози и любителя молодых девушек Берлускони (царство ему небесное или что там у католиков предусмотрено), то возникает закономерный вопрос насчет его близкого друга: Когда? Когда уже? Тут весь мир заждался.