НАТО прийме "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг
На саміті в липні НАТО ухвалить рішення про допомогу в модернізації ЗСУ, розраховане на кілька років.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО", - заявив він.
За словами Столтенберга, завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".
Він також згадав про просування українських сил на фронті у цьому контексті.
"Ми бачимо, як Україна знову отримує землю після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії. Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед - тому така важлива підтримка", - констатував він.
Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу.
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- в НАТО з зеленимими не взьмуть
- РФ вестиме війну вічно для неї втрати менші 10 млн - прийнятні.
і того це ще років на 8
тоді на чиєму боці Верховне? ..
- чи він вже навчився водитируками на тисячах вбитих, мільйонах поламаних доль і тисячах втрачених квадратних кілометрів України?
Байден нікуди не спішить і навіть в разі переобрання (80+ років) мало на що матиме енергію
а республіканці неоднозначні : спонсори партії ізоляціоністи ; кар'єрні республіканці не мають підтримки виборців ; а Трамп теж ізоляціоніст та екстравагант - але якщо переможе республіканець то це якраз буде Трамп.