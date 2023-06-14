Білорусь почала отримувати з Росії ядерну зброю, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю. Деякі одиниці - втричі потужніші за бомби, які США скинули в 1945 році на Хіросіму й Нагасакі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
"У нас є ракети і бомби, які ми отримали від Росії", - сказав Лукашенко в інтерв’ю російським пропагандистам з каналу "Россия-1".
"Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", - заявив він.
Лукашенко додав, що в Білорусі з часів СРСР залишилося чимало ядерних сховищ, і 5 чи 6 з них зараз відновили.
Він заперечив, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і Путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".
Лукашенко повторив свої звинувачення на адресу країн Заходу в нібито спробах скинути його під час масових протестів після президентських виборів у 2020 році.
"Ми завжди були мішенню. Вони (Захід. - Ред.) завжди хотіли роздерти нас на шматки, з 2020 року. Досі ніхто ще не воював проти ядерної країни, країни з ядерною зброєю", - сказав він.
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Дав їзди і американцям, і жовтозадим вузькооким макакам.
А зараз Україна смачно издить орду, вже взищивши її міжнародну репутацію і майбутнє.
- чому ми досі не розірвали дипвідносини з агресором №2 та нелегітимним Лукашенком як у нас кажуть
- реакція США та "євротерпил" на все це, не бачу і не чую, далі санкції по крупинці, торгуємо, їздимо????
*** вашу мать,ви ж білоруси казали що 97 відсотків проти лукадрища----де ви ?
Сегодня Лукашенко посещал одно из предприятий ВПК РБ в Минской области, где ему показали производство беларусских боеприпасов. Примечательно, что его пресс-служба не сообщала, где именно находится производство, и даже не писала, как оно называется.
Тем не менее удалось определить, что сегодня Лукашенко посещал одно из производств РПУП «Завод точной электромеханики» (ЗТЭМ), которое расположено около д. Ленино (Дзержинский район, Минской области).
Его вертолёт приземлился в районе 10:05 на парковке около Центра экологического туризма «Станьково», который находится в 2 км сборочного участка ЗТЭМ.
На саму территорию предприятия он, видимо, добирался на авто. Там уже посещал ангары, где ему продемонстрировали образцы снарядов, и выступал на фоне военной техники.
@Hajun_BY
Причому , покемонами влада картопляного може гратися самостійно , а ось ЯЗ -- тільки під пильним контролем кураторів з клемля !
главное у Украины было его забрать, и назад не отдать, а то эскалация....
анекдот в тему;
- Доктор, мой сосед рассказывал, что в свои 75, каждую ночь удовлетворяет свою жену по 2 раза
Доктор отвечает:
- И вы рассказывайте....