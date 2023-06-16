На саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до НАТО, - Столтенберг

У НАТО переконані, що Україна має приєднатися до Альянсу, але запрошення до членства не буде обговорюватися під час липневого саміту у Вільнюсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговорювали план дій щодо України. Це питання, яке порушувалось на зустрічі міністрів в Осло", - розповів генеральний секретар НАТО.

За словами Столтенберга, є три важливих елементи щодо України:

наближення України до НАТО в практичному вимірі. Це означає продовження надання підтримки й допомога в переході від радянських стандартів до доктрин й обладнання НАТО;

політичний шлях. Фіналізація угоди щодо створення Ради Україна-НАТО;

членство України в ЄС. Усі країни згодні з тим, що вона має стати новим членом союзу.

"Ми не будемо обговорювати запрошення Україні приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Але ми віримо, що Україна має стати його членом. Ми будемо наближувати цей процес, впевнені, що зможемо знайти консенсус у Вільнюсі щодо того, як наблизити її до Північноатлантичного альянсу", - додав Столтенберг.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ під час саміту у Вільнюсі.