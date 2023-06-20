МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС: Незаявлених ядерних матеріалів не знайдено

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС. Незаявлених ядерних матеріалів знайдено не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"З 18 по 19 червня 2023 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами агентства за участі інспектора Держатомрегулювання", - йдеться в повідомленні.

За даними ДІЯРУ, мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди.

Інспекція пройшла без зауважень.

Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін знову повторив фейк про "українську брудну бомбу". Він заявив про "підозрілу" ядерну активність в Україні, яка може свідчити про те, що "Київ працює над "брудною бомбою".

У Міноборони України заявили, що заяви РФ про нібито створення Україною "брудних бомб" може свідчити про загрозу застосування подібної зброї Росією.

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