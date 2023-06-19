В Україні затвердили порядок відбору ДНК у добровольців

Кабінет міністрів затвердив порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, затверджено порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання.

Також доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад упродовж двох місяців із дня набрання чинності відповідним порядком.

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Нагадаємо, закон, який регламентує створення в Україні Електронного реєстру геномної інформації людини був ухвалений Верховної Радою у липні 2022 року.

Відповідно до нього, державна реєстрація геномної інформації має проводиться для:

ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;

розшуку осіб, зниклих безвісти;

ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла;

ідентифікації особи, яка за станом свого здоров’я чи за віком не здатна повідомити відомості про себе.

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