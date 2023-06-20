ЄС близький до ухвалення 11-го пакету санкцій, - спецпредставник ЄС О’Салліван
ЄС близький до ухвалення 11-го пакету санкцій, який буде присвячено запобіганню обходу інших обмежень.
Про це спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дуже, дуже близькі до цього (ухвалення 11-го пакета санкцій. - Ред). Ми наближаємося до завершення процесу, і я сподіваюся, що протягом наступних тижнів побачимо домовленість", - зазначив О’Салліван.
За його словами, новий пакет переважно буде зосереджений на виконанні, впровадженні і недопущенні обходу санкцій.
"Будуть і додаткові санкції, додаткові заходи, спрямовані на вирішення низки питань, зокрема, пов'язаних з морською сферою, включаючи додаткові списки юридичних осіб і деяких третіх країн, якщо ми вважаємо, що вони сприяють російським військовим зусиллям", - додав він.
Нагадаємо, переважна більшість іноземної електроніки, яка використовується Росією для виготовлення ракет, вироблена у США – 81%.
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