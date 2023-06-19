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Частина західної зброї, за яку вже заплатив Київ, так і не потрапила в Україну, частина була несправною, - NYT

ремонт,техніки

Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка техніка, за ремонт якої також сплатили, все одно прибувала зламаною.

Про це йдеться у матеріалі  The New York Times, передає Цензор.НЕТ. 

Згідно з офіційними документами уряду України, станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які повністю або частково були не виконані.

Двоє співпрозповників видання, причетних до закупівель зброї для України, розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї зрештою були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші. Один з них додав, що станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були сплачені, в тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не була поставлена.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив наступне: "Дійсно були випадки, коли ми платила гроші, але нічого не отримували". За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС планує прискорити постачання зброї до України, – єврокомісар Бретон

Однак видання зазначає, що проблеми є неминучими, коли йдеться про постачання у таких масштабах. Станом на минулий тиждень лише Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько 40 мільярдів доларів (і ще більше фінансової та гуманітарної допомоги), а Європа додла до цього десятки мільярдів. Крім того, Україна витратила мільярди з власного бюджету на закупівлю зброї.

"Багато поставок від західних союзників включали сучасну зброю, таку як американські системи протиповітряної оборони, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому випадку, потребувало капітального ремонту", - пише видання. 

Читайте: Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів

Як приклад, NYT наводить поставку 33 самохідних гаубиць, переданих італійським урядом. З двигуна однієї з них валив дим, а з іншої – витікала охолоджуюча рідина. Італійський уряд стверджує, що ці гаубиці були списані багато років тому, однак Україна все одно просила "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії".

Документи українського уряду свідчать, що ремонт 33 гаубиць коштував $19,8 млн. Замовлення отримала американська компанія Ultra Defense Corporation. У січні 13 з цих гаубиць доправили в Україну, але вони прибули "непридатними для виконання бойових завдань", як зазначено в одному з документів.

Україна звинуватила американську компанію в тому, що вона не впоралася з роботою, яка мала бути виконана до кінця грудня. Директор департаменту оборонних закупівель Міністерства оборони України Володимир Пікузо в листі до генерального інспектора Пентагону написав: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

Цього місяця виконавчий директор компанії Метью Херрінг рішуче відкинув звинувачення та запевнив, що "усі вони працювали. коли ми доправили їх". Він також стверджує, що "Україна не забезпечила належного обслуговування гаубиць після їх передачі". За його словами, виток охолоджуючої рідини "магічним чином виник після доставки в Україну". 

Видання зазначає, що неназваний генерал Пентагону наразі розслідує цей випадок. 

Українські чиновники здебільшого утримувалися від скарг на несправну техніку. "Були питання до справності деяких з цих гаубиць, але треба пам'ятати, що це був подарунок", - пояснив Гаврилов. 

"Але інший український високопосадовець зауважив, що уряд у Києві втомився від того, що йому кажуть, що у нього достатньо західної зброї, коли частина надходить у такому стані, що її можна лише розібрати на запчастини", - пише видання.

Також читайте: ЄС планує прискорити постачання зброї до України, – єврокомісар Бретон

зброя (7479) допомога і підтримка (1163) New York Times (55)


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Топ коментарі
+31
Почнемо з того, що платили грошами Заходу.
Бюджетні гроші України пиляються ЗЄ-владою на зовсім інших видатках.

