У Кремлі кажуть, що Путін планує приїхати в Туреччину
Російський президент Володимир Путін планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, але його конкретних термінів поки немає.
Про це російському "Интерфаксу" повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (Путіну – ред.) відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали", – зазначив Ушаков.
Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про можливі візити Путіна до Туреччини, зокрема на відкриття атомної електростанції "Аккую", збудованої "Росатомом", та на інавгурацію Ердогана у червні. Але вони так і не відбулися. Особисто президенти Росії й Туреччини бачились востаннє в липні 2022 року у Ірані.
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они как зелёные:
-когда они брешут?
-когда открывают рот
Биби наш Нетаниягу выразил Москве протест, что они продают оружие Ирану. Его там натурально послали *****. Мол, не ваше собачье дело. И вот пару дней спустя появилась инфа (сегодня у нас только об этом и пишут), что Израиль собирается передать партию танков "Меркава" некой европейской стране.
А что такого? В игру "не ваше собачье дело" можно играть и вдвоем. Страна эта вполне может соседствовать с Украиной. И если потом случится такое - мы тут оставили 50 танков с ключами в зажигании, поссать отошли, а они куда-то делись, то бывает. Не ваше собачье дело.
Хотя, возможно, мне это просто показалось.
Ніби як башта запирається, але там ключ універсальний, ото як у підїздів, загальний типу. Ну це до радянських танків точно. Як там абрамси і проч - хз 👀
Від них наразі більше шкоди, аніж користі.
І да, технології виробництва ланцетів саме ізраїльські. Незрозуміло, як вони потрапили до підарів, але самі кацапи можуть робити тільки аналоговнєтні, по типу своїх срамат.
Країна, яка на десятиліття відстає у галузі безпілотників, бере і робить щось ефективне, яке , як дві краплі води схоже на ізраїльські hero 400...