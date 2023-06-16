Зеленський запросив лідерів африканських країн долучитися до української формули миру
Президент Володимир Зеленський запросив лідерів країни Африки долучитися до Глобального саміту миру на основі української формули миру.
Про це він заявив під час прес-конференції з лідерами ПАР, Союзу Коморських островів, Єгипту, Замбії, Сенегалу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна.
"Я вдячний учасникам нашої зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресій. І сьогодні побачив перспективу нашої роботи над конкретними пунктами формули миру. Звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що пропозиції лідерів різних держав із різних континентів дуже важливі для базису, який повинен будуватися саме на українській формулі миру.
Він додав, що прагне, аби до Глобального саміту миру долучилося якомога більше країн і його вдалося організувати якнайшвидше, однак це непросто.
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