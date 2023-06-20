В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 російських солдатів, - представництво президента
В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 солдатів армії РФ.
Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 19 червня в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 400 солдатів російської армії. 280 із них, ймовірно, були громадянами України", - йдеться у повідомленні.
В представництві зазначили, що число поховань може бути більшим, адже значна їх частка відбувається без висвітлення.
Тиждень тому представництво повідомляло про поховання 394 російських військових. Таким чином, за тиждень у Криму поховали щонайменше шістьох військових РФ.
Також у представництві повідомили, що окупанти змушують цивільних кримчан обслуговувати пошкоджену або зламану військову техніку з РФ. На СТО в Жовтневому Червоногвардійського району співробітники змушені безкоштовно ремонтувати військову техніку - інакше їх лякають примусовою мобілізацією та відправленням на війну.
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