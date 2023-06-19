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Новини Обмін полоненими
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Офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених, - Сійярто

сійярто

Офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні", - сказав міністр. При цьому Сійярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями". "Держава Угорщина абсолютно не долучена", - заявив очільник МЗС.

За його словами, українці "вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити". "І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", - сказав міністр.

Попри намагання угорської влади відмежуватися від історії з вивезенням з Росії українських військовополонених, у Брюсселі вважають, що офіційний Будапешт повинен пояснити свою участь у цьому процесі, а також повну відсутність комунікації з цього приводу з українським урядом.

Читайте також: Заступник Орбана Шем’єн: Україна мала би подякувати за звільнення полонених за посередництва РПЦ

У міністерстві закордонних справ України кажуть, що дипломатам досі не вдалося встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, а повідомлення угорської влади про нібито їхній вільний статус не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

Автор: 

Угорщина (2303) полонені (2267) Сійярто Петер (357)


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Топ коментарі
+31
А додому вони вільні поїхати? Уйобки *****. Влізли в скандал з якого тепер не можуть вилізти. Тримають суки в заручниках наших громадян і ро***** вигляд шо то не вони. А як вони ***** попали в Угорщину?? Телепортом?! Як гидко курва! В мене аж матюків не вистачає.
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19.06.2023 23:36
+20
« - Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
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19.06.2023 23:45
+19
1. Як вони змогли перетнути границю без участи влади Угорщини? Церква кордонами не керує.

2. Чому нема допуска українських громадян до українського консула?

3. Де е свідчення що вони живі, та не катаються?

Нічого цього нема.
Влада Угоррщени, члена ЕС, відверто бреше всьому світу.
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20.06.2023 01:35
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Які ж слизькі типи ці Орбан і Сіярто. Навіть росіян перевершили вже.
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19.06.2023 23:36 Відповісти
1. Як вони змогли перетнути границю без участи влади Угорщини? Церква кордонами не керує.

2. Чому нема допуска українських громадян до українського консула?

3. Де е свідчення що вони живі, та не катаються?

Нічого цього нема.
Влада Угоррщени, члена ЕС, відверто бреше всьому світу.
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20.06.2023 01:35 Відповісти
Схоже на те. Але який сенс їм брехати? Не знаю. Якась дуже дивна історія.
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20.06.2023 01:36 Відповісти
Хотіли мабуть "підмахнуть" кацапам та затіять скандал про насильницьку мобілізацію угорців на війну (або ще якусь подібну гидоту) але не прорахували всі наслідки
Женевська конвенція "Про поводження з військовополоненими"

Статья 12

Военнопленные находятся во власти неприятельской державы, но

не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен.

Независимо от ответственности, которая может пасть на отдельных

лиц, держащая в плену держава несет ответственность за обращение с

военнопленными.

