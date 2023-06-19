Частина західної зброї, за яку вже заплатив Київ, так і не потрапила в Україну, частина була несправною, - NYT

Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка техніка, за ремонт якої також сплатили, все одно прибувала зламаною.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з офіційними документами уряду України, станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які повністю або частково були не виконані.

Двоє співпрозповників видання, причетних до закупівель зброї для України, розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї зрештою були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші. Один з них додав, що станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були сплачені, в тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не була поставлена.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив наступне: "Дійсно були випадки, коли ми платила гроші, але нічого не отримували". За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.

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Однак видання зазначає, що проблеми є неминучими, коли йдеться про постачання у таких масштабах. Станом на минулий тиждень лише Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько 40 мільярдів доларів (і ще більше фінансової та гуманітарної допомоги), а Європа додла до цього десятки мільярдів. Крім того, Україна витратила мільярди з власного бюджету на закупівлю зброї.

"Багато поставок від західних союзників включали сучасну зброю, таку як американські системи протиповітряної оборони, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому випадку, потребувало капітального ремонту", - пише видання.

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Як приклад, NYT наводить поставку 33 самохідних гаубиць, переданих італійським урядом. З двигуна однієї з них валив дим, а з іншої – витікала охолоджуюча рідина. Італійський уряд стверджує, що ці гаубиці були списані багато років тому, однак Україна все одно просила "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії".

Документи українського уряду свідчать, що ремонт 33 гаубиць коштував $19,8 млн. Замовлення отримала американська компанія Ultra Defense Corporation. У січні 13 з цих гаубиць доправили в Україну, але вони прибули "непридатними для виконання бойових завдань", як зазначено в одному з документів.

Україна звинуватила американську компанію в тому, що вона не впоралася з роботою, яка мала бути виконана до кінця грудня. Директор департаменту оборонних закупівель Міністерства оборони України Володимир Пікузо в листі до генерального інспектора Пентагону написав: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

Цього місяця виконавчий директор компанії Метью Херрінг рішуче відкинув звинувачення та запевнив, що "усі вони працювали. коли ми доправили їх". Він також стверджує, що "Україна не забезпечила належного обслуговування гаубиць після їх передачі". За його словами, виток охолоджуючої рідини "магічним чином виник після доставки в Україну".

Видання зазначає, що неназваний генерал Пентагону наразі розслідує цей випадок.

Українські чиновники здебільшого утримувалися від скарг на несправну техніку. "Були питання до справності деяких з цих гаубиць, але треба пам'ятати, що це був подарунок", - пояснив Гаврилов.

"Але інший український високопосадовець зауважив, що уряд у Києві втомився від того, що йому кажуть, що у нього достатньо західної зброї, коли частина надходить у такому стані, що її можна лише розібрати на запчастини", - пише видання.

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