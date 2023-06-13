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"Проблема є", - Путін вперше відреагував на ситуацію на Бєлгородщині

путін

Російський диктатор Володимир Путін, який до цього ніяк не коментував операції РДК та Легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області, визнав, що "проблема є".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Путіна передає російська агенція "РИА Новости".

"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України", - сказав він.

Путін заявив, що РФ потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".

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Нагадаємо, він також погрожував створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.

Проблема є, - Путін вперше відреагував на ситуацію на Бєлгородщині 01
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Топ коментарі
+18
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13.06.2023 18:46
+14
******* расіі путін ідьот к йбєнєй матєрі.
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13.06.2023 18:22
+12
За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко"

Ге ж, швидко.
В Україні цей процес здавна так і називається: "Швидка Настя"!
)))
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13.06.2023 18:25
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******* расіі путін ідьот к йбєнєй матєрі.
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13.06.2023 18:22 Відповісти
Процес гниття пішов по плану.
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13.06.2023 18:24 Відповісти
так это санитарная зона делаеться....а вообще какой смысл в речах шизоидного клоуна который живет в своем маня мирке,ото приносят ему папочки где уже лондон почти захватили,пускай в бункере сидит и скачет от радости.
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13.06.2023 18:24 Відповісти
За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко"

Ге ж, швидко.
В Україні цей процес здавна так і називається: "Швидка Настя"!
)))
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13.06.2023 18:25 Відповісти
Згадався один касабский сериальчик. Бедная Настя.
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13.06.2023 18:37 Відповісти
Ху.ло тупе в тебе є проблема як ти тільки зі своїми дебілами перетнув кордон України. Здохнеш падоль і твою могилу будуть обсикати.
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13.06.2023 18:26 Відповісти
Так усе йде за планом. Чи ні?
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13.06.2023 18:28 Відповісти
Шо там на Білгородщині -- стріляють -- так віина ж .
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13.06.2023 18:29 Відповісти
Конечно проблема есть. Почему до сих пор не разбомблен Воронеж?
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13.06.2023 18:30 Відповісти
За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".
Є рішення, поставити пирамідки не в два ряди , а в чотири! не благадаріте.

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13.06.2023 18:38 Відповісти
і ******** на цьому ще 100500 ********** фублів
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13.06.2023 18:46 Відповісти
А що говорить про пірамідки Гордон?
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13.06.2023 19:59 Відповісти
Жодних проблем. Перекажіть, що це санітарна зона. Як хотів. Всьо "ідіот по плану".
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13.06.2023 18:40 Відповісти
Так, є проблема - це )(уйло та расея
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13.06.2023 18:40 Відповісти
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13.06.2023 18:46 Відповісти
Скоро, очень скоро...
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13.06.2023 18:56 Відповісти
Кстати, так, просто поржать. Если у путлера желтый чемоданчик это его санитарная зона, то может он уже и свою рабссею превращает в санитарную зону по такому подобию?
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13.06.2023 18:50 Відповісти
Проблема одна- Баден запрещает контрнаступ через Белгород и территорию РФ. Только на минные поля.
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13.06.2023 19:14 Відповісти
Когда белогвардейцы наводят шухер на Белгородщине а чечены грызутся с вагнеровцами а на армию все ложат это уже не проблема это песец.
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13.06.2023 19:15 Відповісти
Проблема у ***** виникла ще в 14 році коли він вперся на Крим і казав іхтамнєт.
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13.06.2023 19:21 Відповісти
он тогда подписал смертный приговор московии
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13.06.2023 21:34 Відповісти
как ОНО, сумевшее запудрить мозг такой огромной стране, не хочет лезть в военные вопросы, на второй год войны прокомментировало что-то... сгинь сволочь, тебя ненавидит большая часть мира, за исключением кучки африканских диктаторов
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13.06.2023 19:21 Відповісти
Судя по выражению лицца, идет по суху а с большим натягом. Как и должно.
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13.06.2023 19:22 Відповісти
суху - cуку
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13.06.2023 19:28 Відповісти
думает ехать на похороны Берлускони или нет
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13.06.2023 19:30 Відповісти
Скоро поедет на ПМЖ
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13.06.2023 19:40 Відповісти
не поедет ,там его арестуют
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13.06.2023 19:43 Відповісти
США надасть новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів, в нього входить:
25 бронемашин - 10 Страйкерів та 15 Бредлі
Також Стінгери, Джавеліни, АТ-4, 155-мм та 105-мм снаряди, ракети TOW, ********** для стрілецької зброї, гранати, демонстраційні **********, засоби зв'язку та запасні частини.
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13.06.2023 19:26 Відповісти
Все по плану и мы еще не начинали! Овцоебы Тиктокеры, поехали укреплять границу в Белгород. Главная задача охранять девушек и женщин Белгорода до 40 лет, днем и ночью, так называемая санитарная зона. Зная умения и повадки ********, наверное скоро Белгородская Республика, проведет референдум о присоединении к Украине без помощи РДК.
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13.06.2023 19:40 Відповісти
Новости мордора:

"Он подчеркнул, что Москва, в отличие от Украины, действовать террористическими методами не может. «У нас все-таки государство, страна, а там режим, и они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре», - подчеркнул Путин."
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13.06.2023 20:00 Відповісти
ну дурка за ним вже не плаче,вие.
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13.06.2023 21:36 Відповісти
похоже на агонию. Но не расслабляемся. Кацапов нужно бить, и чем больше, тем лучше. Только так до них доходит
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13.06.2023 21:38 Відповісти
та проблем у вас вже по самі дальше нікуди
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13.06.2023 22:46 Відповісти
 
 