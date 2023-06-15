ФСБ готує ІПСО: розкажуть про "російське громадянство" українських лідерів, - СБУ
Спецслужби Росії готують нові провокації щодо українських державних діячів та керівництва Сил оборони та безпеки України. Вони збираються розповісти, що українські лідери нібито мають громадянство РФ.
Це українська спецслужба виявила під час контррозвідувальної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.
Росіяни збираються розповісти про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони та їхніх родин.
""Правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:
▪️ внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
▪️ підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Вороже ІПСО має стартувати вже незабаром. СБУ закликала журналістів критично поставитися до такої інформації.
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Хіба забули?
В керівництві країни все смердить русньою, що й тавра немає на кому ставити.
А бувають корисні, як у Зеленського.
Так і з паспортами
Ю.Швець повідомляв, що ФСБ ніколи не здає своїх агентів, навіть у надзвичайних ситуаціях та при нововиниклих обставинах, а тим більше ГРУ. Тому вважаю, що кардинально зеленим є пункт "В".
А яйця по 17 грн. за штуку і тотальна ЩЄ-корупція - це теж кацапське ІПСО?
Єрмак, Татаров, Шурма - риги, які на балансі ФСБ - це теж ІПСО?
Бізнес та недвиж ЗЄ в РФ та у Криму - це теж ІПСО?
На нинішній владі пробу ніде ставити - це факт, а не ІПСО.
Більше того, всі адекватні люди тоді більш-менш точно попереджали про все, що зараз коється.
Питання узурпації влади та реваншу ригів - це з самого початку було питання часу. Бо сам ЗЄ та весь кістяк його осередку був у ригів на підтанцьовках.
Після початку одностороннього відведення ЗСУ з позицій, заборони аеророзвідки, контрснайперської боротьби, свідомого зриву оборонзамовлень та розмінування проходів з Криму і вторгнення РФ стало питанням часу.
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Чьо зразу ІПСО?
Так "усі роблять", ми ж неЛОХи?!
А ось розповідати про ці паЧпорти, то - ІПСО-ІПСО-ІПСО!!!