ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів, - ЗМІ
Центральне розвідувальне управління США в червні 2022 року застерегло Україну від здійснення диверсії на російських трубопроводах "Північний потік" після того, як отримало повідомлення від розвідки Нідерландів про нібито підготовку такого плану.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur та німецьких видань Zeit і ARD.
Журналісти стверджують, що нідерландська військова розвідка MIVD перехопила план диверсії (джерело цього плану не вказане), якою нібито мав керувати головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Диверсію мала начебто здійснити "невелика команда водолазів", які б заклали вибухівку з вітрильника одразу після навчань НАТО в Балтійському морі 17 червня. Цей план минулого тижня без окремих подробиць навело The Washington Post.
Після цього MVID повідомила про отримані дані ЦРУ, і воно своєю чергою зв’язалось із Україною в червні 2022 року та нібито попередило, щоб вона не втілювала диверсію в життя. Також нідерландська спецслужба надала інформацію німецьким колегам.
Джерела причетних до розслідування ЗМІ в розвідувальних службах зазначають, що певності в тому, хто стоїть за диверсією на "Північних потоках", досі немає і "розглядаються кілька версій", зокрема й причетність України.
Співрозмовник журналістів також каже, що не очікує публікації результатів розслідування диверсії найближчим часом.
Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".
В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.
Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.
За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
WP пише, що документ, який містить інформацію розвідувальної служби однієї з країн Європи (якої саме - не уточнюється), воно отримало від "одного з друзів" Тейшейри. Джерелом документа стала інформація, отримана від неназваної "особи в Україні".
І хто ця особа? Я думаю можна здогадатися звідки ноги ростуть. Можливо
І хто у нас, на прикладі Кричка і голів РДА Київа, не згає розподіл обов'язків?
І абсолютно випадково, єдиною з чотирьох вцілілою виявилася саме труба з ПП-2, запуску якої так домагалося путін.
Вибух стався 26.09.2022 рівно за місяць після встановлення рекорду https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/la85h вартості газу у ЄС на рівні майже 3,5 долари за кубічний метр. Творці підриву не могли не сподіватися, що газові ціни після цього знов підуть уверх, а в європейців не буде іншого варіанту окрім згоди на запуск ПП-2 напередодні зими.
Ай да "залужний", ай да іксперди!!!
А от європейці дійсно витримали усе це минулої зими, хоча втома в них вже величезна через реальні втрати кожної людини. Чи триматимуться далі? Краще, звичайно, це не випробовувати, а додушити вилупків болотяних економічно так, аби їх бидлос нарешті взвив.
На місці підриву труб глибини понад сто метрів - водолази на такій глибині не працюють.
Сарказм...
Стоимость газа в Европе весной 2023 года упала почти в два раза, до примерно $280 за 1 тыс куб. м, на фоне высокой заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ; более 72%), рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ; в мае было закуплено 12,16 млрд куб. м) и теплой погоды.
12 июня, министр экономики Германии дебил Роберт Хабек заявил о проблемах для немецкой экономики в случае прекращения поставок газа из России через Украину - вплоть до приостановки и сворачивания промышленных мощностей.
Якраз Залужному тоді й було коли займатись диверсіями на газогонах . пц
Кінчені журнашлюхи , яким схоже - недавно добряче " капнуло " в карман , людей взагалі вже за ідіотів мають .
Ну ще кацапні таке зайде , але от - щоб впарити таке нормальним людям , ще треба дуже постаратись .
WP пише, що документ, який містить інформацію розвідувальної служби однієї з країн Європи (якої саме - не уточнюється), воно отримало від "одного з друзів" Тейшейри. Джерелом документа стала інформація, отримана від неназваної "особи в Україні".
Де там ті
талановитізанюхані медійники Зеленського? Чи фсЬоІдетПоПлану? Кацапському.
чи вперше?
Если конечно, рашка сама не рванула свои потоки, в своем стиле.
На сайте RNZ были найдены тезисы российской пропаганды о войне против Украины. Выяснилось, журналист менял первоначальные сообщения, добавляя пророссийские нарративы и дезинформацию.
В новостях, которые имели изменения, речь шла, в частности, о "преследовании русскоязычных в Украине" и "государственном перевороте неонацистов".
Так по всему миру, на пропаганду Россия тратит большие деньги.
і мабуть там ще лишилась візитка правого сектора
ДЕБІЛИ, хто розповсюджує цю *****.