Военнопленные могут быть переданы держащей в плену державой

только державе, которая является участницей настоящей Конвенции, и

только после того, как держащая в плену держава удостоверилась в

желании и способности державы, которой передаются военнопленные,

применять Конвенцию. Если военнопленные передаются при таких

условиях, ответственность за применение Конвенции несет держава,

принимающая их, до тех пор, пока они находятся на ее попечении.
1) Сійярто каже що держава Угорщина "не при ділах" А це значить що вона не має статусу держави-покровительки
2) Згідно Конституції РФ церква відділена від держави Тобто РПЦ не є Російською державою!
Питання: "На якій підставі військовополонені - громадяни України опинилися у розпорядженні РПЦ? І на якій підставі "окремі громадяни Угорщини" вели перемовини та приймали до себе військовополонених - громадян іноземної держави?
3) На якій підставі військовополонені пересікли кордон Угорщини? На якій підставі та в який момент вони втратили статус військовополонених?
4)Угорщина не має спільного кордону з Росією: яким чином вони опинилися в Угорщині та перебувають там? Якщо їм видали "посвідку на проживання чи дублікат втраченого паспорта громадянина Угорщини - то до цього причетна держава Угорщина
5) Інтернувать військовополонених та утримувать їх у себе має право лише держава І вона несе за них відповідальність Тому влада Угорщини повинна знать про їх місцеперебування І на вимогу консула надать консулу можливість зустрічі з ними
І це лише "вершина айсберга"! Бо мені мало що відомо про обставини переговорів передачі та утримання їх на території Угорщини
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20.06.2023 03:32 Відповісти
А додому вони вільні поїхати? Уйобки *****. Влізли в скандал з якого тепер не можуть вилізти. Тримають суки в заручниках наших громадян і ро***** вигляд шо то не вони. А як вони ***** попали в Угорщину?? Телепортом?! Як гидко курва! В мене аж матюків не вистачає.
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19.06.2023 23:36 Відповісти
А вони взагалі існують? Якщо так, то як їх тоді допрали в Угорщину? Контрабандою?
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19.06.2023 23:39 Відповісти
аа, ясно. Це - не офіційний Будапешт. Тобто ми можемо неофіційно ******* мадярів, які нам попадуться під руку... Тоді вибачайте, Водічка нам в допомогу.
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19.06.2023 23:40 Відповісти
Ох і пика.....
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19.06.2023 23:41 Відповісти
Однако. Крутий ''пі@@@ж''
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19.06.2023 23:42 Відповісти
Команда Орбана - це три в одному, тобто сцикуни, брехуни і серуни одночасно.
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19.06.2023 23:42 Відповісти
Не нагадує одне відоме в Україні шапіто?
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19.06.2023 23:50 Відповісти
Ой, нагадує, ой сильно. Зе в курсі. ''многоходовочки'' з методичк
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20.06.2023 00:13 Відповісти
Нагадай свій останній нік🤣🥃🍷
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20.06.2023 00:34 Відповісти
Дивно що не вимагає чогось Сіярто від України. Якась історія незавершена. Думаю випливуть скоро відео з подяками Угорщині і накиданням грязюки в сторону України, або ще щось підле. Мадярська влада у своїй підлості щодо України не поступається російській.
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19.06.2023 23:43 Відповісти
« - Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
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19.06.2023 23:45 Відповісти
Чому у сіярти завжди такий вираз обличчя наче його виебали в сраку і не заплатили!!
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19.06.2023 23:47 Відповісти
Бо таки не заплатили )))
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19.06.2023 23:49 Відповісти
Ви випередили мої думки!😄 Тільки-но я хотіла про це написати!)))
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20.06.2023 05:36 Відповісти
На підставі яких документів представники влади в особі угорських прикордонників пропустили наших військовополонених на територію Угорщини? А вірніше на територію ЄС? І міністр очкарик типу не в курсі? Мабуть, його в москві заразили бацилою кацапської брехливості.
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19.06.2023 23:48 Відповісти
Як і які кордони перетнули ці громадяни, за якими документами на якому транспорті?
******* отримали команду з кацапії підрихтувати репутацію кацапської церкви, щоб далі накладати вето на санкції ЄС щодо керівництва рпц. Але ******* намутили так, що самі не знають як пояснити.
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19.06.2023 23:48 Відповісти
Тобто, в Будапешті влада не контролює ситуацію.
Або офіційний Будапешт постійно робить паскудство і намагається уникнути відповідальності.

Доречі, цим орбанавти дуже нагадують ЗЄ-владу.
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19.06.2023 23:48 Відповісти
тобто полонених хтось завіз нелегально і пустив гуляти? брехливе, як кцп
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19.06.2023 23:49 Відповісти
Тобто він хоче сказати, що в циганському таборі порядку більше ніж в країні Угорщина…прохідний двір, якийсь зброд взяли в ЄС
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19.06.2023 23:51 Відповісти
Бути як влада Угорщини, це золота мрія і ціль Володимира Олександровича з компанією.
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19.06.2023 23:58 Відповісти
А якщо передати мадярських людей якомусь китаю???
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19.06.2023 23:58 Відповісти
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20.06.2023 00:00 Відповісти
это какое-то дно. В ЕС есть вообще юристы и закон, чтобы отреагировать на этих ******?
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20.06.2023 00:03 Відповісти
Риторичне питання. Їм можна робити все, що заманеться.

І це вкотре свідчить про "високу цивілізованість, демократичність та законність" європи та заходу, якої вимагають від України.
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20.06.2023 05:53 Відповісти
сійярто хоче сказати що прикордонники та паспортний контроль угорщини не підкоряється офіційному уряду угорщини ?

