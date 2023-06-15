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Україна побудувала та розвиває надійну систему ППО, - Резніков

ппо

Україна, за допомогою партнерів по НАТО, вже змогла побудувати надійну систему протиповітряного захисту, і вважає її подальший розвиток пріоритетом номер один.

Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комісії НАТО-Україна заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так військовий керівник відповів на запитання кореспондента Укрінформу, на якій відстані все ще знаходиться Україна від поставленої мети з розвитку багаторівневої системи ППО.

"Ми не далеко від цієї мети. Ми вже її побудували (систему протиповітряної оборони – ред.), і тепер розвиваємо. Ми маємо найбільш розвинуті у світі системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T. Наступний рівень – це інші системи – "Кроталі", "Гепарди", а також радянські, які ми все ще маємо, і аж до ручних ПЗРК, тобто, системи різної дальності дії. Сам факт створення літакової коаліції, яка починається з тренування, але ми вже точно знаємо, що матимемо літаки, як частину протиповітряної оборони, говорить про те, що ця система продовжує розвиток", - зауважив Олексій Резніков.

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Він повідомив, що сьогодні під час зустрічей у Брюсселі прозвучали чергові зобов’язання з боку країн-партнерів про продовження забезпечення України необхідними ракетами та системами запуску.

"Вже у цьому місяці, або протягом наступних місяців, ми зможемо отримати перші системи Hawk, яких в нас ще не було, й відповідне обладнання та ракети до них. Тож, ППО у нас розвивається. Сьогодні я знову повторив партнерам, що протиповітряна оборона э першим пріоритетом. Наше завдання - щоб наші діти зростали та навчалися під мирним небом. Тому нам потрібно розвивати систему ППО. По суті, сьогодні якщи не кожен, то кожен другий з міністрів оборони про це говорили, - про продовження забезпечення України ракетами й системами протиповітряного захисту", - наголосив міністр оборони України.

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Автор: 

ППО (3211) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
Ну з такими яйцями канєшна.
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15.06.2023 23:43
+11
Мародер ти 17 гривневий... барабани, сковорідки, асфальт... ось і вся твоя ППО
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15.06.2023 23:56
+6
Спасибі нашим союзникам за допомогу.
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15.06.2023 23:51
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У Резнікова є один дуже великий позитив - молодша на 20 років жінка Юлія Зорій
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15.06.2023 23:39 Відповісти
Ну з такими яйцями канєшна.
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15.06.2023 23:43 Відповісти
Якщо губата, то треба бути обережно з нею. Усі губаті подруги посадовців крадуть потягами...
Нижче є стаття в стрічці.
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15.06.2023 23:59 Відповісти
Україна побудувала ?
Бгг Алеша, ты внатуре Алеша.
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15.06.2023 23:46 Відповісти
Спасибі нашим союзникам за допомогу.
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15.06.2023 23:51 Відповісти
Мародер ти 17 гривневий... барабани, сковорідки, асфальт... ось і вся твоя ППО
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15.06.2023 23:56 Відповісти
Про яке НАТО і ЄС може бути мова? Якщо міністр оборони рєзніков, доказано аудиторами, злочинець і мародер. Якого покриває "президент" зеленський, сказано самим мародером рєзніковим. Думаєте на Заході це не знають?
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16.06.2023 00:52 Відповісти
Ага побудувала і розвиває.... Мародер назви хоть одну українську систему чи ракету.
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16.06.2023 06:57 Відповісти
Резникову бы заткнуться пока вражеские ракеты попадают в жилые дома и убивают мирных граждан!
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16.06.2023 08:01 Відповісти
Так ни одна система ПВО не даст стопроцентного результата. А столько ракет, сколько было выпущено по Украине, кроме Израиля не получала ни одна страна. И то в Израиле в основном кустарная баллистика, там нет такой номенклатуры ракет, которую выпускают по нам. Резников сволочь, но у нас действительно уникальный опыт
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16.06.2023 09:06 Відповісти
Я взагалі не про "опит" і навіть про ПВО. Я про міністра.
Поки у нас гинуть мирні жителі навіть в глибокому тилу - вихвалятися своєю роботою міністру оборони має бути соромно.
Рєзніков так вихваляється "Ми маємо найбільш розвинуті у світі системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T. Наступний рівень - це інші системи - "Кроталі", "Гепарди Джерело: "
наче це його особиста зачлуга, а не тих людей, які це створили, оплатили і нам поставили.
Почитайте уважніше - ми,ми,ми...я,я,я...
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16.06.2023 10:07 Відповісти
Порохоботи проснулись !!! Все їм не так, і про напевно не потрібне один Петя для відбиття ракет - суперПетмен.
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16.06.2023 09:58 Відповісти
****** рваний яким **** це лисе ******** чмо до ППО ЯКЕ ПЕРЕДАВ ЗАХІД,НІХУЯ УКРАЇНА НЕ ПОБУДУВАЛА,ВОЮЄМ ВИКЛЮЧНО НА ТОМУ ЩО ДАДУТЬ,тому сосало зтягнув і в будку
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26.06.2023 02:50 Відповісти
Мда. Поки грім не гряне мужик не перехреститься.
Я так розумію щоб побудувати повноцінні бомбосховища з антирадіаціними фільтрами та запасами води та їжі треба щоб жахнула ЗАЕС.
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16.06.2023 10:59 Відповісти
 
 