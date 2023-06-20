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МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС: Незаявлених ядерних матеріалів не знайдено

аес,південноукраїнська

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС. Незаявлених ядерних матеріалів знайдено не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"З 18 по 19 червня 2023 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами агентства за участі інспектора Держатомрегулювання", - йдеться в повідомленні.

За даними ДІЯРУ, мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди.

Інспекція пройшла без зауважень.

Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін знову повторив фейк про "українську брудну бомбу". Він заявив про "підозрілу" ядерну активність в Україні, яка може свідчити про те, що "Київ працює над "брудною бомбою".

У Міноборони України заявили, що заяви РФ про нібито створення Україною "брудних бомб" може свідчити про загрозу застосування подібної зброї Росією.

Читайте: Окупанти зупинили автоматичну передачу Україні інформації про радіаційний стан на Запорізькій АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (716) Південноукраїнська АЕС (147) ДІЯРУ (76)


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Топ коментарі
+11
Як не соромно, на угоду кацапам, шукати тут "брудну" бомбу. Краще поїдьте на Цапію, там і брудні і великі і малі бомби і ракети. Але вони такі чесні і принципові тільки тут, де слабші.
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20.06.2023 16:52
+9
А сотні озброєних мавп-орангутангів із десятками тон вибухівки на ЗАЕС хіба для МАГАТЕ, ЄС та світу не є проблемою? Уявляю собі країну НАТО чи ЄС, на атомній станції якої шведняють до зубів озброєні кацапські вурдалаки, які натягнули туди ж тонни тринітротуолу, та кожну секунду тільки і думають щоб бахнути або щось обнулити
ЄС, ООН, НАТО - ау, прокинтеся. Глибокою стурбованістю чи занепокоєністю для світу події на ЗАЕС не закінчаться!
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20.06.2023 16:57
+8
Провести інспекцію ЗАЕС на предмет наявності сторонніх вибухонебезпечних предметів біля системи охолодження реактора... хоча, про що це я?
Постійно виправдовуватись чомусь маємо саме ми.
А ну так, русня ж погана, поганим - можна.
При цьому поганими себе не називають, навпаки. І їм вірять.
Така собі всесвітня біполярочка.
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20.06.2023 16:54
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nezrozumiv..i sho ...zanjatsa nechem ?🙄 a nu ka na ZAES *********** pridurki
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20.06.2023 16:52 Відповісти
они и так есть на ЗАЭС, и давно.
рискуют своими жизнями чтобы ты и дальше мог срать на них в комментах.
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20.06.2023 18:14 Відповісти
Як не соромно, на угоду кацапам, шукати тут "брудну" бомбу. Краще поїдьте на Цапію, там і брудні і великі і малі бомби і ракети. Але вони такі чесні і принципові тільки тут, де слабші.
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20.06.2023 16:52 Відповісти
Соромно має бути Зєле, який ********** про те шо Україна, якщо її кинули з будапештським меморандумом,має право відновити свою ядерну зброю.
тільки Зєля не знає шо таке сором.
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20.06.2023 18:16 Відповісти
Провести інспекцію ЗАЕС на предмет наявності сторонніх вибухонебезпечних предметів біля системи охолодження реактора... хоча, про що це я?
Постійно виправдовуватись чомусь маємо саме ми.
А ну так, русня ж погана, поганим - можна.
При цьому поганими себе не називають, навпаки. І їм вірять.
Така собі всесвітня біполярочка.
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20.06.2023 16:54 Відповісти
вони є на ЗАЕС. Тільки іх не всюди по станції пускають, а своїх збройних сил МАГАТЕ не має.
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20.06.2023 18:17 Відповісти
А сотні озброєних мавп-орангутангів із десятками тон вибухівки на ЗАЕС хіба для МАГАТЕ, ЄС та світу не є проблемою? Уявляю собі країну НАТО чи ЄС, на атомній станції якої шведняють до зубів озброєні кацапські вурдалаки, які натягнули туди ж тонни тринітротуолу, та кожну секунду тільки і думають щоб бахнути або щось обнулити
ЄС, ООН, НАТО - ау, прокинтеся. Глибокою стурбованістю чи занепокоєністю для світу події на ЗАЕС не закінчаться!
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20.06.2023 16:57 Відповісти
тобі, як особі з особивами здібностями невміння користуватися гуглом,ось, читай. Чи читати ти теж не вмієш?

Новости Севастополя
Рогов: специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты российских военных


Обстановка в районе https://www.dw.com/ru/zaporozhskaja-ajes-zajes/t-62816888 Запорожской АЭС , находящейся под контролем российских войск, становится все менее предсказуемой и "потенциально опасной", предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Как отмечается https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-156-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine на сайте МАГАТЭ , Гросси получил информацию о начале вывоза Россией жителей Энергодара и в организации пристально следят за развитием событий в плане потенциального влияния на ядерную безопасность. При этом глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности и ухудшением условий, в которых находятся сотрудники крупнейшей в Европе АЭС и члены их семей.

"Эксперты https://www.dw.com/ru/mezdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoj-energii-magate/t-18090814 МАГАТЭ на месте по-прежнему регулярно слышат звуки обстрелов, в том числе (они слышали их. - Ред.) в пятницу (5 мая. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе организации, обнародованном в субботу, 6 мая. "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными https://www.dw.com/ru/glava-magate-obsudil-v-kaliningrade-bezopasnost-zaporozskoj-aes/a-65236669 рисками ядерной безопасности , с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней https://www.dw.com/ru/okkupirovannaa-zaes-na-grani-katastrofy-ukraina-gotovit-rossii-scet/a-64936989 последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Рафаэль Гросси, добавив, что МАГАТЭ продолжит настаивать на приверженности всех сторон достижению жизненно важной цели - обеспечения безопасности АЭС.
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20.06.2023 18:20 Відповісти
Ідіоти. До мене ще додому приїдьте, пошукайте під ліжком, чи не завалялися тут ядерні матеріали, часом.
Альоу, кончені! Може, ви до терористів на ЗАЕС поїдете, подивитесь, як вони там гарненько все позаміновували?
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20.06.2023 17:10 Відповісти
у тебя дома есть уран? ті заявлял публично, как це зробив Зєля,шо хочешь побудувати ядрену бомбу?
ну и на ти здався магате?
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20.06.2023 18:21 Відповісти
Знову на вимогу кацапських окупантів дурньою маєтеся. Їдьте кацапські атомки перевіряйте!!!
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20.06.2023 17:18 Відповісти
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет".
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20.06.2023 18:53 Відповісти
МАГАТЕ по заказу рашистов проводит разведку на украинских стратегических обьектах?
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20.06.2023 17:42 Відповісти
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20.06.2023 17:58 Відповісти
******* это МАГАТЕ. Дебилы, ***...
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20.06.2023 18:15 Відповісти
Конечно, так проще.
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20.06.2023 18:26 Відповісти
Кретинське Магате не хоче розмінувати ЗАЕС?
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20.06.2023 18:49 Відповісти
 
 