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Суд в Австрії відмовив в екстрадиції Фірташа до США

фірташ

Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа і ухвалив рішення переглянути справу про його екстрадицію до США.

Про це повідомили у Вищому земельному суді Відня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію Дмитра Фірташа і схвалив перегляд процедури екстрадиції. Таким чином, рішення Вищого земельного суду Відня від лютого 2017 року скасовується. Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах наново вирішуватиме питання про допустимість екстрадиції на підставі нових свідчень", - йдеться у рішенні суду.

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У Вищому земельному суді Відня повідомили, що тепер, після прийнятого рішення про задоволення клопотання Фірташа та перегляд справи, суд першої інстанції - Земельний суд Відня у кримінальних справах - "повинен буде прийняти рішення по суті - чи є екстрадиція прийнятною чи неприйнятною". Також має бути перевірено, "чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом".

"У випадку прийняття юридичного рішення про допустимість екстрадиції, федеральний міністр юстиції повинен буде вирішити, чи буде вона здійснена. Якщо буде прийнято юридичне рішення про неприйнятність екстрадиції, то екстрадиція не розглядатиметься", - заявили у Вищому земельному суді Відня.

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Нагадаємо, Дмитра Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило його у хабарництві з метою отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію планували продавати базованій у Чикаго (США) компанії Boeing. У подальшій аргументації Мін’юсту США для австрійського суду Фірташа також було названо "високопоставленою особою російської організованої злочинності".

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Через тиждень після затримання земельний суд Відня звільнив Фірташа під рекордну для цієї країни заставу - 125 млн євро та підписку про невиїзд з Австрії. Заставу вніс російський олігарх Василь Анісімов, який, за даними ЗМІ, є другом довіреної особи путіна - Аркадія Ротенберга, фігуранта санкційних списків США і ЄС.

Автор: 

Австрія (967) США (23024) Фірташ Дмитро (894) екстрадиція (435)


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Топ коментарі
+17
Пожиттєве очікування екстрадиції - таким буде вирок австрійської феміди.
Головне, що й американців не бояться - так приємно пахнуть гроші за смердючий азот.
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16.06.2023 15:53
+14
За стільки років набашляв на перегляд вироку - ось що мільйони животворящі роблять. До речі, наші з вами мільйони
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16.06.2023 15:52
+13
А ''коломойшу'' коли відправлять? Чи , ''ета другоє''?
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16.06.2023 15:43
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Чудове місто Відень. Ще років на десять...
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16.06.2023 15:40 Відповісти
Пожиттєве очікування екстрадиції - таким буде вирок австрійської феміди.
Головне, що й американців не бояться - так приємно пахнуть гроші за смердючий азот.
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16.06.2023 15:53 Відповісти
Круто - тут йому точно нічого не буде як і Коломойському чи Ахметову, от от якщо ти проти русні як Порох - тут да, всі будуть тебе гризти
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16.06.2023 15:41 Відповісти
Думаєте, в Австрії лише одна та курва, що з путлєром витанцьовувала??

Та й гроші -- не пахнуть....
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16.06.2023 15:46 Відповісти
Завод в Липецьку з 2001-го то значить "проти росії"? А ще прикольно, що є погані і хороші олігархи, залежно від зміни їх геополітичних уподобань.
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16.06.2023 18:33 Відповісти
Віддати США!
Там все з'ясують - який він чудовий патріот України та геніальний бізнесмен!
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16.06.2023 15:43 Відповісти
А що, так можна було??
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16.06.2023 15:43 Відповісти
А ''коломойшу'' коли відправлять? Чи , ''ета другоє''?
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16.06.2023 15:43 Відповісти
судді не тільки в Україні живуть на широку ногу.
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16.06.2023 15:51 Відповісти
За стільки років набашляв на перегляд вироку - ось що мільйони животворящі роблять. До речі, наші з вами мільйони
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16.06.2023 15:52 Відповісти
Невже америкоси схавають і не витягнуть ту газову гниду в Гуантанамо!
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16.06.2023 15:56 Відповісти
Невже, справедливе ПРАВОсуддя Західної Європи, прокинулося після скількох років харчування за «Правду»!!!
Правосуддя «нейтральним» не може бути, бо тоді це навіть не КРИВОсуддя…
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16.06.2023 16:00 Відповісти
відень - столиця європейської корупції
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16.06.2023 16:05 Відповісти
Що Ви? Корупція лише в Україні!
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16.06.2023 16:14 Відповісти
Та в Московії.
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16.06.2023 16:28 Відповісти
гебняві Штірліц і Плейшнер .та радистка Кет як взяли в свої руки Австрію,так до сьогодні Австрія - гебнявий притон в ЄС І В НАТО
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16.06.2023 16:12 Відповісти
Не тре так нападати на "поважних бізнесменів й меценатів", як вони себе обзивають. До цього конкретно у Відень за благословенням кандидати в президенти наші їздять.
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16.06.2023 16:17 Відповісти
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16.06.2023 17:17 Відповісти
що було, то було, вже не їздять - змінили вектор
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16.06.2023 18:20 Відповісти
«Неумілий адвокат може затягнути процес на місяці та роки. Умілий - ще довше». © Евелл Янгер
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16.06.2023 16:17 Відповісти
Ну ось і європеиська Феміда - гроші кругом мають силу .
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16.06.2023 16:22 Відповісти
бедный, бедный фирташ, обреченный на всю оставшуюся жизнь прозябать в Вене...вот это мучения, пытки прямо.....
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16.06.2023 16:59 Відповісти
Всі хочуть у Відень на каву приїхати )))
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16.06.2023 17:18 Відповісти
Я у этой суки маланской уже почти год не могу забрать деньги, которые переплатил за газ, когда другие такие же суки внезапно поменяли мне поставщика и не разработали механизм возврата или перевода переплаты новому поставщику. А сумма для меня немалая, пенсия у меня не судейская. Платил вовремя, оказался лохом, а теперь я те деньги не увижу. Бедному хвирташу ведь на адвокатов да австрийский суд денежка нужна, и немалая. А я что? Мы ведь и нужны для того, чтобы эти твари жили припеваючи.
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16.06.2023 18:09 Відповісти
A chomu wy shanownyj wyrishyly scho **** "malanska"? Treba uwazno wywchaty materialnu chastynu i ne pysaty durnyz.
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16.06.2023 19:39 Відповісти
А ще кажуть, що, тільки, у нас суди продажні.
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16.06.2023 18:10 Відповісти
А шо там загорнули про дипломатичний імунітет ? Невже Гнудер продав Фірташу статус посла ? Спецпредставник як Ромчик Абрамович.
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16.06.2023 18:11 Відповісти
От вже ці продавці гучних заголовків, насправді: Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію Дмитра Фірташа і схвалив перегляд процедури екстрадиції. Джерело:
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16.06.2023 18:43 Відповісти
Я думаю, як до США захотят то суд США прийме відповідні рішення щодо Відня про перешкоджання правосуддя .....
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16.06.2023 19:21 Відповісти
 
 