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Новини Війна
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Україна може протидіяти російському БРК "Бал", - Ігнат

бал,брк

Переміщення у Брянську область дивізіону російського берегового ракетного комплексу "Бал" свідчить про дефіцит у ворога високоточної далекобійної зброї.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ворог використовує "Бал", це говорить, що у росіян є певний дефіцит ракет "Калібр", ракет Х-101/Х-155, "Іскандер", "Кинжал". Це як альтернатива, заміна високоточній далекобійній зброї. Тобто ворог буде використовувати ті комплекси, що є в наявності, і ракети до них безпосередньо", - пояснив він.

За словами Ігната, росіяни поки що не застосовували "Бал", але вище військове керівництво України вже має певні механізми протидії новій російській загрозі, що становлять ці берегові ракетні комплекси.

Водночас, додав речник Повітряних сил, ці комплекси "Бал" не єдине, що має ворог, він використовує усі наявні сили та засоби, щоб завдавати ударів по українських позиціях.

"Зокрема, ворог проводить активну повітряну розвідку по всій лінії фронту, дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Крім цього, ворог використовує активно авіацію, зокрема Су-35, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами. Сьогодні ще й С-300 направили по Запоріжжю", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рашисти передислокували БРК "Бал" у Брянську область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити всю територію від російських атак. Треба F-16, - Ігнат

Автор: 

Повітряні сили (2680) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+10
Як же сильно чекають та не дочекаються Брянська та Курська області РДК та Легіон Свобода. Слава Україні!
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20.06.2023 10:27
+7
Хочуть правити бал -- накрити б іх в Брянських лісах .
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20.06.2023 10:26
+5
Протикорабельні ракети проти наземних об'єктів це злочин.

Буде те ж саме що із "вбивцями авіаносців", які стали вбивцями багатоповерхівок та торговельних центрів👿
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20.06.2023 10:31
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Хочуть правити бал -- накрити б іх в Брянських лісах .
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20.06.2023 10:26 Відповісти
Як же сильно чекають та не дочекаються Брянська та Курська області РДК та Легіон Свобода. Слава Україні!
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20.06.2023 10:27 Відповісти
Героям слава !!!
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20.06.2023 10:32 Відповісти
З Богом
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20.06.2023 10:31 Відповісти
Протикорабельні ракети проти наземних об'єктів це злочин.

Буде те ж саме що із "вбивцями авіаносців", які стали вбивцями багатоповерхівок та торговельних центрів👿
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20.06.2023 10:31 Відповісти
Наконецто игнат одуплился что бал это не бастион)не прошло и недели
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20.06.2023 10:31 Відповісти
Игнат никогда такого не говорил. Не смотри подкацапленные телеги
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20.06.2023 12:52 Відповісти
хотя ты и есть зелёный казачок
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20.06.2023 12:53 Відповісти
технічно так... але це може свідчити і про інше - вони намагатимутся зробити одноразовий залп якомога більшою кількістю засобів, аби пробити діри у системі захисту...
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20.06.2023 10:34 Відповісти
против Патриота и САМП-Т нет приема
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20.06.2023 10:46 Відповісти
мова про інше (одноразова кількість цілей)... їм теж треба перезаряджатись чимось, і на це потрібен час...
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20.06.2023 10:52 Відповісти
САМП-Т переряжается мгновенно ,а **** пол дня
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20.06.2023 11:00 Відповісти
САМП-Т пусковая установка 8 ракет
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20.06.2023 10:49 Відповісти
так оно для моря сделано ,по суше придется лететь выше что хорошо для наших ПВО
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20.06.2023 10:45 Відповісти
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20.06.2023 12:03 Відповісти
 
 