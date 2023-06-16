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Новини
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Блінкен про обстріл Києва під час візиту африканських лідерів: Жахлива іронія

блінкен

Держсекретар США назвав проявом жахливої іронії ракетний обстріл української столиці, коли там перебували представники кількох африканських країн.

Про це Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю в Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В Україні зараз перебувають представники шести або семи африканських країн, які також намагаються просувати цю (мирну – ред.) пропозицію. Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет",- прокоментував ситуацію глава американської дипломатії.

Він також зазначив, що Сполучені Штати підтримують мирні ініціативи інших країн, однак лише ті, які мають на меті встановлення справедливого та міцного миру.

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"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія",- зауважив держсекретар США.

Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. 

Автор: 

обстріл (28648) перемовини (2922) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+14
та ті мавпи нічого не поняли.. мабуть прийняли за салют
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16.06.2023 21:23
+10
Це не іронія. *уйло так показав як він ставиться до його ж "мирних" пропозицій. Отож різним прихильникам ''мирних переговорів'' пора зрозуміти що переговори *уйлу не потрібні!
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16.06.2023 21:23
+8
Нахєра цих африканців увели в бомбосховище?!

Хай би читали свої пропозиції прямо під час вибухів!
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16.06.2023 21:35
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та ті мавпи нічого не поняли.. мабуть прийняли за салют
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16.06.2023 21:23 Відповісти
Їм Верхня Вольта прислала привіт ракетами.
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16.06.2023 21:34 Відповісти
Це не іронія. *уйло так показав як він ставиться до його ж "мирних" пропозицій. Отож різним прихильникам ''мирних переговорів'' пора зрозуміти що переговори *уйлу не потрібні!
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16.06.2023 21:23 Відповісти
Нахєра цих африканців увели в бомбосховище?!

Хай би читали свої пропозиції прямо під час вибухів!
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16.06.2023 21:35 Відповісти
А може х.... внучок "кам'яного пердака Молотова" нарадив по аналогії. Коли в листопаді 1940 року Молотов вів тьорки з Гітлером про приєднання до Тройственного союзу, брити його теж загнали в бункер.
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16.06.2023 21:38 Відповісти
Шість з половиною краін з Африки -- сериозна сила
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16.06.2023 21:39 Відповісти
Які можуть бути переговорт з Путиним.
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16.06.2023 21:41 Відповісти
Яка нх "іронія"? - Все сплановано. Заїбали вже ці красиві слова, метафори й афоризми...
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16.06.2023 21:46 Відповісти
Негры заявили что не слышали ни сирен ни взрывов. И с чего это вдруг кацапы начали стрелять днем.

https://focus.ua/*******-novosti/573135-ni-siren-ni-vzryvov-spiker-pobyvavshego-v-ukrytii-prezidenta-yuar-otricaet-obstrel-kieva

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16.06.2023 21:48 Відповісти
"Показалось", подумал Штирлиц.
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16.06.2023 23:02 Відповісти
"Показалось!" - раскинул мозгами Штирлиц.
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17.06.2023 00:19 Відповісти
Останнім часом їздять до нас звідусіль туристи, а цього разу вже груповим туром
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16.06.2023 21:48 Відповісти
Жахлива іронія - ******** лицемірний світ, зліплений з лайна, крові звичайних людей, і доларів.
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16.06.2023 21:52 Відповісти
На президента ПАР це ніяк не вплинуло. Продовжує топити за рососіію.
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16.06.2023 22:03 Відповісти
не х* его было вести в бомбоубежище. Хотя и это ничего бы не изменило. В конце концов, Украина могла сама себя обстрелять кинжалами
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16.06.2023 23:29 Відповісти
Мало того, так ещё харчей нажрали как за всю африку--- как ******** --- на месяц вперёд!
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Не тупи Блінкен. Іронія в тому, що масаї повірять своєму конємордому дружбану, а він їм скаже, що це ЗСУ свої міста обстрілює.
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16.06.2023 23:13 Відповісти
То шо, рамаіосі сподобався метал з неба???
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17.06.2023 00:04 Відповісти
Блінкеннаш!
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17.06.2023 06:47 Відповісти
Пусть расскажет про иронию раненым и людям которые лишились жилья и имущества.
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17.06.2023 10:08 Відповісти
 
 