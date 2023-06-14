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Новини
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Білорусь почала отримувати з Росії ядерну зброю, - Лукашенко

лукашенко,путін

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю. Деякі одиниці - втричі потужніші за бомби, які США скинули в 1945 році на Хіросіму й Нагасакі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"У нас є ракети і бомби, які ми отримали від Росії", - сказав Лукашенко в інтерв’ю російським пропагандистам з каналу "Россия-1".

"Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", - заявив він.

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Лукашенко додав, що в Білорусі з часів СРСР залишилося чимало ядерних сховищ, і 5 чи 6 з них зараз відновили.

Він заперечив, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і Путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".

Лукашенко повторив свої звинувачення на адресу країн Заходу в нібито спробах скинути його під час масових протестів після президентських виборів у 2020 році.

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"Ми завжди були мішенню. Вони (Захід. - Ред.) завжди хотіли роздерти нас на шматки, з 2020 року. Досі ніхто ще не воював проти ядерної країни, країни з ядерною зброєю", - сказав він.

Автор: 

Білорусь (7935) Лукашенко Олександр (2655) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+21
вспоминаю овец "протестующих" из Минска, которые кричали "нам майдан не нужен" - вы теперь ребятки, в Северной Корее и возможно на всегда, скажи срасибо вашим "лидерам опозиции"
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14.06.2023 15:23
+16
І карту можеш показати, дурик ?
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14.06.2023 15:20
+14
Україна вже воює проти країни з ЯЗ, трепло ...
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14.06.2023 15:21
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І карту можеш показати, дурик ?
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14.06.2023 15:20 Відповісти
Україна вже воює проти країни з ЯЗ, трепло ...
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14.06.2023 15:21 Відповісти
В"єтнам.

Дав їзди і американцям, і жовтозадим вузькооким макакам.

