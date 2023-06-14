Білорусь почала отримувати з Росії ядерну зброю, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю. Деякі одиниці - втричі потужніші за бомби, які США скинули в 1945 році на Хіросіму й Нагасакі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"У нас є ракети і бомби, які ми отримали від Росії", - сказав Лукашенко в інтерв’ю російським пропагандистам з каналу "Россия-1".

"Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі", - заявив він.

Читайте: Лукашенко: Україна та РФ могли домовитися в березні 2022-го про "оренду Криму"

Лукашенко додав, що в Білорусі з часів СРСР залишилося чимало ядерних сховищ, і 5 чи 6 з них зараз відновили.

Він заперечив, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і Путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".

Лукашенко повторив свої звинувачення на адресу країн Заходу в нібито спробах скинути його під час масових протестів після президентських виборів у 2020 році.

Також читайте: У Хмельницькому затримали колишнього військового з Білорусі, який закликав до поділу України, - СБУ

"Ми завжди були мішенню. Вони (Захід. - Ред.) завжди хотіли роздерти нас на шматки, з 2020 року. Досі ніхто ще не воював проти ядерної країни, країни з ядерною зброєю", - сказав він.