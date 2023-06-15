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Новини
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У польських прикордонників стріляли з боку Білорусі

кордон,польща,польський

У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку вистрілили невідомим предметом по машині прикордонників, що загрожувало їхньому життю та здоров’ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське радіо. 

Полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк зазначив, доповідаючи в Сеймі, що наразі невідомо, хто стріляв та з чого, але "швидкість польоту снаряду та кенетична енергія були значними". 

"Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь яккому разі предмет пробив бокові вікна машини, пролетівши наскрізь. Наголошую, що в машині перебували двоє службовців, і їхні життя та здоров'я опинилися під загрозою", - розповів Тивонюк. 

Він додав, що практично щоденно з білоруського боку у прикордонників кидають каміння. 

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Польське радіо зазначає, що з початку 2023 року прикордонники нарахували понад 12 тисяч спроб незаконно перетнути кордон з території Білорусі. Йдеться про громадян третіх країн, які прибувають до Білорусі і звідти намагаються пішки потрапити у країни ЄС. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.

Білорусь (7938) кордон (4773) Польща (8528)


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Топ коментарі
+18
в кремле путиньіх как собак нерезаньіх
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15.06.2023 21:08
+16
НАТО вже збочене чи ще ні?
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15.06.2023 20:47
+5
Пістов у відповідь,Ось!!!,що треба робити!,(,а ні соплі жувати,
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15.06.2023 21:16
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НАТО вже збочене чи ще ні?
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15.06.2023 20:47 Відповісти
А что надо делать, эксперд?
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15.06.2023 20:57 Відповісти
Пістов у відповідь,Ось!!!,що треба робити!,(,а ні соплі жувати,
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15.06.2023 21:16 Відповісти
Не надо бухать когда пишешь комменты, рашотроллик.
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15.06.2023 21:18 Відповісти
Ви хворий?,,чи кацап?,)чи два в одному?,)
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15.06.2023 21:21 Відповісти
Пістов у відповідь,Ось!!!,що треба робити!,(,а ні соплі жувати,
А что это было, пьяный рабссейсский Ваня?
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15.06.2023 21:38 Відповісти
Ви хворий?,,чи кацап?,)чи два в одному?,)
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15.06.2023 21:44 Відповісти
Пістов у відповідь,Ось!!!,що треба робити!,(,а ні соплі жувати,

Этот бред ты написал?
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15.06.2023 22:10 Відповісти
Этот бред ты написал?------ БрЄд,це ваш руцький язІк,а тикати будете,своєї матрьонЄ,у своєму мухосранську,і то,якщо вона дозволе,!,,так понЯтеЄЄ?,(,
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15.06.2023 22:24 Відповісти
Вася тупорылый, это я тебя цитировал

ua Frenk Rex
Пістов у відповідь,Ось!!!,що треба робити!,(,а ні соплі жувати,
15.06.2023 21:16 Відповісти Керування спамом Мені подобається 3
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15.06.2023 22:29 Відповісти
Цитіруй далі,вася тупорилий,могли б,і не представлятися зайвий раз,),
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15.06.2023 22:31 Відповісти
Не повришь, мне нравится цитировать тупрорылых. А тебе понравилось, Фрик? Могу повторить, ну прямо как вы, рашисты, говорите.
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15.06.2023 22:34 Відповісти
мені кацап, абсолютно начхати, що там тобі нравиЦа,),
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15.06.2023 22:41 Відповісти
ось вам ї НАТО - засцяли відповисти - наші вже ******* б з гармати в отвєтку
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15.06.2023 20:48 Відповісти
Так, так, засцяло НАТО відповісти. Але чому тоді ті, що не засцяли стріляди десь з кущів, щоб їх не бачили, що слабо вийти і бабахнути з відкритого місця, щоб поляки їх бачили і знали намір?
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15.06.2023 20:55 Відповісти
поляки навчіться імпровізувати. Випасіть бульбопокидька в тепловізор і стрельніть йому в дупу з арбалета чи з лука.
А потім-хз,то не ми.
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15.06.2023 21:09 Відповісти
Схоже, що Польща стане членом Ядерного клубу раніше чим ми.
А я то сподівався, що ми тактиче ЯО в білорашці, як каже буйло, "цап-царап" зробимо 😂
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15.06.2023 20:54 Відповісти
а хто польщі дасть ядерну зброю? Чи стратегічна ядерна зброя в супермаркетах продається? Ото аби щось ляпнути
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15.06.2023 22:46 Відповісти
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15.06.2023 20:59 Відповісти
І що? Куйло подох ще в той рік, коли його жінці дали ********* доларів і видворили в Європу.
Щось це змінило?
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15.06.2023 21:04 Відповісти
А я подумав, що в мізку пуйла завелися глисти і лазили тат тунди-сюнди і воно бісилося. Можливо там ще і таргани живуть?
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15.06.2023 21:04 Відповісти
якщо ті "інсайдери" кремлівські не писдять, то непогана новина.

Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня лечащие врачи сообщили президенту России Владимиру Путину, что у него в головном мозге были выявлены метастазы. Врачи знали об этом уже некоторое время, но президента поставили в известность сегодня. У Путина прогрессирует онкология и на сегодня лечение не даёт ожидаемых результатов."
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15.06.2023 21:02 Відповісти
в кремле путиньіх как собак нерезаньіх
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15.06.2023 21:08 Відповісти
да то щось с України прилетило, запитайте в Байдена він точно знає
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15.06.2023 21:02 Відповісти
Выстрелить неизвестным предметом...это как?Бараболю кинули?Чи просто пернули.....Редактори цензора як завжди)))
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15.06.2023 21:06 Відповісти
а шо не понятно? Из рогатки гайкой в лобовое стекло попали.
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15.06.2023 23:25 Відповісти
"... практично щоденно з білоруського боку у прикордонників кидають каміння"

стріли, списи
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15.06.2023 21:10 Відповісти
А до чого фото вояків на конях??
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15.06.2023 21:20 Відповісти
Польскі прикордонники,судячи з усього,),
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15.06.2023 21:28 Відповісти
...вистрілили невідомим предметом по машині прикордонників...
редактор не знайшов фото прикордонників у машині )))
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15.06.2023 21:38 Відповісти
"кЕнетична енергія" ... та й таке
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15.06.2023 21:24 Відповісти
просто редактору коні,більш до сподоби,,,)),,
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15.06.2023 21:40 Відповісти
До поляків вже орківські ракети прилітали,причому з фатальними наслідками для фермера,і нічо з`їхали на нас,а тут хтось з рогатки шмальнув,навіть озабочуватись не будуть.При всій повазі до поляків.
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15.06.2023 21:31 Відповісти
Дічь! Дивно, що лайном з-за поребрика не кидаються.
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15.06.2023 21:44 Відповісти
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16.06.2023 00:13 Відповісти
польська влада постійно шукає інфоприводів аби виставити із своєї країну жертву. Тому постійно у них якісь недолугі виходять вкиди: то якась секретна кацапська ракета залишків якої ніхтотне хотів показувати десь збита, тепер обсріляли прикордонників у рогаток... Просто жах 😁
Певно офіційна Варшава у клоунів із кварталу95 навчилися постійно генерувати ідіотизм у ефір.
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15.06.2023 22:50 Відповісти
сраний колгоспний тарган

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16.06.2023 00:23 Відповісти
коммунистические воспитанники армии людовой опять в кусты!!!!
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16.06.2023 08:43 Відповісти
 
 