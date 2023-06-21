На Полтавщині знайшли "шахед", який не долетів до цілі: закінчився бензин
Іранський дрон "Шахед", запущений російськими військовими, не долетів до цілі та впав на території Полтавщини. Імовірно, в нього закінчився бензин.
Про це повідомив на брифінгу заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Зміст.
За його словами, нещодавно в області був випадок, коли "Шахед" не долетів до цілі та впав, ймовірно в нього закінчився бензин. Бойова частина дрона впала окремо, піротехніки знешкодили її. А решту "Шахеда" направили на експертизу.
Бондаренко зазначив, що дрони, які сідають на землю, можуть бути небезпечними. Росіяни встановлюють на них датчики цілі, які спрацьовують, коли до них наближається людина. Після цього відбувається вибух, а людина може залишитися без кінцівок чи загинути.
Поліцейський порадив не наближатися до безпілотників та негайно викликати фахівців, які знешкодять пастку. Такі дрони часто трапляються у полі, лісі, лісосмугах, пляжі тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как жи ж так???
Судячи з останніх новин, наші дрони русня вправно глушить РЕБом.
Чи можемо ми глушити "Шахеди"?
Цей цілий екземпляр може допомогти знайти рішення.
Ніт. Ми ж НЕ під санкціями. У нас укроборонпорн який буде роками розробляти зоопарк невідомих унікальних вундервафель з дальністю 100500 км
пригадую як на майдані казали що межигір'я заміноване тоді як дехто туди вже вліз і вигрібав те що не вигріб янукович коли тікав.
Це як? Під час вибуху 40кг гексогену з купою вражаючих елементів, є якийсь шанс відбутися відірваними кінцівками?
Хотя, если эта ГеСрань целая, лучше её обратно отправить.