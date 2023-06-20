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Три трамваї у Львові змінили маршрут через атаку РФ

львов,трамвай

Трамваї маршрутів 3, 9 та 4 змінили маршрути через ранкові обстріли росіян у Львові.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку", - написав він у телеграмі.

Також Садовий зазначив, що на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, щоб не збільшувати трафік.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 20 червня росіяни влучили під час атаки в об’єкт критичної інфраструктури у Львові.

Автор: 

Львів (3079) Садовий Андрій (536) трамвай (236) транспорт (1397)


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Садовий далі працює коригувальником обстрілів - повідомляючи про зміну руху трамваїв...
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20.06.2023 08:41 Відповісти
Невже ти справді думаєш, що без Садового кацапи не знають, куди вони влучили? А трамваями люди користуються. І вони ПОВИННІ знати про зміни в їх русі.
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20.06.2023 09:09 Відповісти
ранкових обстрілів росіянАМИ
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20.06.2023 09:55 Відповісти
Редкая крылатая ракета поспеет за львовским трамваем.
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20.06.2023 10:22 Відповісти
 
 