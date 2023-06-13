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Австралія (415) літак (2853)

Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18, - посол Мирошниченко

f-18

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Мирошниченко сказав у коментарі агентству AFP.

Як уточнив дипломат, запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії, які мають бути замінені більш сучасними F-35.

"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цього літака", – зазначив Мирошниченко.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан сказав AFP, що F-18 можуть допомогти Україні "врівноважити шанси" проти більших і краще оснащених військово-повітряних сил Росії, аби запобігати ударам по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія надасть Україні новий пакет допомоги

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році й наразі не є офіційним.

Раніше про обговорення Австралії та США щодо можливості передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets писали місцеві ЗМІ.

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Топ коментарі
+8
Украине дадут и F-18 и Стелсы дадут - США увидело в Украине конкретного союзника который дает на рыло второй армии мира.
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13.06.2023 17:36
+5
Вони їх чпокають)

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13.06.2023 18:32
+4
І кенгуру теж попросіть
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13.06.2023 17:24
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І кенгуру теж попросіть
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13.06.2023 17:24 Відповісти
они кацапов не едя
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13.06.2023 18:13 Відповісти
Вони їх чпокають)

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13.06.2023 18:32 Відповісти
Закройте ему рот.
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13.06.2023 17:33 Відповісти
Украине дадут и F-18 и Стелсы дадут - США увидело в Украине конкретного союзника который дает на рыло второй армии мира.
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13.06.2023 17:36 Відповісти
Було б дуже непогано.
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13.06.2023 17:36 Відповісти
Зараз вилізе якийсь бовдур і буде верещати, що для нього потрібен авіаносець.
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13.06.2023 17:50 Відповісти
краще 2
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13.06.2023 17:51 Відповісти
а то і три,,,,,),
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13.06.2023 17:55 Відповісти
і 5-10 есмінців для надійного супроводу

а там вже можна на них ставити іджиси...
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13.06.2023 18:47 Відповісти
і ЯО на додаток

це не шутка

буйло розуміє лише ЯО

вибачте за каламбур 😕
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13.06.2023 19:08 Відповісти
яо вже можна: система петріот розрахована на пуски першинг-2)))
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13.06.2023 19:12 Відповісти
а що ви думаєте,вони не в змозі??,--Немає бажання,тоб то--ЖАХ,що прийдется воювати!,(,тому там і немає--"ПалітічєскАй волі",((,,Українці,по перще відстоюють свою Свободу,і тим самим знекровлюють московію,то це дуже гарно для них,,(,а скільки Українців положатьсвоє Життяу цій боротьбі, також за їхні інтереси,їм не цікаво!,(, І ось саме тому!,я вже промовчу про альянс!,(,а надання першосортної зброї,своєчасно та у необхідній кількості,довело б їх,чесність,чистоту відносин,і перш за все - Порядність!(
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13.06.2023 19:31 Відповісти
Не обязательно, можно построить большой плот на ставку.
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13.06.2023 17:59 Відповісти
Авианосец для Ф-18 не обязателен. А вот где взять столько пилотов и техников, которые будут эксплуатировать эти самолеты? Еще на Ф-16 переучивание не закончилось. Аэродромы непонятно в каком состоянии. Емкости на ГСМ новые подготовлены под другую марку топлива? Опять же языковая проблема с инструкцией по летной эксплуатации и речевого информатора? Куча "но", но зеленым идиотам лишь бы попрошайничать и потом громко верещать про то как НАТО нам воевать мешает.
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13.06.2023 18:08 Відповісти
Тобто треба руки скласти і нічого не робити?
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13.06.2023 18:27 Відповісти
Не надо требовать все подряд. Не догоняешь совсем что у нас пилоты уже начали перучивание на Ф-16? Давай еще пилотов на переучивание на Ф-18 отправим. Потом "Миражи" запросим, и "СААБы". Вот объясни где нам столько пилотов взять, учитывая что они сейчас делают по 7-8 боевых вылетов в сутки?
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13.06.2023 18:35 Відповісти
Краще болт забити на ф-16 та навчати на ф-18, по перше.
По друге, пілоти навчаються термінологіі і володінню зброєю та рос, а не літати.
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13.06.2023 18:47 Відповісти
"Краще болт забити на ф-16 та навчати на ф-18, по перше." Спасибо за потерянное драгоценное время. У нас же его навалом. Кинуть пилотов с переучивания на Ф-16 и отправить на Ф-18.... Мудро, очень мудро... Товарищ верховный главнокомандующий, а Вы в каких войсках служили?

