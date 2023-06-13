"Проблема є", - Путін вперше відреагував на ситуацію на Бєлгородщині
Російський диктатор Володимир Путін, який до цього ніяк не коментував операції РДК та Легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області, визнав, що "проблема є".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Путіна передає російська агенція "РИА Новости".
"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України", - сказав він.
Путін заявив, що РФ потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".
Нагадаємо, він також погрожував створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.
Топ коментарі
+18 Office Den Haag
показати весь коментар13.06.2023 18:46
+14 Yakov Yakov a510eb23
показати весь коментар13.06.2023 18:22
+12 Алекс Скела
показати весь коментар13.06.2023 18:25
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Ге ж, швидко.
В Україні цей процес здавна так і називається: "Швидка Настя"!
)))
Є рішення, поставити пирамідки не в два ряди , а в чотири! не благадаріте.
25 бронемашин - 10 Страйкерів та 15 Бредлі
Також Стінгери, Джавеліни, АТ-4, 155-мм та 105-мм снаряди, ракети TOW, ********** для стрілецької зброї, гранати, демонстраційні **********, засоби зв'язку та запасні частини.
"Он подчеркнул, что Москва, в отличие от Украины, действовать террористическими методами не может. «У нас все-таки государство, страна, а там режим, и они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре», - подчеркнул Путин."