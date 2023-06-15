У польських прикордонників стріляли з боку Білорусі

У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку вистрілили невідомим предметом по машині прикордонників, що загрожувало їхньому життю та здоров’ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське радіо.

Полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк зазначив, доповідаючи в Сеймі, що наразі невідомо, хто стріляв та з чого, але "швидкість польоту снаряду та кенетична енергія були значними".

"Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь яккому разі предмет пробив бокові вікна машини, пролетівши наскрізь. Наголошую, що в машині перебували двоє службовців, і їхні життя та здоров'я опинилися під загрозою", - розповів Тивонюк.

Він додав, що практично щоденно з білоруського боку у прикордонників кидають каміння.

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Польське радіо зазначає, що з початку 2023 року прикордонники нарахували понад 12 тисяч спроб незаконно перетнути кордон з території Білорусі. Йдеться про громадян третіх країн, які прибувають до Білорусі і звідти намагаються пішки потрапити у країни ЄС. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.