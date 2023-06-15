"Вашингтон продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що позиція Вашингтону не змінилася з часів "Бухареста", Україна стане членом НАТО, неясно лише коли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Остін наголосив, що Вашингтон "продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", додавши, що "кожна країна має різний шлях до вступу" в Альянс.

"Знову-таки, додам, що наша позиція не змінилась із часів "Бухареста" (саміту 2008 року, де Україні не надали план дій щодо членства, але зафіксували, що вона одного дня стане членом Альянсу. – Ред.)", – зазначив він.

"І в подальшому, вважаю, ви побачите, як союзники й партнери спільно працюють, аби надати Україні те, що їй потрібно для успіху, а також подальші (безпекові. – Ред.) запевнення", – додав очільник Пентагону.

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Як повідомлялося, наразі президент США Джо Байден та його адміністрація перебувають у розпалі переговорів з партнерами по НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу.