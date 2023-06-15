Росія вкладає кошти у модернізацію ядерної зброї, - Столтенберг
Росія вкладає значні кошти в модернізацію свого ядерного потенціалу, а також розгорнула більше ядерних можливостей, у тому числі поблизу кордонів НАТО, наприклад, на крайній півночі.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести, - підкреслив він. - Ядерна риторика та повідомлення Росії безвідповідальні та небезпечні".
За його словами, країни НАТО "уважно стежать за тим, що робить Росія". "Поки що ми не бачили жодних змін у ядерній позиції, які вимагали б будь-яких змін у нашій позиції", - додав генсек.
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+3 Богдан Хмельницький #556703
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+2 Sophia-Maria Duglass #550966
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