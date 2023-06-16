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Велика Британія виділяє додаткові £60 мільйонів у рамках допомоги від НАТО
Велика Британія направить додаткові 60 млн фунтів ($77 млн) у рамках "комплексного пакету допомоги" від НАТО.
Про це оголосив Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер загальний внесок Великої Британії з лютого минулого року перевищує 80 мільйонів фунтів стерлінгів.
"Цей новий внесок до фонду НАТО для України є частиною нашого постійного зобов’язання щодо забезпечення України необхідним обладнанням та навчанням", - зазначив Воллес.
Як повідомлялося, союзники пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро в рамках комплексного пакета допомоги НАТО.
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