А зараз Україна смачно издить орду, вже взищивши її міжнародну репутацію і майбутнє.
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14.06.2023 15:50 Відповісти
Що ви хочете від тупого колгоспника-балабола
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14.06.2023 15:59 Відповісти
***-я-я дэбил...
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14.06.2023 15:21 Відповісти
ну тупі ці москалі - самодоставкою треба було відправляти, і швидко б було, і не встиг би ніхто кіпіш підняти... ні Європа, ні білоруси
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14.06.2023 15:22 Відповісти
Х. й в тебе в роті є. ************
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14.06.2023 15:22 Відповісти
Дурний Лукашенко, в цій страві ядерні бомби не допоможуть йому і Путину. Достатньо однієї бомби, щоб Бєларусь зникла
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14.06.2023 15:22 Відповісти
вспоминаю овец "протестующих" из Минска, которые кричали "нам майдан не нужен" - вы теперь ребятки, в Северной Корее и возможно на всегда, скажи срасибо вашим "лидерам опозиции"
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14.06.2023 15:23 Відповісти
Ви просто не уявляєте...я з тими ********* з пешої нашої революцію "спілкуюсь" яке це ******** білоруси...
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14.06.2023 16:06 Відповісти
Что-то этого "неуловимого Джо" понесло
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14.06.2023 15:25 Відповісти
Его пронесло. Жидким. Через рот.
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14.06.2023 15:27 Відповісти
дурік вусатий... як ти збираєшься скидати ті бомби? ... хіба що на власну країну...
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14.06.2023 15:25 Відповісти
Вот ее и засунут в жопу, сначало Коленьке, а потом и его папеньке. Без вазилина.
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14.06.2023 15:26 Відповісти
путін хоче з білорусі атакувати ядерною Київ.тобто розпочати ядерну війну.чому дозволили перевезти ядерну зброю в білорусь,а не ліквідували на місці ?
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14.06.2023 15:26 Відповісти
Тепер білоруси завдяки Лукашенко дійсно стали мішенню для ядерного удару. Але найгірше те, що знаючи рівень технологічного розвитку не можна виключати того, що вибух ядерної зброї на території Білорусі може статись через криворукість росіян.
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14.06.2023 15:28 Відповісти
Цей ядерний мотлох може вибухнути самовільно (тепловий вибух як у Чорнобилі) за будь-якої миті, бо обслуговувати ці боєголовки рашка на теперішній час невзмозі (плутонієві запали внаслідок саморозпаду отруюються і гріються і потребують заміни кожні 10-30 років), бо пропалять дірку в боєголовці.
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14.06.2023 16:37 Відповісти
Ну теперь пюрешка "ЯДЕРНАЯ". Nuka popato
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14.06.2023 15:31 Відповісти
*nuke sry
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14.06.2023 15:32 Відповісти
картопля не розуміє, що світ чхати хотів на "нову ядерну загрозу". в кьонігзберзі розташовані носії з ядеркою, і що?
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14.06.2023 15:31 Відповісти
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14.06.2023 15:34 Відповісти
напишіть білорусам...так званим"опозиційним" змі...
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14.06.2023 15:35 Відповісти
мені в цьому всьому цікаві дві речі:
- чому ми досі не розірвали дипвідносини з агресором №2 та нелегітимним Лукашенком як у нас кажуть
- реакція США та "євротерпил" на все це, не бачу і не чую, далі санкції по крупинці, торгуємо, їздимо????
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14.06.2023 15:36 Відповісти
асфальт...
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14.06.2023 15:42 Відповісти
Ждуни...мать їх
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14.06.2023 15:36 Відповісти
Он таки до3.14здится, дэбил пля.
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14.06.2023 15:41 Відповісти
Теперь точно дождется солдат НАТО в гости.
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14.06.2023 15:42 Відповісти
*******.
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14.06.2023 15:42 Відповісти
бульбаші-небраття вам не остогидла за стількі років ота лушпайка?
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14.06.2023 15:44 Відповісти
Нехай бульбофюрерок засуне її собі в сраку. Де їй саме місце.
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14.06.2023 15:47 Відповісти
Хто небудь цьому дебілу скаже,....Хоча це без толку .Прийде время за яйця коли буде підвішений хай повторе про ядерку.
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14.06.2023 15:48 Відповісти
Країна , яка постраждала від Чернобиля , тягне до себе знову цю небезпеку. А про що це я..... Нема вже такої країни , є білорський федеральний округ РФ, або білоруська область. Якось так
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14.06.2023 15:49 Відповісти
Задам навіть просте питання білорусам,навть не про війну...
*** вашу мать,ви ж білоруси казали що 97 відсотків проти лукадрища----де ви ?
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14.06.2023 15:50 Відповісти
Вибачте! ..як мова йде за білорусів..мене просто переповнює ненависть..
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14.06.2023 15:58 Відповісти
Хочу вибачитись перед тарганами, за "таргана3%", вони (таргани) набагато більш розумні, ніж шкіряний чохол пу#іна, у *****...
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14.06.2023 16:01 Відповісти
Одержимі до влади--це загроза людсту. для них немає ні чужих ні своїх. Таких людей може зупинити тільки утилізація--бо вони скаженні і одержимі.
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14.06.2023 16:02 Відповісти
Если в одном месте прибыло, то в другом убыло.
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14.06.2023 16:12 Відповісти
Производство боеприпасов находится под Минском, а делает их ЗТЭМ? Вот, куда летал Лукашенко

Сегодня Лукашенко посещал одно из предприятий ВПК РБ в Минской области, где ему показали производство беларусских боеприпасов. Примечательно, что его пресс-служба не сообщала, где именно находится производство, и даже не писала, как оно называется.

Тем не менее удалось определить, что сегодня Лукашенко посещал одно из производств РПУП «Завод точной электромеханики» (ЗТЭМ), которое расположено около д. Ленино (Дзержинский район, Минской области).

Его вертолёт приземлился в районе 10:05 на парковке около Центра экологического туризма «Станьково», который находится в 2 км сборочного участка ЗТЭМ.

