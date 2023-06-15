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Росія зіштовхнулася з дефіцитом ракет, але вона досі їх виробляє, - Ігнат

росія,ракети

Росія зіштовхнулася з дефіцитом ракет, деякі з них нашвидкуруч підписані маркером замість належного маркування. Але ворог досі має можливість їх виробляти.

Про це розповів речник Повістряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ. 

Гарна новина, як зазначив Ігнат, полягає в тому, що ворог застосовує снаряди "з коліс". Тобто те, що виготовили - одразу йде в хід.

"А із поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти. Тобто мають запчастини. І поставки, мабуть, таки тривають", - додав він.

"Те, що противник має дефіцит це очевидно. Ракети, які вони застосовували восени та взимку датовані кінцем літа. На них були бірочки, що їх виробництво було нещодавно від їх застосування і знаходження уламків. Зараз вже знаходять ракети, випущені буквально весною, там квітень чи навіть травень", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, деякі з ракет були випущені без відповідних маркувань, замість цього їх нашвидкоруч підписували маркером. Йдеться, наприклад, про "Калібри".

Також читайте: Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною: зростає загроза завдання ракетних ударів для 7 областей, - Генштаб ЗСУ

Як повідомлялося, Росія також почала використовувати ракети Х-55, які не несуть заряду. 