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20.06.2023 00:08 Відповісти
ермак и сдесь наследил
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20.06.2023 00:08 Відповісти
ващє нічо нє поняла. Якісь приватні особи викрали з расії 11 українських полонених, перевезли їх через державний кордон угорщини і кордон ЄС... і теперичка всьо, ніхто не знає, куди людей діли. Може з'їли, уряд не причетний шо ви хатітє ат нас
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20.06.2023 00:16 Відповісти
Брешет, ведь как-то они прошли пограничный контроль, причем без документов, а без вмешательства чиновников венгрии это сделать невозможно. Или им сделали фальшивые венгерские паспорта?
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20.06.2023 00:26 Відповісти
Офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених, - Сійярто Джерело:
То б то на території Угорщини багато російських військових баз, чи як розуміти Сриялту.
Ото поворот.
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20.06.2023 00:57 Відповісти
А мо підрозділ херні мокшанської
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20.06.2023 01:07 Відповісти
''Офіційний Будапешт з Угорщиною не причетні. А причетні до цього якісь другі Будапешти з Угорщинами.... Та і взагалі знаєте скільки цих Будапештів з Угорщинами прадайоцца в мєсних воєнторгах?... Ну просто завалісь , аж прилавки ломляться , по рублю відро''.
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20.06.2023 01:11 Відповісти
Сіятро каже,що військові є вільні у своєму пересуванні і що якщо захочуть,то вільно можуть зв'язатися з українською владою.Тобто,можуть,але не хочуть-ось до цього нас підводить Сіятро.Можуть,але не хочуть.Всі одинадцять.Такий немалий камінець в сторону України.Добре,моє питання до цього хитрозробленного:ок,з українською владою вони контактувати не хочуть?А з своїми родинами?Чи вони всі сироти дітдомівські?Чому ж тоді мовчать родичі цих військових і не зв'язуються з українськими органами влади,мол,не шукайте,в нас все добре,дайте нам спокій?Вони теж можуть,але хочуть?Бо,Україна виплачуючи якусь певну допомогу сім'ям полонених військових,має знати що робити з виплатами для цих одинадцять сімей?Блін,Сіятро,толку з того,що ви прожили між європейцями тисячу років,але азіатщину,з якої походите, так і не вивітрили.
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20.06.2023 01:26 Відповісти
Родичів привезли в якийсь хостел, потім привезли полонених. Дали побачитися годину. На тому все. По суті, вони надалі військовополонені, не мають свободи переміщення.
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20.06.2023 07:07 Відповісти
Оце такі у України « сусіди» на заході…

Тьфу!

Там теж потрібно дрот/ паркан с електро струмом від них.

Незай і не мріють про Закарпаття, та якусь « автономність»..
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20.06.2023 01:40 Відповісти
1. Допоки ці військовополонені не зустрінуться НЕ НА ВІДЕО, А ОСОБИСТО з офіційними представниками України в Угорщині, наприклад, зі службовцями посольства чи консульства, щоб ПОВІДОМИТИ ОСОБИСТО представникам України про своє начебто "небажання" спілкуватися з представниками України,
Україна ПОВИННА ВИХОДИТИ З ПРИПУЩЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО в цій заяві Сіярто збрехав про НАЧЕБТО "небажання" тих людей контактувати з представниками України.
Тому що у України немає підстав вірити просто словам Сіярто чи когось іще, окрім самих тих людей, причому кожний з тих людей може сказати тільки за себе особисто, але не за інших.

2. Допоки не відбулась зустріч офіційних представників України з тими полоненими, Україна вважає, що Угорщина протиправно позбавила волі тих полонених, оскільки сприяла цьому злочину шляхом того, що пропустила їх через свій кордон і таким чином стала співучасником даного злочину з боку тих осіб, які утримують у неволі наших людей на території Угорщини.
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20.06.2023 02:38 Відповісти
В мене складається думка,що ***** і офіційний Будапешт хочуть використати українських військовополонених в якійсь своїй грязній кампанії по дискредитації України.То,що Сіятро так верещить про захист угорців,є такою самою фальшю,як і *****вське бомбардування Харкова під девізом "защіта русскоязьічньіх".Тому,якщо ці одинадцять воїнів не будуть себе поводити так,як є задумано в кацапському сценарію,то Сіятро без лишніх докорів совісті відправе їх назад,в кацапський концлагер.
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20.06.2023 03:31 Відповісти
Офіційний Будапешт займає антиукраїнську політику. Крапка. Вони будуть козлити з будь-якого приводу, дипломатія з ними має бути обірвана з часом. Очевидно, що ЄС підгнив зі сходу...
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20.06.2023 03:59 Відповісти
Ось приклад країни, яка в єс та нато: верховенство права, демократія, права людини, прозорість та відсутність корупції і т.д. - все аж пре.

