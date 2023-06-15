У Кремлі кажуть, що Путін планує приїхати в Туреччину

Російський президент Володимир Путін планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, але його конкретних термінів поки немає.

Про це російському "Интерфаксу" повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (Путіну – ред.) відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали", – зазначив Ушаков.

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Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про можливі візити Путіна до Туреччини, зокрема на відкриття атомної електростанції "Аккую", збудованої "Росатомом", та на інавгурацію Ердогана у червні. Але вони так і не відбулися. Особисто президенти Росії й Туреччини бачились востаннє в липні 2022 року у Ірані.