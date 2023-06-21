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Новини Війна
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На Полтавщині знайшли "шахед", який не долетів до цілі: закінчився бензин

шахед

Іранський дрон "Шахед", запущений російськими військовими, не долетів до цілі та впав на території Полтавщини. Імовірно, в нього закінчився бензин.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Зміст.

За його словами, нещодавно в області був випадок, коли "Шахед" не долетів до цілі та впав, ймовірно в нього закінчився бензин. Бойова частина дрона впала окремо, піротехніки знешкодили її. А решту "Шахеда" направили на експертизу.

Читайте: Вночі ворог запустив з півночі 6 "шахедів". Усі знищено на Хмельниччині, - Повітряні сили

Бондаренко зазначив, що дрони, які сідають на землю, можуть бути небезпечними. Росіяни встановлюють на них датчики цілі, які спрацьовують, коли до них наближається людина. Після цього відбувається вибух, а людина може залишитися без кінцівок чи загинути.

Поліцейський порадив не наближатися до безпілотників та негайно викликати фахівців, які знешкодять пастку. Такі дрони часто трапляються у полі, лісі, лісосмугах, пляжі тощо.

Дивіться: Тіло російського окупанта злітає у повітря після атаки українського дрона на ворожі позиції. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4220) Нацполіція (15211) дрони (4776) Полтавська область (1125)


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Топ коментарі
+17
Яйця по 17 гривень значно цікавіші, ніж виготовлення дронів.
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21.06.2023 14:45
+11
..на проект готовой примитивной модели прибежит куча налоговиков-гетьманцевых и ты ещё дОлжен будешь, если пещерное правосудие не окажется шустрее и тупо посадит, как "сильно умного" или недостаточно лояльного к Найвэлычнившивому.. далеко ходить не нужно: Червинский Марченко Чорновил Порошенко Пашинский....
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21.06.2023 14:53
+9
Страна-бєнзоколонка, а бензину - йок?
Как жи ж так???
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21.06.2023 14:33
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Страна-бєнзоколонка, а бензину - йок?
Как жи ж так???
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21.06.2023 14:33 Відповісти
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21.06.2023 14:35 Відповісти
Прапорщик *****..в. расейско-саветская прапорщик.
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21.06.2023 14:36 Відповісти
бак в нього не з резини
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21.06.2023 14:47 Відповісти
Цікава знахідка.
Судячи з останніх новин, наші дрони русня вправно глушить РЕБом.
Чи можемо ми глушити "Шахеди"?
Цей цілий екземпляр може допомогти знайти рішення.
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21.06.2023 14:34 Відповісти
Вже писали - не можемо і нічим у цьому питанні цей дрон не допоможе ; допоможе визначити походження усіх комплектуючих .
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21.06.2023 15:42 Відповісти
Виходить, що Іран і росія технологічно випереджають Україну зокрема і Захід взагалі: роблять дрони, які не бере РЕБ, і в той самий час успішно глушать наші дрони такого ж типу.
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21.06.2023 15:51 Відповісти
Виходить що так , це ж не я рік тому із шахедів реготав на Цензорі . Щодо дронів такого типу , то про що ми говоримо ... де у нас такі дрони ? (( Наші для збільшення живучості пробували використовувати обладнання маска , він заборонив це робити навіть на фронті , що тоді казати про те що в кацапію летить , своїх навігаційних систем не маємо , а у кацапів глонас чи як там є , у цьому і все відставання
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21.06.2023 16:01 Відповісти
А при чем здесь Маск? GPS работал еще когда Старлинков и в проекте не было, и никто Украине GPS не отключал. Другое дело, что у кацапов есть РЭБ, который имитирует GPS и направляет дроны по ложному пути. А у нас 30 лет всем чиновникам было плевать на отечественную школу, разработки в области средств связи и авиации. К примеру, я - дипломированный инженер по цифровым радиотехническим системам летательных аппаратов, но в 90-е государству было плевать на таких как я с высокой вышки, и как и многие коллеги, переориентировался на IT. Если бы государство имело политическую волю - то собрало бы таких инженеров для ускоренной разработки своих беспилотников с автономным управлением на базе нейросетевых алгоритмов. Но кому это в команде Зеленского интересно?
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21.06.2023 16:18 Відповісти
А при том , що GPS сигнал спотворюють не тільки кацапи , а і наші , це яскраво видно по падінню кількості супутників які антена бачить під час повітряної тривоги . Я не великий електронник , але про використання старлінків для безвідмовної роботи дронів на фронті теж не я писав , дописалися поки отримали від Маска претензію . Щодо волі держави , то це не до мене апелюйте , бо хоч ми усі прєзідєнти , але усим ОПа керує , куди пердне , там і нюхають .
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21.06.2023 16:31 Відповісти
ну так и придумайте как заглушить щахед
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21.06.2023 23:30 Відповісти
Ну в кацапів реб також так собі працює більшість наших дронів досягають цілей
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21.06.2023 16:37 Відповісти
Навколо кацапа вороги. Й плюнути нікуди. Знову бензин злили вже і з Шахеда. "Партизани" трясця їх забрав з їхніми білими "Калинами". Краще вже б чорні видавали .... рідним та ошЄнь близьким.
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21.06.2023 14:34 Відповісти
Зробити свій дрон камікадзе? Хоча б скопіювати ворожий?
Ніт. Ми ж НЕ під санкціями. У нас укроборонпорн який буде роками розробляти зоопарк невідомих унікальних вундервафель з дальністю 100500 км
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21.06.2023 14:34 Відповісти
Яйця по 17 гривень значно цікавіші, ніж виготовлення дронів.
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21.06.2023 14:45 Відповісти
Лайно з деревяним гвинтом, берить його , модернизуйте та робить самі, вже треба з чогось починати
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21.06.2023 14:37 Відповісти
У нас могут хоть ето говно скопировать и отправить обратно на рашку? Я вообще удивляюсь как наша промышленность выпускает космические ракеты а примитивную авиамодель не может сделать
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21.06.2023 14:39 Відповісти
..на проект готовой примитивной модели прибежит куча налоговиков-гетьманцевых и ты ещё дОлжен будешь, если пещерное правосудие не окажется шустрее и тупо посадит, как "сильно умного" или недостаточно лояльного к Найвэлычнившивому.. далеко ходить не нужно: Червинский Марченко Чорновил Порошенко Пашинский....
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21.06.2023 14:53 Відповісти
Могти то можуть , але хто тоді пояснить чому за скажені гроші закупляють лайно що виготовлене від імені арахамії .
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21.06.2023 15:49 Відповісти
про встановлення датчиків цілі на російські бпла це вигадка щоб наші не лізли.

