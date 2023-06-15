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Новини
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У Кремлі кажуть, що Путін планує приїхати в Туреччину

ердоган,путін

Російський президент Володимир Путін планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, але його конкретних термінів поки немає.

Про це російському "Интерфаксу" повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (Путіну – ред.) відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали", – зазначив Ушаков.

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Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про можливі візити Путіна до Туреччини, зокрема на відкриття атомної електростанції "Аккую", збудованої "Росатомом", та на інавгурацію Ердогана у червні. Але вони так і не відбулися. Особисто президенти Росії й Туреччини бачились востаннє в липні 2022 року у Ірані.

Автор: 

візит (1591) путін володимир (23862) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+17
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Биби наш Нетаниягу выразил Москве протест, что они продают оружие Ирану. Его там натурально послали *****. Мол, не ваше собачье дело. И вот пару дней спустя появилась инфа (сегодня у нас только об этом и пишут), что Израиль собирается передать партию танков "Меркава" некой европейской стране.

А что такого? В игру "не ваше собачье дело" можно играть и вдвоем. Страна эта вполне может соседствовать с Украиной. И если потом случится такое - мы тут оставили 50 танков с ключами в зажигании, поссать отошли, а они куда-то делись, то бывает. Не ваше собачье дело.

Хотя, возможно, мне это просто показалось.
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15.06.2023 19:29
+16
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15.06.2023 19:17
+10
Какой из них? Их там много
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15.06.2023 19:16
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Какой из них? Их там много
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15.06.2023 19:16 Відповісти
14000000
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15.06.2023 19:18 Відповісти
Буданов! Твій зоряний час!
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15.06.2023 19:17 Відповісти
Буданова в последние недели самого не видно... Наверное в Крыму отдыхает.
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15.06.2023 19:28 Відповісти
В Єгипті з жабою..
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15.06.2023 20:18 Відповісти
В Египте акулы. А жаб акулы вроде не очень *********
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15.06.2023 20:26 Відповісти
він там акул тренує, а жаба допомагає
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15.06.2023 20:29 Відповісти
на запоребрике кажуть "важкопоранений, діставали з під завалу після атаки 29.05, зараз на лікуванні у Німеччині", шкода, якщо не брешуть
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15.06.2023 20:50 Відповісти
Учитывая какой он был активный в медийном пространстве последние месяцы, а тут резко пропал... Все может быть.
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15.06.2023 21:03 Відповісти
надеюсь враг ****.т и с ним все нормально
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15.06.2023 21:07 Відповісти
До Італії на поховання свого друга Сільвіо Белусконі Путін не поїде?
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15.06.2023 19:17 Відповісти
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15.06.2023 19:17 Відповісти
всьо по плану, ви в курсі
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15.06.2023 19:18 Відповісти
Там його закопають. Але могилок треба як мінімум три. Клонів хрен його знає скільки буде.
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15.06.2023 19:18 Відповісти
Нам ***** на пуйла і скотопомийку. Нехай згорять усі в пеклі.
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15.06.2023 19:20 Відповісти
в кремле говорили что не нападут.

они как зелёные:

-когда они брешут?

-когда открывают рот
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15.06.2023 19:22 Відповісти
Ага. В країну НАТО
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15.06.2023 19:22 Відповісти
А там Волина
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15.06.2023 19:22 Відповісти
в камері сидять, тому і не зможуть вийти.
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15.06.2023 20:19 Відповісти
Заодно і в Гаагу, може заїхати. Шоб два раза не наряжаться...
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15.06.2023 19:23 Відповісти
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15.06.2023 19:27 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Биби наш Нетаниягу выразил Москве протест, что они продают оружие Ирану. Его там натурально послали *****. Мол, не ваше собачье дело. И вот пару дней спустя появилась инфа (сегодня у нас только об этом и пишут), что Израиль собирается передать партию танков "Меркава" некой европейской стране.

А что такого? В игру "не ваше собачье дело" можно играть и вдвоем. Страна эта вполне может соседствовать с Украиной. И если потом случится такое - мы тут оставили 50 танков с ключами в зажигании, поссать отошли, а они куда-то делись, то бывает. Не ваше собачье дело.

