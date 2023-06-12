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Берлусконі (34) Італія (1514) смерть (6708)

Помер експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі

путін,берлусконі

Колишній прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі помер у лікарні в Мілані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera.

Зазначається, що експрем'єр помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Берлусконі хворий на лейкімію.

Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито "нападала на Донбас". Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Сільвіо Берлусконі та російського диктатора Володимира Путіна пов’язували тривалі дружні відносини.

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Топ коментарі
+72
Да и х.. с ним.
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12.06.2023 11:45
+37
скоро і путін помре
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12.06.2023 11:46
+37
Здохне!
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12.06.2023 12:02
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Чим менше ху*лів - тим краще!
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12.06.2023 12:14 Відповісти
Десь у Лондоні пустив скупу сльозу кумірь мілліонав - Шєва))
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12.06.2023 12:14 Відповісти
Мінус один ************
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12.06.2023 12:15 Відповісти
Оце я розумію контрнаступ!
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12.06.2023 12:15 Відповісти
до кабзона
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12.06.2023 12:16 Відповісти
Орбану приготуватися
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12.06.2023 12:16 Відповісти
здох прихвостень ***** й кличе передаста кремлівського за собою... разом кобздона слухати...
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12.06.2023 12:16 Відповісти
У пеклі ще на одну шльондру стало більше...
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12.06.2023 12:16 Відповісти
Итальянский Премьер синьор Сильвио Берлускони нанес визит Путину во временно оккупированную православными орками украинскую Ялту, где он совместно с Хейло распили бутылку коллекционного 240-летнего Хереса-де-ла-Фронтера, урожая 1775 года, стоимостью почти $ 50 000. Украинские острословы, в свете этого события уже внесли поправку в текст песни: «Поручик Голицын». Новая версия теперь выглядит несколько иначе: «Товарищ полковник! Поставьте бокалы! Тикайте в Россию! Не «тырьте» вино!».

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12.06.2023 14:39 Відповісти
Ото так, а дружок і на похорон не приїде.
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12.06.2023 12:16 Відповісти
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12.06.2023 12:17 Відповісти
Та нє, Сільвіо з Жиріком в одному чані вариться.
Чекають на третього ботоксного.
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12.06.2023 12:22 Відповісти
То пiсля, а спочатку всi йдуть на концерт.
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12.06.2023 12:27 Відповісти
На одну Гниду меньше, земля стекловатой и температурный режим в котле....
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12.06.2023 12:22 Відповісти
нехай ***** гріє місто на сковорідці
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12.06.2023 12:25 Відповісти
От кацапо-фашистского информбюро! После продолжительной болезни, скончался известный государственный деятель, любитель юных девочек, коррупционер и просто друг *****, Берлускони Сильвио Луиджевич!
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12.06.2023 12:30 Відповісти
Крім Шеви з українців ніхто не засумував !
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12.06.2023 12:30 Відповісти
Яке б було жваве тріо - бєля, путя, лука... кобздон би заплакав, сракою...
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12.06.2023 12:31 Відповісти
про жиріка забув. У нього гризло було широке, язик без костьов - зараз там пережовує смолу.
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12.06.2023 12:34 Відповісти
Кобздон чека на Орбана !
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12.06.2023 12:32 Відповісти
Прости мене Господе, але йух з ним.
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12.06.2023 12:57 Відповісти
Берлускони двинул кони в день кацапстана!
Заодно и это отметят!
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12.06.2023 12:34 Відповісти
Знову зекономлять)))
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12.06.2023 13:17 Відповісти
От лейкемии Берлускони дохнут
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12.06.2023 12:35 Відповісти
Берлусконі кинув коні .
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12.06.2023 12:35 Відповісти
Пєрвий пошол ! С дєбютом!
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12.06.2023 12:38 Відповісти
Пусть и друга своего куйла забирает чтоб в аду не скучно было..
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12.06.2023 12:39 Відповісти
***** захвати з собою
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12.06.2023 12:41 Відповісти
Жалко сдох падла… хотела бы его видеть в Гааге на скамье подсудимы..
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12.06.2023 12:42 Відповісти
На одну мразоту стало меньше в мире.....ещё в очереди ждут Шредер Меркель Орбан Лукашенкп ну и сам Пуйло.
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12.06.2023 12:45 Відповісти
когда кацапы будут окончательно проигрывать усатая ************** ******* еще кремлю войну огласит)))аля как никарагуа Гитлеру 7мая 1945)))а до того тож типа союзники были)
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12.06.2023 13:15 Відповісти
Подох,старий пєдофіл.
На одного ************* меньше.
путлєр десь тихо підвиває в бункері.
Подох Максим,ну і УЙ з ним 😛
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12.06.2023 12:52 Відповісти
Хлопці, є привід випити чарку.
Земля цій курві бетоном.
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12.06.2023 12:53 Відповісти
Это - карма. Все путинские пид@ры дохнут, как жабы в пересохшем болоте. Скоро и этот мудак подохнет
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12.06.2023 12:55 Відповісти
к сожалению это не карма, а старость, в Украине до 87 лет доживает 1 человек из 100, а то и меньше.
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12.06.2023 13:13 Відповісти
Какая нафиг карма? Ещё скажи, что боженька наказал.
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12.06.2023 13:56 Відповісти
Ви такі всі добрі, мої дорогі бандерівці))
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12.06.2023 12:58 Відповісти
Друга пусть заберет... СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.06.2023 12:58 Відповісти
Путин 1-й модели уже сдох, как сказала жена, теперь тасуют двойников,
боясь перепутать их дерьмо и ДНК.
На очереди Песков - кони двигать он не будет - ему положено отбросить коньки.
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12.06.2023 13:03 Відповісти
А шо. Валодєнька, не хоч з дружбаном прастітся? 🤣
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12.06.2023 13:12 Відповісти
минус мафиози-союзник кацапов.
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12.06.2023 13:12 Відповісти
-1