З 2019 і по зараз ЗЄрмаки ані копійки не платили за зброю для ЗСУ.
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19.06.2023 19:45
+29
відповідь неправильна-"купляли те, І В ТИХ,що непротібне і непридатне для ЗСУ,але на чому можна нагріти власні кишені за рахунок бюджету України
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19.06.2023 20:11
+23
Саботажем смердить!
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19.06.2023 19:36
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сумно(((
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19.06.2023 19:32 Відповісти
Запитання до уряду,ви в кого і через кого купляли?
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19.06.2023 19:34 Відповісти
Відповідь уряду: купляли там, де тільки могли знайти....чи може є у вас варіанти?
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19.06.2023 19:43 Відповісти
відповідь неправильна-"купляли те, І В ТИХ,що непротібне і непридатне для ЗСУ,але на чому можна нагріти власні кишені за рахунок бюджету України
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19.06.2023 20:11 Відповісти
Ти дійсно у цьому впевнений? Немаючи ніякої інформації про суть того, що відбувається? Звісно якби тебе посадили керувати процесом, ти би безумовно справився
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19.06.2023 20:53 Відповісти
тут суть-((())) і проце
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19.06.2023 23:36 Відповісти
а може заступники резнікова розраховували що прийде час, і можна буде списати цю техніку як знищену ворого., так і не отримавши її?
чи Ви вірете уряду???
чи Ви те ж їсте яйця по 17 грн???
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19.06.2023 20:49 Відповісти
Значить наварили по-любе
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19.06.2023 22:17 Відповісти
За такі варіанти нещодавно волали про Свинарчука що він втридорога закупляв деталі в Росії контрабандою.А чи завели карні справи на нових покупців???
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20.06.2023 02:10 Відповісти
Чомусь не вірю уряду і МО з мародером рєзніковим і знятими мінами в чонгарі.
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20.06.2023 05:40 Відповісти
ЧЧерез Притулу.....???
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20.06.2023 07:12 Відповісти
Саботажем смердить!
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19.06.2023 19:36 Відповісти
Західні ціності які нам втирають такі самі як у нас вкрасти у слабшого добить ограбить бариги в костюмах.
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19.06.2023 19:41 Відповісти
Кому ти тре, болезний, крім своїх злодюг
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19.06.2023 19:42 Відповісти
В статті дещо інше...
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19.06.2023 20:07 Відповісти
В статті : постачальники зброї. Які? ''к гадалке не ходи'', наші гниди
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19.06.2023 20:19 Відповісти
Постачальники - це ті, хто її мають і поставляють покупцям. А наші гниди в даному випадку покупці. Треба не "ходить к гадалкє", а мати незаперечні докази.
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19.06.2023 20:27 Відповісти
Постачальники в Україні - це п'яте колесо до власників товару. Оці чудові прокладочки - власність друзів зельки. І обвинувачення, звісно, західних партнерів. Курс не змінився : пи@@@ємо в кацапію.
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19.06.2023 20:31 Відповісти
Зрозуміло. Сліпе нице плазування перед непогрішимим Заходом...
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19.06.2023 20:40 Відповісти
Не розбираюсь в лайні, грузин, гога, що за прапорець, і розбиратись не маю бажання. Розбирись зі своєю згвалтованою мамою- батьківшиною. Сюди зась. Самі розберемось
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19.06.2023 20:47 Відповісти
Я українець і все життя в Україні прожив. Як і всі мої предки. Тому Я і буду розбиратись. І плазувати ні перед ким не маю наміру. Навіть, перед Заходом.
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19.06.2023 20:50 Відповісти
Добре. У посадці на сушняку поплазуй, тоді повірю
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19.06.2023 20:54 Відповісти
Ти зовсім хвора, виявляється.
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19.06.2023 20:58 Відповісти
Єто да. А у Вас все добре? Вас не підкидає? Спокійний, врівноважений? Тоді сонячна людина чи гнида
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19.06.2023 21:08 Відповісти
А повинно підкидати? Дивлячись від чого. Так, як тебе, від лютої ненависті до тих, хто проголосував не за вашого ідола? Ні не підкидає. Ніхто йому не винен, що за свою каденцію він повністю просрав народну довіру. Сам я не голосував, але і до тих, хто заслужено прогнав його копняками від корита, претензій не маю. Сам винен.
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19.06.2023 21:22 Відповісти
До чого тут хто за кого голосував? Ви взагалі притомний? Страшні вибухи. І незнаю, кого з моїх зачепить. І вже другий рік. Гинуть найкращі, а тут 'єяйця''. Адекватна людина спокійно це сприймає?
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19.06.2023 21:28 Відповісти
До чого "хто за кого голосував"? Ти справді хворе. Почитай коментарі. В той час, коли страшні вибухи, гинуть найкращі і треба згуртуватись, щоб подолати ворога, ви влаштовуєте розбірки і проклинаєте тих, хто "неправильно" проголосував. Роззуй очі.
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19.06.2023 21:54 Відповісти
Хам трамвайний і методичний до всірачки
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19.06.2023 22:00 Відповісти
Дебіл методичний
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19.06.2023 21:29 Відповісти
Таки да ''яке кончене''
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19.06.2023 21:38 Відповісти
Воно такий же грузин, як ЗЄ українець.

