Австрія виділить на допомогу українцям ще 18 млн євро

Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення.

Про це повідомили міністр закордонних справ Александер Шалленберг та віцеканцлер Вернер Коглер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

18 мільйонів євро виділять із закордонного фонду катастроф Міністерства закордонних справ на рахунки організацій, які працюють з постраждалими українськими громадянами.

За даними МЗС Австрії, із цієї суми по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Читайте: Суд в Австрії відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Ще 4 мільйони євро отримає Дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро - Фонд ООН у галузі народонаселення.

За рахунок цих коштів мають отримати підтримку люди в Україні та Молдові, яка прийняла велику кількість переміщених осіб з України.

Таким чином двостороння фінансова підтримка Австрією України перевищить 150 мільйонів євро.

Також читайте: 1 млн євро виділяє уряд Австрії МАГАТЕ на підтримку ядерної безпеки в Україні

У середу Шалленберг також візьме участь у конференції з питань відновлення України в Лондоні.