На Полтавщині знайшли "шахед", який не долетів до цілі: закінчився бензин

Іранський дрон "Шахед", запущений російськими військовими, не долетів до цілі та впав на території Полтавщини. Імовірно, в нього закінчився бензин.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Зміст.

За його словами, нещодавно в області був випадок, коли "Шахед" не долетів до цілі та впав, ймовірно в нього закінчився бензин. Бойова частина дрона впала окремо, піротехніки знешкодили її. А решту "Шахеда" направили на експертизу.

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Бондаренко зазначив, що дрони, які сідають на землю, можуть бути небезпечними. Росіяни встановлюють на них датчики цілі, які спрацьовують, коли до них наближається людина. Після цього відбувається вибух, а людина може залишитися без кінцівок чи загинути.

Поліцейський порадив не наближатися до безпілотників та негайно викликати фахівців, які знешкодять пастку. Такі дрони часто трапляються у полі, лісі, лісосмугах, пляжі тощо.

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