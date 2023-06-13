Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18, - посол Мирошниченко
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Мирошниченко сказав у коментарі агентству AFP.
Як уточнив дипломат, запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії, які мають бути замінені більш сучасними F-35.
"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цього літака", – зазначив Мирошниченко.
Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан сказав AFP, що F-18 можуть допомогти Україні "врівноважити шанси" проти більших і краще оснащених військово-повітряних сил Росії, аби запобігати ударам по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.
F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році й наразі не є офіційним.
Раніше про обговорення Австралії та США щодо можливості передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets писали місцеві ЗМІ.
Будь ласка, зачекайте...
а там вже можна на них ставити іджиси...
це не шутка
буйло розуміє лише ЯО
вибачте за каламбур 😕
По друге, пілоти навчаються термінологіі і володінню зброєю та рос, а не літати.
"По друге, пілоти навчаються термінологіі і володінню зброєю та рос, а не літати." Товаришь летчик-снайпер, на скольких типах авиационной техники Вы летали?
Специально для Вас повторюсь.
Добре було б просити собі всю зброю планети, та всі гроші планети, але тоді можуть і послати у дупу.
Якийсь пудель написав, що вони зняті 2 роки тому, а по моїй інформації 41 штуку зняли місяць тому і вони до останнього обслуговувались і літали.
Але F-18- палубний... я в роздумах))
В них флот розвинений... підводний, особливо...
И да ,пошел нахер. Я такой зеленобот, как твой батя.
Не треба чогось вигадувати... цих машин достатньо і , головне, навчальних центрів...
По друге, їм ці пепелаци треба освоювати, як і нашим, бо на озброєнні американських винищувачів не мають.