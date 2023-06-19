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Новини
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МЗС вимагає негайно допустити українського консула до наших військовополонених в Угорщині, - Ніколенко

мзс

МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують вживати активних заходів задля повернення додому одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголошує, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

"Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - зазначає Ніколенко.

Також повідомляється, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець

МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

В Україні чекають повернення наших захисників та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

Автор: 

Угорщина (2303) МЗС (4141) полонені (2267) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+13
Викрадення людей..
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19.06.2023 14:16
+9
Ця історія більше нагадує торгівлю людьми, тим більше військовополоненими, організовану Угорщиною. Чому мовчить МЗС України ?
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19.06.2023 14:18
+4
Схоже на захоплення заложників з боку Угорщини...
В подібній ситуації Азовці в Туреччині, але там не було таких проблем...
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19.06.2023 14:18
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Викрадення людей..
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19.06.2023 14:16 Відповісти
Ця історія більше нагадує торгівлю людьми, тим більше військовополоненими, організовану Угорщиною. Чому мовчить МЗС України ?
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19.06.2023 14:18 Відповісти
Ти статтю почитав, чи тільки методичку?
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19.06.2023 14:55 Відповісти
Схоже на захоплення заложників з боку Угорщини...
В подібній ситуації Азовці в Туреччині, але там не було таких проблем...
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19.06.2023 14:18 Відповісти
Там була домовленість та згода уряду України
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19.06.2023 14:19 Відповісти
Можливо, але чому саме "Угорщина.."
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19.06.2023 14:27 Відповісти
не брещи!! там була домовленість і згода людей,які азовців здали в полон!
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19.06.2023 16:02 Відповісти
Думаю нічого їм не буде у плані тортур чи чогось подібного. Просто Орбан захоче щось виторгувати. Але треба правильно натиснути на нього у рамках закону щоб не втрачав відчуття реальності.
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19.06.2023 14:18 Відповісти
Думаю що вони просто мають громадянство Угорщини. От і все.
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19.06.2023 14:27 Відповісти
Скоріш за все так і є. І влада Угорщини їх розглядає як громадян Угорщини( через що і передали їх Угорщині), а вимоги українського консула просто ігнорують, яке мовляв відношення він має до угорських громадян. І ще. Скоріш за все визволені із полону також не спішать зустрічатися із представниками України.
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19.06.2023 15:00 Відповісти
Так ось по посиланню в новині розгадка: Віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про те, що РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених, етнічних угорців.
Тобто хлопці або мають угорські паспорти або їх їм зроблять в терміновому порядку на підставі угорського походження.
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19.06.2023 15:23 Відповісти
сделают паспорта? закон имеет обратную силу?! т.е. я пойду воевать, меня возьмут в плен, а потом швейцария мне даст гражданство и, бинго - освободите гражданина швейцарии?! я думал венгрия меня уже ничем не удивит, но нет, эта конченная страна пробивает дно раз за разом
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19.06.2023 23:18 Відповісти
Думаю якось так і є, Закон ніщо поряд із політичною доцільністю. А чергове дно їм пробивати вже звична справа.
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19.06.2023 23:47 Відповісти
Але в них родини в Україні, майно в Україні, мобілізовані вони були в Україні.

Це взагалі - як називається ?

Вибачте, будь ласка, за особисте запитання (можете не відповідати, якщо не хочете): як вам там живеться ? Нема утисків через українське походження ?
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20.06.2023 06:00 Відповісти
Називається, вляпалася угорська влада обома ногами в багнюку. Он уже кажуть, що влада тут ні до чого, а зробили це наче в приватному порядку. І це після того як МЗС України та відповідні органи ЄС почали вимагати пояснень.
Утисків не помічав, повно українців, особливо після початку повномасштабного вторгнення.
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20.06.2023 12:03 Відповісти
Навіть якщо і так. Що це змінює по суті неадекватної інезаконної поведінки угорської влади?
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19.06.2023 16:48 Відповісти
и они пошли воевать за Украину с гражданством венгрии?
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19.06.2023 23:16 Відповісти
У нас в Чернівцях до війни кожний третій робив собі румунський паспорт щоб їхати на роботу в Англію і ЄС, ви думаєте закарпатці так не роблять?? По українському вони повоювали, зрозуміли що добра тут не чекати тай лишилися собі в Венгрії які проблеми??
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20.06.2023 13:11 Відповісти
та нет проблем. Лишить их укр. гражданства да и делов.
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20.06.2023 22:22 Відповісти
швидкість реакції МЗС зашкалює, певно із професіоналів там залишились тряпка Кулеба та охоронці з приберальницями, а все інше то сексологині та фотографи з кухарками.
Соромно за таку державну владу, яка показує свою професійність виключно в режисурі гундосиків для лохів.
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19.06.2023 14:33 Відповісти
як було м(Зе)ес дєрьмакокерованим і як наслідок, немічним, то так і є. Це Санду навіть на камеру (хлопчик чаус в трусиках) заявила. Сором...
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19.06.2023 14:45 Відповісти
В ЕС есть какой-то орган по правам человека? Почему не обратиться туда напрямую минуя венгерских *******?
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19.06.2023 15:34 Відповісти
******* перехитрили самі себе. Якщо припустити, що ці 11 полонених є громадянами Угорщини, то Будапешту слід визнати, що, перше, громадяни Угорщини воюють в лавах ЗСУ проти кацапії, друге, будь який громадянин Угорщини може вступити до ЗСУ і убивати кацапів і за це в Угорщині йому нічого не буде, більше того, угорська влада ще й звільнить його з полону.
Зрозуміло, що все не зовсім так навіть з точки зору угорського законодавства.
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19.06.2023 15:53 Відповісти
продовжують вживати активних заходів задля повернення додому одинадцятьох українських військовополонених

т.е. пишут посты в фейсбук
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19.06.2023 16:00 Відповісти
...а також жалібно скиглять....
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19.06.2023 16:05 Відповісти
Нормальна країна,а не Зебонута,як наша тільки за саме це повинна б розірвати дипвідносини з хортистами. А зедипломати тільки жалібно скиглять про щось....
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19.06.2023 16:04 Відповісти
А ще оголосити ******** стороною конфлікту і союзником паРашії.
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19.06.2023 17:06 Відповісти
І де ж хоч якісь дії європки та "гегемончика", всіх цих "амністій інтернешенл", оон-ок, хрестиків червоних ?

У вас під носом член єс та нати цинічно порушує закони, а лицемірні імпотенти мовчать.

Це ж не Україну повчати і претензії з умовами висувати.

Бідні наші хлопці: тримайтеся, бо ви потрапили у провокацію і невідомо як ці кончені ****** захочуть вас використати.

Чекаємо на вас вдома ! Все буде добре.
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20.06.2023 05:57 Відповісти
Що ви пишите? Ви хоть себе чуєте? Ви думаєте вони в Венргії під дулом автомата знаходяться, треба подякувати що звільнили з полону, а яким методом це вже мало кого має хвилювати, добре що вони вже не в полоні і їм нічого не загрожує, можливо вже пора налагоджувати стосунки з сусідами, а то так можна до скону воювати...Дав нам бог москалів на голову...придурків, так ще й давайте з поляками почнем сратися, з румунами що видають паспорти пів Чернівців мають другий паспорт Румунії....
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20.06.2023 13:18 Відповісти
 
 