Вісім російських окупантів здалися у полон поблизу Старомлинівки на Донеччині. ВIДЕО

Вісім російських окупантів здалися у полон українським воїнам поблизу Старомлинівки на Донеччині.

Відеозапис із "трофеями" українських бійців опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ще вісім російських військових здалися у полон поблизу Старомлинівки на Донеччині. Вони обрали життя і тепер підуть на обмін.Проскочивши поле перед російськими позиціями бійці атакували першу лінію оборони, а в контактних боях російська піхота не витримує і сиплеться. Та й правильно - повернуться додому, отримають гроші, а тут - чужа земля для росіян. Тут всіх окупантів, яким не вистачило розуму здатися, знищать", - пише Бутусов у коментарі.

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