А Меркель ще жива...
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12.06.2023 13:33 Відповісти
Цікаво,попа вутін поїде на похорон???Чи боїться зо заарештують???
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12.06.2023 13:34 Відповісти
А вовочка когда, уже все заждались.
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12.06.2023 13:38 Відповісти
однако знаковое событие - склеил ласты в день расеи
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12.06.2023 13:44 Відповісти
Интересно - поздравления Путину с Днем Московии и надежду на скорую встречу успел послать?
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12.06.2023 13:48 Відповісти
***** і орбану приготуватись !
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12.06.2023 13:51 Відповісти
Мафіозо показує пітерсьому гопнику де у пеклі на нього чекатиме
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12.06.2023 14:10 Відповісти
Це добре на одного путініста стало меньше!
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12.06.2023 14:15 Відповісти
На останній день х*йлостану - подарунок луб'янському вибл*дку.
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12.06.2023 14:18 Відповісти
курва!
за вкрадену разом із буйлом із підвалів Масандри пляшку портішка так і не розрахувався.

щоб йому чорти в пеклі замість того кримського портішка смолу гарячу в пельку лили !
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12.06.2023 14:45 Відповісти
родственникам иск подать.
Пусть платят
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12.06.2023 23:44 Відповісти
путькє дзвіночок - корефани вже ласти клеють

пора, вофка, пора й тобі....
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12.06.2023 14:47 Відповісти
сдох и попал в ад!там будет ждать своего кореша *****!
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12.06.2023 14:50 Відповісти
Орбан з лукашенкай наступні
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12.06.2023 14:52 Відповісти
здох пдр
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12.06.2023 14:58 Відповісти
Усе навколо ***** так і натякає: пора, братику, пора!
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12.06.2023 15:06 Відповісти
Закобзонився батянька молочного брата Шеви🤔🧐😁 Яка трагедія... *** 😝😝😝😝😜🤪
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12.06.2023 15:10 Відповісти
бетоном
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12.06.2023 15:33 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер

Поскольку Господь прибрал-таки к себе старого сатира, взяточника, мафиози и любителя молодых девушек Берлускони (царство ему небесное или что там у католиков предусмотрено), то возникает закономерный вопрос насчет его близкого друга: Когда? Когда уже? Тут весь мир заждался.
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12.06.2023 15:38 Відповісти
Буквально вчора дивився як кримська колаборанка Яніна Павленко пригощала в Масандрі Берлусконі і Пуйла двухсотрічним вином, ще й подумав, щоб вони вдавилися. А тут на тобі. Савпадєніе?
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12.06.2023 16:06 Відповісти
А его кореш почему задерживается?
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12.06.2023 19:17 Відповісти
Та и хрен с ним....
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12.06.2023 19:35 Відповісти
один підер мінус...чекаємо....чекаємо!
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12.06.2023 20:30 Відповісти
Земля йому бетоном
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12.06.2023 22:14 Відповісти
Хочу, щоб цей свіжий покійничок потягнув за собою на той світ цілу вервечку: х**ла і всіх москальських та імпортних підх**вників.
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13.06.2023 00:34 Відповісти
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