У Бундестазі закликають негайно передати Україні бойову авіацію та далекобійні ракети
Для успішного контрнаступу Україна має зараз отримати бойову авіацію та ракети дальнього радіусу дії, зокрема, німецькі ракети Taurus, американські ATACAMS та більшу кількість британських Storm Shadow. Захід має піти ва-банк і передати Україні все, що можливо для якнайшвидшого звільнення українських територій.
Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер, передає Цензор.НЕТ.
"Необхідно поставити Україні ракети великої дальності, щоб гарантувати можливість завдавати високоточні удари углиб окупованої території. Для успішного контрнаступу важливо, щоб Україна випереджала ситуацію, тобто була у військовому відношенні здатна компенсувати перевагу противника в кількості особового складу та техніки на полі бою якістю. Цього можна досягти лише при постачанні систем озброєння, які дозволяють Україні знищувати російські лінії постачання далеко за лінією фронту, тим самим відрізаючи агресора та розчищаючи поле бою для українських сухопутних військ", - заявив політик.
"Крім того, необхідна підтримка військ, які проводять наступальні дії з повітря. Таким чином, необхідно забезпечити можливість проведення повноцінної загальновійськової операції, в тому числі і із застосуванням авіації. Це означає, що якщо ми хочемо досягти успіху, винищувачі та системи дальньої дії, такі як крилаті ракети Taurus, збільшення числа Storm-Shadow і постачання безпілотників дальньої дії, про що вже оголосила Великобританія, артилерійські ракети дальньої дії та ATACMS повинні бути доставлені зараз", - підсумував Родеріх Кізеветтер.
"Для досягнення успіху партнери України мають нарешті піти ва-банк, тобто поставити все, що Україна може застосувати у загальновійськовій битві та послужити визволенню української території", - підсумував Родеріх Кізеветтер.
Нагадаємо, 13 червня в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України заявили, що російські війська замінували та системно підривають малі гідротехнічні споруди на територіях, де ведуть контрнаступ ЗСУ.
Так, у ніч проти 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна охарактеризувала вибух Каховської ГЕС як найбільшої технологічної катастрофи в Європі за останні десять років.
25 травня російські окупаційні сили підірвали дамбу Карлівського водосховища на Донеччині.
8 червня було підірвано дамбу між селами Переміжне та Чорноземне у Запорізькій області.
11 червня Збройні Сили РФ підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка на кордоні Донецької та Запорізької областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рамштайн - працює. РЕСПЕКТ
Гетьман України Петро Порошенко за час своєї каденції створив антиросійську коаліцію із 42 країн.
Сьогодні на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» союзники України обговорюватимуть посилення ППО України, а у Бундестазі закликають негайно передати Україні бойову авіацію «F-16» та далекобійні ракети з дальністю стрільбі 300 кілометрів.
Окрім танків, бронемашин, снарядів 155 калібру, ***********, найновішого артилерійського озброєння від країн НАТО, американські офіцери з Ленглі (Штаб-квартира ЦРУ) передали українським колегам-контррозвідникам пристрої, що прослуховують телефонні розмови орок.
Тепер з'явилася можливість прослухати на Ютубі спілкування по мобільнику чмобика зі своєю матір'ю з Рязані.
- Прикинь, мама, - каже боєць ПВК Вагнера.
- Эти хохлы не ходят ср@@@ать за избу в кукурузу. У них параша находится прямо в квартире. Называется «унитаз». А для котов на полу в ванной стоит коробочка, с какой-то хер@@@й - наполнителем.
Для кормления кошек хунта покупает в магазине специальные пакетики из лосося, называются «Клуб четыре лапы».
- Что ты мелешь, сынок? Какие лососи? Тебя что, контузил дрон Мадьяра? Укрофашизды ненавидят котов. Я сама своими ушами слышала на ток-шоу Соловьева, когда он включил репортаж с Майдана в Киеве. Так майданутые там орали: «Смерть катам!».
Кстати, заметили то, как немцы стали патриотами Украины?
