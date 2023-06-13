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допомога і підтримка (1117) Резніков (1442) Остін Ллойд (509)

Остін та Резніков обговорили поточну ситуацію на фронті

резніков,остін

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про "продуктивну розмову" із главою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергового засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії", – йдеться в дописі. 

"Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!" – додав Резніков.

Читайте: Резніков з естонським колегою Певкуром обговорив зміцнення обороноздатності України

Повідомлялося також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
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Топ коментарі
+13
крадій Рєзніков і за сумісництвом міністр оборони України обговорив з головою Петагона Остіном поточну ситуацію - а мав обговорювати свої справи зі слідчим Генеральної прокуратури
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13.06.2023 22:33
+10
Резніков:
- яйка закуплені дороги в тричі дорожче світових бітум залито готові до будівництва .
Остін:
- ***** що ти мелеш?

Резніков:
- ой соррі то я боневтіку гідрантовичу доклад переплутав прості …
Остін:
- як ви заїбали Зе чмоні дай трубку Гетьману Залужному
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13.06.2023 22:29
+7
Можна красти, брехати ....і продовжувати бути міністром. Ось у цьому і є квінтеесенція зільоної влади !
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13.06.2023 22:39
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Резніков:
- яйка закуплені дороги в тричі дорожче світових бітум залито готові до будівництва .
Остін:
- ***** що ти мелеш?

Резніков:
- ой соррі то я боневтіку гідрантовичу доклад переплутав прості …
Остін:
- як ви заїбали Зе чмоні дай трубку Гетьману Залужному
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13.06.2023 22:29 Відповісти
крадій Рєзніков і за сумісництвом міністр оборони України обговорив з головою Петагона Остіном поточну ситуацію - а мав обговорювати свої справи зі слідчим Генеральної прокуратури
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13.06.2023 22:33 Відповісти
Мародёр, ****.
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13.06.2023 22:30 Відповісти
Інженерна система дистанційного мінування (ІСДМ) «Землеробство», російська РСЗВ, що мінує території - одна з основних причин невдачі кількох атак ЗСУ на півдні Запорізької області. По суті, щойно росіяни виявляють новий механізований наступ українців, вони використовують цю систему для мінування додаткових полів. Коли українці натрапляють на мінне поле, їхня техніка зазнає пошкоджень і зупиняється, тоді росіяни викликають ударні гелікоптери Ка-52, а також завдають артилерійських та авіаударів.
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13.06.2023 22:33 Відповісти
ладно землеробство, оно х*р зна и когда откуда выползет, а Ка-52 нужно сбивать. Уж на сбитие этого дерьма техники нам дали достаточно
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13.06.2023 23:05 Відповісти
Можна красти, брехати ....і продовжувати бути міністром. Ось у цьому і є квінтеесенція зільоної влади !
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13.06.2023 22:39 Відповісти
Обговорили.
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13.06.2023 22:52 Відповісти
"П Ояйцях дати"... А далі - по тексту.
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14.06.2023 08:20 Відповісти
по какой цене американские военные едят куриные яйца?
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13.06.2023 23:00 Відповісти
У них омлет... Навіть в сухпайку...
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13.06.2023 23:08 Відповісти
Рєзніков провів майстер-клас з дерибану бюджетних коштів?
4лярди на яйцях + 9лярдів на закупівлях +100лярдів "зекономлених" на фінансовому забезпеченні воїнів ЗСУ + закупівля "за замовленнями"...
І чому ми не в НАТО?
А потрібно, щоб отаке було "на кічі"... Може тоді хоч трохи до стандартів ЄС та НАТО наблизимось.
До речі! А де смєтуни? За Чорноволом ганяються? Їхні "піввареника" вже пережовані чи ще заходить?
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13.06.2023 23:03 Відповісти
а что, так можно было?
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13.06.2023 23:07 Відповісти
******* !!!!!!!! Я мабуть тупий,бо не розумію що коїться...Як так можна !?!?!?! ЗЄля хєрой,дєрьмак теж...Щє трохи і застрелюсь...
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13.06.2023 23:06 Відповісти
Зверніть увагу- яка важка праця у Остіна - вимушений з лайном постійно спілкуватися
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13.06.2023 23:07 Відповісти
Злодій Рєзніков дав майстер клас?
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13.06.2023 23:09 Відповісти
"Поки українські солдати гинуть, захищаючи свою землю, я в них марадьорю на харчах,
зі згоди Боневтіка та дЄрьмака, бо ми ж одна потужна команда", - доповів Рєзніков Остіну...
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13.06.2023 23:25 Відповісти
Мародер.
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13.06.2023 23:34 Відповісти
Остіну, (якщо хоче щоб був результат) треба говорити з професіоналами такими, як Генерал Залужний. А не зі злодюжними продажними яйцеголовими.
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14.06.2023 08:22 Відповісти
про скасування "прозоро" говорили, мародер сраний.
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14.06.2023 09:31 Відповісти
 
 