На саму территорию предприятия он, видимо, добирался на авто. Там уже посещал ангары, где ему продемонстрировали образцы снарядов, и выступал на фоне военной техники.

@Hajun_BY
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14.06.2023 16:14 Відповісти
Біда не в тому, що воно дебіл, а в тому, що воно через свою тупість навіть не у змозі того усвідомити. Мало того - своїм дебілізмом навіть хизується...
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14.06.2023 16:15 Відповісти
Білоруси видно раді до нестями що стали мішенями для ЯЗ НАТО.
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14.06.2023 16:28 Відповісти
Й йще цілу партію покемонів .

Причому , покемонами влада картопляного може гратися самостійно , а ось ЯЗ -- тільки під пильним контролем кураторів з клемля !
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14.06.2023 16:37 Відповісти
нагнітання страху про зовнішніх ворогів це совкова політика з часів сраліна, яку сповідує ***** і придворний його слуга лукашенко
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14.06.2023 16:39 Відповісти
Царбульба, ти сам хоч зрозумів, на яких умовах дали ядерну зброю, що ти сам нахрюкав? А гумова гузно, потім буде верещати, що був дзвінок! Але ти про це і знати не будеш, бо тобі вже усе, буде до пу#іна. На твоєму фоні і размазня кадиркіна, не такий вже і поганий пацан...
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14.06.2023 16:45 Відповісти
Заходить ССО - забирає ЯЗ і Україна становиться ядерною державою. )))
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14.06.2023 16:49 Відповісти
Україна повинна вже і сама виробляти ядерну зброю! Для цього вже усе є! А усі договора зруйнувала сама Організація Стурбованих Націй (ООН - по касабські)...
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14.06.2023 17:16 Відповісти
Никто усатому Психопату не даст ядерное оружие ни за какие коврижки и обещания. Путя параноик не позволит себе такую роскошь. Шум навести, понтов накидать это да, рашинпропаганда. Есть договор о нерастпространении, если он нарушен, это дает возможность поставки ядерного оружия на Украину. При таком развитии ситуации, очень сомневаюсь, что Ботекс всея Мордора будет визжать о каких то санитарных зонах, а Вечнопьяный клоун Медведь будеть грозить в твиттере. Будут сидеть тихо и нипоказываться, понимая, что бункер расплавится в мгновение а московская область исчезнет, один Собянин с тротуарной плиткой останется и мовзалей для нового Приемника. Или другим нельзя и все очэнь боятся?
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14.06.2023 16:58 Відповісти
клинический маньяк уже светится, а вообще - нафига попу гармонь
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14.06.2023 16:58 Відповісти
Байден! Тепер ти зобов'язаний, як порядний поц, розмістити в Україні Томагавки і з ядерними боєголовками в т.ч. Кнопки і ключі мені, дєрмакам не давай.
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14.06.2023 17:21 Відповісти
Бульбофюрер почав пити те, що й мєдвєдєв.
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14.06.2023 17:45 Відповісти
А ***** у курсє?
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14.06.2023 18:08 Відповісти
Белорусский нарід опинився у срацї.
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14.06.2023 18:28 Відповісти
сша не хотят убиться головой об стенку? яо в беларуси, и иран в 2х шагах от него, а те смотрят и курят бамбук...
главное у Украины было его забрать, и назад не отдать, а то эскалация....
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14.06.2023 22:07 Відповісти
не надо всему верить о чем говорят совковые старички...

анекдот в тему;
- Доктор, мой сосед рассказывал, что в свои 75, каждую ночь удовлетворяет свою жену по 2 раза

Доктор отвечает:
- И вы рассказывайте....
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15.06.2023 08:26 Відповісти
сраний колгоспний тарган кинув свій народ та країну під хвіст пуйлу.
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16.06.2023 00:18 Відповісти
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16.06.2023 00:22 Відповісти
 
 