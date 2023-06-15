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Європарламент закликав НАТО запросити Україну до членства в Альянсі

європарламент

Європейський парламент закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі, а "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якнайшвидше".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну резолюцію розглянули в рамках пленарного засідання Європарламенту, за – 425, проти - 38, 42 утрималися.

"Закликає союзників по НАТО виконати свої зобов'язання щодо членства України в НАТО і очікує, що майбутні зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для запрошення Україні вступити до НАТО, і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде доопрацьовуватися у найкоротші терміни", - йдеться у резолюції.

Крім того, ЄП закликав держави-члени ЄС, союзників по НАТО та партнерів-однодумців до тісної співпраці з Україною для розробки "тимчасових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані відразу після війни, доки не буде досягнуто повного членства в НАТО".

"(ЄП) наголошує на тому, що інтеграція України в НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, сприятиме стабільності та зміцнить зв'язки співпраці та спільні цінності між Україною та євроатлантичною спільнотою", - наголошується в документі.

Читайте: Європарламент засудив російський злочин, внаслідок якого було зруйновано Каховську ГЕС

Автор: 

Європарламент (1046) НАТО (6460) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+13
Це вже щось. Як легко приймати адекватні рішення, коли не потрібен консенсус.
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15.06.2023 14:22
+6
Принцип консенсусу при прийнятті рішень в НАТО (і США і Угорщина рівні) це як надати виборче право усім і дорослим і дітям з дитсадків і хворим з психодиспансерів.
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15.06.2023 14:32
+6
Не віковий. Бо перед очима купа прикладів, коли 13-річний підліток розумніше 60-річного діда.

На першому етапі я б організував систему викупу голосів у тих виборців, які готові їх продати. Щоб продавали голоси не політикам а безпосередньо державі. А держава їх просто списувала. Вже таким чином можна відсторонити від виборів купу маргіналів і бидла.

На другому етапі можна ввести якийсь екзамен, який потрібно пройти, щоб отримати право голосувати. Такий екзамен, наприклад, можна складати перед отриманням паспорта.
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15.06.2023 14:54
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Це вже щось. Як легко приймати адекватні рішення, коли не потрібен консенсус.
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15.06.2023 14:22 Відповісти
Принцип консенсусу при прийнятті рішень в НАТО (і США і Угорщина рівні) це як надати виборче право усім і дорослим і дітям з дитсадків і хворим з психодиспансерів.
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15.06.2023 14:32 Відповісти
Гірше. Це як голосувати за план хирургічної операції усією лікарнею разом з пацієнтами, прибиральницями і сторожами.
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15.06.2023 14:42 Відповісти
Саме так загальне виборче право і працює. Дітей от тільки дискримінують. А так ти можеш бути зеком, бомжем чи психічно хворим і твій голос буде важити скільки-ж, як і голос якого небудь вченого, який зробив величезний вклад в розвиток людства.

Я давно офігіваю з абсурдності цієї системи. Але люди сприймають її як належне. Запитай якого-небудь високолобого розумника "експерта", то він тобі скаже стандартну відмазку, що демократія це погана система, але нічого кращого людство не придумало.

Насправді ж цю систему не бажають вдосконалювати навмисно, бо чим дурніший виборець, тим простіше ним керувати. Тому загальне виборче право ще довго буде псувати життя всьому людству і приносити фантастичні дивіденди купці жадібних мерзотників біля золотого корита.
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15.06.2023 14:43 Відповісти
Я теж вважаю, що повинен бути віковий (хоч я сам людина не молода) ценз. Можливо майновий. Але не від якоїсь відмітки, а десь середній клас. Тобто дуже бідні і дуже багаті не голосують
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15.06.2023 14:47 Відповісти
Не віковий. Бо перед очима купа прикладів, коли 13-річний підліток розумніше 60-річного діда.

На першому етапі я б організував систему викупу голосів у тих виборців, які готові їх продати. Щоб продавали голоси не політикам а безпосередньо державі. А держава їх просто списувала. Вже таким чином можна відсторонити від виборів купу маргіналів і бидла.

На другому етапі можна ввести якийсь екзамен, який потрібно пройти, щоб отримати право голосувати. Такий екзамен, наприклад, можна складати перед отриманням паспорта.
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15.06.2023 14:54 Відповісти
Я мав на увазі не тільки мінімальний вік. Я мав на увазі вік від 25 (тільки як приклад) до наприклад 55 ти. І майновий ценз приблизно середнього класу.
Система викупу голосів державою симпатична, але дуже велика нагрузка на бюджет. Та і якого х*ра держава має платити гроші платників податків маргіналам і бидлу.
Краще була би система викупу права голосувати громадянином. Береш паспорт і 1000 гривень ідеш на виборчу дільницю, платиш в касу, тобі дають чек і по тому чеку виборчий бюлетень. Свідомий громадянин 1000 гр. не пожаліє, щоб впливати на процесі в державі, а "маргінали і бидло" в більшості і особливо хто голосує "папріколу" і "ліш би паржать" пожаліють. Ну і ладушкі, значить на процесси в державі не впливають.
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15.06.2023 15:08 Відповісти
От-от, начало Скотного двора Оруэлла!
И быстрота действий на клавиатуре смартфона подростком еще далеко не признак ума. И ум еще не значит мудрость!
И еще - ты случайно не ректор какой-то массажной академии в Бердычиве, который мечтает продавать справки о сдаче экзамена на умность местной богатенькой гопоте?
Мозгов у тебя, как у подростка, который первый раз успешно продал украденное у соседской бабушки ведро груш и возомнил себя соискателем на звание Властелина Кольца местной вселенной...
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15.06.2023 15:33 Відповісти
Та ні, це якраз ти тягнеш суспільство до Cкотного двору. Знаєш з чого починається Скотний двір? З ленінського принципа:

Каждая кухарка должна научиться управлять государством
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15.06.2023 15:40 Відповісти
Молодо и афигенно зелено! Плюс слишком националистично.
Саме такі, трохи начітані і добряче навіжені засідали в тройках ЧК та в німецьких польових судах - різниця тількі в мові протоколу. Принципи однакові!
І ще, я не казав про кожну кухарку - я кажу що повії обох сттаей, а особливо політичні повії, незалежно від кількості нахапаних ними грошей не повинні керувати державою! В жодному разі!
А вчитися керувати, хоч державою, хоч ОСББ ні одна *ука не може заборонити нікому! Освіта у нас доступна всім, навіть багатим, хоча вона не всім багатим доступна по розуму!
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15.06.2023 16:57 Відповісти
Ну то спочатку здобудь ту освіту, склади іспит, а потім вибирай владу.
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15.06.2023 23:26 Відповісти
Я б дозволив голосувати тільки захисникам України (в сенсі незалежної країни а не колонії росії) і волонтерам. І до шмиги що не буде репрезентативності інших фахів та складників національної ідентичності - не в такі часи живемо.
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15.06.2023 16:27 Відповісти
Ти думаєш це вирішить проблему? На виборах, здається 2019 року, частина військових на передку під постійними обстрілами проголосувала за ОПЗЖ.
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15.06.2023 16:49 Відповісти
Ценз має бути в основному інтелектуальний, на критичне мислення (можливо ще на знання історії).
Інакше й надалі буде квітнути какістократія.
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15.06.2023 15:00 Відповісти
Дуже суб'єктивні критерії
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15.06.2023 15:09 Відповісти
Комусь норм - ШІ якій замість судді виносить вердикти по цивільних (поки що) справах, а комусь - оцінка рівня інтелекту людини - це "дуже суб'єктивні критерії"...
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15.06.2023 15:33 Відповісти
Я хотів би ткебе спитати, як ти будешь оцінювати інтелектуальний рівень випускниць університету Поплавського - у однієї бюст важить 5 літрів, а у другої шпагат на півметра довший за Лободу.
Це ж треба розробити Український Державний Стандарт чеснот і полезності для посполитих і бидла...
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15.06.2023 17:01 Відповісти
Давно вже придумали автоматизоване тестування, в результаті якого отримуємо конкретну цифру. Якщо таким способом можна здавати екзамен на водійські права, то чому не можна здавати на право вибору?
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15.06.2023 15:42 Відповісти
Да б***ь, екзамен на права себе вже показав на дорогах України в усій своїй мразотній красі! Тепер ще президента будем обирати на компьютері! Прогнозую громадянську війну власників компьютерів за право будуть обирати презика. на своєму ноутбуку..
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15.06.2023 17:04 Відповісти
А ти як хотів? Дати на лапу гайцю за екзамен і не вчити ті правила? Комп'ютер не бере хабарів. В цьому його головна первага над продажними людішками.
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15.06.2023 23:33 Відповісти
Екзамен на знання правил дорожнього руху. Тобто там набір правил які можуть трактуватися тільки однозначно і більше ніяк. Вибори тому так і називаються тому що можна вибирати (неоднозначно).
Я свідомий націонал-ліберал, мій кум захоплюється ідеми К. Маркса. Це діаметрально протилежні погляди. Хто розумний, хто дурень?
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15.06.2023 17:11 Відповісти
Якщо ти хочеш неоднозначної трактовки, то правий буде той, хто голосніше кричить і має більше нахабства. Лише однозначна трактовка, тобто правила засновані на логіці і математиці, можуть встановити порядок. Без них буде панувати право сили і нахабства.
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15.06.2023 23:31 Відповісти
Ага, надо еще узаконить украинский интеллектуальный циркуль головы и принудительно кастрировать тех, у кого зарплата ниже минимальной.
Сам хоть заметил, куда уехал?
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15.06.2023 15:43 Відповісти
Спробуйте людською мовою, я дурнуваті кацапські фантазії та галюцинації не розумію.
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15.06.2023 15:56 Відповісти
По англіцькому підійде?
"Every human being has the right to life, liberty and the security of his person. Right to life, liberty and personal security. Article II. All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor." (United States Declaration of Independence)
Якщо ти цього не знаєшь і не розумієшь, то ті просто зеленій недоумкуватий фашистьониш, який захотів погратися в Геббельса...
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15.06.2023 17:15 Відповісти
Кацапська нестримна діарея, ви краще написали би польською може хтось й повівся би.
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15.06.2023 18:14 Відповісти
Так це вже було - що знову?
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15.06.2023 15:41 Відповісти
У першому наближенні для покращення якості виборів, можна було б допускати до виборів лише тих, хто сплачував податки певну кількість часу протягом останніх років. Це легко зробити швидко, дешево і навіть автоматично. Такий фільтр відсіяв би непрацездатних, утриманців, недієздатних - тобто тих, хто особливо падкий на популізм і часто не мислить своїми мізками.
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15.06.2023 15:03 Відповісти
Оце, насправді, шикарна ідея!
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15.06.2023 15:31 Відповісти
У нас всі платять податки. Навіть жебрак із випрошених грошей віддає десь до 30%, коли купує в магазині їжу та одежу.
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15.06.2023 15:31 Відповісти
Йдеться про податки, які офіційно пройшли через податкову за особистим податковим номером виборця.
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15.06.2023 15:40 Відповісти
Ой пічалька - а військові не платять податки! То шо - їх у бомжі запишем, чи до психічно неповноцінних?
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15.06.2023 17:22 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює ітішить. )))
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15.06.2023 18:41 Відповісти
От шо значит образование ниже совкового!
Смотри историю Римской империи. Гражданин тот, кто владеет домом и с мечом защищал или защищает республику и не был рабом. А у нас 99.9% госслужащих - рабского сословия!
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15.06.2023 15:39 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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15.06.2023 15:44 Відповісти
То ти монолінгва, як сраний постійний відвідувач пивбару в Вишнім Волчку? Не змі гопанувати другу мову! Голова замала?
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15.06.2023 17:19 Відповісти
Ш ще ти хоч сри на обідний стіл в своїй хаті - я тобі і слова не скажу! Але не кажи, що мені робити в моїй, чмо зелене!
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15.06.2023 17:20 Відповісти
Передергиваешь!
Психически больные и преступники лишаются права голоса юридически. А бомж более любим Богом чем мошенница-нотариус, которая забрала у него квартиру. Это у вас, молодежи, Сорос забрал мозги со своим рынком и мерилом человеческих ценностей в виде золотой кредитной карточки. За это и будете наказаны серой огненной Калибров с неба и наркоманией детей как Содом и Гоморра.
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15.06.2023 15:27 Відповісти
Людина, яка пролюбила квартиру шахраям, не повинна вирішувати долю всієї країни. Тим більше без права голосування можна прожити, це не якась там дискрімінація. Нехай той бомж краще обміняє свій голос на 1000 гривень від держави та не втручається в політику.
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15.06.2023 15:29 Відповісти
1000 гривень как раз будет у тех, кто украл у пенсионера-инженера его квартиру. Вот и вся твоя "гребанная "мудрость" в управлении страной! Я ж говорил - массажист-миллионер возомнил себя Аристотелем!
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15.06.2023 15:35 Відповісти
1000 гривень как раз будет у тех, кто украл у пенсионера-инженера его квартиру

Ну значить ти взагалі не читав написане мною вище. І я не бачу сенсу далі продовжувати цей срач. Бо тобі не потрібна істина. Ти просто хочеш самостверждення.
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15.06.2023 15:48 Відповісти
Валянки, що не здатні опанувати державну, взагалі не претендують на громадянство.
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15.06.2023 15:36 Відповісти
Інша справа продюссер стрип-виставі в брі на Троєнщині чи весільний фотограф з Коломиї - володарі країни!
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15.06.2023 17:17 Відповісти
Хай буде так!
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15.06.2023 14:23 Відповісти
та вкажіть ще нам оцих: проти - 38, 42 утрималися.
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15.06.2023 14:36 Відповісти
Там же сказано: після війни.
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15.06.2023 14:28 Відповісти
а під час війни ви це як бачите?
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15.06.2023 15:01 Відповісти
Я десь писав, що нас потрібно прийняти під час війни?
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15.06.2023 16:21 Відповісти
ні, не писали. ) перепрошую, то я з кимось переплутав.
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15.06.2023 16:26 Відповісти
Хоч запрошення би дали. Це ж не вступ
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15.06.2023 14:25 Відповісти
А де можна подивитись поіменний перелік результатів голосування, як у нас на сайті Верховної Ради?
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15.06.2023 14:25 Відповісти
Це типу надання прискореного ПДЧ? Але ж наш ВГК не того вимагає...
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15.06.2023 14:27 Відповісти
Немає там ПДЧ.

Але і вступ миттєвим бути не може, тому що все одно ще немає повної сумісності, на її досягення потрібен певний час, сподіваюся, що невеликий, але він залежатиме вже від нас.
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15.06.2023 14:30 Відповісти
Що означає - "немає там ПДЧ"?
ПДЧ = План дій щодо членства у НАТО.
Якось без плану обійдемося - хаотично?
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15.06.2023 14:36 Відповісти
По-вашому, Фінляндія вступила хаотично?
Швеція також вступить хаотично?
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15.06.2023 16:23 Відповісти
На мою думку - Україні до Швеції та Фінляндії як до неба рачки. Ці країни вже були готові до вступу, ПДЧ ними був майже виконаний, лишилися лише дрібні бюрократичні узгодження, та консенсусне рішення країн членів Альянсу.
В тих країнах - нульовий рівень толерантности до корупції та діє верховенство права (вже не кажучи про рівень життя та промисловий потенціал).
За рівнем толерантности до корупції, верховенства права, та свободи слова, Україна у рейтингах десь трохи вище за "бананові республіки".
То про що ви верзете? Ви не бачите реальності?
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15.06.2023 18:09 Відповісти
Схоже, що це ви банановий, раз не розумієте цілей ПДЧ.
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15.06.2023 18:18 Відповісти
Це усе, адепт "Офісу Простих Рішень", на що ви спромоглися? Це уся аргументація типу - "сам дурень нічого не розумієш"?
Не густо.
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15.06.2023 18:30 Відповісти
Який "прівєт", такий і "отвєт".

Рокажіть, о мега-онолітег, які пункти із названих вами "нульовий рівень толерантности до корупції та діє верховенство права (вже не кажучи про рівень життя та промисловий потенціал)" були в ПДЧ для Греції та Туреччини і як вони його виконали.
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15.06.2023 19:17 Відповісти
Така "відповідь" коли немає аргументів по суті.
Де я записувався у мега-онолітєгі?
Ви моє перше питання бачите? Ось на нього й клюнув гіга-аналітєг, та авторитетно доводить що він є гіга-аналітєгом.
Ви що довести хочете, впевнений? Що ви розумніший за мене, або знаєте майбутнє?
Навіщо ви мені Туреччину тикаєте, її коли до Альянсу прийняли? Та ви й сами пишете там про ПДЧ. Ви якось опреділіться вже - як вам викручуватися, коли ви вже так забрехалися - з ПДЧ чи - без нього...
Зараз є реальним консенсусне рішення по прийняттю у НАТО країни з авторитарним корумпованим режимом без ПДЧ?
Що ж я почекаю, та подивлюся - якій з вас Баба Ванга, та як ПДЧ можна не називати ПДЧ, але по факту то воно ПДЧ і є.
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15.06.2023 19:56 Відповісти
Ви сказали, що Україні без ПДЧ вступити в НАТО неможливо. Тепер ви вже визнаєте, що купа країн змогла без ПДЧ. Так само ні від кого не вимагали нульової толерантності до корупції і інших вами придуманих вимог для вступу до НАТО.

А якщо всі ваші "висновки" зводяться до того, що Україні НАТО не світить, то вибачте, я зрадойобів вважаю, м'яко кажучи, недоумками.
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15.06.2023 20:08 Відповісти
Невігласе, та почитайте ви нарешті про той ПДЧ, я ж вам давав шанс не ганьбитися. Коли це програма виникла та - чому?
Тоді відпаде багато ваших дурних питань, особливо - про Туреччину та Грецію.
Мої висновки остаточно зводяться до того що ви - черговий невіглас, а не до ваших галюцинацій. Я на відміну від вас майбутнє не передбачаю.
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15.06.2023 20:36 Відповісти
Як можна бути таким тупим? Я ж тому і запропонував Грецію і Туреччину, бо це нівелює ваші видумки про ПДЧ. Ви зараз починаєте по-шахрайськи лавіювати "між крапельками", бо обісралися із Фінляндією, Швецією, Грецією, Туреччиною.
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15.06.2023 20:55 Відповісти
Та й не знаю як ви такий тупий, брехливий та негідний існуєте.
В мене немає "видумок" про ПДЧ, невігласе, це "видумки" Альянсу. Вам треба було лише почитати перед тим як зображати з себе Бабцю Вангу, та ганьбитися намагаючись викрутитися. Шанс в вас був, тепер - немає.
Самому собі можете брехати скільки завгодно, невігласе.
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15.06.2023 21:11 Відповісти
Негідний? Лише тому, що не потерпів вашого хамства і відповів тою ж монетою? Нічого, звикайте, гідний йолопе.
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15.06.2023 21:22 Відповісти
Хоча і просто заклик, але 84% "за" і лише 8% "проти" від Європарламенту це вже дійсно щось.
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15.06.2023 14:27 Відповісти
Прям как у нас в ВР, большинство. А что делает большинство, все к лучшему.
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15.06.2023 14:29 Відповісти
У нас в ВР більшість - це "маладиє рєґіони" слуги і ОПЗЖ ( "рєґіони"). Так що невдале у вас порівняння.
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15.06.2023 14:34 Відповісти
Не можна давати Віслюку і "маладим рєгіонам" жодного приводу для піару, звісно якщо мудрий нарід вже наївся шашликів і походив по заасфальтованій і добре освітленій вулиці. Маю надію, що США будуть проти такого, адже вони то точно знають хто здав Південь України.
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15.06.2023 14:32 Відповісти
Дякуємо всім депутатам Європарламенту, які проголосували за цю резолюцію.
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15.06.2023 14:32 Відповісти
і ні слова про корупцію - яку тут виставляють головною перешкодою для вступу
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15.06.2023 14:46 Відповісти
І що тепер робити Зелеському, як далі відмазуватись від поїздки до Вільнюсу? Напевне поїде до Бразилії і щось нагрубить Столтенбергу типу "я на вас обідєлся, патаму чта нєба нє закрилі, кагда я прасіл, також я протів, чтоби било аткрито угаловноє дєло в Амєрікє протів Ігарь Вал'єріча. Ещьо, какая-то блумбєрг подтвєрділа, чта гаваріл Парашенка на стадіонє, будто у мєня 40 млн. $ от Прівата. Зачєм ви сєйчас гаварітє, что прєдупрєждалі мєня о вазможном втарженії расії? Может, может, но я нічєго нє помню, я наверноє бил занят організацієй посадкой 4 млд. дєрєв'єв і вінавати тогда мої замєстітєлі.
Я вам нічєго нє должен, вон у Парашенка спрашивайте".
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15.06.2023 14:55 Відповісти
Прекрасна пропозиція. Дякуємо, панству.
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15.06.2023 15:05 Відповісти
Це лише рекомендація. ЄП не має жодного впливу на альянс
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15.06.2023 15:22 Відповісти
Фішка цього звіздежа що підписання завершення війни не буде, ні з якою сторони.
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15.06.2023 15:42 Відповісти
Після виходу України на кордон 1991 року, рф оголосить війну і НАТО не прийме .
Цей звідьож триває і триває.
Це 100річна війна.
Ще 100 років до вступу в НАТО.
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15.06.2023 15:44 Відповісти
Ой, ми всє умрьом?

Не дочекаєшся.
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15.06.2023 17:55 Відповісти
І навіть коли вступим в НАТО в 2024-2050 роках війна не скінчиться через одне слово ... БРАНЦІ.
Антитерористична операція по примусовому звільненню бранців буде тривати на території підорасії - роками.
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15.06.2023 20:09 Відповісти
Ну а сами-то до ЕС закликають? Или это они другим огранизациям советуют, а сами не спешат.
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15.06.2023 15:55 Відповісти
Почитай всі резолюції Європарламенту за останні надцять років перед тим, як нести чухню.
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15.06.2023 17:54 Відповісти
Все равно, что: правая рука попросила левую....
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15.06.2023 16:19 Відповісти
И как всегда соссут.
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15.06.2023 18:43 Відповісти
Кацапи так, завжди сосуть.
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15.06.2023 20:11 Відповісти
"тимчасових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані відразу після війни, доки не буде досягнуто повного членства в НАТО". Джерело:
У всій цій метушні це ключові слова, а коли настане те "відразу після війни" ніхто не знає...
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15.06.2023 21:43 Відповісти
Він вважає помилкою те, що він озвучив один із варіантів "широкої дискусії", а не те, що даний варіант для українців є капітуляцією. Він сказав, що йому похер територіальна цілісність України, йому похер на загиблих українців-дітей, жінок, старих і иолодих, військових. В пику йому плюнити потрібно, і це як мінімум.
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16.08.2023 17:55 Відповісти
 
 