Подоляківець під ВПН воно.
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19.06.2023 21:05 Відповісти
А ты сам откуда кукарекаешь,пивень?
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20.06.2023 08:37 Відповісти
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20.06.2023 08:57 Відповісти
Отакоі -- а як же західні стандарти якості .
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19.06.2023 19:42 Відповісти
Дуже схоже на те що ОП стало спонсором статті у NYT
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19.06.2023 19:44 Відповісти
Почнемо з того, що платили грошами Заходу.
Бюджетні гроші України пиляються ЗЄ-владою на зовсім інших видатках.

З 2019 і по зараз ЗЄрмаки ані копійки не платили за зброю для ЗСУ.
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19.06.2023 19:45 Відповісти
Інфа достовірна? Покажіть джерело.
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19.06.2023 20:08 Відповісти
Яка тобі достовірна інфа потрібна, якщо бюддет України на 80% залежить від Заходу, а 20% українських надходжень пиляють на барабанах та пательнях або виводяться з обігу Гетманцевим на податкових скрутках?

Чи для тебе новина, що бюджет України зараз існує тільки завдяки Заходу?

Чи для тебе новина, що з 2019 по 2022 для ЗСУ не було закуплено жодного снаряду, бронежилету, каски?

Якщо ти здатен скласти 2+2, то висновок щодо того на чиї гроші проводилися ці закупки, очевидний.
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19.06.2023 20:15 Відповісти
Там повно кредитних коштів, тобто це наші.
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19.06.2023 20:55 Відповісти
Сонце сходить, не вірю, покажіть
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19.06.2023 20:20 Відповісти
свіжість яєць по 17 за шт краще первірте, блазні зеленожопі
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19.06.2023 19:49 Відповісти
Як приклад, NYT наводить поставку 33 самохідних гаубиць, переданих італійським урядом. З двигуна однієї з них валив дим, а з іншої - витікала охолоджуюча рідина. Італійський уряд стверджує, що ці гаубиці були списані багато років тому, однак Україна все одно просила "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії".Тобто самохідні гаубиці,на ходу,і робочі в кількості 33 штуки український уряд нігде більше не міг відшукати???Ось ця куйня конкретно смердить черговою "зеленою диверсією" проти України і її народу,та елементарним виводом грошей з кишень українського народу.
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19.06.2023 19:55 Відповісти
чому "зеленою" як ремонтували американці і стверджують що все ОК?! Чи думаєш 33 штуки "на ходу" можна придбати за $19,8 млн?
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19.06.2023 20:09 Відповісти
При "зе лідору" є й американо- українська група (Єрмака-Макфола) посол США в Росії (2012-2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ.бабломойский запросто виводив гроші українців в США.19,8 млн не є показником того,що потрібно для армії купляти"металолом".
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19.06.2023 20:25 Відповісти
А що є показником, якщо, навіть, 40-річні танки цілий рік вирішували, надати нам, чи ні? А щодо зброї, то в мережі було, навіть, інтерв"ю воїна - "азовця", який теж говорив, що дуже багато західного озброєння надходить в несправному стані. За достовірнісь, звісно, стовідсотково ручатись не можна, але все-таки... Диму без вогню не буває...
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19.06.2023 20:56 Відповісти
вам хтось щось винен ??? чому "навеличніший лідор" замість розбудовувати ЗСУ, будувати ракети (вільхи, громи, нептуни, стугни, корсари), танки і тд.тп., 2.5 роки безбожно крав бабки на "великому будівництві" жґдивлячись )(уйлу десь посередені трохи нижче спини, шукаючи там мир ???!!!







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19.06.2023 22:42 Відповісти
Не за адресою. З хворобливою уявою - до лікаря - психіатра...
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19.06.2023 22:59 Відповісти
можете вже затра записатися на прийом, заодно і свого "сцаря" вофку зе туди запишіть - треба його трохи підлікувати від чваньства, манії величі !!!
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19.06.2023 23:01 Відповісти
На прийом треба тим, хто замість того, щоб захищати рідну країну, вже півтора року все шукає винних на Цензорі...
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19.06.2023 23:05 Відповісти
що їх шукати вони довно відомі - вофка зе і його зе банда "слуг народа" !!!











