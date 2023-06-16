"Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі", - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Путіна під час "Петербурзького економічного форуму".
"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", заявив Путін.
Раніше білоруський диктатор Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати з Росії ядерну зброю.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс наразі не фіксував змін у розміщенні ядерних сил Росії, які б вимагали від нього аналогічних кроків у відповідь.
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