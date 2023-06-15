НАБУ оголосило в розшук екснардепку Королевську

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталію Королевську. Її підозрюють у недостовірному декларуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло", відповідні дані оприлюднені в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.

Нагадаємо, НАБУ і САП заочно повідомили про підозру на той час нардепці від ОПЗЖ Наталії Королевській у недостовірному декларуванні (частина 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України). Як встановило слідство, Королевська у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області російської федерації вартістю майже 1,8 млн грн.

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Загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Раніше Королевську позбавили мандата народного депутата на підставі її власної заяви.