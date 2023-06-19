Частина західної зброї, за яку вже заплатив Київ, так і не потрапила в Україну, частина була несправною, - NYT
Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка техніка, за ремонт якої також сплатили, все одно прибувала зламаною.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з офіційними документами уряду України, станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які повністю або частково були не виконані.
Двоє співпрозповників видання, причетних до закупівель зброї для України, розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї зрештою були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші. Один з них додав, що станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були сплачені, в тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не була поставлена.
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив наступне: "Дійсно були випадки, коли ми платила гроші, але нічого не отримували". За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.
Однак видання зазначає, що проблеми є неминучими, коли йдеться про постачання у таких масштабах. Станом на минулий тиждень лише Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько 40 мільярдів доларів (і ще більше фінансової та гуманітарної допомоги), а Європа додла до цього десятки мільярдів. Крім того, Україна витратила мільярди з власного бюджету на закупівлю зброї.
"Багато поставок від західних союзників включали сучасну зброю, таку як американські системи протиповітряної оборони, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому випадку, потребувало капітального ремонту", - пише видання.
Як приклад, NYT наводить поставку 33 самохідних гаубиць, переданих італійським урядом. З двигуна однієї з них валив дим, а з іншої – витікала охолоджуюча рідина. Італійський уряд стверджує, що ці гаубиці були списані багато років тому, однак Україна все одно просила "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії".
Документи українського уряду свідчать, що ремонт 33 гаубиць коштував $19,8 млн. Замовлення отримала американська компанія Ultra Defense Corporation. У січні 13 з цих гаубиць доправили в Україну, але вони прибули "непридатними для виконання бойових завдань", як зазначено в одному з документів.
Україна звинуватила американську компанію в тому, що вона не впоралася з роботою, яка мала бути виконана до кінця грудня. Директор департаменту оборонних закупівель Міністерства оборони України Володимир Пікузо в листі до генерального інспектора Пентагону написав: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".
Цього місяця виконавчий директор компанії Метью Херрінг рішуче відкинув звинувачення та запевнив, що "усі вони працювали. коли ми доправили їх". Він також стверджує, що "Україна не забезпечила належного обслуговування гаубиць після їх передачі". За його словами, виток охолоджуючої рідини "магічним чином виник після доставки в Україну".
Видання зазначає, що неназваний генерал Пентагону наразі розслідує цей випадок.
Українські чиновники здебільшого утримувалися від скарг на несправну техніку. "Були питання до справності деяких з цих гаубиць, але треба пам'ятати, що це був подарунок", - пояснив Гаврилов.
"Але інший український високопосадовець зауважив, що уряд у Києві втомився від того, що йому кажуть, що у нього достатньо західної зброї, коли частина надходить у такому стані, що її можна лише розібрати на запчастини", - пише видання.
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чи Ви вірете уряду???
чи Ви те ж їсте яйця по 17 грн???
Подоляківець під ВПН воно.
Бюджетні гроші України пиляються ЗЄ-владою на зовсім інших видатках.
З 2019 і по зараз ЗЄрмаки ані копійки не платили за зброю для ЗСУ.
Чи для тебе новина, що бюджет України зараз існує тільки завдяки Заходу?
Чи для тебе новина, що з 2019 по 2022 для ЗСУ не було закуплено жодного снаряду, бронежилету, каски?
Якщо ти здатен скласти 2+2, то висновок щодо того на чиї гроші проводилися ці закупки, очевидний.
Московія в хаті!!
Скільки б то було Богдан цікаво?
А робочих місць?
Вони там об@нуті в цьому уряді
Впевнений якби Зеленського з опою усунули би на початку війни, були би і бомбосховиська і оборонпрому би працював і зерновий коридор пробивали би Нептунами. Я вже не кажу про чистку в СБУ та дбр та БЕБ.
У нас очень интересные ,, друзья,, ! Когда началась война нас поддерживали морально, за что им, конечно же, спасибо, но оружие давать не спешили. Затем стали нам давать свое старое оружие взамен на новое от американцев. Таким образом утилизировали свое старое вооружение и взамен получили новейшее. Западные производители оружия получили возможность испытать новые вооружения в боевых условиях, как говорится, за бесплатно. По мере усиления кацапской армии, стали давать больше оружия, но с ограничениями. А в это время наши потери росли и росли, все больше городов превращались в руины. Нам, как маленьким детям говорили - какие мы молодцы и продолжали обещать, и вступление в НАТО и увеличение помощи. А мы бьемся, теряем наших защитников и уже в НАТО нас не сильно ждут, а тем более в ЕС. И сельхозпродукция наша плохого качества(до этого была качественной). МВФ одарил нас кредитом под 7% годовых. Нас загоняют в долговую яму, чтобы что? 300 миллиардов конфисковать у кацапов не могут, потому что не по закону. А, оказывается, уже совсем и не 300 миллиардов(часть денег пропала). От така х..ня малята!
І сум у цьому, що обоє не бачать сенсу в маханнях прапорами.
Гроші, гроші - то і воля і життя наших керманичів.