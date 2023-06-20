Три трамваї у Львові змінили маршрут через атаку РФ

Трамваї маршрутів 3, 9 та 4 змінили маршрути через ранкові обстріли росіян у Львові.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку", - написав він у телеграмі.

Також Садовий зазначив, що на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, щоб не збільшувати трафік.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 20 червня росіяни влучили під час атаки в об’єкт критичної інфраструктури у Львові.