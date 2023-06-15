Росія зіштовхнулася з дефіцитом ракет, але вона досі їх виробляє, - Ігнат

Росія зіштовхнулася з дефіцитом ракет, деякі з них нашвидкуруч підписані маркером замість належного маркування. Але ворог досі має можливість їх виробляти.

Про це розповів речник Повістряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Гарна новина, як зазначив Ігнат, полягає в тому, що ворог застосовує снаряди "з коліс". Тобто те, що виготовили - одразу йде в хід.

"А із поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти. Тобто мають запчастини. І поставки, мабуть, таки тривають", - додав він.

"Те, що противник має дефіцит це очевидно. Ракети, які вони застосовували восени та взимку датовані кінцем літа. На них були бірочки, що їх виробництво було нещодавно від їх застосування і знаходження уламків. Зараз вже знаходять ракети, випущені буквально весною, там квітень чи навіть травень", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, деякі з ракет були випущені без відповідних маркувань, замість цього їх нашвидкоруч підписували маркером. Йдеться, наприклад, про "Калібри".

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Як повідомлялося, Росія також почала використовувати ракети Х-55, які не несуть заряду.