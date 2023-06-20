МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС: Незаявлених ядерних матеріалів не знайдено
Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС. Незаявлених ядерних матеріалів знайдено не було.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.
"З 18 по 19 червня 2023 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами агентства за участі інспектора Держатомрегулювання", - йдеться в повідомленні.
За даними ДІЯРУ, мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди.
Інспекція пройшла без зауважень.
Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін знову повторив фейк про "українську брудну бомбу". Він заявив про "підозрілу" ядерну активність в Україні, яка може свідчити про те, що "Київ працює над "брудною бомбою".
У Міноборони України заявили, що заяви РФ про нібито створення Україною "брудних бомб" може свідчити про загрозу застосування подібної зброї Росією.
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рискуют своими жизнями чтобы ты и дальше мог срать на них в комментах.
тільки Зєля не знає шо таке сором.
Постійно виправдовуватись чомусь маємо саме ми.
А ну так, русня ж погана, поганим - можна.
При цьому поганими себе не називають, навпаки. І їм вірять.
Така собі всесвітня біполярочка.
ЄС, ООН, НАТО - ау, прокинтеся. Глибокою стурбованістю чи занепокоєністю для світу події на ЗАЕС не закінчаться!
Новости Севастополя
Рогов: специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты российских военных
Обстановка в районе https://www.dw.com/ru/zaporozhskaja-ajes-zajes/t-62816888 Запорожской АЭС , находящейся под контролем российских войск, становится все менее предсказуемой и "потенциально опасной", предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Как отмечается https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-156-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine на сайте МАГАТЭ , Гросси получил информацию о начале вывоза Россией жителей Энергодара и в организации пристально следят за развитием событий в плане потенциального влияния на ядерную безопасность. При этом глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности и ухудшением условий, в которых находятся сотрудники крупнейшей в Европе АЭС и члены их семей.
"Эксперты https://www.dw.com/ru/mezdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoj-energii-magate/t-18090814 МАГАТЭ на месте по-прежнему регулярно слышат звуки обстрелов, в том числе (они слышали их. - Ред.) в пятницу (5 мая. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе организации, обнародованном в субботу, 6 мая. "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными https://www.dw.com/ru/glava-magate-obsudil-v-kaliningrade-bezopasnost-zaporozskoj-aes/a-65236669 рисками ядерной безопасности , с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней https://www.dw.com/ru/okkupirovannaa-zaes-na-grani-katastrofy-ukraina-gotovit-rossii-scet/a-64936989 последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Рафаэль Гросси, добавив, что МАГАТЭ продолжит настаивать на приверженности всех сторон достижению жизненно важной цели - обеспечения безопасности АЭС.
Альоу, кончені! Може, ви до терористів на ЗАЕС поїдете, подивитесь, як вони там гарненько все позаміновували?
ну и на ти здався магате?