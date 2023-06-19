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В Україні затвердили порядок відбору ДНК у добровольців

днк

Кабінет міністрів затвердив порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, затверджено порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання.

Також доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад упродовж двох місяців із дня набрання чинності відповідним порядком.

Також читайте: Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запрацював відсьогодні, - Мінреінтеграції

Нагадаємо, закон, який регламентує створення в Україні Електронного реєстру геномної інформації людини був ухвалений Верховної Радою у липні 2022 року.

Відповідно до нього, державна реєстрація геномної інформації має проводиться для:

  • ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;
  • розшуку осіб, зниклих безвісти;
  • ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла;
  • ідентифікації особи, яка за станом свого здоров’я чи за віком не здатна повідомити відомості про себе.

Читайте: Рада створила реєстр ДНК в Україні

Автор: 

реєстр (853) добровольці (926) тест (318)


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17 квітня 09:58
Наразі законодавством передбачено обов'язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.

повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі Джерело: https://censor.net/ua/n3425636
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19.06.2023 20:10 Відповісти
А досі не?
показати весь коментар
19.06.2023 20:16 Відповісти
 
 