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Україна (5686) ЦРУ (132) Північний потік (2446) диверсія (329)

ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів, - ЗМІ

потік,північний

Центральне розвідувальне управління США в червні 2022 року застерегло Україну від здійснення диверсії на російських трубопроводах "Північний потік" після того, як отримало повідомлення від розвідки Нідерландів про нібито підготовку такого плану.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur та німецьких видань Zeit і ARD.

Журналісти стверджують, що нідерландська військова розвідка MIVD перехопила план диверсії (джерело цього плану не вказане), якою нібито мав керувати головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Диверсію мала начебто здійснити "невелика команда водолазів", які б заклали вибухівку з вітрильника одразу після навчань НАТО в Балтійському морі 17 червня. Цей план минулого тижня без окремих подробиць навело The Washington Post.

Також читайте: Україна не причетна до підриву "Північних потоків", - Зеленський

Після цього MVID повідомила про отримані дані ЦРУ, і воно своєю чергою зв’язалось із Україною в червні 2022 року та нібито попередило, щоб вона не втілювала диверсію в життя. Також нідерландська спецслужба надала інформацію німецьким колегам.

Джерела причетних до розслідування ЗМІ в розвідувальних службах зазначають, що певності в тому, хто стоїть за диверсією на "Північних потоках", досі немає і "розглядаються кілька версій", зокрема й причетність України.

Співрозмовник журналістів також каже, що не очікує публікації результатів розслідування диверсії найближчим часом.

Також читайте: Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.

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Топ коментарі
+24
Почали навалювати підарам на фронті,одразу вилізло ********** лайно
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13.06.2023 22:12
+21
По отношению к агрессору Украина может делать ВСЁ
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13.06.2023 22:03
+17
нет - это уровень Зоряна и Шкиряка...!!!
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13.06.2023 21:54
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Кому вигідно розкручувати цю тему? Вже всі експерти сказали, що з яхти прогулянкової підірвати трубу було неможливо.
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13.06.2023 21:49 Відповісти
боНевтіку.
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13.06.2023 21:53 Відповісти
как они ещё версию с акулой не раскрутили...?\ну не...! я видел фильмы про умных акул - да многие видели...!!!)))\
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13.06.2023 21:53 Відповісти
Це вигідно кацапам. Журналісти в усьому світі дуже ********** публікувати всіляке лайно, бо за це немає ніякої відповідальності.
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13.06.2023 22:23 Відповісти
Там якщо покопати до кінця то у статті WP є таке:

WP пише, що документ, який містить інформацію розвідувальної служби однієї з країн Європи (якої саме - не уточнюється), воно отримало від "одного з друзів" Тейшейри. Джерелом документа стала інформація, отримана від неназваної "особи в Україні".

І хто ця особа? Я думаю можна здогадатися звідки ноги ростуть. Можливо
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13.06.2023 22:37 Відповісти
згідно законодавства України до питань і обовʼязків Головнокомандувача Збройних Сил України не входять операції за межами України.

І хто у нас, на прикладі Кричка і голів РДА Київа, не згає розподіл обов'язків?
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13.06.2023 22:56 Відповісти
Саме так - ГУР йому не підпорядкований.
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13.06.2023 23:47 Відповісти
Наші спец служби мають право проводити операції по всьому світу якщо це направлено проти Росії
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14.06.2023 06:59 Відповісти
Читайте уважно
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14.06.2023 08:45 Відповісти
Не трубу, а три величезні труби.

І абсолютно випадково, єдиною з чотирьох вцілілою виявилася саме труба з ПП-2, запуску якої так домагалося путін.

Вибух стався 26.09.2022 рівно за місяць після встановлення рекорду https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/la85h вартості газу у ЄС на рівні майже 3,5 долари за кубічний метр. Творці підриву не могли не сподіватися, що газові ціни після цього знов підуть уверх, а в європейців не буде іншого варіанту окрім згоди на запуск ПП-2 напередодні зими.

Ай да "залужний", ай да іксперди!!!
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13.06.2023 23:16 Відповісти
Скоріш за все русня, і навіть не тому, що саме їм вигідно, а томо що їх стиль: створити проблему щоб запропонувати її вирішення. От тільки "щось пішло не за планом" і "безпорадні єврогеї" виявилися ще тими "бойовими підарасами"
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14.06.2023 00:17 Відповісти
Не скоріш за все, а взагалі пазл інакше ніяк не складається.

