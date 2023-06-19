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Новини
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Проросійську партію "Шор" визнали неконституційною в Молдові

молдова

Конституційний суд Молдови у понеділок, 19 червня, визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з висновком суду, політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.

Рішення було ухвалено відповідно до частини 4 статті 41 Конституції, згідно з якою: "Партії та інші суспільно-політичні організації, цілі або діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів верховенства права, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

Читайте також: Росія прагне відновити вплив у Молдові й використати її у війні проти України, - глава МВС Ревенко

Нагадаємо, уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність.

Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор – у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда".

Адвокати "Шор" стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.

Також читайте: У Молдові планують створити державний центр протидії російській дезінформації та пропаганді

Автор: 

Молдова (2076) партія (370)


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Топ коментарі
+15
Вітаємо сусідів з черговим актом русофобії.
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19.06.2023 15:26
+10
Гоніть кацапів звідусіль
Бо де кацап, там є війна
Там горе, трупи, жах і біль
Капап то купа є лайна.
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19.06.2023 15:28
+10
Женіть кацапа звідусіль
Нехай подохне в ямі при дорозі
Даси попити йому води,
а він тобі насере на порозі!
Тарас Григорович ШЕВЧЕНКО
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19.06.2023 15:35
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шоровських злочинців переловити і в камери....
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19.06.2023 15:25 Відповісти
у відповідь на це Ізраїль звинуватить молдавських бєндєровцев в газових камерах і нацизмі (Шор богоізбранний ізраїльтянин).газові камери це така паличка-виручалочка Ізраїлю
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19.06.2023 16:09 Відповісти
Щира ПОДЯКА МОЛДОВІ! Справжня сестричка Україні! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 15:25 Відповісти
molodci , pora vykinuti kacapov iz pridnestrovja 🤬
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19.06.2023 15:26 Відповісти
Вітаємо сусідів з черговим актом русофобії.
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19.06.2023 15:26 Відповісти
А у нас с такими почти 10 лет никто разобраться не может. Правда сейчас хоть их ряды убавились и значительно, но остались.
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19.06.2023 15:26 Відповісти
Гоніть кацапів звідусіль
Бо де кацап, там є війна
Там горе, трупи, жах і біль
Капап то купа є лайна.
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19.06.2023 15:28 Відповісти
Женіть кацапа звідусіль
Нехай подохне в ямі при дорозі
Даси попити йому води,
а він тобі насере на порозі!
Тарас Григорович ШЕВЧЕНКО
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19.06.2023 15:35 Відповісти
Слова правдиві, але не приписуйте Шевченку ці фейки.
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19.06.2023 16:18 Відповісти
+
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19.06.2023 17:22 Відповісти
розчарую тебе друже,Ілан Шор ізраїльтянин і партія його це щось типу колишньої 2нашої2 социал-демократіческой партіі Украіни (обрезаной) СДПУ (о) Медведчука-Суркіса-Кравчука
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19.06.2023 16:11 Відповісти
Дуже не корректне порівняння. З "ригамі" схожість більша
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19.06.2023 17:50 Відповісти
щось в лісі здохло. але нам з того...
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19.06.2023 15:28 Відповісти
чудової русофобії не може бути багато.
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19.06.2023 15:29 Відповісти
В то же время, в парламенте Украины продолжают заседать кацапские агенты Бойко и Шуфрич и не только они..
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19.06.2023 15:30 Відповісти
вони вже давно стали Слугами.
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19.06.2023 16:12 Відповісти
Слугами слуг
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19.06.2023 17:52 Відповісти
Весь світ з агентурою ***** бореться, за виключенням опозажопників з ВРУ!!
Стефанчук із замами може підтвердити, вони для них, недоТУРКАНІ…
Нізззя, асісяй…
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19.06.2023 15:52 Відповісти
У нас діяльність ОПЗЖ взагалі заборонили. Нагадайте мені хтось, чим зараз займаються колишні її члени? Може, вони були позбавлені своїх посад? Ні? То що тоді змінилося?
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19.06.2023 16:04 Відповісти
Змінилося те, що Шор не зможе брати участь в наступних виборах. Звичайно, буде перебрендування хитрожопих, але тепер їм буде набагато важче залучити той же самий електорат, що був і них раніше.
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19.06.2023 16:21 Відповісти
Нарешті...
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19.06.2023 16:14 Відповісти
а в нас так блискавично все відбувалося,,,), аж гай шумів,),
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19.06.2023 16:33 Відповісти
А вазеленські досі носяться з московським патріархатом, як дурень з торбою, поки місцеві ради самотужки його забороняють.
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19.06.2023 16:37 Відповісти
На 2 стільцях одною сракою намагаються всидіти
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19.06.2023 17:04 Відповісти
 
 