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19.06.2023 23:16 Відповісти
Тобі мабуть ті американці що наїбали з якістю ремонта пару баксів підкинули щоб ти тему на зелень перемкнув, але така підміна сенсу працює тільки на мізки кацапів.
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19.06.2023 23:13 Відповісти
Тобто якщо нам дають не справну техніку за яку ми заплатили то ми маємо мовчати ?
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20.06.2023 00:08 Відповісти
გილოცავ !За достовірнісь, звісно, стовідсотково ручатись не можна, але все-таки... Диму без вогню не буває...Тут ти правий на всі 100%
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19.06.2023 23:49 Відповісти
Ти не перекидай з хворої голови на здорову. Чи може в "штатах" всі святі і кришталево чесні?
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19.06.2023 23:10 Відповісти
"свій до свого по своє", без хвороби голови.Паркінсона,чи Альцгеймера,Саме про це і мова,що не є проблемою і в штатах знайти "кришталевих , але американських аферистів" ,котрі на рівному місці готові "зрубати " пару млн баксів і поділившись з тим, хто запропонував такий "бізнес"
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19.06.2023 23:43 Відповісти
Я не я .... і хата не моя.
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19.06.2023 20:03 Відповісти
Млять, хто може навести порядок в цьому??? Чому та зброя не перевіряється відразу ж як надходить на нашу територію, зробити відеофіксацію дск, а потім вже предметно ви.бати тих хто робить таку нездорову ху.ню!!!!
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19.06.2023 20:09 Відповісти
Бо схематозили через створені фірми одноденки.
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19.06.2023 20:18 Відповісти
Но другой высокопоставленный украинский чиновник сказал, что правительство в Киеве устало от заверений, что у страны достаточно западного вооружения, когда часть поступает в таком состоянии, что ее можно только разобрать на запчасти Источник:
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19.06.2023 20:23 Відповісти
На мировом рынке оружия такие шутки часто бывают. Не было опыта у наших по такой части. И конечно спешка и нужда подганяла. Именно на такой теме пройдохи и работают часто. Ну а когда стрельнули и в бою, и всё вылезло---теперь поздно.
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19.06.2023 20:35 Відповісти
дебильные у тебя шутки зеленгскага шапито95
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19.06.2023 20:57 Відповісти
Ітого - 900 лямів на 40 = 36 ярдів грн. Ого го скільки поцупили. Цілий суверенний фонд Гнусавого поца. А Дерьмак затягнув свою стару схему - відволікти увагу, поклавши це на міфічних партнерів. Партнери відомі всім -торгівець кінзою і всяке його шобло. Видно, фінансова розвідка США взнала все досконало.
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19.06.2023 20:58 Відповісти
Думаю винні всі. Одні мотлох скидали. Інші не готувалися до війни, а потім не змогли вимагати працюючої зброї. А на фронті через це загинули чи були поранені люди. Все як завжди...
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19.06.2023 21:06 Відповісти
А платили як за нову зброю з заводу? До речі диво що в нас з таким підходом армія змогла втримати навалу росіян і ще щось відбиває назад. Наші воїни просто золото.
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19.06.2023 21:11 Відповісти
Якщо наші економили на якості, щоб набрати побільше, то наші повинні відповідати перед сім'ями загиблих через свою тягу до "економії".
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19.06.2023 21:20 Відповісти
Дотримуємося інформГігієни!!!
Московія в хаті!!
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19.06.2023 21:33 Відповісти
19 mln на гаубиці які не працюють.
Скільки б то було Богдан цікаво?
А робочих місць?
Вони там об@нуті в цьому уряді
Впевнений якби Зеленського з опою усунули би на початку війни, були би і бомбосховиська і оборонпрому би працював і зерновий коридор пробивали би Нептунами. Я вже не кажу про чистку в СБУ та дбр та БЕБ.
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19.06.2023 21:36 Відповісти
Якщо все було так добре, то хто заважав у 18-му визволити, хоча б, Донбас? Армія вже була відроджена, навчена і озброєна. А що там в СБУ, ДБР та БЕБ? До 19-го всі там були вже кришталево чисті, а клятий блазень всіх звільнив і набрав корупціонерів? От, скотина. Через нього ще й вигнали нас з ЄС та НАТО, в які ми при минулому вступили...
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19.06.2023 22:02 Відповісти
