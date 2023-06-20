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Новини Санкції ЄС
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ЄС близький до ухвалення 11-го пакету санкцій, - спецпредставник ЄС О’Салліван

санкції

ЄС близький до ухвалення 11-го пакету санкцій, який буде присвячено запобіганню обходу інших обмежень.

Про це спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми дуже, дуже близькі до цього (ухвалення 11-го пакета санкцій. - Ред). Ми наближаємося до завершення процесу, і я сподіваюся, що протягом наступних тижнів побачимо домовленість", - зазначив О’Салліван.

За його словами, новий пакет переважно буде зосереджений на виконанні, впровадженні і недопущенні обходу санкцій.

"Будуть і додаткові санкції, додаткові заходи, спрямовані на вирішення низки питань, зокрема, пов'язаних з морською сферою, включаючи додаткові списки юридичних осіб і деяких третіх країн, якщо ми вважаємо, що вони сприяють російським військовим зусиллям", - додав він.

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Нагадаємо, переважна більшість іноземної електроніки, яка використовується Росією для виготовлення ракет, вироблена у США – 81%.

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пакет пакет -шось не дуже ваші пакети...
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20.06.2023 16:35 Відповісти
Не поспішайте. У України вагон часу...
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20.06.2023 16:36 Відповісти
Вдарим санкціями по санкціях .
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20.06.2023 16:38 Відповісти
Щось не дуже ті санкції допомагають- рашка знайшла методи їх обходу. Через Китай, швидше за все.
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20.06.2023 16:54 Відповісти
от саме цей 11-й пакет і покликаний слідкувати за тими лазєйками з обходу і закривати їх. але щось вони тягнуть з прийняттям того пакету.
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20.06.2023 17:12 Відповісти
2050 рік.ЄС близький до ухвалення 45 пакету санкцій ....
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20.06.2023 20:16 Відповісти
 
 