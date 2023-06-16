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"Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі", - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Путіна під час "Петербурзького економічного форуму". 

"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", заявив Путін.

Раніше білоруський диктатор Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс наразі не фіксував змін у розміщенні ядерних сил Росії, які б вимагали від нього аналогічних кроків у відповідь.

Білорусь (7938) путін володимир (23862) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+23
І шо?
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16.06.2023 19:11
+18
Ну ось і бульбашія стала законною мішенню для нанесення удару. Можна і на випередження.
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16.06.2023 19:13
+18
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16.06.2023 19:13
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Я думаю що це добрі муляжі, чи ракети без начинки. Путлер не такий дурний!
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16.06.2023 19:54 Відповісти
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16.06.2023 19:54 Відповісти
Пора полку Калиновского завестись своим ЯО. Никто же не запретит Украине получить ЯО в качестве трофея
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16.06.2023 19:55 Відповісти
Йухло сказало,-партизани почули
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16.06.2023 19:57 Відповісти
V poker igraiet ***** , no paverit li ievo blefu ? Dumaiu paka toka povishenia stavki ...🤔
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16.06.2023 20:01 Відповісти
это не покер броли,это маразм мокшанский
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16.06.2023 20:08 Відповісти
Кацапье -живодери невже вам,прививка супутник,знищила ваші недорозвинуті мізки.Їжте більше цукру,та знищіть свого ***.. .
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16.06.2023 20:01 Відповісти
Танцуйте "сябры", вот вам счастья привалило!
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16.06.2023 20:05 Відповісти
счастье привалило нам. Это если вы не поняли
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16.06.2023 23:50 Відповісти
...нарушение всех конвенций, картофляндский сифилитик и ***** должны быть уничтожены
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16.06.2023 20:06 Відповісти
Как миним Белараша обеспечила свою неприкосновенность.

Это дорого стоит!
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16.06.2023 20:12 Відповісти
вы свинорылы такие простые...
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16.06.2023 20:21 Відповісти
От чего неприкосновенность? От здравого смысла? Размещение ЯО другой страны на своей территории, это угроза для страны, а не защита! Кнопка У путина! А новая цель для упреждающего удара бульбостан!
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16.06.2023 20:56 Відповісти
От посягательств других стран.
Я совсем не беларус
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17.06.2023 11:30 Відповісти
Здохни плешивая крыса.
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16.06.2023 20:13 Відповісти
Поц.
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16.06.2023 20:13 Відповісти
А чим білоруська область відрізняється від смоленської?
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16.06.2023 20:15 Відповісти
ну и иди ***** *************** придурок.............................................................................
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16.06.2023 20:17 Відповісти
Луко, тобі п[]зда!
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16.06.2023 20:18 Відповісти
а чем доставлять ,Искандеры и Кинжалы не фурычат
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16.06.2023 20:35 Відповісти
против Патриота нет приема
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16.06.2023 20:44 Відповісти
Плешивое ****...е
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16.06.2023 20:44 Відповісти
совсем плох путин ,в последнее время чушь несет
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16.06.2023 20:48 Відповісти
Тепер ніщо не заважає НАТО розмістити ТЯЗ в Україні. Передайте цю ідею Зеленському.
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16.06.2023 20:51 Відповісти
Пуйло, не старайся. Ніхто тебе і твоїх ядерних зарядів не боїться. Твоя справа лякати Європу, бо нас вже ні чим не залякати, а наша вже справа - знищити тебе і твій режим. Будемо бити, гризти, кусти до тих пір, поки не знищимо мордор. Не ми напали на Засраху і за свої дії потрібно відповідти.
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16.06.2023 21:03 Відповісти
Сцикливе, нікчемне створіння
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16.06.2023 21:09 Відповісти
Все це у минулому. Для Європи. Хоч у спальні своїй розміщуй ядерну зброю. Всіх дістало його пугало. Платівку треба міняти. На 180 градусів. Пропонувати МИР та СПІВПРАЦЮ.
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16.06.2023 21:16 Відповісти
В очко себе засунь эти заряды. Или кабаевой в пи...ду.
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16.06.2023 21:23 Відповісти
и шо? А средства доставки? Кацапское "гиперзвуковое" говно сбивает MIM-104 "Patriot". Про крылатые ракеты вообще молчу, это семечки для эшелонированной системы ПВО, вооруженной западным оружием, впрочем ПЗРК Стингер и Игла не помешают. МБР собьет THAAD и Aegis (с ракетами RIM-161 SM-3)
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16.06.2023 22:15 Відповісти
Вова, нам всем очень страшно!
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16.06.2023 23:19 Відповісти
Та не тягни. Завозь вже всі, нам з бульбостану легше і ближче забирати.
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16.06.2023 23:34 Відповісти
Так noxyũ, шо аж невдобно.
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16.06.2023 23:35 Відповісти
может до сша наконец дойдет, что нам надо вернуть яо и дальнобойные ракеты? или они будут глубоко обеспокоены после использования беларусью яо?
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16.06.2023 23:44 Відповісти
это плевок в лицо сша. Но тем нравится утираться судя по всему
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16.06.2023 23:56 Відповісти
А если этот дятел отдаст приказ бахнуть то розовые пони обосрутся или нет. Нет абсолютно никаких гарантий что ответят.
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18.06.2023 13:40 Відповісти
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