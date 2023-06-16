Блінкен про обстріл Києва під час візиту африканських лідерів: Жахлива іронія

Держсекретар США назвав проявом жахливої іронії ракетний обстріл української столиці, коли там перебували представники кількох африканських країн.

Про це Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю в Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В Україні зараз перебувають представники шести або семи африканських країн, які також намагаються просувати цю (мирну – ред.) пропозицію. Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет",- прокоментував ситуацію глава американської дипломатії.

Він також зазначив, що Сполучені Штати підтримують мирні ініціативи інших країн, однак лише ті, які мають на меті встановлення справедливого та міцного миру.

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"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія",- зауважив держсекретар США.

Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну.