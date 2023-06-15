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Нижня палата парламенту Білорусі ухвалила законопроєкт про народне ополчення

білорусь,ополчення

Палата представників Національних зборів Білорусі ухвалила у другому, остаточному читанні законопроект про народне ополчення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Документ визначає народне ополчення як збройні формування, створювані з добровольців, які виявили бажання взяти участь у забезпеченні воєнного стану на території адміністративних одиниць їх проживання.

Ці загони формуватимуть місцеві органи влади. Керувати ополченням буде місцева рада оборони, а безпосередньо загонами - територіальні органи внутрішніх справ.

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"Законом передбачається зберігання зброї у добровольця, вона перебуватиме вдома, порядок зберігання цієї зброї буде визначено відповідними документами та постановами Ради міністрів", - зазначив член постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Євген Зайцев.

Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту Білорусі - Рада республіки. Після цього його підпише Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі та називає себе її президентом.

Також читайте: Ядерна зброя РФ у Білорусі - порушення Договору про нерозповсюдження та Будапештського меморандуму, - представник Литви в ООН Паулаускас

Автор: 

Білорусь (7938) ополчення (10)


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Топ коментарі
+7
наберуть відставних кгбшників та мсорів, іншим вусате чмо зброю не довірить.
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15.06.2023 16:23
+6
Народне обдрочення
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15.06.2023 16:22
+2
Єдина думка, яка прийшла відразу після прочитання заголовка!
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15.06.2023 16:26
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Народне обдрочення
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15.06.2023 16:22 Відповісти
Єдина думка, яка прийшла відразу після прочитання заголовка!
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15.06.2023 16:26 Відповісти
наберуть відставних кгбшників та мсорів, іншим вусате чмо зброю не довірить.
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15.06.2023 16:23 Відповісти
Приходит понимание, что ответка неминуема?
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15.06.2023 16:28 Відповісти
Парано́я - хронічна душевна хвороба, що характеризується важкими бредовими переживаннями.
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15.06.2023 16:32 Відповісти
на фото всі як лукашенки ))
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15.06.2023 16:33 Відповісти
Кроме улыбки, есть один момент - стволы об...сорри, "ополченцы" будут хранить дома. А в воюющей второй год стране как дела с законом за владение огнестрелом для населения? Отож...
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15.06.2023 16:51 Відповісти
Ага! І озбройте те ополчення! Ну а інструктори з полку Кастуся Калиновського швидко навчать як користуватися зброєю і куди її спрямовувати!
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15.06.2023 16:54 Відповісти
не будьте божою коровою,друже! ви не знаєте бульбашів.вони нам точно не друзі і не союзники,а приховані вороги. але вони боягузливі і гнилі,тому це приховують і ******* хавацца в бульбе. не вірите,попробуйте покритикувати боягузів-бульбашів на їх "патріотичному" сайті Наша Ніва-багато цікавого прочитаєте про Україну і українців!
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15.06.2023 18:33 Відповісти
Бл...ть. Як промовисто звучить " нижня палата парламенту " 😁😁😁 І це в тоталітарний країні
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15.06.2023 17:07 Відповісти
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15.06.2023 17:14 Відповісти
Так ополчения батьку самого к стенке поставит.
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15.06.2023 17:55 Відповісти
не будьте божою коровою,друже! ви не знаєте бульбашів.вони нам точно не друзі і не союзники,а приховані вороги. але вони боягузливі і гнилі,тому це приховують і ******* хавацца в бульбе. не вірите,попробуйте покритикувати боягузів-бульбашів на їх "патріотичному" сайті Наша Ніва-багато цікавого прочитаєте про Україну і українців!
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15.06.2023 18:34 Відповісти
Це нарідноє обдроченіє теж саме що і у 1917-19роках завербують бандюків гопоту для того щоб вбивати незгодних.
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15.06.2023 18:20 Відповісти
 
 