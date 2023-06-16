Мешканців Олешків та Голої Пристані окупанти виселяють з домівок, - Центр нацспротиву

Російські окупанти виселяють мешканців Олешків та Голої Пристані з домівок, щоб розмістити там свій особовий склад.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"В м. Гола Пристань та м. Олешки Херсонської області відбувається системне примусове відселення місцевих мешканців з їхніх будинків із застосуванням фізичних тортур.

Після відселення будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій", - йдеться у повідомленні.

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У Розівці ж Запорізької області окупанти забрали собі місцеву лікарню, щоб лікувати там своїх поранених військових. Місцевим мешканцям натомість нема де лікуватися. Росіяни чинять на них психологічний тиск, не дозволяючи розповідати про захоплення лікарні.

Вся ця інформація, як зазначають в Центрі національного спротиву, отримана від партизанської мережі на тимчасово окупованих територіях на півдні України.

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