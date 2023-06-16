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На саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до НАТО, - Столтенберг

столтенберг

У НАТО переконані, що Україна має приєднатися до Альянсу, але запрошення до членства не буде обговорюватися під час липневого саміту у Вільнюсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговорювали план дій щодо України. Це питання, яке порушувалось на зустрічі міністрів в Осло", - розповів генеральний секретар НАТО.

За словами Столтенберга, є три важливих елементи щодо України:

  • наближення України до НАТО в практичному вимірі. Це означає продовження надання підтримки й допомога в переході від радянських стандартів до доктрин й обладнання НАТО;
  • політичний шлях. Фіналізація угоди щодо створення Ради Україна-НАТО;
  • членство України в ЄС. Усі країни згодні з тим, що вона має стати новим членом союзу.

"Ми не будемо обговорювати запрошення Україні приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Але ми віримо, що Україна має стати його членом. Ми будемо наближувати цей процес, впевнені, що зможемо знайти консенсус у Вільнюсі щодо того, як наблизити її до Північноатлантичного альянсу", - додав Столтенберг.

Також читайте: Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі, - Столтенберг

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ під час саміту у Вільнюсі. 

саміт (765) членство в НАТО (1724) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+39
А зеледенту этого не понять. Он умственно на это не способен. Просто клован, выполняющий команды кремлевского смотрителя Дерьмака за очередную порцию айкосиков. Шагреневая кожа в руках зеледента сужается до размеров небольшой таблеточки в трясущейся ручонке. Дает уверенность только одно: ЗСУ во главе с Залужным и помощи наших партнеров знают что делают. И делают это успешно! Слава ЗСУ и каждому защитнику Украины, помогающему им!
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16.06.2023 16:48
+20
Яка велика несподіванка!
Правда ж?
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16.06.2023 16:44
+19
Що ж, тоді збільшуйте надання озброєння, готуйтеся в НАТО до тривалої війни, бо Україна точно здаватися не буде! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 16:39
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а ну це все змінює, давайте ще глибше в історію зануримось.
чому ж Ви в такому разі не згадали Вєтнам де США з імперіалістами воювали, які настрої були у населення ? якщо Ви не бот під проскі то маєте щось знати.
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17.06.2023 13:14 Відповісти
в'єтнам не в європі, НАТО там не воювало, для чого це відхилення від теми ?
в європейській історії мало що змінилося за 170 років, бо не змінилась наприклад географія.
впродовж всієї історії Україна була заблокована від Європи : на захід від нас були недружня Польща та угорщина, на схід та північ росія, на південь Туреччина, а в Румунії нічого цікавого крім пригод Дракули не відбувалось.

а наприклад Чехія чи Австрія мали європейських сусідів звідусіль : якщо не склались стосунки на сході то на заході чи півночі все було окей, і так далі. Україна ж була відрізана від Європи, хоч ментально прагнула бути саме там.

а чого хоче сама Європа ? вічно оглядатися на ядерний кийок толстоєвського і платити хабарі за можливість побудувати "самий большой завод в Європє на тєріторії росії" ?
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17.06.2023 13:35 Відповісти
нагородили якоїсь маячні, забуваючи що європа до кінця 2 світової постійно воювала і карта її змінювалась чи не щоріч, і так кацапи брали в цьому не останню роль допомагаючи своїм союзникам. Та все змінилось, сита Європа а тим більше США ніколи не буде воювати з кацапами відкрито, не тіште себе примарними ілюзіями, певно взятими з марафонів.
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17.06.2023 13:47 Відповісти
перша і друга світові війни - це була фактично одна й та сама війна.
в давнину такі називали "100-річна війна" і подібне
військові союзи, які складалися під час кримської війни, першої та другої світових війн, включали практично тих самих членів.
Болгарія та Румунія починали обидві світові війни як союзники Німеччини, а закінчували як союзники росії.
ЄС - це фактично Римська імперія.
з цих фактів можна зробити безліч висновків, але не в розмові з вами.

в США змінюється національна ідентичність, і хто керує цим процесом - відкрите питання

в Європі, за великим рахунком, нічого не помінялось

навіть статистично половина країн Європи досі королівства
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17.06.2023 13:55 Відповісти
НАТО для Украиры как морковка для ишака.....одни обещания....то же самое вступление в ЕС....хотели бы давно приянли и навели бы порядок прижав олигархов и им подобных.....ан-нет....видимо выгода есть....
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16.06.2023 18:58 Відповісти
Конечно выгодно

Если это правда

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=2s

То где еще можна столько заработать.

Наверно в какихто русских структурах еще можно, как Шредер перешел в газпром

Еще теория, если знать наперед, что приму решение помогать понемногу, затягивать поставки, затягивать войну.

То можно зная свои действия и последствия, приобретси акции оружейных компаний, что позволит получать законную прибыль, ведь 50% от траншей идут на заказы изготовления нового оружия, вместо поставок по лендлизу.
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16.06.2023 19:06 Відповісти
Заява Столтенберга
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16.06.2023 19:10 Відповісти
У НАТО переконані, що Україна має приєднатися до Альянсу, але запрошення до членства не буде , вказує на таємні домовленості жи2ви про руйнацію України ,як держави, котру було розпочато із Будапештського саміту. Україна і її народ стали розмінною монетою, в руках роду ,з коріння роду Юди.
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16.06.2023 19:17 Відповісти
Вы думали уничтожение СССР, закончится только распадом ?
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16.06.2023 19:40 Відповісти
Стельмах,А КИМ БУВ "УНИЧТОЖЕН" СОВКОВІЙ СОЮЗ???
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16.06.2023 19:43 Відповісти
Деньгами и только деньгами
уход от подкрепления валют золотом, дал карт бланш напечатать бумаги сколько влезет.

пока одни за неё работают, другие её создают
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16.06.2023 19:48 Відповісти
Щоб куйло і його контора мали гроші, вони знищили совок.поставили Бориса.котрий і вказав "на правоприемника" куйла
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16.06.2023 19:54 Відповісти
Вы отошли от темы, уничтожены будут все постсоветские страны!
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16.06.2023 19:58 Відповісти
Стельмах ,мабуть маєте на увазі в першу чергу рашистську 3,14рацію ??? Тільки не відходьте від теми.
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16.06.2023 20:01 Відповісти
Все страны должны быть либо зависимы от нас, либо влачить жалкое существование.

Правда есть Китай, который подмял Туркмению, вероятно в его планах будет Казахстан.

Можно и поделится.
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16.06.2023 20:06 Відповісти
Все страны должны быть либо зависимы от нас, либо влачить жалкое существование.-Стельмах,(зависимы от нас) це від кого?Китай має плани до Уралу.Діаметер 500 км кругом Москви- Московщина , котра і буде (((влачить жалкое существование.)))
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16.06.2023 20:33 Відповісти
В планах Китая, нет сибири. Африка, Ю. Америка.
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17.06.2023 11:32 Відповісти
а, українці , дуже супротивлялися цій руйнації , правда???
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17.06.2023 18:41 Відповісти
українці ,люди,котрі щиро повірили світовим аферистам, і в першу чергу антихристу рашисту.Ось за це , що повірили ,тепер Ненька вмивається кровью і хоронить кращих захисників.
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17.06.2023 19:30 Відповісти
У ОП повинні визначись: вони за Сталіна або з Мао Дзе Дуна. Набрати зброї НАТО, а потім підписати капиітуляцію Путлеру, так НАТО і ЄС точно не зрозуміють.
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16.06.2023 19:26 Відповісти
просто скоты. Хотя ничего удивительного.
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17.06.2023 00:23 Відповісти
Тоді війна буде довго...І загиблі на совесті НАТО.
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17.06.2023 09:44 Відповісти
Якщо Зеля не підпише капітуляцію.
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17.06.2023 14:54 Відповісти
Це Україна - найбільша держава Європи, проведена через жорстокі бої - готова прийняти інфантильне НАТО до себе.
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17.06.2023 09:58 Відповісти
Хто б мав сумніви((((
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17.06.2023 10:14 Відповісти
сцикуни!
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17.06.2023 10:33 Відповісти
"Коментатори", а що ж ви хотіли, щоб у НАТО яйця закуповували по 17, щоб барабани і сковорідки майже по мільйону закуповували в укриття?
НАТО потрібен цей геморой?
Спочатку наведіть порядок в Україні, а потім будете надіятись на НАТО і ЄС.
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17.06.2023 11:23 Відповісти
"коментатор",Турція країна НАТО ,закуповує на млрд зелених ракетних комплексів у рашиста і відмовляється від закупівель американських літаків невидимок,а ти там про якісь яйця .барабани і фляги китайські...?
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17.06.2023 19:34 Відповісти
А почему многие до сих пор считают, что НАТО это панацея и спасение? Натовский блок с момента своего основания никому как блок не противостоял, потому его эффективность вообще под большим вопросом, а после залетевших ракет в Польшу и последующих импотентных реакций и вовсе делить на два надо. Ничего по сути блок никому не гарантирует, ни было прецедентов, что бы на страну участника напали и все за нее вступились, потому 5 статья - это пока теория. Польша вон уже смекнула и увеличила оборонный бюджет. Прибалты тоже держат руку на пульсе. То западная Европа расслабилась под американским зонтиком.
Потому эрогировать от мыслей в НАТАх я не вижу смысла, не зависимо от того принимают нас туда или нет. У нас свой путь, возможно по израильскому видоизмененному сценарию.
А пока... надо решать вопросы насущные, в стратегическом смысле наша власть не шибко преуспела.
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17.06.2023 11:29 Відповісти
Ізраїльський варіант можливий, але тоді треба обов'язково повертати ядерний статус (біля Ізраїлю немає ядерних росій, а ядерним озброєнням вони де-факто володіють).
Або, зважаючи на те, ядерна тема довга, для початку виходити з угоди про хімічну зброю (яку називають атомною бомбою для бідних). В хімії існують токсини, кілька міліграмів яких здатні вбити людину, а наявність дронів, що можуть розпилити над певною територією (або ворожою столицею) десяток кілограмів будь-чого, перетворює цю зброю в стратегічну.
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17.06.2023 11:57 Відповісти
Сюда еще надо добавить

гибель всего руководства Польши под смоленском - которое никак не расследуют, или сводят, что русские которые не отдают обломки уже более 20 лет, вроде не причем

сбитие МН-17

отравление новичком граждан Англии

и т.п.

Да и ст.5 так прописана, что никто и ничего никому не должен

"надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили"

т.е. условно напали на Литву, Германия подумает и через недельку выделит 5тыс.касок.

может через полгода, даст еще чтото.

тут же не сказано, что обязательно поддержит войсками - все на усмотрение стороны которая будет помогать.
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17.06.2023 19:33 Відповісти
Так!! НАТО і без України чухає себе непогано!!
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17.06.2023 11:35 Відповісти
Ці нехта зьдзіўлены?
Каб NATO мела палітычную волю і гатоўнасьць да сапраўднае канфрантацыі з масковіяй, гэтай бы вайны б і не было. Захад станам на сёньня ў большасьці - клюб палітычных імпатэнтаў. І замест таго, каб запабегчы вялізнае вайны ў эўропе, ліквідаваўшы яе прычыну, яны намагаюцца яе не леквідаваць, а толькі аслабіць - і тое, чужымі рукамі. Гэтая хвароба даўно мінула стадыю, кале яе можна было вылекаваць пігулкамі. Без хірургічнага ўмяшальніцтва ўжо не абыйсьціся! І чым болей тое будзе адкладацца, тым цяжэй будуць наступствы.
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17.06.2023 11:37 Відповісти
Всім давно ясно. Брити оголосили Уолесса кандидатом на генсека. Процес піде швидко. А х....ферштейни хочуть відтягнути вибори аж до весни і залишити цього чела. Україна буде в НАТО без Столтенберга. Єрмака, Салівена та інших.
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17.06.2023 11:41 Відповісти
НАТО не запросить Україну в Вільнюсі, бо боїться війни з рашкою. Війни з Китаєм НАТО, мабуть, теж боїться. Тоді в мене виникає питання: "А хто ще гіпотетично загрожує членам НАТО, з ким блок воювати не боїться?" І тоді взагалі навіщо він існує та яка з нього користь, якщо всіх вірогідних ворогів він боїться?
Може Україні треба було вже давно поширювати цю тезу? Ні, не серед українців, а серед європейців, американців, канадійців? Може тоді їхні лідери стали б в Вільнюсі хоч трохи сміливіші та рішучіші, щоб цю тезу спростувати?
Насправді б сильним кроком було б запрошення України в блок саме у Вільнюсі (і без будь-яких відтермінувань "до кінця війни", а з негайним початком всіх вступних процедур). Це б фактично було б останнім ультиматумом путлеру і росіянам: у вас є десь пів року, щоб все припинити і забратися з окупованих територій включно з Кримом, бо потім автоматично буде велика війна, згідно 5-ї статті статуту блоку, і від вас нічого не залишиться).
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17.06.2023 11:48 Відповісти
НАТО це північно-атлантичний блок для оборони цивілізації в Європі.
Атлантичний океан не сягає китаю.
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17.06.2023 12:43 Відповісти
Але це не означає, що у Китаю не з'являться якісь глобалістські зазіхання, які поширяться і на європейську цивілізацію. Ось, наприклад, де московія, а де Африка, але ж поліз путлер в Сірію, ЦАР, Малі...
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17.06.2023 14:38 Відповісти
Всім, навіть розумово відсталим, має бути зрозуміло, що поки триває війна, приєднатися до НАТО неможливо...
Можна не сумніватися, що зелені колаборанти спробують використати цей факт, щоб максимально погіршити з ними стосунки...
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17.06.2023 12:31 Відповісти
Заради справедливості, готовність США воювати за Тайвань поки що виключно гіпотетична. А Захід і НАТО в цілому навіть й таку гіпотетичну готовність не озвучували.
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17.06.2023 14:41 Відповісти
Уже сейчас выделяются огромные деньги, на строительство заводов по производству чипов на територии США

Пока союзники, т.к. зависимость от чипов, но все меняется.

Из оон выкинули, и заменили на китай

Очень хорошие перспективы
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17.06.2023 19:42 Відповісти
Тайвань позаблоковий союзник США. А Зеля відмовився від позаблокового союзництва 2 роки тому. Маркарова навіть непритомна падала, так злякалася за долю Бені.
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17.06.2023 14:49 Відповісти
А що тут дивного? Оманські договорняки виконуються!
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17.06.2023 17:36 Відповісти
У*бки, если коротко.
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17.06.2023 14:25 Відповісти
Чому жодні безпекові гарантії не компенсують повноцінне членство в НАТО? Тому, що відмова виконувати 5-ї статтю в разі чого (під різними приводами) РУЙНУЄ ВСЮ північно-атлантичну систему безпеки. Всю! На відміну від порушення гарантій, даних окремо взятій країні. Але й у випадку з НАТО немає 100% гарантії, що в кризовій ситуації блок не розвалиться і 5 стаття буде застосована. Та у випадку з НАТО надій все ж більше, в т.ч. через те, що агресор теж не буде на 100% впевнений, що йому не дадуть відпір.
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17.06.2023 14:50 Відповісти
Єдине чого НАТО боїться і тягне зі вступом України в альянс, так це наявність ЯО у рф. Без ЯО вони давно б вже закінчили цю війну, як це було в Іраку чи Югославії.
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17.06.2023 15:18 Відповісти
Поки при владі дєрьмаки, верещуки, подоляки і всяке інше шапіто, то ніякого НАТО нам не світе!
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17.06.2023 16:46 Відповісти
Хто зермаків візьме в штаб-квартиру НАТО на постійній основі:вони і зах.розвідників захочуть арештовувати,по аналогії з укр.розвідником Романом Червінським.
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17.06.2023 17:08 Відповісти
Та нас не прийняли в нато ні при порошенку
Доки війна в Україні Нато в розових мріях
Дуже гарно що допомагають і за це дякуємо
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17.06.2023 17:54 Відповісти
з цією жалкою пародією влади що зараз,ми будем в ОДЕКАБЄ а не в НАТО.згадаєте мої слова.
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17.06.2023 18:02 Відповісти
Знову за рибу гроші
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17.06.2023 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0

Если эти обвинения подтвердятся, то Украина виновата

что злочевский, который непонятно как обогатился в Украине, раздавал взятки

записал эти "предложения" и теперь они попали в ФБР и наверное уже давно в ФСБ
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17.06.2023 19:50 Відповісти
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