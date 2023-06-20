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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 російських солдатів, - представництво президента

крим

В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 солдатів армії РФ.

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19 червня в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 400 солдатів російської армії. 280 із них, ймовірно, були громадянами України", - йдеться у повідомленні.

В представництві зазначили, що число поховань може бути більшим, адже значна їх частка відбувається без висвітлення.

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Тиждень тому представництво повідомляло про поховання 394 російських військових. Таким чином, за тиждень у Криму поховали щонайменше шістьох військових РФ.

Також у представництві повідомили, що окупанти змушують цивільних кримчан обслуговувати пошкоджену або зламану військову техніку з РФ. На СТО в Жовтневому Червоногвардійського району співробітники змушені безкоштовно ремонтувати військову техніку - інакше їх лякають примусовою мобілізацією та відправленням на війну.

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Автор: 

армія рф (17554) Крим (14176) ліквідація (3992)


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Громадян України? Громадянська війна? 🤔 Так от, звідки ноги ростутт! Таким бл*дям окрім державнох зради має бути ще одне покарання - автоматичне позбавлення громадянства, навіть псмертно. І Верховна рада повинна прийняти відповідний закон негайно!
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20.06.2023 11:53 Відповісти
Декого насильно відправили на війну, попри їх волі. Як це робити, оркостан знає ще з часів сраліна.
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20.06.2023 11:58 Відповісти
Тут не той випадок. По-перше, взяли кацапське громадянство. Бо інакше не призвали б. По-друге - могли відмовитись. По-третє - могли здатись у полон. Впевнений, що ці "українські громадяни" - колигні військовослужбовці ЗСУ, які не вийшли з окупованого Криму і пішли служити у кацапське військо. Принаймні більшість з тих 280.
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20.06.2023 12:20 Відповісти
КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛО
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20.06.2023 11:58 Відповісти
Маловато буде
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20.06.2023 12:04 Відповісти
билать ! русские унтерменши травят земли украинского Крыма своими трупами !
в сортир к пуйлу их !
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20.06.2023 12:29 Відповісти
Удобрєніє...
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20.06.2023 12:41 Відповісти
После освобождения от оккупации все эти захоронения московского биомусора будут ликвидированы без следа.
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20.06.2023 20:40 Відповісти
 
 