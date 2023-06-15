Європарламент закликав НАТО запросити Україну до членства в Альянсі
Європейський парламент закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі, а "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якнайшвидше".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну резолюцію розглянули в рамках пленарного засідання Європарламенту, за – 425, проти - 38, 42 утрималися.
"Закликає союзників по НАТО виконати свої зобов'язання щодо членства України в НАТО і очікує, що майбутні зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для запрошення Україні вступити до НАТО, і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде доопрацьовуватися у найкоротші терміни", - йдеться у резолюції.
Крім того, ЄП закликав держави-члени ЄС, союзників по НАТО та партнерів-однодумців до тісної співпраці з Україною для розробки "тимчасових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані відразу після війни, доки не буде досягнуто повного членства в НАТО".
"(ЄП) наголошує на тому, що інтеграція України в НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, сприятиме стабільності та зміцнить зв'язки співпраці та спільні цінності між Україною та євроатлантичною спільнотою", - наголошується в документі.
Будь ласка, зачекайте...
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Я давно офігіваю з абсурдності цієї системи. Але люди сприймають її як належне. Запитай якого-небудь високолобого розумника "експерта", то він тобі скаже стандартну відмазку, що демократія це погана система, але нічого кращого людство не придумало.
Насправді ж цю систему не бажають вдосконалювати навмисно, бо чим дурніший виборець, тим простіше ним керувати. Тому загальне виборче право ще довго буде псувати життя всьому людству і приносити фантастичні дивіденди купці жадібних мерзотників біля золотого корита.
На першому етапі я б організував систему викупу голосів у тих виборців, які готові їх продати. Щоб продавали голоси не політикам а безпосередньо державі. А держава їх просто списувала. Вже таким чином можна відсторонити від виборів купу маргіналів і бидла.
На другому етапі можна ввести якийсь екзамен, який потрібно пройти, щоб отримати право голосувати. Такий екзамен, наприклад, можна складати перед отриманням паспорта.
Система викупу голосів державою симпатична, але дуже велика нагрузка на бюджет. Та і якого х*ра держава має платити гроші платників податків маргіналам і бидлу.
Краще була би система викупу права голосувати громадянином. Береш паспорт і 1000 гривень ідеш на виборчу дільницю, платиш в касу, тобі дають чек і по тому чеку виборчий бюлетень. Свідомий громадянин 1000 гр. не пожаліє, щоб впливати на процесі в державі, а "маргінали і бидло" в більшості і особливо хто голосує "папріколу" і "ліш би паржать" пожаліють. Ну і ладушкі, значить на процесси в державі не впливають.
И быстрота действий на клавиатуре смартфона подростком еще далеко не признак ума. И ум еще не значит мудрость!
И еще - ты случайно не ректор какой-то массажной академии в Бердычиве, который мечтает продавать справки о сдаче экзамена на умность местной богатенькой гопоте?
Мозгов у тебя, как у подростка, который первый раз успешно продал украденное у соседской бабушки ведро груш и возомнил себя соискателем на звание Властелина Кольца местной вселенной...
Каждая кухарка должна научиться управлять государством
Саме такі, трохи начітані і добряче навіжені засідали в тройках ЧК та в німецьких польових судах - різниця тількі в мові протоколу. Принципи однакові!
І ще, я не казав про кожну кухарку - я кажу що повії обох сттаей, а особливо політичні повії, незалежно від кількості нахапаних ними грошей не повинні керувати державою! В жодному разі!
А вчитися керувати, хоч державою, хоч ОСББ ні одна *ука не може заборонити нікому! Освіта у нас доступна всім, навіть багатим, хоча вона не всім багатим доступна по розуму!
Інакше й надалі буде квітнути какістократія.
Це ж треба розробити Український Державний Стандарт чеснот і полезності для посполитих і бидла...
Я свідомий націонал-ліберал, мій кум захоплюється ідеми К. Маркса. Це діаметрально протилежні погляди. Хто розумний, хто дурень?