А от європейці дійсно витримали усе це минулої зими, хоча втома в них вже величезна через реальні втрати кожної людини. Чи триматимуться далі? Краще, звичайно, це не випробовувати, а додушити вилупків болотяних економічно так, аби їх бидлос нарешті взвив.
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14.06.2023 03:48 Відповісти
быдло на территориях московских болот воет на каленях перед ***лом
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14.06.2023 06:37 Відповісти
Ляшко?!
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13.06.2023 21:52 Відповісти
нет - это уровень Зоряна и Шкиряка...!!!
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13.06.2023 21:54 Відповісти
крім цих двох більше нікому, агенти 00007
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13.06.2023 22:28 Відповісти
Каховку ми, ПП ми
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13.06.2023 21:55 Відповісти
ідіоти і довбо...дятли
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13.06.2023 21:55 Відповісти
Ніби це зараз головна проблема. Нічого, скоро пожаліють що по зуби не озброїли Україну коли псіх картопляний буде мати ядерку
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13.06.2023 22:08 Відповісти
"Диверсію мала начебто здійснити "невелика команда водолазів", які б заклали вибухівку з вітрильника одразу після навчань НАТО в Балтійському морі 17 червня. "

На місці підриву труб глибини понад сто метрів - водолази на такій глибині не працюють.
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13.06.2023 22:02 Відповісти
Пошкодження на глибині 70-80 метрів.
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13.06.2023 22:07 Відповісти
На такій глибині теж потрібне важке спорядження - яке на легкій яхті не встановиш
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13.06.2023 23:06 Відповісти
Яхта? Валєра вітрильником командував! Власноруч водолазів у воду кидав!
Сарказм...
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13.06.2023 23:37 Відповісти
Наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/27/7160642/ перебувало російське судно СС-750 .
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13.06.2023 23:28 Відповісти
Оце вже не весело...якби ви тут не юморили)))Ми багато не знаем,але вони не ми.......
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13.06.2023 22:02 Відповісти
Шо це за маячня
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13.06.2023 22:03 Відповісти
По отношению к агрессору Украина может делать ВСЁ
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13.06.2023 22:03 Відповісти
ту как бы интерес европы ...
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13.06.2023 23:37 Відповісти
Інтерес Європи який йде проти нашого інтересу
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14.06.2023 07:00 Відповісти
Куцапня оживилась., і готує дві підривні бригади.
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13.06.2023 22:06 Відповісти
Биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала мая. Это произошло после заявления главы Минэкономики Германии о проблемах для немецкой промышленности в случае полного отказа от российского газа

Стоимость газа в Европе весной 2023 года упала почти в два раза, до примерно $280 за 1 тыс куб. м, на фоне высокой заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ; более 72%), рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ; в мае было закуплено 12,16 млрд куб. м) и теплой погоды.

