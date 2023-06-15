Європарламент закликав НАТО запросити Україну до членства в Альянсі

Європейський парламент закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі, а "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якнайшвидше".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну резолюцію розглянули в рамках пленарного засідання Європарламенту, за – 425, проти - 38, 42 утрималися.

"Закликає союзників по НАТО виконати свої зобов'язання щодо членства України в НАТО і очікує, що майбутні зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для запрошення Україні вступити до НАТО, і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде доопрацьовуватися у найкоротші терміни", - йдеться у резолюції.

Крім того, ЄП закликав держави-члени ЄС, союзників по НАТО та партнерів-однодумців до тісної співпраці з Україною для розробки "тимчасових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані відразу після війни, доки не буде досягнуто повного членства в НАТО".

"(ЄП) наголошує на тому, що інтеграція України в НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, сприятиме стабільності та зміцнить зв'язки співпраці та спільні цінності між Україною та євроатлантичною спільнотою", - наголошується в документі.

Читайте: Європарламент засудив російський злочин, внаслідок якого було зруйновано Каховську ГЕС