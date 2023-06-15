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Росія вкладає кошти у модернізацію ядерної зброї, - Столтенберг

ракета,зброя,путін,ядерна

Росія вкладає значні кошти в модернізацію свого ядерного потенціалу, а також розгорнула більше ядерних можливостей, у тому числі поблизу кордонів НАТО, наприклад, на крайній півночі.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести, - підкреслив він. - Ядерна риторика та повідомлення Росії безвідповідальні та небезпечні".

За його словами, країни НАТО "уважно стежать за тим, що робить Росія". "Поки що ми не бачили жодних змін у ядерній позиції, які вимагали б будь-яких змін у нашій позиції", - додав генсек.

Також читайте: Білорусь почала отримувати з Росії ядерну зброю, - Лукашенко

Автор: 

росія (65336) ядерна зброя (1155) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+3
А ми куди вкладаємо гроші...??? Правильно, В БАРАБАНИ !!! Тендер проходить із формулюванням «музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог».. чи здатна мінятися цинічно-пограбункова система і чи спроможні ми її демонтовувати по цеглинці. Бо перемога на огненних полях війни буде нульовою, якщо мародерократія виживе й зацементується..
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15.06.2023 16:45
+2
А за барабани відповідальних НА ГИЛЯКИ
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15.06.2023 16:48
+1
І ти, Столенберг , іі заохочуешь своїм соплежуйством
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15.06.2023 16:47
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А ми куди вкладаємо гроші...??? Правильно, В БАРАБАНИ !!! Тендер проходить із формулюванням «музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог».. чи здатна мінятися цинічно-пограбункова система і чи спроможні ми її демонтовувати по цеглинці. Бо перемога на огненних полях війни буде нульовою, якщо мародерократія виживе й зацементується..
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15.06.2023 16:45 Відповісти
А за барабани відповідальних НА ГИЛЯКИ
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15.06.2023 16:48 Відповісти
Не-не-не. Єто не саботаж, єто самая обікновенная глупость. Представьте себе вот сидят на совещании и решают - нужно откріть убежища. А в убежищах нужно чем-то заниматься - ну забабахаем библиотеку - пусть сидят читают. А во время прилетов нужно как-то снимать стресс - єврика! пусть играют на музікальніх инстроментах. Что у нас там по-дешевле - барабані. Ну купили барабані.
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15.06.2023 19:24 Відповісти
Ты што ли Участник совещания?
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15.06.2023 22:03 Відповісти
Я участник многих совещаний. Знаю как это происходит.
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16.06.2023 08:00 Відповісти
І ти, Столенберг , іі заохочуешь своїм соплежуйством
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15.06.2023 16:47 Відповісти
в горшки ночные из урана...
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15.06.2023 16:51 Відповісти
Цікаво, а де кацапи беруть гроші на все це? Чи не на Заході?
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15.06.2023 17:37 Відповісти
Вони продовжують торгувати нафтою та газом. Чи ти думаєш, що поставки по українському газопроводу до Європи зупинились?
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15.06.2023 17:50 Відповісти
Доходи від нефті і газу в них зменшилися вдвічі. але не до нуля же
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15.06.2023 17:56 Відповісти
Потрібна своя атомна погремушка
І тоді охота лізти в Україну
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15.06.2023 17:59 Відповісти
А було ж. Спитайте у Кучми.
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15.06.2023 18:12 Відповісти
повторююсь, але:


Шановні редактори! Перестаньте свинособак писати із великої літери, спеціально розміщуючи першим словом у реченні, бо дістали.

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15.06.2023 18:14 Відповісти
Столтен, а кто помогает обходить санкции, кто поставляет для этого оборудование. Эти ваши санкции в таком виде - до пи*ды дверца!
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15.06.2023 22:07 Відповісти
 
 