Сам хоть заметил, куда уехал?
"Every human being has the right to life, liberty and the security of his person. Right to life, liberty and personal security. Article II. All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor." (United States Declaration of Independence)
Якщо ти цього не знаєшь і не розумієшь, то ті просто зеленій недоумкуватий фашистьониш, який захотів погратися в Геббельса...
Смотри историю Римской империи. Гражданин тот, кто владеет домом и с мечом защищал или защищает республику и не был рабом. А у нас 99.9% госслужащих - рабского сословия!
Психически больные и преступники лишаются права голоса юридически. А бомж более любим Богом чем мошенница-нотариус, которая забрала у него квартиру. Это у вас, молодежи, Сорос забрал мозги со своим рынком и мерилом человеческих ценностей в виде золотой кредитной карточки. За это и будете наказаны серой огненной Калибров с неба и наркоманией детей как Содом и Гоморра.
Ну значить ти взагалі не читав написане мною вище. І я не бачу сенсу далі продовжувати цей срач. Бо тобі не потрібна істина. Ти просто хочеш самостверждення.
Але і вступ миттєвим бути не може, тому що все одно ще немає повної сумісності, на її досягення потрібен певний час, сподіваюся, що невеликий, але він залежатиме вже від нас.
ПДЧ = План дій щодо членства у НАТО.
Якось без плану обійдемося - хаотично?
Швеція також вступить хаотично?
В тих країнах - нульовий рівень толерантности до корупції та діє верховенство права (вже не кажучи про рівень життя та промисловий потенціал).
За рівнем толерантности до корупції, верховенства права, та свободи слова, Україна у рейтингах десь трохи вище за "бананові республіки".
То про що ви верзете? Ви не бачите реальності?
Не густо.
Рокажіть, о мега-онолітег, які пункти із названих вами "нульовий рівень толерантности до корупції та діє верховенство права (вже не кажучи про рівень життя та промисловий потенціал)" були в ПДЧ для Греції та Туреччини і як вони його виконали.
Де я записувався у мега-онолітєгі?
Ви моє перше питання бачите? Ось на нього й клюнув гіга-аналітєг, та авторитетно доводить що він є гіга-аналітєгом.
Ви що довести хочете, впевнений? Що ви розумніший за мене, або знаєте майбутнє?
Навіщо ви мені Туреччину тикаєте, її коли до Альянсу прийняли? Та ви й сами пишете там про ПДЧ. Ви якось опреділіться вже - як вам викручуватися, коли ви вже так забрехалися - з ПДЧ чи - без нього...
Зараз є реальним консенсусне рішення по прийняттю у НАТО країни з авторитарним корумпованим режимом без ПДЧ?
Що ж я почекаю, та подивлюся - якій з вас Баба Ванга, та як ПДЧ можна не називати ПДЧ, але по факту то воно ПДЧ і є.
А якщо всі ваші "висновки" зводяться до того, що Україні НАТО не світить, то вибачте, я зрадойобів вважаю, м'яко кажучи, недоумками.
Тоді відпаде багато ваших дурних питань, особливо - про Туреччину та Грецію.
Мої висновки остаточно зводяться до того що ви - черговий невіглас, а не до ваших галюцинацій. Я на відміну від вас майбутнє не передбачаю.
В мене немає "видумок" про ПДЧ, невігласе, це "видумки" Альянсу. Вам треба було лише почитати перед тим як зображати з себе Бабцю Вангу, та ганьбитися намагаючись викрутитися. Шанс в вас був, тепер - немає.
Самому собі можете брехати скільки завгодно, невігласе.
Я вам нічєго нє должен, вон у Парашенка спрашивайте".
Цей звідьож триває і триває.
Це 100річна війна.
Ще 100 років до вступу в НАТО.
Не дочекаєшся.
Антитерористична операція по примусовому звільненню бранців буде тривати на території підорасії - роками.
У всій цій метушні це ключові слова, а коли настане те "відразу після війни" ніхто не знає...