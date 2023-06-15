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Новини НАТО
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"Вашингтон продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", - Остін

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що позиція Вашингтону не змінилася з часів "Бухареста", Україна стане членом НАТО, неясно лише коли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Остін наголосив, що Вашингтон "продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", додавши, що "кожна країна має різний шлях до вступу" в Альянс.

"Знову-таки, додам, що наша позиція не змінилась із часів "Бухареста" (саміту 2008 року, де Україні не надали план дій щодо членства, але зафіксували, що вона одного дня стане членом Альянсу. – Ред.)", – зазначив він.

"І в подальшому, вважаю, ви побачите, як союзники й партнери спільно працюють, аби надати Україні те, що їй потрібно для успіху, а також подальші (безпекові. – Ред.) запевнення", – додав очільник Пентагону.

Читайте: Європарламент закликав НАТО запросити Україну до членства в Альянсі

Як повідомлялося, наразі президент США Джо Байден та його адміністрація перебувають у розпалі переговорів з партнерами по НАТО щодо того, як і коли Україна може вступити до Альянсу.

НАТО (6460) США (23024) членство в НАТО (1724) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+4
хорошо бы этими дверями прищемить бейцы орбану с сийяртою...
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15.06.2023 17:45
+3
Остін дослівно сказав, маючи на увазі умови для вступу в НАТО "Щоб Україна була успішною". Розшифровується: "слід багато чого поміняти в самій Україні, щоб Україна мала право і можливість вступити в НАТО". Тобто, НАТО - це не стільки військовий обороний блок, як передовсім політичний...
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15.06.2023 17:40
+3
Двери открыли--- да потолок низкий, и порог с колючей проволоки. Сколько же ещё уйдет на небо наших? Что бы оставшимся зайти?
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15.06.2023 17:53
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Остін дослівно сказав, маючи на увазі умови для вступу в НАТО "Щоб Україна була успішною". Розшифровується: "слід багато чого поміняти в самій Україні, щоб Україна мала право і можливість вступити в НАТО". Тобто, НАТО - це не стільки військовий обороний блок, як передовсім політичний...
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15.06.2023 17:40 Відповісти
Добре, що от член НАТО Угорщина все поміняла і нормально себе почуває =)
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15.06.2023 17:49 Відповісти
Мад'яри вступили в НАТО ще до Орбана? Не пам'ятаю, але ніби так.
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15.06.2023 17:52 Відповісти
Тобто, якщо НАТО вимагає зробіть по пунктах 1, 2, 3, 4.

Ми робимо, вступаємо в НАТО і на слідуючий день відміняємо 2 та 4 взагалі, відкочуючи систему.

Ми залишаємось в НАТО на прикладі Угорщини. Це так працює? Ах***но, чого чекаємо?
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15.06.2023 17:55 Відповісти
хочеш сказати, коли ваша ЄрЗе буде і надалі окуповувати Банкову і весь Печерськ - то після вступу в НАТО ви, умовно кажучи, "відкотите" деякі пункти?
А я і не сумніваюся.
Знаєш, в Вашингтоні в Лондоні та в Брюсселі про це також знають. Тому і тянуть з конкретикою.
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15.06.2023 19:08 Відповісти
хочеш сказати, що твій Путлєр на їбе дітей?
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15.06.2023 19:09 Відповісти
та ***** - твій кумир (принаймі, ще в 19-му); тобі видніше, кого він ***
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15.06.2023 19:12 Відповісти
Отже відхрещуєтесь, що ваш Путлєр їбе дітей. Я так і думав.
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15.06.2023 19:20 Відповісти
хорошо бы этими дверями прищемить бейцы орбану с сийяртою...
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15.06.2023 17:45 Відповісти
Двери открыли--- да потолок низкий, и порог с колючей проволоки. Сколько же ещё уйдет на небо наших? Что бы оставшимся зайти?
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15.06.2023 17:53 Відповісти
Дуже дорогою ціною дається нам дорога в НАТО .
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15.06.2023 18:04 Відповісти
 
 