12 июня, министр экономики Германии дебил Роберт Хабек заявил о проблемах для немецкой экономики в случае прекращения поставок газа из России через Украину - вплоть до приостановки и сворачивания промышленных мощностей.
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13.06.2023 22:06 Відповісти
Почали навалювати підарам на фронті,одразу вилізло ********** лайно
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13.06.2023 22:12 Відповісти
Щось вони мутять. Повісять на нас цю історію. І скажуть-«ну, вам за це коцапи греблю рвонули». А ми платити вже втомились.
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13.06.2023 22:14 Відповісти
та и польшу мы обстреляли... правда до сих пор док-ва ищут....
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13.06.2023 23:38 Відповісти
Журналісти стверджують, що нідерландська військова розвідка MIVD перехопила план диверсії (джерело цього плану не вказане), якою нібито мав керувати головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний🤣. Джерело:
Якраз Залужному тоді й було коли займатись диверсіями на газогонах . пц
Кінчені журнашлюхи , яким схоже - недавно добряче " капнуло " в карман , людей взагалі вже за ідіотів мають .
Ну ще кацапні таке зайде , але от - щоб впарити таке нормальним людям , ще треба дуже постаратись .
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13.06.2023 22:15 Відповісти
Пов'язана стаття:
WP пише, що документ, який містить інформацію розвідувальної служби однієї з країн Європи (якої саме - не уточнюється), воно отримало від "одного з друзів" Тейшейри. Джерелом документа стала інформація, отримана від неназваної "особи в Україні".
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13.06.2023 22:39 Відповісти
Ой блин, как же эти вбросы достали. К слову есть издание Die Zeit, но ссылки на него я не вижу. Да и сама расследование, укладывающееся на 1/2 листа.... Явный вброс срашистов.
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13.06.2023 22:20 Відповісти
Знову лайновкиди про невідомо що, і нічого про Каховську греблю.
Де там ті талановиті занюхані медійники Зеленського? Чи фсЬоІдетПоПлану? Кацапському.
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13.06.2023 22:20 Відповісти
ЛАЙНОВКИД НА ПРОПОРОШЕНКІВСЬКОМУ САЙТІ БУТУСОВА?
чи вперше?
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13.06.2023 23:34 Відповісти
Серйозно? І тоді, коли ви тут гуртом про "свинарчуків" Порошенка брехали?
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13.06.2023 23:43 Відповісти
Зебидлу Залужний як кістка в горлі, до виборів готуються, а їх підорафський куратор фейки проплачує!
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13.06.2023 22:21 Відповісти
Яке відношення Залужний має до виборів?
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13.06.2023 23:12 Відповісти
Зелені його популярності бояться.
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13.06.2023 23:44 Відповісти
А що за *****, взагалі-то? Що такого, якщо це дійсно ми підірвали трубопровід? пацакам можна руйнувати Україну, а нам відповідати - зась? Ідіть у сраку, шановні партнери. Шукаєте приводу допомогу припинити, да?
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13.06.2023 22:23 Відповісти
типа это наша диверсия против самой еуропы...на святое покусились....
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13.06.2023 23:39 Відповісти
щоб там що та й як, а гордість за нашіх козаків - щіпае
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13.06.2023 22:26 Відповісти
Що за дебілізм?
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13.06.2023 22:31 Відповісти
Степан Андрійович був би дуже стурбований. Слава Україні
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13.06.2023 22:35 Відповісти
Диверсия века, думаю, со временем оценят. Столько бабла влито в эти потоки... миллиарды. Столько надежд. И в один момент бах и всё.
Если конечно, рашка сама не рванула свои потоки, в своем стиле.
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13.06.2023 22:36 Відповісти
Международная экспертиза выяснила что Россия взорвала газопроводы Северные потоки .. Точка
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13.06.2023 22:37 Відповісти
ИПСО
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13.06.2023 22:57 Відповісти
В Новой Зеландии возник скандал из-за пророссийской пропаганды.
На сайте RNZ были найдены тезисы российской пропаганды о войне против Украины. Выяснилось, журналист менял первоначальные сообщения, добавляя пророссийские нарративы и дезинформацию.
В новостях, которые имели изменения, речь шла, в частности, о "преследовании русскоязычных в Украине" и "государственном перевороте неонацистов".

Так по всему миру, на пропаганду Россия тратит большие деньги.
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13.06.2023 23:02 Відповісти
Тут теж вистачає. На жаль.
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14.06.2023 07:37 Відповісти
Там, на дні, над трубами що й двухметрова подушка з камнів...
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13.06.2023 23:12 Відповісти
ага прям сам залужний пірнав,
і мабуть там ще лишилась візитка правого сектора
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13.06.2023 23:12 Відповісти
А ще ЦРУ через нідерландські видання NOS і Nieuwsuur та німецькі видання Zeit і ARD застерігало Україну від польотів українських астронавтів на Марс з метою випередити Ілона Маска.

ДЕБІЛИ, хто розповсюджує цю *****.
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13.06.2023 23:21 Відповісти
Це такий жарт? Ну цру і коней мочить
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13.06.2023 23:24 Відповісти
Генерал Залужний... Валєра... Командував вітрильником (!!!) Водолазами. Єврейська правда - ви їбан?(*?:лись?
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13.06.2023 23:35 Відповісти
Україна має право робити диверсії проти росії по всьому світу якшо це їй потрібно. ********** труба не має існувати
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13.06.2023 23:39 Відповісти
Шото не то. Газопровід підірвали в 2021р.
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13.06.2023 23:46 Відповісти
??? 26 вересня 2022 !
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14.06.2023 08:21 Відповісти
Гогилашвили и Коля Тищенко героически погибли при подрыве газопроводов ? А Баканов?
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13.06.2023 23:50 Відповісти
Якщо це українці зробили то респект.
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14.06.2023 00:12 Відповісти
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14.06.2023 03:39 Відповісти
Вашінгтон Пост-проросійське джерело
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14.06.2023 05:57 Відповісти
Скорее наоборот. То что эти "утечки" появляются в Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс указывает на то что информационная операция курируется спецслужбами США.
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14.06.2023 07:30 Відповісти
Схоже, працювала та сама група, яка вбила Кенеді...
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14.06.2023 06:40 Відповісти
всплыл на поверхность очередной "испанский диспетчер" Карлос
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14.06.2023 06:46 Відповісти
І чому ж цру знову застерігало Україну не робити цього ?
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14.06.2023 07:38 Відповісти
Операцією керував Залужний . Далі навіть не варто читати.
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14.06.2023 08:27 Відповісти
Які дешеві припущення у ціх єкпердів ))))
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04.07.2023 01:02 Відповісти
 
 