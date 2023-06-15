У польських прикордонників стріляли з боку Білорусі
У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку вистрілили невідомим предметом по машині прикордонників, що загрожувало їхньому життю та здоров’ю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське радіо.
Полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк зазначив, доповідаючи в Сеймі, що наразі невідомо, хто стріляв та з чого, але "швидкість польоту снаряду та кенетична енергія були значними".
"Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь яккому разі предмет пробив бокові вікна машини, пролетівши наскрізь. Наголошую, що в машині перебували двоє службовців, і їхні життя та здоров'я опинилися під загрозою", - розповів Тивонюк.
Він додав, що практично щоденно з білоруського боку у прикордонників кидають каміння.
Польське радіо зазначає, що з початку 2023 року прикордонники нарахували понад 12 тисяч спроб незаконно перетнути кордон з території Білорусі. Йдеться про громадян третіх країн, які прибувають до Білорусі і звідти намагаються пішки потрапити у країни ЄС. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.
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А что это было, пьяный рабссейсский Ваня?
Этот бред ты написал?
ua Frenk Rex
Пістов у відповідь,Ось!!!,що треба робити!,(,а ні соплі жувати,
15.06.2023 21:16 Відповісти Керування спамом Мені подобається 3
А потім-хз,то не ми.
А я то сподівався, що ми тактиче ЯО в білорашці, як каже буйло, "цап-царап" зробимо 😂
Щось це змінило?
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня лечащие врачи сообщили президенту России Владимиру Путину, что у него в головном мозге были выявлены метастазы. Врачи знали об этом уже некоторое время, но президента поставили в известность сегодня. У Путина прогрессирует онкология и на сегодня лечение не даёт ожидаемых результатов."
стріли, списи
редактор не знайшов фото прикордонників у машині )))
Певно офіційна Варшава у клоунів із кварталу95 навчилися постійно генерувати ідіотизм у ефір.