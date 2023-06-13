Хакери зламали радіо в Росії: "Визвольна армія йде на Крим". ВIДЕО

У російському Калінінграді та у Свердловській області хакери зламали доступ до ефірів радіостанцій і розповіли про "визвольну армію, що йде на Крим".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Baza.

Злам стався напередодні - 12 червня, у день Росії.

Спочатку на станціях "Ретро FM" та "Росія" у Свердловській області розповіли про "визвольну армію і про необхідність ховатися в укриттях, а також про те, що Крим невдовзі стане українським.

Дивіться: П’ять полонених окупантів без штанів вітають своїх співгромадян з Днем Росії. ВIДЕО

Невдовзі те саме сталося з ефіром радіо "Європа плюс" у Калінінграді. В її ефірі чоловічий голос розповів мешканцям про "збір добровольчого загону в Україну для взяття республіки Крим".

Російські поліцейські взялися шукати тих, хто випустив в ефір ці повідомлення. На станціях кажуть, що невідомі зламали сервери або супутник та підмінили сигнал.

Також дивіться: У сюжеті до дня Росії пропагандисти похизувались знищеним крейсером "Москва". ВIДЕО