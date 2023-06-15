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ФСБ готує ІПСО: розкажуть про "російське громадянство" українських лідерів, - СБУ

фсб

Спецслужби Росії готують нові провокації щодо українських державних діячів та керівництва Сил оборони та безпеки України. Вони збираються розповісти, що українські лідери нібито мають громадянство РФ.

Це українська спецслужба виявила під час контррозвідувальної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

Росіяни збираються розповісти про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони та їхніх родин.

""Правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

▪️ внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

▪️ підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російська пропаганда поширює фейк про смерть Буданова, - Центр протидії дезінформації

Вороже ІПСО має стартувати вже незабаром. СБУ закликала журналістів критично поставитися до такої інформації.

Автор: 

громадянство (1074) пропаганда (2808) СБУ (12847) фейк (744)


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Топ коментарі
+71
Таке собі іпсо) Здивування воно не викличе
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15.06.2023 10:24
+50
Тобто, чергового зепатріота викрили на тому, що воно має паспорт параші?
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15.06.2023 10:25
+47
єрмак напрягся?
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15.06.2023 10:25
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Ти вважаєш мене українським лідером? Приємно чути, але я не при владі.
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15.06.2023 10:43 Відповісти
"Кожен з нас - президент" (с)
Хіба забули?
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15.06.2023 10:47 Відповісти
Кожен з укр презів мав корисливі мотиви. Може Кравчук не встиг накрастись
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15.06.2023 12:07 Відповісти
кравчучкою б тобі по голові, але ж і це не допоможе розумовій каліці.
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15.06.2023 13:38 Відповісти
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15.06.2023 10:34 Відповісти
Тю, чи не новина....

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15.06.2023 10:35 Відповісти
Дебіли, ***.... , то 24 лютого всі з такими паЧпортами повинні були зустрічати на Майдані "аслабадітєлєй".
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15.06.2023 10:36 Відповісти
ЗСУ та добровольці завадили їм це зробити.
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15.06.2023 16:34 Відповісти
Зямин пачпорт.
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15.06.2023 10:40 Відповісти
Будет примерно так: включат в списки политиков, кого надо облить грязью и разбавят теми, кто действительно имеет гражданство рф.
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15.06.2023 10:40 Відповісти
навряд чи ІПСО це буде...
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15.06.2023 10:43 Відповісти
А може то не ІПСО?
В керівництві країни все смердить русньою, що й тавра немає на кому ставити.
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15.06.2023 10:43 Відповісти
рашистська агентура при владі в Україні, мабуть просить в рашистів "громовідвід" від можливої інформації.котру мають західні спецслужби про співпрацю"зеленої агентури" в Україні із окупантами 3,14рації
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15.06.2023 10:44 Відповісти
Якеж це ІПСО. Це - факт.
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15.06.2023 10:44 Відповісти
Tut drugoi vapros , u kavo iz Jermakovshchini netu rasianskava pasporta ? 🤔
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15.06.2023 10:45 Відповісти
Вілла клоуна у Криму була переоформлена за кацапськими законами. Відповідно, громадянин України не міг її переоформити, а тільки на кацапський паспорт. Так що думаТЕ.
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15.06.2023 10:47 Відповісти
Бувають шкідливі для держави офшори, як у Порошенко.
А бувають корисні, як у Зеленського.
Так і з паспортами
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15.06.2023 10:51 Відповісти
Вони розкажуть правду але усі мають думати що це ІПСО.
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15.06.2023 10:47 Відповісти
У ***** на наших політиків вагон компромату.
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15.06.2023 10:47 Відповісти
Вони не зрадники а політики ?
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15.06.2023 10:56 Відповісти
А політики не можуть бути зрадниками? Порівняй Порошенка і Зяму. Обидва політики.
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15.06.2023 11:22 Відповісти
Обидва крадії, обидва зрадники !
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15.06.2023 11:49 Відповісти
Не зїжджай з теми. Мова про пачпорти.
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15.06.2023 11:51 Відповісти
Шляновний, то не Порошенко вкрав ваші мізки. Ви їх не маєте від народження
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15.06.2023 12:13 Відповісти
порівняв свої виверження із копієчкою, якщо зечмо політик, то ти оракул вЗесвіту!
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15.06.2023 11:53 Відповісти
Дерьмак запустив три варіанти: а) дійсно опублікують та позбавлять громадянства. б) опублікують тільки паразитів Сівковича (їх списали) в) на майбутнє, раптом виявиться громадянство у свого, тоді вкажуть що це фейк.
Ю.Швець повідомляв, що ФСБ ніколи не здає своїх агентів, навіть у надзвичайних ситуаціях та при нововиниклих обставинах, а тим більше ГРУ. Тому вважаю, що кардинально зеленим є пункт "В".
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15.06.2023 10:48 Відповісти
- Липецкая Хвабрика, то истинная правда, а расийский паЧпорт Ермака, то ИПСО... Не перепутай... Кутузов!
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15.06.2023 10:48 Відповісти
І в чому буде ІПСО? 😁

