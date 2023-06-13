Остін та Резніков обговорили поточну ситуацію на фронті
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про "продуктивну розмову" із главою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".
Про це Резніков написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергового засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії", – йдеться в дописі.
"Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!" – додав Резніков.
Повідомлялося також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Будь ласка, зачекайте...
- яйка закуплені дороги в тричі дорожче світових бітум залито готові до будівництва .
Остін:
- ***** що ти мелеш?
Резніков:
- ой соррі то я боневтіку гідрантовичу доклад переплутав прості …
Остін:
- як ви заїбали Зе чмоні дай трубку Гетьману Залужному
4лярди на яйцях + 9лярдів на закупівлях +100лярдів "зекономлених" на фінансовому забезпеченні воїнів ЗСУ + закупівля "за замовленнями"...
І чому ми не в НАТО?
А потрібно, щоб отаке було "на кічі"... Може тоді хоч трохи до стандартів ЄС та НАТО наблизимось.
До речі! А де смєтуни? За Чорноволом ганяються? Їхні "піввареника" вже пережовані чи ще заходить?
зі згоди Боневтіка та дЄрьмака, бо ми ж одна потужна команда", - доповів Рєзніков Остіну...