пригадую як на майдані казали що межигір'я заміноване тоді як дехто туди вже вліз і вигрібав те що не вигріб янукович коли тікав.
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21.06.2023 14:42 Відповісти
Так відчуваю що тобі кортить щось із шахеда поцупити , давай точно не вір що може вибухнути , біжи розбирай , вже не один такий як ти у черзі за премією дарвіна на небесах стоїть .
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21.06.2023 15:52 Відповісти
Після цього відбувається вибух, а людина може залишитися без кінцівок чи загинути.

Це як? Під час вибуху 40кг гексогену з купою вражаючих елементів, є якийсь шанс відбутися відірваними кінцівками?
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21.06.2023 14:44 Відповісти
Пугают, чтобы не приватизировали дрон
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21.06.2023 15:06 Відповісти
Тогда б так и писали, шо сразу в рай.
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21.06.2023 15:14 Відповісти
Проблема що може у пекло попасти замість раю , люди страхуються від позовів за моральні збитки через недостовірну інформацію ((
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21.06.2023 15:53 Відповісти
Якщо бойова частина впала окремо - це означає руйнування БПЛА в повітрі. Що навряд чи могло статися у випадку зупинки двигуна через відсутність бензину.
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21.06.2023 15:05 Відповісти
Не могли подумати що від удару об землю чи якусь перешкоду вона відлетіла вбік , чи таке може тільки у повітрі трапитися ?
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21.06.2023 15:55 Відповісти
Це теж варіант, але ж пишуть "Бойова частина дрона впала окремо", хоча і не уточнюється, на якій відстані.
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21.06.2023 16:36 Відповісти
Ермак успешно организует обмен шахеда на сгоревшую покрышку от хамера
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21.06.2023 15:28 Відповісти
От нахіба писати причину? Може хтось навмисно не долив . Все тре розтриндіти , щоб ворог робив висновки . Гниди *****
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21.06.2023 16:34 Відповісти
Заправляльникам на пляшку не вистачало. Ось і довелося скиздити трохи пального.
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21.06.2023 16:38 Відповісти
Интересно, движки от них в хозяйстве сгодятся? Ну там мотоблок какой соорудить...
Хотя, если эта ГеСрань целая, лучше её обратно отправить.
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21.06.2023 17:31 Відповісти
Ну то чий же дрон для доказів російський чи таки іранський?
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21.06.2023 17:36 Відповісти
вообще не понимаю, в чем проблема сделать копию
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21.06.2023 23:32 Відповісти
 
 