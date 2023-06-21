НАТО прийме "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг

На саміті в липні НАТО ухвалить рішення про допомогу в модернізації ЗСУ, розраховане на кілька років.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО", - заявив він.

За словами Столтенберга, завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".

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Він також згадав про просування українських сил на фронті у цьому контексті.

"Ми бачимо, як Україна знову отримує землю після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії. Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед - тому така важлива підтримка", - констатував він.

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Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу.