На саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до НАТО, - Столтенберг
У НАТО переконані, що Україна має приєднатися до Альянсу, але запрошення до членства не буде обговорюватися під час липневого саміту у Вільнюсі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми обговорювали план дій щодо України. Це питання, яке порушувалось на зустрічі міністрів в Осло", - розповів генеральний секретар НАТО.
За словами Столтенберга, є три важливих елементи щодо України:
- наближення України до НАТО в практичному вимірі. Це означає продовження надання підтримки й допомога в переході від радянських стандартів до доктрин й обладнання НАТО;
- політичний шлях. Фіналізація угоди щодо створення Ради Україна-НАТО;
- членство України в ЄС. Усі країни згодні з тим, що вона має стати новим членом союзу.
"Ми не будемо обговорювати запрошення Україні приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Але ми віримо, що Україна має стати його членом. Ми будемо наближувати цей процес, впевнені, що зможемо знайти консенсус у Вільнюсі щодо того, як наблизити її до Північноатлантичного альянсу", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував на важливості кроку до членства України, зокрема відмови від ПДЧ під час саміту у Вільнюсі.
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чому ж Ви в такому разі не згадали Вєтнам де США з імперіалістами воювали, які настрої були у населення ? якщо Ви не бот під проскі то маєте щось знати.
в європейській історії мало що змінилося за 170 років, бо не змінилась наприклад географія.
впродовж всієї історії Україна була заблокована від Європи : на захід від нас були недружня Польща та угорщина, на схід та північ росія, на південь Туреччина, а в Румунії нічого цікавого крім пригод Дракули не відбувалось.
а наприклад Чехія чи Австрія мали європейських сусідів звідусіль : якщо не склались стосунки на сході то на заході чи півночі все було окей, і так далі. Україна ж була відрізана від Європи, хоч ментально прагнула бути саме там.
а чого хоче сама Європа ? вічно оглядатися на ядерний кийок толстоєвського і платити хабарі за можливість побудувати "самий большой завод в Європє на тєріторії росії" ?
в давнину такі називали "100-річна війна" і подібне
військові союзи, які складалися під час кримської війни, першої та другої світових війн, включали практично тих самих членів.
Болгарія та Румунія починали обидві світові війни як союзники Німеччини, а закінчували як союзники росії.
ЄС - це фактично Римська імперія.
з цих фактів можна зробити безліч висновків, але не в розмові з вами.
в США змінюється національна ідентичність, і хто керує цим процесом - відкрите питання
в Європі, за великим рахунком, нічого не помінялось
навіть статистично половина країн Європи досі королівства
Если это правда
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=2s
То где еще можна столько заработать.
Наверно в какихто русских структурах еще можно, как Шредер перешел в газпром
Еще теория, если знать наперед, что приму решение помогать понемногу, затягивать поставки, затягивать войну.
То можно зная свои действия и последствия, приобретси акции оружейных компаний, что позволит получать законную прибыль, ведь 50% от траншей идут на заказы изготовления нового оружия, вместо поставок по лендлизу.
уход от подкрепления валют золотом, дал карт бланш напечатать бумаги сколько влезет.
пока одни за неё работают, другие её создают
Правда есть Китай, который подмял Туркмению, вероятно в его планах будет Казахстан.
Можно и поделится.
НАТО потрібен цей геморой?
Спочатку наведіть порядок в Україні, а потім будете надіятись на НАТО і ЄС.
Потому эрогировать от мыслей в НАТАх я не вижу смысла, не зависимо от того принимают нас туда или нет. У нас свой путь, возможно по израильскому видоизмененному сценарию.
А пока... надо решать вопросы насущные, в стратегическом смысле наша власть не шибко преуспела.
Або, зважаючи на те, ядерна тема довга, для початку виходити з угоди про хімічну зброю (яку називають атомною бомбою для бідних). В хімії існують токсини, кілька міліграмів яких здатні вбити людину, а наявність дронів, що можуть розпилити над певною територією (або ворожою столицею) десяток кілограмів будь-чого, перетворює цю зброю в стратегічну.
гибель всего руководства Польши под смоленском - которое никак не расследуют, или сводят, что русские которые не отдают обломки уже более 20 лет, вроде не причем
сбитие МН-17
отравление новичком граждан Англии
и т.п.
Да и ст.5 так прописана, что никто и ничего никому не должен
"надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили"
т.е. условно напали на Литву, Германия подумает и через недельку выделит 5тыс.касок.
может через полгода, даст еще чтото.
тут же не сказано, что обязательно поддержит войсками - все на усмотрение стороны которая будет помогать.
Каб NATO мела палітычную волю і гатоўнасьць да сапраўднае канфрантацыі з масковіяй, гэтай бы вайны б і не было. Захад станам на сёньня ў большасьці - клюб палітычных імпатэнтаў. І замест таго, каб запабегчы вялізнае вайны ў эўропе, ліквідаваўшы яе прычыну, яны намагаюцца яе не леквідаваць, а толькі аслабіць - і тое, чужымі рукамі. Гэтая хвароба даўно мінула стадыю, кале яе можна было вылекаваць пігулкамі. Без хірургічнага ўмяшальніцтва ўжо не абыйсьціся! І чым болей тое будзе адкладацца, тым цяжэй будуць наступствы.
Може Україні треба було вже давно поширювати цю тезу? Ні, не серед українців, а серед європейців, американців, канадійців? Може тоді їхні лідери стали б в Вільнюсі хоч трохи сміливіші та рішучіші, щоб цю тезу спростувати?
Насправді б сильним кроком було б запрошення України в блок саме у Вільнюсі (і без будь-яких відтермінувань "до кінця війни", а з негайним початком всіх вступних процедур). Це б фактично було б останнім ультиматумом путлеру і росіянам: у вас є десь пів року, щоб все припинити і забратися з окупованих територій включно з Кримом, бо потім автоматично буде велика війна, згідно 5-ї статті статуту блоку, і від вас нічого не залишиться).
Атлантичний океан не сягає китаю.
Можна не сумніватися, що зелені колаборанти спробують використати цей факт, щоб максимально погіршити з ними стосунки...
Пока союзники, т.к. зависимость от чипов, но все меняется.
Из оон выкинули, и заменили на китай
Очень хорошие перспективы
Доки війна в Україні Нато в розових мріях
Дуже гарно що допомагають і за це дякуємо
Если эти обвинения подтвердятся, то Украина виновата
что злочевский, который непонятно как обогатился в Украине, раздавал взятки
записал эти "предложения" и теперь они попали в ФБР и наверное уже давно в ФСБ