"По друге, пілоти навчаються термінологіі і володінню зброєю та рос, а не літати." Товаришь летчик-снайпер, на скольких типах авиационной техники Вы летали?
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13.06.2023 18:59 Відповісти
Так, спокойно, спокойно)) Во-первых, обучение на F-16 ещё даже не началось. А во-вторых, Джус в недавнем интервью говорил, что пока обучение на западных истребителях не началось, наши пилоты поделились на группы, каждая из которых обучалась на отдельный тип истребителя который мы потенциально могли бы получить(F-16, F/A-18, F-15, Mirage 2000, Grippen). На симуляторе тренировались, изучали кабину по схемам, управление бортовой аппаратурой, язык подтягивали. Вы удивитесь как много есть оупен-соурс данных на F-16 и F/A-18 на основе которых сделаны их модели в том же DCS. Вы думаете почему после оценки двух наших пилотов в Пентагоне вдруг передумали и сказали что готовить их надо не 18 месяцев, а 4?
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13.06.2023 23:57 Відповісти
И опять разговор только о пилотах... А наземный персонал? Для начала надо уверенно освоить хотя бы один тип истребителя, а потом уже думать про следующий, а не требовать все подряд.
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14.06.2023 07:28 Відповісти
Вы говорили только о пилотах. Только о пилотах я вам и ответил. Я пытаюсь быть кратким и держать свою графоманию под контролем)) Наземный персонал то отдельная обширная тема, но скажем так, аутсорсных техников привлечь намного проще чем аутсорсных пилотов. И наши уже раз 5 на моей памяти озвучивали что это будут практиковать.
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14.06.2023 13:49 Відповісти
Авианосец для Ф-18 не обязателен. А вот где взять столько пилотов и техников, которые будут эксплуатировать эти самолеты? Еще на Ф-16 переучивание не закончилось. Аэродромы непонятно в каком состоянии. Емкости на ГСМ новые подготовлены под другую марку топлива? Опять же языковая проблема с инструкцией по летной эксплуатации и речевого информатора? Куча "но", но зеленым идиотам лишь бы попрошайничать и потом громко верещать про то как НАТО нам воевать мешает.

