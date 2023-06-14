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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти не дозволяють перевести п’ятий енергоблок ЗАЕС у стан "холодний зупин"

заес,аес,запорізька

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока 5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС", - сказав в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков.

Зазначається, що фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.

Також читайте: На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

Автор: 

АЕС (1151) Запорізька АЕС (1408)


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Зайве підтвердження навмисності дій рашистів по підриву Каховської греблі та завдання максимальної шкоди Україні, її громадянам та природі через штучні техногенні катастрофи!
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14.06.2023 12:44 Відповісти
А МАГАТЕ ОБОСРАННОЕ НЕ СМОГЛО ДОЕХАТЬ МИР ПРОСТО ПЕРПУГАННЫЕ ФРИКИ КОГДА **...НЕТ ЗАЕС ПОТОМ **** БУДЕТЕ БЕГАТЬ КАК УЖАЛЕННЫЕ
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14.06.2023 13:02 Відповісти
Жодна організація в світі вже не виконує своїх обов'язків і війна в Україні чудово це висвітлила. ООН не в змозі вплинути навіть на постійного свого члена. МАГАТЕ - не в змозі контролювати нічого, навіть явне виникнення ядерної загрози, навіть якщо мова йде про небезпеку для Європи, НАТО - боїться перднути лишній раз щоб потенційний, ****, ворог(!!) не розізлився. Цілий світ не може контролювати виконання санкцій, які самі ж і наклали...
Це просто ********* цирк і кінця йому нема.
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14.06.2023 13:58 Відповісти
Лише ЗСУ гарантує
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14.06.2023 18:51 Відповісти
Може перестати звертати увагу на те що робить рашка не обговорювати їхні дії не шукати якусь логіку а просто робити своє Коли на істерику не звертати уваги вона так чи інакше проходить Все одно буде те що має бути Все буде Україна
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14.06.2023 14:19 Відповісти
А Енергоатом каже, що усе стабільно, ніякого "загострення питання водозабезпечення ЗАЕС" не існує. Хто бреше?
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14.06.2023 15:41 Відповісти
 
 