В Україні затвердили порядок відбору ДНК у добровольців
Кабінет міністрів затвердив порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.
Зокрема, затверджено порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання.
Також доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад упродовж двох місяців із дня набрання чинності відповідним порядком.
Нагадаємо, закон, який регламентує створення в Україні Електронного реєстру геномної інформації людини був ухвалений Верховної Радою у липні 2022 року.
Відповідно до нього, державна реєстрація геномної інформації має проводиться для:
- ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;
- розшуку осіб, зниклих безвісти;
- ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла;
- ідентифікації особи, яка за станом свого здоров’я чи за віком не здатна повідомити відомості про себе.
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Наразі законодавством передбачено обов'язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.
повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі Джерело: https://censor.net/ua/n3425636