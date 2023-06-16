НАТО буде легше схвалити рішення про членство України після перемоги, - Резніков
Всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу. Але дискусії щодо часу її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту ще тривають.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами міністра, союзники НАТО продовжують обговорення того, яким буде рішення Вільнюського саміту щодо майбутнього членства України.
"Є різні думки. Але я чув сьогодні палкі промови більшості міністрів оборони НАТО, про те, що у них сумніву немає, що місце України - як повноправного члена (НАТО. - Ред.), виходячи з нашої позиції, з нашого досвіду, з наших спроможностей, взаємосумісності, яка вже існує", - сказав міністр.
Він зазначив, що це розуміють всі, однак залишається питання: "Коли?"
"Від жодної країни не звучало "ні". Від усіх країн звучало "так, однозначно". Деякі - більш делікатно, дипломатично "вже і зараз готові", деякі - поки що розуміють, що є стримувальні фактори. Звісно, всіх цікавить наша з вами перемога. Однозначно. І тоді всім буде легше ухвалити рішення", - сказав міністр.
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Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.
Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.
Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".
Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
Перемога буде у наших ЗСУ всупереч всьому зеленому свавіллю.
А в НАТО нас будуть приймати після новіх виборів. І тоді або в НАТО, або в дурдом на лікування всією країною...
А що зробила наша влада ? Якісь інтеграційні реформи ? Законодавство ?
На що зі всього спромоглись - це електронний рецепт на антибіотики і розкручування прав ЛГБТ спільноти.
А фінансова безпека, право, свобода слова, боротьба з корупцією , всі базові речі вони проігнорили.
ЗА ЯЙЦЯ ВІДПОВІЛА УКРАЇНИ
Та ти вже переміг. Після такої зради (обкрадання бійців ЗСУ, які гинуть на фронті) і тобі зовсім ничого - це перемога. Жадібність, відсутність достоїнства та бога в душі - усе ради перемоги своєї кишені! Побєдун!