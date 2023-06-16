НАТО буде легше схвалити рішення про членство України після перемоги, - Резніков

Всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу. Але дискусії щодо часу її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту ще тривають.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами міністра, союзники НАТО продовжують обговорення того, яким буде рішення Вільнюського саміту щодо майбутнього членства України.

"Є різні думки. Але я чув сьогодні палкі промови більшості міністрів оборони НАТО, про те, що у них сумніву немає, що місце України - як повноправного члена (НАТО. - Ред.), виходячи з нашої позиції, з нашого досвіду, з наших спроможностей, взаємосумісності, яка вже існує", - сказав міністр.

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Він зазначив, що це розуміють всі, однак залишається питання: "Коли?"

"Від жодної країни не звучало "ні". Від усіх країн звучало "так, однозначно". Деякі - більш делікатно, дипломатично "вже і зараз готові", деякі - поки що розуміють, що є стримувальні фактори. Звісно, всіх цікавить наша з вами перемога. Однозначно. І тоді всім буде легше ухвалити рішення", - сказав міністр.

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