Та є один підарок - чотири рази косив від повісток у військомат. Його і не вистачало.
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20.06.2023 08:15 Відповісти
Відповідь на це все одна: фсбешна гнида єрмак
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Згоден. Доки будемо терпіти?
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19.06.2023 23:01 Відповісти
NYT - это газета "Правда" большевистского периода. Там правды копейки на три не больше.
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19.06.2023 22:47 Відповісти
Есть такое понятие "Организация ремонта вооружения и техники". Там куча документации по которой производится обслуживание и ремонт!! Вопрос: приемка -сдача поле ремонта непосредственно на ремонтном предприятии біла? Нет!!! О неполадках обнаружили только в Украине. Любой технарь знает, что любую технику а тем более при приеме ВиТ из ремонта приемщик обязан проверить качество ре­монта, сверить по книге учета и ремонта ВиТ замененные элементы! Даже на списанную технику есть своя дефектная ведомость как карточка в поликлиннике. Так что либо халатность либо диверсия!
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19.06.2023 23:39 Відповісти
Це все правильно, але... Багато дефектів можна виявити, тільки безпосередньо розпочавши експлуатацію. Вам доводилось купувати вживане авто? Тоді ви повинні бути в курсі справи. Тим більше, що майже все західне озброєння, що нам поставляють, 30- 40 річне, зі складів довготривалого зберігання.
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20.06.2023 00:10 Відповісти
Какая же это новость. Об этом было известно давным давно.
У нас очень интересные ,, друзья,, ! Когда началась война нас поддерживали морально, за что им, конечно же, спасибо, но оружие давать не спешили. Затем стали нам давать свое старое оружие взамен на новое от американцев. Таким образом утилизировали свое старое вооружение и взамен получили новейшее. Западные производители оружия получили возможность испытать новые вооружения в боевых условиях, как говорится, за бесплатно. По мере усиления кацапской армии, стали давать больше оружия, но с ограничениями. А в это время наши потери росли и росли, все больше городов превращались в руины. Нам, как маленьким детям говорили - какие мы молодцы и продолжали обещать, и вступление в НАТО и увеличение помощи. А мы бьемся, теряем наших защитников и уже в НАТО нас не сильно ждут, а тем более в ЕС. И сельхозпродукция наша плохого качества(до этого была качественной). МВФ одарил нас кредитом под 7% годовых. Нас загоняют в долговую яму, чтобы что? 300 миллиардов конфисковать у кацапов не могут, потому что не по закону. А, оказывается, уже совсем и не 300 миллиардов(часть денег пропала). От така х..ня малята!
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20.06.2023 06:48 Відповісти
Ті, що дають на холяву і ті що, просять дати на холяву - згодом вирішили долучити папірці у вигляді грошей.
І сум у цьому, що обоє не бачать сенсу в маханнях прапорами.
Гроші, гроші - то і воля і життя наших керманичів.
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20.06.2023 07:11 Відповісти
Дуже прості схеми - 1. - Гроші на депозит у банк. В кращому випадку достроковий розрив та не отримання всіх відсотків - винуватців шо зброї нема, вже давно призничив ********** - союзники. 2. Купується металобрухт по ціні техніки що стоїть на збереженні. Різниця - по банківских ячейках - винуватці - тіж. Ну ********** вже чітко все зробив у 19 - коли зняв клістрони з ППО 5 областей, тим самим приговоривши тисячі українців до загибелі і потім волав - Захід закрийте нам небо, Захід не закриває нам небо - вони не хочуть допомогти.
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20.06.2023 08:23 Відповісти
ага заплатили уже вся італійська преса трубить що передала зброю безоплатно а наші клептомани заплатили - вони все пропускають через бюджет - коли це шапіто вже понаїдається?
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20.06.2023 08:35 Відповісти
Чем дальше, тем таких публикаций будет больше
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20.06.2023 08:48 Відповісти
Я вже не вживаю вислів "бюджетні кошти", це не бюджетні кошти, а кошти платників податків - тобто і мої в тому числі. Може ми вже звикли і не відчуваємо різниці і для нас бюджетні кошти - начебто щось стороннє, не наше.
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20.06.2023 16:09 Відповісти
Цікаво ,вже можна казати,що зелене лайно барига ,чи ще не на часі ?
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20.06.2023 16:57 Відповісти
 
 