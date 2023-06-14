Ворог намагається повністю окупувати Луганську та Донецьку області, - Генштаб

Противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей - протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Нововасилівка, Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області, а також Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Суха Балка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

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На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожове та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв такі населені пункти, як Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.