Хотя, возможно, мне это просто показалось.
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15.06.2023 19:29 Відповісти
кх, у танків немає замка запалювання, з ключем, тобто 😆
Ніби як башта запирається, але там ключ універсальний, ото як у підїздів, загальний типу. Ну це до радянських танків точно. Як там абрамси і проч - хз 👀
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15.06.2023 19:41 Відповісти
Хотілося би помилятися, але Ізраїль не є дружньою країною для України.
Від них наразі більше шкоди, аніж користі.
І да, технології виробництва ланцетів саме ізраїльські. Незрозуміло, як вони потрапили до підарів, але самі кацапи можуть робити тільки аналоговнєтні, по типу своїх срамат.
Країна, яка на десятиліття відстає у галузі безпілотників, бере і робить щось ефективне, яке , як дві краплі води схоже на ізраїльські hero 400...
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15.06.2023 19:56 Відповісти
Як говориться,захисти мене Господи від таких "друзів",як Ізраїль,а з ворогами я може й сам справлюся....Хай в Ізраїлі залишаються і всі ці Меркави і Табачнікі і Яшкі Кедмі і все інше....
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15.06.2023 20:39 Відповісти
а в чем проблема израилю передать танки на прямую Украине с ключами зажигания? зачем такие сложные мансы? "не ваше собачье ж дело", можно не стесняться
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16.06.2023 00:36 Відповісти
То Ердоган вже поклав на МКС, який видав ордер на арешт ботоксного опариша?
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15.06.2023 19:32 Відповісти
Турки не ратифицировали римский статут. Могут принимать ублюдка.
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15.06.2023 20:06 Відповісти
він якийсь полу-під.ар
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15.06.2023 20:52 Відповісти
Терміново!!!.Сьогодні в аеропорту Анкара агентами інтерполу був заарештований президент росії путін який пиїхав з неофіційним візитом до Ердогана. Ріа -новості опублікувало звернення федерального уряду до громадян росії . "Граждане россии ,просим не волноваться ,у нас есть еще 4 запасных путина".
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15.06.2023 19:33 Відповісти
І за яким маршрутом буде летіти? Бо примусово посадити можуть.
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15.06.2023 19:36 Відповісти
Ну если только на Чёрное море посадить...
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15.06.2023 20:46 Відповісти
в такому разі міжнародний трибунал має видати ордер на арешт пердогана, як співучасника і посібника окупанта України
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15.06.2023 19:39 Відповісти
Ви серйозно вірите в таке? Турція все ж не олбанія, в колоді карти Світу
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15.06.2023 19:43 Відповісти
в колоді карти світу ,Турція в лиці пердогана,після повномасштабної рашистської війни в Україні ,є не більше і ні менше, як рашистська "шістка"
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15.06.2023 19:48 Відповісти
а чего он к Берлусконе на похороны не едет ?
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15.06.2023 20:04 Відповісти
і разом на концерт відомого "певца в парике"
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15.06.2023 20:55 Відповісти
Голомизий блогер на прізвище Соловей нещодавно розповідав, що путлер настільки важкий, що ледь встає з ліжка. А тут з візитом до Туреччини... Невже двійник поїде?
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15.06.2023 20:12 Відповісти
Тут питання не в тому, що ботокс поїде, питання в тому що і зеленський також. Це дивно,бо війна і хто його знає,що клоун має на увазі ,їдучи туди. А мав би сидіти вдома,не до етикету
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15.06.2023 20:13 Відповісти
До речі,Ерді вже давно щось плів про зустріч путена та Зельца в Туреччині....
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15.06.2023 20:40 Відповісти
Два диктатори завжди знайтуть тему, по якій вони домовляться про взаємну вигоду.
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15.06.2023 21:21 Відповісти
Эрдоган вырвет из путинской лысины пару последних волосин и отдаст на тест ДНК.
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15.06.2023 21:42 Відповісти
Барыге главное бабки и наташи.
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15.06.2023 23:42 Відповісти
А, может, вся затея для того чтоб арестовать путина? Что с того, что Турция не ратифицировала Римский статут? Где сказано, что страна, не ратифицировавшая Римский статут не имеет права арестовать международного преступника?
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15.06.2023 23:56 Відповісти
 
 