Офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених, - Сійярто
Офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.
Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні", - сказав міністр. При цьому Сійярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями". "Держава Угорщина абсолютно не долучена", - заявив очільник МЗС.
За його словами, українці "вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити". "І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", - сказав міністр.
Попри намагання угорської влади відмежуватися від історії з вивезенням з Росії українських військовополонених, у Брюсселі вважають, що офіційний Будапешт повинен пояснити свою участь у цьому процесі, а також повну відсутність комунікації з цього приводу з українським урядом.
У міністерстві закордонних справ України кажуть, що дипломатам досі не вдалося встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, а повідомлення угорської влади про нібито їхній вільний статус не відповідають дійсності.
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
Будь ласка, зачекайте...
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2. Чому нема допуска українських громадян до українського консула?
3. Де е свідчення що вони живі, та не катаються?
Нічого цього нема.
Влада Угоррщени, члена ЕС, відверто бреше всьому світу.
Женевська конвенція "Про поводження з військовополоненими"
Статья 12
Военнопленные находятся во власти неприятельской державы, но
не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен.
Независимо от ответственности, которая может пасть на отдельных
лиц, держащая в плену держава несет ответственность за обращение с
военнопленными.
Военнопленные могут быть переданы держащей в плену державой
только державе, которая является участницей настоящей Конвенции, и
только после того, как держащая в плену держава удостоверилась в
желании и способности державы, которой передаются военнопленные,
применять Конвенцию. Если военнопленные передаются при таких
условиях, ответственность за применение Конвенции несет держава,
принимающая их, до тех пор, пока они находятся на ее попечении.
1) Сійярто каже що держава Угорщина "не при ділах" А це значить що вона не має статусу держави-покровительки
2) Згідно Конституції РФ церква відділена від держави Тобто РПЦ не є Російською державою!
Питання: "На якій підставі військовополонені - громадяни України опинилися у розпорядженні РПЦ? І на якій підставі "окремі громадяни Угорщини" вели перемовини та приймали до себе військовополонених - громадян іноземної держави?
3) На якій підставі військовополонені пересікли кордон Угорщини? На якій підставі та в який момент вони втратили статус військовополонених?
4)Угорщина не має спільного кордону з Росією: яким чином вони опинилися в Угорщині та перебувають там? Якщо їм видали "посвідку на проживання чи дублікат втраченого паспорта громадянина Угорщини - то до цього причетна держава Угорщина
5) Інтернувать військовополонених та утримувать їх у себе має право лише держава І вона несе за них відповідальність Тому влада Угорщини повинна знать про їх місцеперебування І на вимогу консула надать консулу можливість зустрічі з ними
І це лише "вершина айсберга"! Бо мені мало що відомо про обставини переговорів передачі та утримання їх на території Угорщини
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
******* отримали команду з кацапії підрихтувати репутацію кацапської церкви, щоб далі накладати вето на санкції ЄС щодо керівництва рпц. Але ******* намутили так, що самі не знають як пояснити.
Або офіційний Будапешт постійно робить паскудство і намагається уникнути відповідальності.
Доречі, цим орбанавти дуже нагадують ЗЄ-владу.
І це вкотре свідчить про "високу цивілізованість, демократичність та законність" європи та заходу, якої вимагають від України.
То б то на території Угорщини багато російських військових баз, чи як розуміти Сриялту.
Ото поворот.
Тьфу!
Там теж потрібно дрот/ паркан с електро струмом від них.
Незай і не мріють про Закарпаття, та якусь « автономність»..
Україна ПОВИННА ВИХОДИТИ З ПРИПУЩЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО в цій заяві Сіярто збрехав про НАЧЕБТО "небажання" тих людей контактувати з представниками України.
Тому що у України немає підстав вірити просто словам Сіярто чи когось іще, окрім самих тих людей, причому кожний з тих людей може сказати тільки за себе особисто, але не за інших.
2. Допоки не відбулась зустріч офіційних представників України з тими полоненими, Україна вважає, що Угорщина протиправно позбавила волі тих полонених, оскільки сприяла цьому злочину шляхом того, що пропустила їх через свій кордон і таким чином стала співучасником даного злочину з боку тих осіб, які утримують у неволі наших людей на території Угорщини.
Зате "цивілізовані" "лідери" цих же утворень Україні пальчиком водять і кажуть - нє, ви не готові.
Отак ****** харкають Заходу, на подачках якого сидять, а ситі і дуже "демократичні" європейці мовчки втираються.
Я розумію, прикро усвідомлювати, що нас призначили другим сортом.
Ані в більшості Європи, ані тим більше в америці немає ані абсолютного верховенства права, ані демократії, ані прозорості, ані відсутності корупції. Точніше все це є, але для вас і для мене. Люди які керують світом - не паряться такими речами.
Є тільки договорняки і тільки договорняки і вигода в моменті чи перспективі вирішують як будуть діяти і реагувати країни.
Якби це було не так, то терориста вже давно назвали б терористом бо він є терористом. Якби це було не так, то з терористом поводилися б так, як поводяться з терористом, а не робили б з ним бізнес, не їздили до нього на чай і не дзвонили по телефону як до коханки. Якби це було не так, санкції б працювали як треба і терорист би зараз вже *** без солі доїдав. Якби це було не так то Україну б не розводили будапештським меморандумом як лоха і не погрожували, щоб роззброїти, а далі, як казав один надвеликий лідер "а я вам ничего нє должен". якби якби якби... і якби це було не так, то Угорщину вже давно поставили б на місце, як члена ЄС і НАТО який має певні зобов'язання і перед союзом і перед блоком, а не дозволяли цим шмарам Бібє і Бобє вийобуватися, використовуючи Угорщину для якихось своїх цілей.
Так само як, ****, дати Україні ППО на початку війни, коли раша руйнувала все, було "неможливо" бо це втягнення НАТО у конфлікт, потім танки дати нізя, бо це втягне у конфлікт; а тепер ось і винищувачі - це вже наче не втягнення у конфлікт... Чому? Бо побачили що раша не страшна, а не тому, що закони та правила зненацька помінялися.
Пишу для блаженних в Україні, які плазують перед Заходом, особливо штатами. Хоча розумію, що марно: до них все одно не дійде. І за подібні спроби відкрити очі та закликати не бути вкотре наївними на шкоду собі і державі, отримуєш обзивання, звинувачення і ярлички кацапа та бота.
Навіть те, що Ви написали про законність, демократію і т.д., яка існує для таких, як ми, - її теж не існує.
Правда про війну, вірніше, всі домовленості, які їй передували, - страшна і гірка. Теж не хочуть ні слухати, ні думати. І справа далеко не в Україні та її владі, там інші персонажі домовлялися і продовжують диригувати.
А до ввезення в Угорщину?