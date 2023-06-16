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Новини
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НАТО буде легше схвалити рішення про членство України після перемоги, - Резніков

резніков

Всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу. Але дискусії щодо часу її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту ще тривають.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами міністра, союзники НАТО продовжують обговорення того, яким буде рішення Вільнюського саміту щодо майбутнього членства України.

"Є різні думки. Але я чув сьогодні палкі промови більшості міністрів оборони НАТО, про те, що у них сумніву немає, що місце України - як повноправного члена (НАТО. - Ред.), виходячи з нашої позиції, з нашого досвіду, з наших спроможностей, взаємосумісності, яка вже існує", - сказав міністр.

Читайте: Байден та його адміністрація ведуть активні переговори з НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу, - CNN

Він зазначив, що це розуміють всі, однак залишається питання: "Коли?"

"Від жодної країни не звучало "ні". Від усіх країн звучало "так, однозначно". Деякі - більш делікатно, дипломатично "вже і зараз готові", деякі - поки що розуміють, що є стримувальні фактори. Звісно, всіх цікавить наша з вами перемога. Однозначно. І тоді всім буде легше ухвалити рішення", - сказав міністр.

Також читайте: "Вашингтон продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", - Остін

Автор: 

НАТО (6460) членство в НАТО (1724) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+10
Що там з яйцями, поц?
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16.06.2023 09:17
+9
Даля ГРИБОУСКАЙТЕ

Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.

Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".

Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
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16.06.2023 09:27
+9
Може якби в МО не крали , то НАТО вже би все ухвалило.
А що зробила наша влада ? Якісь інтеграційні реформи ? Законодавство ?
На що зі всього спромоглись - це електронний рецепт на антибіотики і розкручування прав ЛГБТ спільноти.
А фінансова безпека, право, свобода слова, боротьба з корупцією , всі базові речі вони проігнорили.
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16.06.2023 09:40
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Що там з яйцями, поц?
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16.06.2023 09:17 Відповісти
підняли тарифи, підірвали ГЕС - будуть дорожчати!
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16.06.2023 09:19 Відповісти
Все як завжди нічого не змінюється, як тільки після розслідування сказали, що справді яйця закуповували по 17 грн, так одразу в інформаційний простір почали вливати скільки гарного він типу робить для України.... але те, що він для Українців залишився злодієм цього ніколи не забудуть Українці і не тільки .... так що нехай не думає, що це йому зійде з рук.
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16.06.2023 10:14 Відповісти
Те ж саме і з Зямою. Вже забули як він готувався до війни, а тепер він герой всесвітнього масштабу. Герой поневолі.
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16.06.2023 10:18 Відповісти
Українці забудуть і про це і про хто розміновували, скорочували та відводили війська, про оман і про портного, про яника, татарова та багато іншого Так само як в 19 забули як буба "боюся беньеровцев" на Арбаті в мацковія, "я вам ничего не должен" сакраментальне "ідіть у сраку" і ще багато іншого як вже забули про баканова
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16.06.2023 11:06 Відповісти
З зеленою бандою не візьмуть в НАТО, там поци і мародери не в повазі.
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16.06.2023 12:58 Відповісти
А державний зрадник вважає що візьмуть і пхнеться туди, наче там теж 73% ідіотів.
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16.06.2023 13:02 Відповісти
Капітан очєвідность. Ніхто не прийме країну в котрій йде війна, та ще й з ядерною державою. В альянсі не ідіоти сидять.
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16.06.2023 09:21 Відповісти
Так,не ідіоти. Прості боягузи.
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16.06.2023 10:55 Відповісти
Не дивлячись на те, що на чолі країни стоїть самий демократичний, самий грамотний і великий патріот Зеленський
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16.06.2023 10:55 Відповісти
Звичайна демагогія. Проблема членства України в НАТО не в факті перемоги, а ст. 5 статуту НАТО. В Європі закони пишуться для того щоб їх виконували, це аксиома. Але Zелені демагоги і тут манюпулюють і розводять демагогію.
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16.06.2023 09:24 Відповісти
Резников , йди у відставку , балабол
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16.06.2023 09:24 Відповісти
Даля ГРИБОУСКАЙТЕ

Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.

Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".

Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
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16.06.2023 09:27 Відповісти
У вас перемоги ні в якому разі не повинно бути - Україна не витримає ще 5 років відосики, телеморфин, скумбрію по 8 і яйца по 17 грн!
Перемога буде у наших ЗСУ всупереч всьому зеленому свавіллю.
А в НАТО нас будуть приймати після новіх виборів. І тоді або в НАТО, або в дурдом на лікування всією країною...
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16.06.2023 09:25 Відповісти
В НАТО Україну приймуть на самміті у Вільнюсі. Так що не ПИШИТЬ кацапські тези .
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16.06.2023 09:30 Відповісти
Та ти шо!?
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16.06.2023 09:55 Відповісти
Рєзнікофф, ти?)
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16.06.2023 09:58 Відповісти
Сумліваюсь, аднака.
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16.06.2023 10:24 Відповісти
Авжеж! Тільки ЗЄбуїни роблять все щоб якраз не прийняли!
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16.06.2023 09:39 Відповісти
Може якби в МО не крали , то НАТО вже би все ухвалило.
А що зробила наша влада ? Якісь інтеграційні реформи ? Законодавство ?
На що зі всього спромоглись - це електронний рецепт на антибіотики і розкручування прав ЛГБТ спільноти.
А фінансова безпека, право, свобода слова, боротьба з корупцією , всі базові речі вони проігнорили.
показати весь коментар
16.06.2023 09:40 Відповісти
І ЗА ЩО ВОНИ МЕНЕ НЕ *******? ЗАСУМУВАВ ЯЙЦЕКРАД...
ЗА ЯЙЦЯ ВІДПОВІЛА УКРАЇНИ
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16.06.2023 09:54 Відповісти
....Звісно, всіх цікавить наша з вами перемога. Джерело:
Та ти вже переміг. Після такої зради (обкрадання бійців ЗСУ, які гинуть на фронті) і тобі зовсім ничого - це перемога. Жадібність, відсутність достоїнства та бога в душі - усе ради перемоги своєї кишені! Побєдун!
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16.06.2023 09:57 Відповісти
Не було кращої кандидатури від України по цьому питанню, чи привчаємо захід, що в НАТО мають бути дорогі яйця і такі визволителі?
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16.06.2023 10:22 Відповісти
слухати мародера, не поважати себе.
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16.06.2023 11:11 Відповісти
чому воно ще досі не в СІЗО?
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Далекоглядний .....Він вже казав на передодні війни що не потрібно панікувати, що українці можуть бути впевнені - армія їх захистить у разі потреби...Ми, українці, просиділи 9 місяців в окупації а після звільнення перебуваємо у статусі ВПО вже півроку й втрачаємо надію що колись повернемось додому (якщо буде ще куди повертатись). Краще б мовчав, звиздун.
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16.06.2023 12:10 Відповісти
 
 