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Російського хакера Астамірова в США хочуть посадити на 20 років

хакер,фейк,дезінформація

У Сполучених Штатах висунули звинувачення 20-річному громадянину РФ Руслану Астамірову. За даними слідства, він входив до хакерського угрупування, що здійснювало атаки в США, Азії, Європі та Африці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Відповідно до кримінальної скарги, з серпня 2020 року по березень 2023 року Астаміров разом зі спільниками здійснили щонайменше п'ять кібератак. Вони використовували програму-вимагач LockBit, за допомогою якої блокували роботу установ та інших систем, а за відновлення їх роботи вимагали гроші.

"Астаміров є третім обвинуваченим, якому цей Мінюст висунув звинувачення у глобальній кампанії з використання програми-вимагача LockBit, і другим обвинуваченим, якого було затримано", - заявив прокурор США Філіп Селінгер.

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Наразі Астамірову висунули звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою навмисного пошкодження захищених комп’ютерів і передачі вимог викупу. Якщо його визнають винним, йому загрожує понад 20 років в'язниці.

Зазначається, що розробники LockBit здійснили в загальній кількості понад 1400 кібератак і отримали викупів на суму в десятки мільйонів доларів.

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LockBit - це одне з найпопулярніших та найактивніших здирницьких угруповань у світі. Вони використовують однойменний вірус-шифрувальник, який блокує доступ до комп'ютерних систем і вимагає від жертв викуп за відновлення даних. Крім того, вони загрожують публікувати вкрадені дані у разі невиконання вимог.

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65336) США (23024) хакер (1352)


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16.06.2023 10:15 Відповісти
Краще прикопати,,),
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16.06.2023 12:54 Відповісти
Вмуруйте його у стіну у вбиральні, у якомусь закладі, накшталт "Галубая устріца", щоб тільки срака наружу стирчала!
Воно "руський", йому сподобається...
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16.06.2023 10:24 Відповісти
Надеюсь арестанты латинос уже сделали из него сеньориту, да и пацаны из Гарлема тоже по женской ласке скучают. Даже имя менять не нужно , был Руслан , будет Руслана.
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16.06.2023 10:30 Відповісти
Чуваки не гребували валяти мережі медичних закладів в розпал пандемії. Посадіть його на 20 років на пляшку.
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16.06.2023 11:06 Відповісти
 
 