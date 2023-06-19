МЗС вимагає негайно допустити українського консула до наших військовополонених в Угорщині, - Ніколенко

МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують вживати активних заходів задля повернення додому одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії.

Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголошує, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

"Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - зазначає Ніколенко.

Також повідомляється, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - йдеться у повідомленні.

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МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

В Україні чекають повернення наших захисників та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.