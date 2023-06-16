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Зеленський запросив лідерів африканських країн долучитися до української формули миру

зеленський

Президент Володимир Зеленський запросив лідерів країни Африки долучитися до Глобального саміту миру на основі української формули миру.

Про це він заявив під час прес-конференції з лідерами ПАР, Союзу Коморських островів, Єгипту, Замбії, Сенегалу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна

"Я вдячний учасникам нашої зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресій. І сьогодні побачив перспективу нашої роботи над конкретними пунктами формули миру. Звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що пропозиції лідерів різних держав із різних континентів дуже важливі для базису, який повинен будуватися саме на українській формулі миру.

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Він додав, що прагне, аби до Глобального саміту миру долучилося якомога більше країн і його вдалося організувати якнайшвидше, однак це непросто.

Африка (307) Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+4
Знайшов у мережі випуск новин за 28.01.2022. Виявляється Байден особисто дзвонив Zeпідру і поперджав його про майбутню війну, а цей клоун почав бикувати і зовсім його не слухав. А тепер здогадайтеся: це була спланована здача України кацапам чи зелох - безмізкий ідіот?
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16.06.2023 22:29
+3
Та навіщо їм та формула миру? Вони приїхали по конкретне - за знижкою від Путлєра на зерно та добрива. А дехто з них і за чемоданом баксів від нього. Навіть китайці були більш щирі і адекватні із своїми "ініціативами".
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16.06.2023 22:19
+3
Який цирк. Хай почитає їх відповіді у її Твіттерах, вони навіть вибухів сьогодні "не чули".
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16.06.2023 22:24
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16.06.2023 22:09 Відповісти
ти уже звик, що тебе посилають
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16.06.2023 22:43 Відповісти
і шо вони йому на це сказали?..
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16.06.2023 22:11 Відповісти
Обмінялися формулами коксу і поїхали до пуйла.
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16.06.2023 22:13 Відповісти
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16.06.2023 22:14 Відповісти
Та навіщо їм та формула миру? Вони приїхали по конкретне - за знижкою від Путлєра на зерно та добрива. А дехто з них і за чемоданом баксів від нього. Навіть китайці були більш щирі і адекватні із своїми "ініціативами".
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16.06.2023 22:19 Відповісти
Який цирк. Хай почитає їх відповіді у її Твіттерах, вони навіть вибухів сьогодні "не чули".
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16.06.2023 22:24 Відповісти
Знайшов у мережі випуск новин за 28.01.2022. Виявляється Байден особисто дзвонив Zeпідру і поперджав його про майбутню війну, а цей клоун почав бикувати і зовсім його не слухав. А тепер здогадайтеся: це була спланована здача України кацапам чи зелох - безмізкий ідіот?
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16.06.2023 22:29 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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16.06.2023 23:33 Відповісти
Було б непогано перетянути прихильників ***** на бік України. Його б кондратій схопив.
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Ти ще, ****** недовчений і передозний, мавп з Африки до чогось запроси, лєнка на їх тлі виглядатиме супер сексі богинею
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17.06.2023 00:02 Відповісти
Свино-макаки ******* следом за свино-собаками!
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17.06.2023 00:12 Відповісти
Попросив під*рів не бути під*рами.
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17.06.2023 06:44 Відповісти
 
 