УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини
1 967 3

НАТО прийме "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг

столтенберг

На саміті в липні НАТО ухвалить рішення про допомогу в модернізації ЗСУ, розраховане на кілька років.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО", - заявив він.

За словами Столтенберга, завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".

Читайте: Україна вже захищає спільний простір свободи в НАТО, чекаємо на мужність лідерів Альянсу це визнати, - Зеленський

Він також згадав про просування українських сил на фронті у цьому контексті.

"Ми бачимо, як Україна знову отримує землю після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії. Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед - тому така важлива підтримка", - констатував він.

Також читайте: Саміт НАТО у Вільнюсі буде історичним за досягненнями чи за втраченими можливостями, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу.

Автор: 

НАТО (6466) допомога (8382) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що і треба було доказати:
- в НАТО з зеленимими не взьмуть
- РФ вестиме війну вічно для неї втрати менші 10 млн - прийнятні.
і того це ще років на 8
показати весь коментар
21.06.2023 14:31 Відповісти
якщо Верховне краде і кладе асфальт, кладе на армію і не створює сильні оборонні позиції на українській землі, то сильні оборонні позиції на безпроблемно окупованій українській землі створює вже окупант...
тоді на чиєму боці Верховне? ..
- чи він вже навчився водитируками на тисячах вбитих, мільйонах поламаних доль і тисячах втрачених квадратних кілометрів України?
показати весь коментар
21.06.2023 14:32 Відповісти
головні фактори в неприйнятті до НАТО це невирішенність питання з чєкістамі фсб в українській владі та вікно можливостей пов'язане з виборами в США.

Байден нікуди не спішить і навіть в разі переобрання (80+ років) мало на що матиме енергію

а республіканці неоднозначні : спонсори партії ізоляціоністи ; кар'єрні республіканці не мають підтримки виборців ; а Трамп теж ізоляціоніст та екстравагант - але якщо переможе республіканець то це якраз буде Трамп.
показати весь коментар
21.06.2023 15:26 Відповісти
 
 