Велика Британія виділяє додаткові £60 мільйонів у рамках допомоги від НАТО

Велика Британія направить додаткові 60 млн фунтів ($77 млн) у рамках "комплексного пакету допомоги" від НАТО.

Про це оголосив Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер загальний внесок Великої Британії з лютого минулого року перевищує 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Цей новий внесок до фонду НАТО для України є частиною нашого постійного зобов’язання щодо забезпечення України необхідним обладнанням та навчанням", - зазначив Воллес.

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Як повідомлялося, союзники пообіцяли збільшити підтримку Україні на 500 мільйонів євро в рамках комплексного пакета допомоги НАТО.