Специально для Вас повторюсь.
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14.06.2023 13:53 Відповісти
Ну я тоже в принципе могу сбросить вам в ответ всю ветку комментов которая следовала после скопипащеного вами только-что комментария. Вы так понимаю любитель рекурсии, если любите чтоб вам по несколько раз отвечали на одни и те же вопросы. Если бы F/A-18 был бы нам не нужен, то вышли бы Залужный с командующим ВВС ВСУ и хором бы сказали спасибо конечно большое, Австралия, но мы наверное обойдёмся F-16. Но нет. Все они, почему-то, довольны как слоны. Или вы хотите сказать, что они все лохи и надо делать по-вашему?
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14.06.2023 20:41 Відповісти
Еще раз повторюсь. Ну зачем так тупить? Я говорю НЕ О НЕНУЖНОСТИ, и повторяю специально для ВАС!!! Я говорю о подготовке наших аэродромов, наземных специалистов, складах ГСМ под новый\ вид топлива. Новых диапазонах радиочастот управления полетами и навуигации. Ну почему Вы, исходя из своего опыта непонятно где, считаете что просто сами самолеты и пилоты сделают все сами!!!!!!!!!
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14.06.2023 20:50 Відповісти
Топливо что под F-16 что под F/A-18 одно и то же - стандартное JP-8. Тут F/A-18 никаких сложностей не добавит. Комуникационно и навигационно они унифицированы. Как и любой другой современный НАТОвский истребитель. То есть, если мы поставим на каком-то аэродроме маяк TACAN, то его отлично будут видеть и понимать бортовые станции и F-16 и F/A-18. Тут правда, есть ньюанс, что передатчик TACAN никто врубать не будет, ибо туда сразу полетят Искандеры с Кинжалами. Это будет верный признак базирования на аэродроме западных самолётов. Про покрытие аэродромов, кажысь уже только самый ленивый не высказался - под F-16 покрытие менять желательно, а на F/A-18 можно летать с того что у нас есть и не морочить себе голову. Более того, 80% всего головняка с обновлением аэродромов снимается при использовании гражданских асфальтированных региональных аэропортов. Оба самолёта могут работать с гражданскими системами всенаправленных азимутальных маяков(если сильно приспичит, но будет риск обстрела) + там покрытие уже вполне удобоваримое. По поводу наземных спецов я уже писал выше.
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14.06.2023 21:41 Відповісти
Ну так навчаємо на тому, що дадуть...
Добре було б просити собі всю зброю планети, та всі гроші планети, але тоді можуть і послати у дупу.
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13.06.2023 19:48 Відповісти
Ф-18 менее прихотливый и может взлетать с дорог
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13.06.2023 20:02 Відповісти
Вы видели воздухозаборник Ф-16? Вы знаете что кусочек камня (из которого и состоит асфальт) может вывести двигатель из строя? И почему именно из бетона, цельнолитого с цементом высшей марки, армированого металлом строятся взлетго-посадочные полосы?
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13.06.2023 20:09 Відповісти
Поэтому я и написал, что Ф-18 лучше, у него меньше воздухозаборники, чем у Ф-16
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13.06.2023 20:41 Відповісти
Меньше воздухозаборник. Ну это же все решает. Кардинально.
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13.06.2023 20:44 Відповісти
Я вас удивлю, сейчас иногда наши МИГ-29 взлетают с запасных аеродромов по типу дорога
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13.06.2023 20:45 Відповісти
Я Вас удивлю, но наши МиГ-29 при взлете имеют закрытые осевые входы двигателей при взлете и посадке. Забор воздуха идет чепез верхние входы двигателей.
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14.06.2023 21:01 Відповісти
Наши с Пэтриот разобрались и с этим разберуться. Как с компьютером.На западе самолет это компьютер с крыльями.Главное не бздеть.
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13.06.2023 21:47 Відповісти
Вы будете непопулярны. Большинство любило/ любит играть в самолеты и танчики в телефонах. Для них такие "глупости" обсуждать - лишнее. То, что политики ради пиара подали заявку на Ф18 без узгодження с военными- дети в школу неходи, тут еще работы по развертыванию инфраструктуры и обучение на Ф16 только в начальной стадии, а мы счаз понаставляем на аэродромы побольше самолетов, красивых и разных...
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13.06.2023 22:08 Відповісти
це дуже хороший варіант, але тим літакам необхідна модернізація і повне т.о. тобто розраховувати на те шо сів і полетів - не вийде.
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13.06.2023 17:50 Відповісти
Якраз вийде.
Якийсь пудель написав, що вони зняті 2 роки тому, а по моїй інформації 41 штуку зняли місяць тому і вони до останнього обслуговувались і літали.
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13.06.2023 18:27 Відповісти
Австралійці люди надійні... попросили - дадуть...
Але F-18- палубний... я в роздумах))
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13.06.2023 17:56 Відповісти
F-18L наземного базування йшов саме на експорт!
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13.06.2023 18:10 Відповісти
Це зрозуміло... але в Австралії такими літаками нізким сперечатись...
В них флот розвинений... підводний, особливо...
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13.06.2023 18:35 Відповісти
Питання ж не про підводний флот, а про сам літак...А F-18 гарний літак, хоча як на мене, то все ж таки вибір саме F-16 то ідеальний для нас варіант на сьогодні! І все жтак ипогодьтеся, що практично 3/4 ескадріллі F-18 для України від Австарлії, то дуже круто. Хоч є й сумніви до швидкості цієї передачі бо все одно потрібен скоріш за все буде дозвіл від США і це займе більше часу...ну на той час наші пілоти вже "наб'ють руку" і буде все ок. Головне що у нас будуть ******* літкаи 4го++ покоління, а ті хто в темі знають що в совку, що в раша є тільки 4те покоління і без плюсів (основні машини міг29 та су27 стоврені ще 70х-80х роках, а всякі сру31-57 і інше, то просто бутафорія і перефарбування саме від ці машини!)
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13.06.2023 19:12 Відповісти
Ф-18 краще, він може працювати і у режимі винищувача і у режимі бомбардувальника. І може злітати з більш коротких смуг
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13.06.2023 20:06 Відповісти
Да блин когда до юзеров дойдет что любой самолет без обученного пилота груда металлолома? Без обученных техников? Сколько экипажей танков переучиваются на "Абрамс"? За какое время? Сколько учились наши парни на "Леопарды"? Нафига так тупить в открытом эфире?
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13.06.2023 20:29 Відповісти
современный мир очень быстрый и ситуация в нем развивается еще быстрее
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13.06.2023 20:39 Відповісти
Комментарий ни о чем. Это типа "банан велик, но кожура еще толще". Кстати можете поискать кому принадлежит эта фраза.
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13.06.2023 20:42 Відповісти
То что устраивало еще вчера, может уже не устраивать сегодня. так понятно?
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13.06.2023 20:44 Відповісти
То что не получили сегодня нас не устраивает, нас устроит то, что не получим завира. А послезавира мы еще что-нибудь не устроит и мы еще что-нибудь попросим? Так правильно?
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13.06.2023 20:47 Відповісти
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13.06.2023 20:51 Відповісти
Серега, лижи жопу своему зеледенту и не мешай нормальным людям общаться. Еще это накуренное одоробло мне выслал, подоляшавка. Я, в отличии от тебя, такую порнуху в инете не распространяю.
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13.06.2023 20:55 Відповісти
Ты в отличии от меня просто не знаешь видимо английский язык , и не обладаешь чувством юмора. А так бы ты понял, что эта гифка была в тему про твое: То что не получили сегодня нас не устраивае.

