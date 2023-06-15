Нижня палата парламенту Білорусі ухвалила законопроєкт про народне ополчення

Палата представників Національних зборів Білорусі ухвалила у другому, остаточному читанні законопроект про народне ополчення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Документ визначає народне ополчення як збройні формування, створювані з добровольців, які виявили бажання взяти участь у забезпеченні воєнного стану на території адміністративних одиниць їх проживання.

Ці загони формуватимуть місцеві органи влади. Керувати ополченням буде місцева рада оборони, а безпосередньо загонами - територіальні органи внутрішніх справ.

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"Законом передбачається зберігання зброї у добровольця, вона перебуватиме вдома, порядок зберігання цієї зброї буде визначено відповідними документами та постановами Ради міністрів", - зазначив член постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Євген Зайцев.

Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту Білорусі - Рада республіки. Після цього його підпише Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі та називає себе її президентом.

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