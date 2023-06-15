Україна побудувала та розвиває надійну систему ППО, - Резніков

Україна, за допомогою партнерів по НАТО, вже змогла побудувати надійну систему протиповітряного захисту, і вважає її подальший розвиток пріоритетом номер один.

Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комісії НАТО-Україна заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так військовий керівник відповів на запитання кореспондента Укрінформу, на якій відстані все ще знаходиться Україна від поставленої мети з розвитку багаторівневої системи ППО.

"Ми не далеко від цієї мети. Ми вже її побудували (систему протиповітряної оборони – ред.), і тепер розвиваємо. Ми маємо найбільш розвинуті у світі системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T. Наступний рівень – це інші системи – "Кроталі", "Гепарди", а також радянські, які ми все ще маємо, і аж до ручних ПЗРК, тобто, системи різної дальності дії. Сам факт створення літакової коаліції, яка починається з тренування, але ми вже точно знаємо, що матимемо літаки, як частину протиповітряної оборони, говорить про те, що ця система продовжує розвиток", - зауважив Олексій Резніков.

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Він повідомив, що сьогодні під час зустрічей у Брюсселі прозвучали чергові зобов’язання з боку країн-партнерів про продовження забезпечення України необхідними ракетами та системами запуску.

"Вже у цьому місяці, або протягом наступних місяців, ми зможемо отримати перші системи Hawk, яких в нас ще не було, й відповідне обладнання та ракети до них. Тож, ППО у нас розвивається. Сьогодні я знову повторив партнерам, що протиповітряна оборона э першим пріоритетом. Наше завдання - щоб наші діти зростали та навчалися під мирним небом. Тому нам потрібно розвивати систему ППО. По суті, сьогодні якщи не кожен, то кожен другий з міністрів оборони про це говорили, - про продовження забезпечення України ракетами й системами протиповітряного захисту", - наголосив міністр оборони України.

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