А яйця по 17 грн. за штуку і тотальна ЩЄ-корупція - це теж кацапське ІПСО?
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15.06.2023 10:52 Відповісти
Гетманцев - помічник ФСБ-шника Сівковича - це теж ІПСО?
Єрмак, Татаров, Шурма - риги, які на балансі ФСБ - це теж ІПСО?
Бізнес та недвиж ЗЄ в РФ та у Криму - це теж ІПСО?

На нинішній владі пробу ніде ставити - це факт, а не ІПСО.
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15.06.2023 10:57 Відповісти
самі владу вибрали!...
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15.06.2023 13:49 Відповісти
Я за це ЗЕлене неоригівське лайно не голосував. Тому це не за адресою.

Більше того, всі адекватні люди тоді більш-менш точно попереджали про все, що зараз коється.

Питання узурпації влади та реваншу ригів - це з самого початку було питання часу. Бо сам ЗЄ та весь кістяк його осередку був у ригів на підтанцьовках.

Після початку одностороннього відведення ЗСУ з позицій, заборони аеророзвідки, контрснайперської боротьби, свідомого зриву оборонзамовлень та розмінування проходів з Криму і вторгнення РФ стало питанням часу.
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15.06.2023 16:14 Відповісти
Більш цікаво що за чотири роки таких "іпсо" від кацапів ще жодного не було. Дуже дивно, особливо з огляду на те які справжні патріоти України зараз при владі...
.
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15.06.2023 11:02 Відповісти
ФСБ готує ІПСО: розкажуть про "російське громадянство" українських лідерів Джерело:

Чьо зразу ІПСО?
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15.06.2023 11:08 Відповісти
Тобто якщо зараз проект "Схеми" знайде чергового політика із російським паспортом, то це буде ІПСО? Напевно уже готують якийсь сюжет із дня на день...
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15.06.2023 11:12 Відповісти
Отримувати паЧпорти Рашки - звичайна річ.
Так "усі роблять", ми ж неЛОХи?!
А ось розповідати про ці паЧпорти, то - ІПСО-ІПСО-ІПСО!!!
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15.06.2023 11:28 Відповісти
СБУ вирішили працювати на упередження й зіллють росіянські паспорти можновладців першими
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15.06.2023 11:28 Відповісти
Ну мы поняли, власть у нас святая. А любая негативная информация про них, любой компромат то все не правда, все "ипсо"... И вообще любой кто критикует "зе-манду", то агент кремля/ин.агент.
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15.06.2023 11:30 Відповісти
Та чи й не іпсо! Скоріше це зелене іпсо, щоб навішать лапшу, наче того громадянства не існує
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15.06.2023 11:55 Відповісти
щось про Оман розкажуть чи про чергову крадіжку Резнікова в особливо великих масштабах ?
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15.06.2023 12:07 Відповісти
То факт а не іпсо
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15.06.2023 13:00 Відповісти
Кацапи може й планують відкрити карти, а СБУ вже операцію прикриття зєльонки розпочало.
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15.06.2023 20:28 Відповісти
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