И да ,пошел нахер. Я такой зеленобот, как твой батя.
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13.06.2023 21:05 Відповісти
Ето бесполезно, убеждать. Вы ребят непереубедите, для них самолет- красивая игрушка в небе, а не комплекс, где самолет без подготовленых пилотов,инфраструктуры, топлива, техников, вооружения, систем пепедачи информации о целях- просто красивое изделие.
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13.06.2023 22:19 Відповісти
Тема F-16тих мене дуже цікавить... навіть трохи літав на F-16/С... на симуляторі, звісно...
Не треба чогось вигадувати... цих машин достатньо і , головне, навчальних центрів...
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13.06.2023 21:21 Відповісти
Гарна новина!!!! Хто би міг подумати, що Україна із за цієї війни проти монголоїдів, переозброіться на натівське озброєння!!!!
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13.06.2023 18:20 Відповісти
Французькі льотчики за СОЮЗ воювали - шо там в них нема добровольців .
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13.06.2023 18:25 Відповісти
Дожили вони на союз, воювали за вільну францію.
По друге, їм ці пепелаци треба освоювати, як і нашим, бо на озброєнні американських винищувачів не мають.
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13.06.2023 18:37 Відповісти
Надо было Зеле у Трюдо выцыганить наши CF-18, от которых наконец RCAF решили избавиться в пользу F-35. Вполне себе приличные самолёты, должны быть куда новее F-16...
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13.06.2023 18:34 Відповісти
CF-18 это не палубный а вполне нормальный самолёт. Канадская версия F-18.
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13.06.2023 18:36 Відповісти
а до тих хорнетів - ще 1 списаний авіаносець, пліз...
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13.06.2023 18:42 Відповісти
Що би Зеленьського під час читання суфлеру на ньому знімати?
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13.06.2023 22:00 Відповісти
на этих потренироваться, а потом просить новые машины
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13.06.2023 18:50 Відповісти
Головне - більше озброєння для літаків. Щоби повісити на Міг зараз. Подавити гвинтокрили на півдеі під час наступу.
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13.06.2023 21:58 Відповісти
Они еще будут ДУМАТЬ А ДАВАТЬ ЛИ ИХ НАМ.... Блин, вы же все равно их спишете на металл!
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13.06.2023 22:41 Відповісти
 
 