В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 російських солдатів, - представництво президента

В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 солдатів армії РФ.

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19 червня в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 400 солдатів російської армії. 280 із них, ймовірно, були громадянами України", - йдеться у повідомленні.

В представництві зазначили, що число поховань може бути більшим, адже значна їх частка відбувається без висвітлення.

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Тиждень тому представництво повідомляло про поховання 394 російських військових. Таким чином, за тиждень у Криму поховали щонайменше шістьох військових РФ.

Також у представництві повідомили, що окупанти змушують цивільних кримчан обслуговувати пошкоджену або зламану військову техніку з РФ. На СТО в Жовтневому Червоногвардійського району співробітники змушені безкоштовно ремонтувати військову техніку - інакше їх лякають примусовою мобілізацією та відправленням на війну.

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