Зате "цивілізовані" "лідери" цих же утворень Україні пальчиком водять і кажуть - нє, ви не готові.

Отак ****** харкають Заходу, на подачках якого сидять, а ситі і дуже "демократичні" європейці мовчки втираються.

Я розумію, прикро усвідомлювати, що нас призначили другим сортом.
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20.06.2023 05:51 Відповісти
Бо все, що ви описали - не більше ніж міф.
Ані в більшості Європи, ані тим більше в америці немає ані абсолютного верховенства права, ані демократії, ані прозорості, ані відсутності корупції. Точніше все це є, але для вас і для мене. Люди які керують світом - не паряться такими речами.
Є тільки договорняки і тільки договорняки і вигода в моменті чи перспективі вирішують як будуть діяти і реагувати країни.
Якби це було не так, то терориста вже давно назвали б терористом бо він є терористом. Якби це було не так, то з терористом поводилися б так, як поводяться з терористом, а не робили б з ним бізнес, не їздили до нього на чай і не дзвонили по телефону як до коханки. Якби це було не так, санкції б працювали як треба і терорист би зараз вже *** без солі доїдав. Якби це було не так то Україну б не розводили будапештським меморандумом як лоха і не погрожували, щоб роззброїти, а далі, як казав один надвеликий лідер "а я вам ничего нє должен". якби якби якби... і якби це було не так, то Угорщину вже давно поставили б на місце, як члена ЄС і НАТО який має певні зобов'язання і перед союзом і перед блоком, а не дозволяли цим шмарам Бібє і Бобє вийобуватися, використовуючи Угорщину для якихось своїх цілей.

Так само як, ****, дати Україні ППО на початку війни, коли раша руйнувала все, було "неможливо" бо це втягнення НАТО у конфлікт, потім танки дати нізя, бо це втягне у конфлікт; а тепер ось і винищувачі - це вже наче не втягнення у конфлікт... Чому? Бо побачили що раша не страшна, а не тому, що закони та правила зненацька помінялися.
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20.06.2023 07:01 Відповісти
Я все це дуже добре знаю, пане Євгене.

Пишу для блаженних в Україні, які плазують перед Заходом, особливо штатами. Хоча розумію, що марно: до них все одно не дійде. І за подібні спроби відкрити очі та закликати не бути вкотре наївними на шкоду собі і державі, отримуєш обзивання, звинувачення і ярлички кацапа та бота.

Навіть те, що Ви написали про законність, демократію і т.д., яка існує для таких, як ми, - її теж не існує.

Правда про війну, вірніше, всі домовленості, які їй передували, - страшна і гірка. Теж не хочуть ні слухати, ні думати. І справа далеко не в Україні та її владі, там інші персонажі домовлялися і продовжують диригувати.
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20.06.2023 07:55 Відповісти
самі з раші прийшли ?
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20.06.2023 06:10 Відповісти
поговаривают, что завезли пленньіх через Турцию ...
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20.06.2023 07:01 Відповісти
Це була ІПСО РПЦ МП.
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20.06.2023 07:16 Відповісти
До вивезення з расєі не причетні.
А до ввезення в Угорщину?
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20.06.2023 07:44 Відповісти
мьі сами голосовали за Кравчука ...
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20.06.2023 08:25 Відповісти
що ти 3,14zдиш, йовбік? а як вони попали на територію угорщини? ваша митниця підпорядкована церкві чи релігійні організації? їбло вонюче
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20.06.2023 09:40 Відповісти
Там церковь замешана гуньдяевская, сложно копать. Должны конечно показать военнопленных. Наш МИД не работает. Здесь причина. Скорее всего их передадут в конце концов но под эгидой рпц МП что у нас, для поднятия рейтинга. Как версия.
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20.06.2023 12:24 Відповісти
 
 