Да, это сарказм. Но немцы совсем не дураки - власти Германии наконец-то поняли, что второго шанса в истории передать клеймо мирового зла может и не быть, поэтому, как мне кажется, в этом и есть главная причина того, что именно Германия скоро догонит США в плане помощи Украине
А как немцы обоссали рф буквально на днях - это вообще песня). Цитирую новость:
"Германия объявила рф главной угрозой миру
Власти Германии разработали первую в истории Стратегию национальной безопасности, в которой рф назвали главной угрозой миру и безопасности, пишет SRF
Начав вторжение в Украину, рф показала, что стремится разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность соседней страны. Рф ставит по угрозу стабильность в регионе в том числе из-за наращивания вооружения. Также в стратегии отмечается, что москва пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО. При этом ни Германия, ни Североатлантический альянс не стремятся к конфронтации с москвой, подчеркивается в документе"
Как настроение, дилды? Ваших внуков обозвали немцы мировым злом. Публично. Не текут ли на ваши могилы жёлтые линии?
Честно, не знаю, как на немецком будет - русня, вы ******-вы ****** обитель зла-вы хуже гитлера, *****-, но сам факт того, что это слова не рядового немца, а от имени правительства, на официальном уровне, говорит о двух простых вещах:
Германия делает ставку на Украину
Германия сделает все, чтобы о гитлере вспоминали как о том, кто был мелким усатым гопником мелкого пошиба, по сравнению с ******* сцарем ыыы- мперии. Потому, что второго шанса передать от нации к нации табличку - они все *******, не только гитлер(путин)- не будет
А может и будет, но до этого те, кого клеймили за то, что они немцы, врядли доживут. И да, среди немцев были точно такие же, как и на россии - те, кто не интересовались политикой и кого гандонили за то, что во время второй мировой они были тупо младенцами. Они этого не забыли
Особенно от кацапов, которые последние десятилетия гандонили немцев при первом удобном случае за дилдов и Берлин
Готов поспорить, что немцы начнут открывать архивы. В чужих странах. Они могут это сделать и очень хотят. Причина - в Германии прекрасно знают, что по зверствам можно ставить знак равно между красной армией и фанатами недохудожника, поэтому и не открывают архивы
Ну, а учитывая то, что немцы умеют из железа и пластика сделать Мерседес, а россияне только жигули на китайских комплектующих, то существует большая вероятность того, шо Порше, в плане накинуть говна на красную армию и на кацапов, немцы таки сделают
Это может быть исторический фильм, от которого на рашке порвутся жопы, производства условной Бельгии
Это может документальная книга, которую издадут, допустим, в США и которую запретят на россии
Это могут быть условные раскопки на месте массового убийства гражданских времен второй мировой войны, скажем, в Казахстане, деньги на которые даст Германия + скандальные обвинения в адрес ссср и рф соответственно
Одним словом, есть все шансы увидеть настоящее немецкое порно в плане унижения роспропаганды и дилдов, целью которого будет являться очередное подтверждение того, что немцы, по сравнению с русней - это ангелы. Вопрос лишь в том, когда немцы захотят это воплотить в жизнь
Эпилог. Да, спору нет - в Германии ну просто ****** какое сильное лобби рф на государственном уровне и ********* агентуры. Также там хватает обычных ватанов, в том числе среди обычных немцев, а не только русни, которая осталась со времена ГДР
Но повторюсь, пока что на уровне официальных властей Германии, лично я вижу желание передать кацапам клеймо пидаров мирового масштаба. Посмотрим, как немцы разыграют эту карту
Настроения дилдам и ватанам).
Конец
P.s - хочешь помочь контрпропаганде Украины? - 5375414113640162
PayPal-
Патреон - https://www.patreon.com/fashdonetsk
https://www.buymeacoffee.com/fashdonetsk
ВТС - bc1qdtrkvnqhur6zvftku73stq88y97ut4rg730kdq
Буде не до бюрократii
Фашика Донецького.
А депутат від хдс/хсс в коментарі українському медіа.
Це трохи різні речі.
Тут зауваження - по "якісної" журналістиці. Не треба видавати бажане за дійсне, тут начебто не пліснявий телемарафон.