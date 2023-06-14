Окупанти не дозволяють перевести п’ятий енергоблок ЗАЕС у стан "холодний зупин"

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока 5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС", - сказав в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков.

Зазначається, що фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.

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