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Австрія виділить на допомогу українцям ще 18 млн євро

австрія

Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення.

Про це повідомили міністр закордонних справ Александер Шалленберг та віцеканцлер Вернер Коглер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

18 мільйонів євро виділять із закордонного фонду катастроф Міністерства закордонних справ на рахунки організацій, які працюють з постраждалими українськими громадянами.

За даними МЗС Австрії, із цієї суми по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Ще 4 мільйони євро отримає Дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро - Фонд ООН у галузі народонаселення.

За рахунок цих коштів мають отримати підтримку люди в Україні та Молдові, яка прийняла велику кількість переміщених осіб з України.

Таким чином двостороння фінансова підтримка Австрією України перевищить 150 мільйонів євро.

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У середу Шалленберг також візьме участь у конференції з питань відновлення України в Лондоні.

Автор: 

Австрія (969) допомога (8382)


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жлоби
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21.06.2023 08:44 Відповісти
австріяки - це єврожлоби. задонатити 150 млн євро - це майже нічого.
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21.06.2023 09:16 Відповісти
Скряги.
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21.06.2023 09:34 Відповісти
 
 