ракети (4029) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+13
Чомусь це не дивує, дивує інше,- чому Україна досі не запустила виробництво власних ракет🤔 Якого копняка вимагає зелена дупа, щоб зрозуміти, що асфальт не на часі, ілі єта другоє, ась скотиняки
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15.06.2023 16:13
+12
Так Ігнат же сказав, що є дефіцит промаркованих ракет. А з написами фломастером немає.
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15.06.2023 16:17
+11
Так,так, на 2-3 рази... десь чули
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15.06.2023 16:13
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Чомусь це не дивує, дивує інше,- чому Україна досі не запустила виробництво власних ракет🤔 Якого копняка вимагає зелена дупа, щоб зрозуміти, що асфальт не на часі, ілі єта другоє, ась скотиняки
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15.06.2023 16:13 Відповісти
Не надо заблуждаться, Украина производит ракеті. Только вот низколевельніе, аж нигде не хаймарс.
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15.06.2023 19:16 Відповісти
Виробляє а ми не виробляєм і переживаєм за рашку .
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15.06.2023 16:13 Відповісти
А в нас е умови?
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15.06.2023 16:46 Відповісти
Зібрати інженерів робітників десь в Чехіі і клепати .
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15.06.2023 16:50 Відповісти
було би бажання ОП і Рєзнікова., умови знайдуться
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15.06.2023 16:57 Відповісти
Так,так, на 2-3 рази... десь чули
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15.06.2023 16:13 Відповісти
Особисто читала десь на прикінці березня, що ракетних обстрілів до осені не буде--буцімто ракети скінчилися..майже..Ну не -придурки, таке писати??
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15.06.2023 16:21 Відповісти
Хтось з українців може підтвердити цю інформацію ?
Ви зіштовхнулись із дефіцитом росіских ракет?
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15.06.2023 16:13 Відповісти
Так Ігнат же сказав, що є дефіцит промаркованих ракет. А з написами фломастером немає.
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15.06.2023 16:17 Відповісти
!!!
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15.06.2023 16:19 Відповісти
Я - ні.
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Для всех адекватных - ответ очевиден. Но интересна формулировка вопроса. Игнат - не украинец?
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15.06.2023 16:20 Відповісти
Ігнат вирішив замінити триндуна буданова?
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15.06.2023 16:16 Відповісти
Бери вище по рангу 3,14здобольця - Арестовича, тобто "Люсю"!
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Нє, по брехливості Люсю може перевершити хіба що подоляк зі своїми ботами!
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15.06.2023 16:23 Відповісти
З огляду на обстріли на протязі травня та червні ( до цього дня) не варто Ігнату підіймати це питання, бо воно викликає неприязнь в українців до усіх хто розповідає про "малу" кількість ракет в Московії (т.з. "роССії")!
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15.06.2023 16:17 Відповісти
a ракета подписанная маркером должна бить слабее или как?
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15.06.2023 16:17 Відповісти
По теорії Ігната мабуть так.
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Понад 140 ракет різних типів та понад 250 ударних БПЛА застосувала росія за два останні тижні в Україні. Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов... вочевидь, дефіцит ідей лише у спікерів марафонів...
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15.06.2023 16:18 Відповісти
Ні, дефіциту ідей у спікерів немає, є дефіцит мозку, а такош навичок у його використанні.
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15.06.2023 16:46 Відповісти
Який дефіцит? Де ці звіздуни беруться?
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15.06.2023 16:19 Відповісти
Так, звісно ми помітили цей дефіцит щоночі)))
Ігнат, ну йо мойо, і ти туди ж? Чи тебе в полон взяв абдрістовіч?
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15.06.2023 16:19 Відповісти
Виробництво припиняють не санкциями, а знищенням виробничих об*єктів.
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15.06.2023 16:20 Відповісти
BLD.....
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15.06.2023 16:22 Відповісти
Судячи з того, скількі ми можемо дозволити собі тратити на озеленення, нові бордюри, та на сковородки для укриттів, для нас це взагалі не цифра.
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15.06.2023 16:50 Відповісти
читаю новини і міркую: або НАС за придурків мають, або придурки пишуть..Мабуть і те, і те..
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15.06.2023 16:23 Відповісти
Якщо виходити з того, що кожен народ заслуговує на своє керівництво, то як би там не було, але ви близькі до істини. Можливо це надто самокритично, але краще посміятися над собою та зробити висновки, ніж чекати що для цього будуть мати привід вороги!
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15.06.2023 16:39 Відповісти
Тому треба знищувати їх заводи, носіїв та склади тих ракет.
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15.06.2023 16:23 Відповісти
Думаю что осталось всего 2-3 обстрела, дальше орки побегут от контрнаступа и совершат жест доброй воли. А потом двойника и тройника Пыни убьют табакеркой, а настоящего закроют в бункере с раком всех органов. Потом Пригожин и Кадыров воюют против Шойгу и всё заканчивается распадом рашки на 30 государств.
А Зеля как Цезарь проводит триумф в московском кремле.
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15.06.2023 16:28 Відповісти
Отут давайте посперечаємось, бо 30-ть при 190 національностях на теренах Московії (т.з. "роССії") це якось замало! І не забувайте, що повинно знайтись чимало місць і для декількох УНР на місцях компактного проживання українців які згадають що вони ніякі не "роССіяни" з прізвищами Шевченко, Замніборщ, Коваль та Коваленко, Гетьманов й т.п.!
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15.06.2023 16:36 Відповісти
Все ж таки московитам (т.з. "роССіянам") ніколи не зрозуміти українців, хоча б за громадянством, котрі вміють навіть під градом ракет та "Шахедів" сміятися над чимось із цим пов'язаним! Не думаю що взагалі можливо такий народ перемогти!
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15.06.2023 16:30 Відповісти
Щось я не відчув "дефіциту"
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15.06.2023 16:36 Відповісти
майже щодня відчуваємо цей дефіцит як казали будьонов з люсею, так і сталося: ракети в свинорилих закінчилися в березні
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15.06.2023 16:44 Відповісти
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15.06.2023 16:53 Відповісти
Уже ненормально то что они год беспрерывно пуляют ракетами. Помню как быстро закончились ракеты у европейских союзников когда свергали Каддафи.
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15.06.2023 17:06 Відповісти
Зранку розкажеш...
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15.06.2023 17:06 Відповісти
Зате в нас немає дифициту ракет. Наробили дуже багато за три роки. Де була рахункова палата і міністерство оборони, що не змогли зупинити виробництво "Грім 2", "Нептун". А чого варті новітні розбобки "Беня 3", або "Скумбрія 8"? Немає навіть де зберігати, лежать просто під відкритим небом. Прийдеться продавати, богуслаєв знає, як це робиться і будемо поповнювати казну.
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15.06.2023 17:35 Відповісти
Так ваші мольфари зе-звизділи, що вони ще більше року тому мали закінчитись!
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15.06.2023 18:03 Відповісти
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15.06.2023 18:04 Відповісти
Погані москалі тільки і виробляють ракети, їх хлібом не годуй.
А от ми за мир! Ні за що ракети виробляти не будемо! Слава найвеличнішому!
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15.06.2023 22:48 Відповісти
 
 