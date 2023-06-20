Україна може протидіяти російському БРК "Бал", - Ігнат

Переміщення у Брянську область дивізіону російського берегового ракетного комплексу "Бал" свідчить про дефіцит у ворога високоточної далекобійної зброї.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ворог використовує "Бал", це говорить, що у росіян є певний дефіцит ракет "Калібр", ракет Х-101/Х-155, "Іскандер", "Кинжал". Це як альтернатива, заміна високоточній далекобійній зброї. Тобто ворог буде використовувати ті комплекси, що є в наявності, і ракети до них безпосередньо", - пояснив він.

За словами Ігната, росіяни поки що не застосовували "Бал", але вище військове керівництво України вже має певні механізми протидії новій російській загрозі, що становлять ці берегові ракетні комплекси.

Водночас, додав речник Повітряних сил, ці комплекси "Бал" не єдине, що має ворог, він використовує усі наявні сили та засоби, щоб завдавати ударів по українських позиціях.

"Зокрема, ворог проводить активну повітряну розвідку по всій лінії фронту, дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Крім цього, ворог використовує активно авіацію, зокрема Су-35, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами. Сьогодні ще й С-300 направили по Запоріжжю", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рашисти передислокували БРК "Бал" у Брянську область.

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