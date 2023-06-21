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Росія може вдарити "шахедами" з півдня, - Повітряні сили

шахед,шахєд

Повітряні сили попереджають про імовірність повторної атаки дронами Shahed з південного напрямку.

Відповідне попередження опубліковане в телеграм-каналі Повітряних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Імовірні повторні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в разі її оголошення до укриття.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, в ніч проти 21 червня росіяни завдали з північного напрямку удару дронами "Shahed-136/131". Всього було запущено 6 "шахедів", усі збили на території Хмельниччини.

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безпілотник (4220) дрони (4776) Повітряні сили (2680)


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Дякуємо боневтіку за здачу півдня України.
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21.06.2023 11:04 Відповісти
 
 