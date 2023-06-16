Суд в Австрії відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа і ухвалив рішення переглянути справу про його екстрадицію до США.

Про це повідомили у Вищому земельному суді Відня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію Дмитра Фірташа і схвалив перегляд процедури екстрадиції. Таким чином, рішення Вищого земельного суду Відня від лютого 2017 року скасовується. Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах наново вирішуватиме питання про допустимість екстрадиції на підставі нових свідчень", - йдеться у рішенні суду.

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У Вищому земельному суді Відня повідомили, що тепер, після прийнятого рішення про задоволення клопотання Фірташа та перегляд справи, суд першої інстанції - Земельний суд Відня у кримінальних справах - "повинен буде прийняти рішення по суті - чи є екстрадиція прийнятною чи неприйнятною". Також має бути перевірено, "чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом".

"У випадку прийняття юридичного рішення про допустимість екстрадиції, федеральний міністр юстиції повинен буде вирішити, чи буде вона здійснена. Якщо буде прийнято юридичне рішення про неприйнятність екстрадиції, то екстрадиція не розглядатиметься", - заявили у Вищому земельному суді Відня.

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Нагадаємо, Дмитра Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило його у хабарництві з метою отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію планували продавати базованій у Чикаго (США) компанії Boeing. У подальшій аргументації Мін’юсту США для австрійського суду Фірташа також було названо "високопоставленою особою російської організованої злочинності".

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Через тиждень після затримання земельний суд Відня звільнив Фірташа під рекордну для цієї країни заставу - 125 млн євро та підписку про невиїзд з Австрії. Заставу вніс російський олігарх Василь Анісімов, який, за даними ЗМІ, є другом довіреної особи путіна - Аркадія Ротенберга, фігуранта санкційних списків США і ЄС.