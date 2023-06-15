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НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську

королевская

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталію Королевську. Її підозрюють у недостовірному декларуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло", відповідні дані оприлюднені в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.

НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську 01

Нагадаємо, НАБУ і САП заочно повідомили про підозру на той час нардепці від ОПЗЖ Наталії Королевській у недостовірному декларуванні (частина 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України). Як встановило слідство, Королевська у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області російської федерації вартістю майже 1,8 млн грн.

Також читайте: Королевській повідомили про підозру через незадекларовані ділянки на Київщині та будинок у Росії

Загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Раніше Королевську позбавили мандата народного депутата на підставі її власної заяви.

Автор: 

НАБУ (5069) Королевська Наталія (227) розшук (652)


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Топ коментарі
+40
прикинь...сначала выпускают, а потом через год вдруг "вопросы" к ней появляются. "это вам не это", работают органы как надо
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15.06.2023 13:18
+38
Та ладно!))
Недостовірне декларування?)
А років 5 назад було достовірне? Чи тоді не можна було чіпати?
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15.06.2023 13:05
+36
Пошукайте в Дубаях. в неї була така мрія!
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15.06.2023 13:08
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Шо еще одну потеряли? Да шож такоЁ.
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15.06.2023 16:34 Відповісти
----
У являєте як вона" працювала " в Раді на користь України маючи землю та
..
маєтки в Россії
...
Уряд злдюг та зрадників..
..
Таке може бути тільки в Україні.

...
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15.06.2023 23:53 Відповісти
Неожиданно, ****.
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15.06.2023 16:41 Відповісти
Наташку-копанку вирішили впіймати...Нє пройшло і пол-года...Яка вражаюча оперативність...
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15.06.2023 18:11 Відповісти
---НЕ рвіть серця : Юлія із Шевою ( її по старій дружбі)-- прикриють...
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15.06.2023 18:28 Відповісти
«Кішки та цуценята якісь там нє могут пакупати сєбє в кішчачих магазінах»
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15.06.2023 18:43 Відповісти
Кремлівський кат: Портнов поспішає на допомогу зеленим младорегіоналам
https://www.youtube.com/watch?v=pYZWPF1AuC4

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15.06.2023 19:00 Відповісти
Ця недорікувата луганська *****, як і портнов, були колись соратниками-спільниками хитромудрої "правої руки" карного злочинця лазаренка, за партію якої наш недоумкуватий виборець віддавав свої голоси. Боже, коли наше населення порозумнішає, щоправда, 2019 рік показав, що ніколи.
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15.06.2023 19:22 Відповісти
Це смішно! Знущання над здоровим глуздом! Вражина сиділа в Україні,то нікому не потрібна була,а як виїхала,то в розшук подали! Що з тою країною таке???!!!
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15.06.2023 19:33 Відповісти
Маладиє рєґіони у владі разом із старими. Ніяких "слуг" немає і не було.
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15.06.2023 20:45 Відповісти
Єта пророссийкая курва королевская давно должна была сидеть в тюрьме.. Падаль и ворюга!!
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15.06.2023 20:18 Відповісти
У этой лугандонской шмары вся семья воры:

её старший брат - заместитель министра регионального развития РФ, даже в тотально коррумпированной системе Мордора два года назад был привлечён за хищения в особо крупных размерах: 30-35 миллионов долларов.
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16.06.2023 02:29 Відповісти
Якась галіма підозра щодо цієї продажної лярви... Там все набагато гірше, але ж то крали всі... Всю конча-заспівську та козинську босоту на цугундер разом з порошенком, у якого в маєтку паркан прямо в воду на 5 метрів заходить, це при тому, що від води на 50 м нічого не повинно бути! Це все крадії! Тільки тотальна зачистка!
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15.06.2023 21:05 Відповісти
А антидержавну діяльність слабо їй ''впаяти''?!
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15.06.2023 21:09 Відповісти
Як казав один персонаж: у мене є мрія!
Так у баби натахи вона вже здійснилась.
Раніше треба було чухатись
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15.06.2023 21:36 Відповісти
Треба було чухатись в 2014-ому і оголосити регіоналів ворогами і зрадниками країни.
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15.06.2023 21:45 Відповісти
"брат Королевської Костянтин є російським державним діячем: у 2010-11 роках він був заступником міністра регіонального розвитку РФ. Також обіймав посаду першого заступника голови департаменту містобудівної політики, розвитку та реконструкції уряду Москви. Має російський орден "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня."
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15.06.2023 22:20 Відповісти
не буду тут підтримувати ботів за програмою рософашитської ********* на 1 млрд. $. йдіть до пекла, покидьки! платять лише підарам і підарскам, що тут сруть! Але. "гандони" попередели "свою" підарастку - ***** - здриснула. Лід - розтанув - інші підараси оголосили в розшук свою "членкиню".
Ви - підарасти/ підарсткині- просто ганебні "суки". Реформа судочинства в законий спосіб не відбувається.
Сподіваюсь ветерани ЗСУ наведуть лад. якщо росо-козли не здатні змінюватися та втікати!
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15.06.2023 23:36 Відповісти
мокша +олєнєвод = пика Королєвськой Натахи👿
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16.06.2023 08:38 Відповісти
Добре, що є такий сайт https://scanbe.io/mvswantedperson https://scanbe.io/ , де ми всі зможемо за бажанням перевірити будь-яку особу та дізнатися чи не перебуває вона в розшуку. Це важливо зробити, перш ніж мати з даною особою справи: особисті чи по бізнесу.
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20.07.2023 17:08 Відповісти
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